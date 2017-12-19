19:00 19 декабря

Синдзо Абэ собирается продвигать решение курильской "проблемы"

В ходе своего выступления премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз затронул вопрос статуса Южных Курил. По словам г-на Абэ, он намерен «продвигать рассмотрение вопроса статуса 4-х островов» Курильской гряды. В Японии, напомним, до сих пор уверены, что Россия должна непременно отказаться от Южнокурильских островов и передать их под суверенитет Страны восходящего солнца. Взамен Токио предлагает подписание мирного договора, считая, что это равноценный «обмен».

РИА Новости приводит заявление Синдзо Абэ:
Я намерен решить проблему принадлежности четырех островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) и достичь конкретного продвижения к заключению мирного договора. Важно ускорить конкретизацию пяти проектов совместной деятельности с Россией на этих островах.


Синдзо Абэ собирается продвигать решение курильской "проблемы"



Нужно отметить, что японский бизнес в последнее время старается закрепиться на российском рынке, получив откровенное задание от Токио фактически выкупить Южные Курилы своими инвестициями. В частности, японская фирма готова проинвестировать в определённом объёме проект строительства метро в Воронеже. Кроме того, японцы считают, что участие в строительстве современных медицинских центров в регионах России должно обязательно «повлиять» на РФ в вопросе статуса Курил.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что у России территориальных проблем и вопросов нет. По его словам, о проблемах с Курилами заявляет исключительно японская сторона.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 50

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  1. хрыч Сегодня, 12:35
    Пин-понг продолжается. Непонятливые эти японцы
    хрыч
    1. Кроу Сегодня, 12:39
      Пинг-понг - это китайская игра ! Учите мат часть.
      Цитата: хрыч
      Пин-понг продолжается. Непонятливые эти японцы
      Кроу
      1. Володин Сегодня, 12:42
        Цитата: Кроу
        Пинг-понг - это китайская игра !

        А играют в неё по всему миру... И Япония не исключение
        Володин
        1. Burbon Сегодня, 13:14
          Цитата: Володин
          Пинг-понг - это китайская игра ! Учите мат часть.

          вы написали пост на эту фразу -
          Цитата: хрыч
          Пин-понг продолжается. Непонятливые эти японцы

          ну и где тут утверждение что пинг-понг Японская игра? wassat fool tongue
          Burbon
      2. Шура пермский Сегодня, 12:43
        У нас всё здорово и хорошо,это они себе проблемы надумали,острова наши и этот вопрос обсуждению не подлежит
        Шура пермский
      3. Sergey53 Сегодня, 13:16
        Цитата: Кроу
        Пинг-понг - это китайская игра ! Учите мат часть.
        Цитата: хрыч
        Пин-понг продолжается. Непонятливые эти японцы

        Тогда поправлю коллегу, Они, японцы, настырны и терпеливы как китайцы. Но высиживать яйца, если петух курицу не оттоптал, бессмысленно. Ничего не будет.Но им как об стенку горох.
        Sergey53
      4. хрыч Сегодня, 13:25
        Цитата: Кроу
        Пинг-понг - это китайская игра ! Учите мат часть.

        Вот вам матчасть
        хрыч
    2. kapitan92 Сегодня, 12:44
      Кроме того, японцы считают, что участие в строительстве современных медицинских центров в регионах России должно обязательно «повлиять» на РФ в вопросе статуса Курил.

      Вот ведь "наивный фитюлькин" !
      Живем мы с Японией без мирного Договора и что? После заключения оного они уберут все военные базы матрасов со своей территории?
      Осваивать острова надо быстрее и основательнее!
      kapitan92
    3. 79807420129 Сегодня, 13:09
      Ранее президент России Владимир Путин отметил, что у России территориальных проблем и вопросов нет. По его словам, о проблемах с Курилами заявляет исключительно японская сторона.

      Все сказано,а самурай сколько угодно могут твердить:-острова,острова.От этого ничего не изменится. yes
      79807420129
      1. Paranoid50 Сегодня, 15:00
        Цитата: 79807420129
        Все сказано,а самурай сколько угодно могут твердить:-острова,острова

        Да,чёрт побери,они за то время,пока рядятся, могли уже десять островов себе насыпать. fellow Не захотели... Ну, и Ким с ними. yes
        Paranoid50
    4. Chertt Сегодня, 13:15
      Цитата: хрыч
      Непонятливые эти японцы

      В 90е. Елкин был уже готов отдать два острова. Японцы пожадничали, думали дожать алкаша. А оно вот как вышло
      Chertt
  2. Кроу Сегодня, 12:36
    Синдзо Абэ собирается продвигать решение курильской "проблемы"
    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что у России территориальных проблем и вопросов нет.
    Что тут еще комментировать ? все уже сказано!
    Кроу
    1. Vard Сегодня, 12:40
      Японцы народ терпеливый... И настырный... Не мытьем... Так катаньем... С другой стороны ГДР просто так подарили...
      Vard
      1. Кроу Сегодня, 12:42
        ГДР не был частью Советского Союза! Всего лишь его колонией. Не нужно путать, это не Кемская волость!
        Кроу
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:39
    Россия должна непременно отказаться от Южнокурильских островов и передать их под суверенитет Страны восходящего солнца
    Россия ни кому и ни чего не должна (кроме выплат по кредитам), а тем более Японии выступавшей во 2-й МВ на стороне фашистской Германии и проигравшей эту войну.
    rotmistr60
  4. Молот 75 Сегодня, 12:40
    До 18 марта 2018, Курилы точно наши, а что будет дальше.... может и Хоккайдо и Аляска будут наши!
    Молот 75
  5. Немезида Сегодня, 12:43
    Проблема России в том,что в кремле вообще согласны обсуждать территориальную принадлежность Курил,что по моему мнению,уже преступление против России
    Немезида
    1. Карен Сегодня, 12:49
      Цитата: Немезида
      Проблема России в том,что в кремле вообще согласны обсуждать территориальную принадлежность Курил,что по моему мнению,уже преступление против России

      Преступление не только против России, но и перед памятью армянского народа :) потому как мы помним, как Тевосян, будучи послом в Японии, саботировал указания Хруща в этом контексте...
      Карен
      1. Немезида Сегодня, 12:56
        Ну помять о вас противоречивая,если вспомнить о том,кто устроил теракт ,в московском метро,во времена Брежнева.
        Немезида
        1. Карен Сегодня, 13:15
          Там так много поспешного в судопроизводстве и расстреле, что невольно и сомнения возникают.
          Карен
          1. Немезида Сегодня, 15:37
            А сомнений нет никаких,расстреляли кого следовало,причем ваши своих экстремистских взглядов не скрывали
            Немезида
            1. Карен Сегодня, 16:01
              Не скрывали своего отношения к жи/государственному образованию век назад. Это все мы так считали... но "взрывать" в Москве думалось только про мавзолей... они тоже, уверен, так же думали.
              Карен
              1. Немезида Сегодня, 16:03
                Взорвали они метро и тут борьбой с советской властью не пахнет,тут русофобией воняет и нацизмом
                Немезида
    2. Alexey RA Сегодня, 13:15
      Цитата: Немезида
      Проблема России в том,что в кремле вообще согласны обсуждать территориальную принадлежность Курил,что по моему мнению,уже преступление против России

      Скажите спасибо Никитке - всё началось с него.
      Alexey RA
      1. Немезида Сегодня, 18:00
        Хрущева давно пора признать преступником и врагом русского народа,отменив и открестившись от всех его указов,как антинародных и антироссийских...Один расстрел голодных рабочих в Грозном и Новочеркасске чего стоит...Только за это прах Никитки нужно перезахоронить в свинарнике...
        Немезида
    3. Burbon Сегодня, 13:17
      Цитата: Немезида
      Проблема России в том,что в кремле вообще согласны обсуждать территориальную принадлежность

      fool там готовы осуждать не территориальную целостность - а совместное инвестирование в инфра- структуру Курил и как шаг без виз между Курилами и Япами...почувствовали разницу? laughing
      Burbon
      1. Немезида Сегодня, 15:38
        Разницы нет...Дадут Японии палец,она руку откусит.
        Немезида
        1. Burbon Сегодня, 15:45
          Цитата: Немезида
          Разницы нет..

          разница как Москва и Диксон..
          Burbon
          1. Немезида Сегодня, 15:48
            Разницы не будет...Приедут на острова японцы и конец...Все кончится оккупацией.
            Немезида
            1. Burbon Сегодня, 15:51
              Цитата: Немезида
              Все кончится оккупацией.

              много фильмом посмотрели??...какая на фиг оккупация??.....по вашему Кипр уже оккупирован странами ЕС и РФ???
              Burbon
              1. Немезида Сегодня, 15:52
                Кипр именно оккупирован Турцией,с Курилами ,по вине кремля ,будет так же,если туда пустят японцев
                Немезида
                1. Burbon Сегодня, 16:04
                  Цитата: Немезида
                  с Курилами ,по вине кремля ,будет так же,если туда пустят японцев

                  значит ДВ уже китайский...там ведь уже миллионы их и скоро он станет поднебесной территорией.... laughing ..все...продолжать смысла нет....япов к инвестициям на курылы допустить нужно...без виз между курилами и япами - нужно....остальное просто бред
                  Burbon
                  1. Немезида Сегодня, 16:06
                    А может тех кто торгует Россией лучше из России депортировать?!
                    Немезида
  6. Лесс Сегодня, 12:50
    Взамен Токио предлагает подписание мирного договора, считая, что это равноценный «обмен».
    Кому-то реально нужен этот мирный договор? Мне -нет.
    Лесс
    1. Burbon Сегодня, 13:18
      Цитата: Лесс
      Кому-то реально нужен этот мирный договор? Мне -нет.

      слава богу вы и иже вам совсем единицы.....Миру нужен МИР! это аксиома....знакомы?
      Burbon
      1. Лесс Сегодня, 13:25
        Сейчас война? Или вам не терпится избавиться от Курильских островов?
        Лесс
        1. Burbon Сегодня, 13:53
          Цитата: Лесс
          Сейчас война? Или вам не терпится избавиться от Курильских островов?

          fool я писал про мир а не про мирный договор...или у вас логика амеров?
          Burbon
          1. Лесс Сегодня, 13:58
            Нет, я не настолько циничен, чтобы пользоваться логикой амеров, просто пытаюсь прояснить для себя вашу позицию
            Лесс
  7. Sinbad Сегодня, 12:51
    Поскольку Япония не подписала мирный договор с Россией, может пора уже ввести оккупационные войска на их территорию, для контроля за противником, который не хочет окончательно сдаваться. (шутка)
    Sinbad
  8. Zomanus Сегодня, 13:03
    А никаких проблем с принадлежностью нет.
    Острова наши и на этом все.
    Zomanus
  9. Hariton Laptev Сегодня, 13:12
    Вот что значит грамотно переписать историю. И побежденный становится чуть ли не победителем. и диктует свои условия.
    Hariton Laptev
  10. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:21
    Ананизм продолжается??))
    Казалось,что "успокоили")) или ремиссия была,а сейчас, обострение,опять??)))
    Сибирский цирюльник
  11. BAI Сегодня, 13:32
    Японцы требуют острова по договору 1855 года. Хотя в 1903, когда оттяпали у России Южный Сахалин заявили: "Война пересматривает итоги любых договоров". Почему результаты войны не могут пересмотреть итоги договора 1855 года - непонятно.
    BAI
  12. Витас Сегодня, 13:55
    Японцы очень любят суши. Больше всего из суши, они любят Курилы! laughing
    Витас
  13. мичман Сегодня, 14:02
    Хватит наш Премьер подарил Норвегии моря в Арктике. Зачем наши отцы освобождали Курилы? Это русская территория, успокойтесь японцы. Честь имею.
    мичман
  14. Waroc Сегодня, 14:17
    Синдзо Абе может идти на... встречу восходящему солнцу
    Waroc
  15. Livonetc Сегодня, 14:18
    Пусть обсуждают.
    И подольше.
    А пока идет обсуждение пусть инвестируют.
    И японцы не расстроены окончательным НЕТ!
    И Россия развивается.
    Livonetc
  16. Василенко Владимир Сегодня, 14:25
    ну если у него есть проблема пусть продвигает, у нас нет посему ....
    Василенко Владимир
  17. воттак Сегодня, 15:34
    олимпиаду под белой тряпкой , что мешает курилы продать?типа хитрый план
    воттак
  18. razved Сегодня, 18:10
    На островах строятся российские военные базы. Если до этого японцы чего-то не понимали и продолжали твердить о спорности Курил, теперь-то, вообще, все вопросы у них должны отпасть.
    razved
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