18:47 19 декабря

Токио утвердил размещение в стране комплексов ПРО Aegis Ashore

Японское правительство на своем заседании утвердило решение о размещении в стране двух комплексов ПРО Aegis Ashore, передает ТАСС.



Предполагается, что американская система способна защитить всю национальную территорию от ударов баллистических ракет. Каждый комплекс обойдется японскому бюджету примерно в 100 млрд. иен (около $889 млн.).


Установки планируется развернуть на полигонах в северной префектуре Акита и в юго-западной Ямагути к 2023 году, однако сроки размещения могут быть ускорены. Закупка комплексов ПРО объясняется резко возросшей ракетной угрозой со стороны Северной Кореи.

Сообщается, что первоначально за один комплекс Aegis Ashore предполагалось заплатить около 80 млрд. иен (почти $705 млн.), однако затем было решено оснастить их более дорогостоящим оборудованием, в частности новейшими радарами.

Японским экспертам поручено безотлагательно провести экспертные работы, чтобы выявить возможное влияние нового вооружения на экологию. Для ускорения подготовки к размещению ракет Токио решил выделить около $ 25 млн.

В настоящее время Япония уже обладает двухуровневой системой ПРО. Корабли, оснащенные системами Aegis морского базирования, имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые способны сбить баллистическую ракету в средней части траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием мобильных наземных комплексов Patriot PAC-3.

Aegis Ashore же призваны укрепить первую линию национальных сил ПРО. Новые ракеты комплекса (SM-3 Block 2A) смогут поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Vard Сегодня, 12:45
    Я что думаю вот если бы те деньги которые они вбухивают в оружие... Да дать Северной Корее ... Наверное было бы очень мирное государство...
    Vard
    1. dorz Сегодня, 12:50
      Цитата: Vard
      Я что думаю вот если бы те деньги которые они вбухивают в оружие... Да дать Северной Корее ... Наверное было бы очень мирное государство...

      Мирная Северная Корея им не нужна.
      dorz
    2. a.sirin Сегодня, 12:58
      Деньги - ыну, он Вам - войну
      a.sirin
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 12:49
    ......................
    ВЕРЕСК
  3. Немезида Сегодня, 12:51
    Чтобы закрыть вопрос территориальных претензий Японии на Курилы,РФ следует предъявить свои права на Хоккайдо,который Япония обязана передать России по итогам Ялтинской конференции...А то что в Японии устанавливают системы ПРО США еще раз говорит о том ,что Япония продолжает быть враждебным России государством,каким и была на протяжении всей своей истории существования,постоянно воюя против России.
    Немезида
  4. Evgenijus Сегодня, 12:55
    В настоящее время Япония уже обладает двухуровневой системой ПРО

    Еще ни одну корейскую ракету не сбили, а ведь летают они над Японией ...
    Evgenijus
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:55
    Токио утвердил размещение в стране комплексов ПРО Aegis Ashore
    И при этом еще нудят о каких-то "Северных территориях", торгуя своей. Попросите у Сша что-нибудь за размещение их ПРО на своей территории, может выделят небольшой кусочек под новый концлагерь для вас.
    rotmistr60
  6. Alexey-74 Сегодня, 12:59
    Японцы всегда действуют заглядывая вперед...не будет угрозы со стороны С.Кореи, придумают угрозу со стороны России, а США используют Японию в качестве своего плацдарма, не зря японцы становятся все более милитаризированны....
    Alexey-74
  7. iliitchitch Сегодня, 13:11
    А как вы хотели , дети малые , что ли ? Эт вам не на Фудзияме саке употреблять . трумп - девочка дорогая , оч. дорогая , дороже Маланьи . Но крыша ЖБ . Пока сам не отгребёт . Хотя потом вам рядом с Буддой будет уж пофиг . Ну , где раз , там и два . Чего с островами-то пристали , не пойму , ищете , куда свалить , что ль ? Нам с Буддой рядом не сидеть , а вы за свои липкие ручонки ещё ответите , это вам любой китаец скажет .
    iliitchitch
  8. Кокос Сегодня, 13:13
    Ёжики плачут ..колюцо..но продолжают жрать кактус...садо маза..ужос laughing
    Кокос
  9. Sergey53 Сегодня, 13:18
    Партнёры ищут на свою задницу приключений. А-то острова, острова.
    Sergey53
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