Синдзо Абэ собирается продвигать решение курильской "проблемы"

Я намерен решить проблему принадлежности четырех островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) и достичь конкретного продвижения к заключению мирного договора. Важно ускорить конкретизацию пяти проектов совместной деятельности с Россией на этих островах.

В ходе своего выступления премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз затронул вопрос статуса Южных Курил. По словам г-на Абэ, он намерен «продвигать рассмотрение вопроса статуса 4-х островов» Курильской гряды. В Японии, напомним, до сих пор уверены, что Россия должна непременно отказаться от Южнокурильских островов и передать их под суверенитет Страны восходящего солнца. Взамен Токио предлагает подписание мирного договора, считая, что это равноценный «обмен». РИА Новости приводит заявление Синдзо Абэ:Нужно отметить, что японский бизнес в последнее время старается закрепиться на российском рынке, получив откровенное задание от Токио фактически выкупить Южные Курилы своими инвестициями. В частности, японская фирма готова проинвестировать в определённом объёме проект строительства метро в Воронеже. Кроме того, японцы считают, что участие в строительстве современных медицинских центров в регионах России должно обязательно «повлиять» на РФ в вопросе статуса Курил.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что у России территориальных проблем и вопросов нет. По его словам, о проблемах с Курилами заявляет исключительно японская сторона.