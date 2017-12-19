Токио утвердил размещение в стране комплексов ПРО Aegis Ashore
Японское правительство на своем заседании утвердило решение о размещении в стране двух комплексов ПРО Aegis Ashore, передает ТАСС.
Предполагается, что американская система способна защитить всю национальную территорию от ударов баллистических ракет. Каждый комплекс обойдется японскому бюджету примерно в 100 млрд. иен (около $889 млн.).
Установки планируется развернуть на полигонах в северной префектуре Акита и в юго-западной Ямагути к 2023 году, однако сроки размещения могут быть ускорены. Закупка комплексов ПРО объясняется резко возросшей ракетной угрозой со стороны Северной Кореи.
Сообщается, что первоначально за один комплекс Aegis Ashore предполагалось заплатить около 80 млрд. иен (почти $705 млн.), однако затем было решено оснастить их более дорогостоящим оборудованием, в частности новейшими радарами.
Японским экспертам поручено безотлагательно провести экспертные работы, чтобы выявить возможное влияние нового вооружения на экологию. Для ускорения подготовки к размещению ракет Токио решил выделить около $ 25 млн.
В настоящее время Япония уже обладает двухуровневой системой ПРО. Корабли, оснащенные системами Aegis морского базирования, имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые способны сбить баллистическую ракету в средней части траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием мобильных наземных комплексов Patriot PAC-3.
Aegis Ashore же призваны укрепить первую линию национальных сил ПРО. Новые ракеты комплекса (SM-3 Block 2A) смогут поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км.
Предполагается, что американская система способна защитить всю национальную территорию от ударов баллистических ракет. Каждый комплекс обойдется японскому бюджету примерно в 100 млрд. иен (около $889 млн.).
Установки планируется развернуть на полигонах в северной префектуре Акита и в юго-западной Ямагути к 2023 году, однако сроки размещения могут быть ускорены. Закупка комплексов ПРО объясняется резко возросшей ракетной угрозой со стороны Северной Кореи.
Сообщается, что первоначально за один комплекс Aegis Ashore предполагалось заплатить около 80 млрд. иен (почти $705 млн.), однако затем было решено оснастить их более дорогостоящим оборудованием, в частности новейшими радарами.
Японским экспертам поручено безотлагательно провести экспертные работы, чтобы выявить возможное влияние нового вооружения на экологию. Для ускорения подготовки к размещению ракет Токио решил выделить около $ 25 млн.
В настоящее время Япония уже обладает двухуровневой системой ПРО. Корабли, оснащенные системами Aegis морского базирования, имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые способны сбить баллистическую ракету в средней части траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием мобильных наземных комплексов Patriot PAC-3.
Aegis Ashore же призваны укрепить первую линию национальных сил ПРО. Новые ракеты комплекса (SM-3 Block 2A) смогут поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти