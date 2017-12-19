19:11 19 декабря

Что было бы, если бы СССР заключил союз с Германией в 1940 году?

После начала Второй Мировой войны, Третий Рейх организовал переговоры с советским правительством. СССР было предложено вступить в так называемую "Ось". Это был агрессивный военный союз трех стран: Германии, Италии и Японии.

Тогда, в конце сентября 1940 года, эти страны подписали Тройственный пакт, согласно которому Германия, Италия и Япония разграничивали меж собой зоны влияния на планете. Позже к союзу присоединились некоторые государства Восточной Европы, а также Таиланд.

Согласно некоторым историческим данным, СССР принял предложение Гитлера к рассмотрению и выставил ряд требований. Взамен на вступление Советского Союза в "Ось", коммунистам отдавались Ирак, Иран, Болгария, Югославия и Финляндия.


Берлин ответил отказом и переговоры были заморожены. Менее чем через год Германия напала на СССР.

Но что было бы, если бы Гитлер согласился на требования Москвы?



5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 12:58
    Так пакт о не нападении Гитлер нарушил... А что ему помешало бы договор нарушить... Было бы то же самое...
    Vard
    1. Венд Сегодня, 13:11
      Цитата: Vard
      Так пакт о не нападении Гитлер нарушил... А что ему помешало бы договор нарушить... Было бы то же самое...

      Не совсем. Не было бы тогда Британии, а может и США. И война была бы уже иной.
      Венд
      1. Pancir026 Сегодня, 13:16
        Цитата: Венд
        И война была бы уже иной.

        Рассуждения на тему,квадратное бывает теплям,а круглое кислым...
        Сайт Альтистории более уместен для подобных домыслов.И то,даже там,понимают что подобный союз меж СССР и гитлеровским рейхом.был невозможен.
        Pancir026
        1. Михаил Филиппов Сегодня, 13:29
          Ну почему же. Рейх же заключил союз с Японией, где проживали и проживают "неарийцы" и которая ко всему прочему еще и европейских евреев приняла
          Михаил Филиппов
    2. Михаил Филиппов Сегодня, 13:28
      А зачем ему было его нарушать? СССР бы сам предоставил Гитлеру ресурсы для войны
      Михаил Филиппов
      1. Pancir026 Сегодня, 13:30
        Цитата: Михаил Филиппов
        А зачем ему было его нарушать? СССР бы сам предоставил Гитлеру ресурсы для войны

        ЕГЭ?
        Pancir026
        1. Михаил Филиппов Сегодня, 15:47
          Ну почему сразу ЕГЭ...Последний советский поезд с зерном отправлялся в Германию уже после ее нападения
          Михаил Филиппов
          1. Pancir026 Сегодня, 18:02
            Цитата: Михаил Филиппов
            Ну почему сразу ЕГЭ

            Ясно,ЕГЭ.
            Pancir026
  2. василий50 Сегодня, 12:59
    Идиотизм не в том что сегодня появились те кто много чего предлагает пересмотреть, сколько в том что потом опираясь на подобные измышления делают выводы и даже утверждают про подлинность предположений.
    василий50
    1. Pancir026 Сегодня, 13:14
      Цитата: василий50
      Идиотизм не в том что сегодня появились те кто много чего предлагает пересмотреть, сколько в том что потом опираясь на подобные измышления делают выводы и даже утверждают про подлинность предположений.

      Точнейшая формулировка по сути этих и подобных опусов.
      Pancir026
  3. solzh Сегодня, 13:11
    Если бы, да кабы... Полный бред.
    solzh
  4. Балу Сегодня, 13:13
    Германия дала кредит СССР на 100 лямов марок золотом. Возможно поэтому Сталин не верил, что Гитлер нападет, даже когда наши судам было запрещен выход из германских портов. Из Германии шли станки, боеприпасы, снаряжение, техника, медикаменты, химия. В Германию - стратегическое топливо, сырье, зерно и пр.
    Балу
    1. Pancir026 Сегодня, 13:34
      Цитата: Балу
      Возможно поэтому Сталин не верил

      Сказки то к чему повторять.на счет "верил не верил".гадания на кофейной гуще...читайте черную книжонку,майн кампф,только слепоглухонеомй не увидит там прямо сказанного-усилия Германии-война-НА ВОСТОК.
      Цитата: Балу
      В Германию - стратегическое топливо, сырье, зерно и пр.

      Интересно,какое " стратегическое сырье",шло в Германию и каков процент того что туда отправили, сыграло свою роль в укреплении германии,если учесть.что все посылалось в первично.необработанном виде?издержки на переработку сами посчитаете?
      Перепевы сказок резуна-солонина.к чему повторяете?
      Pancir026
  5. Балу Сегодня, 14:31
    Цитата: Pancir026
    резуна-солонин

    После аквариума потерял интерес. А что кредита не было?
    Балу
    1. Pancir026 Сегодня, 18:05
      Цитата: Балу
      А что кредита не было?

      Коллега,а вы внимательно рассмотрели этот вопрос.в том числе что приобреталось по кредитам,когда в какой срок и кому было это выгодно.
      "Многие из пишущих о Великой Отечественной войне любят попрекать Сталина экономическим сотрудничеством с гитлеровской Германией в 1939-1941 годах. В зависимости от взглядов авторов оценки советско-германской предвоенной торговли варьируют в диапазоне от «просчёта» («неудачная попытка откупиться от Гитлера и любой ценой отсрочить начало войны») до «преступления» («сознательная поддержка нацистского режима»). Однако обличители Сталина дружно сходятся в том, что данный шаг был ошибочным и вредным. Как и в случае с пактом Молотова-Риббентропа, выдвигаемые ими аргументы можно свести к двум: моральная недопустимость и практическая нецелесообразность. В этом порядке их и рассмотрим.
      https://subscribe.ru/group/pole-chudes/6114360/
      Pancir026
      1. Балу Сегодня, 18:09
        Цитата: Pancir026
        Коллега,а вы внимательно рассмотрели этот вопрос.в том числе что приобреталось по кредитам,когда в какой срок и кому было это выгодно

        Я не историк, не политик, не штирлиц. Что-то запоминается. что-то нет. Стараюсь быть в курсе происходящего и прошедшего. Внук с внучкой начнут спрашивать, я же должен сказать как было на самом деле. Статья двухлетней давности в инете, вряд ли вспомню источник. Статья была большая. В коментах сомнений никто не высказал.
        Вспомнил, упоминалось, что Сталину 47 раз назвали точную дату начала войны.
        Балу
        1. Pancir026 Сегодня, 18:13
          Цитата: Балу
          Статья двухлетней давности в инете, вряд ли вспомню источник

          Берем к примеру труд Мартиросяна..у него четко по документам,показано,что,в каком количестве и кто в ыитоге выиграл от этого,все показано.В политике,прагматизм,только Сталину заказан,а так называемому свободному от совести западу позволено было торговать с рейхом аж до 1944 года и что то никто не возмущается из среды-А)не знающих вопрос.Б)из среды потенциальной пятой колонны.В)из среды патентованных русофобов-антисоветчиков.
          Pancir026
          1. Балу Сегодня, 18:16
            Цитата: Pancir026
            свободному от совести западу позволено было торговать с рейхом аж до 1944 года

            Да, один из ветеранов СВР в интервью на ТВ говорил, что пишет книгу и о том, что полсотни американских фирм имели свои представительства в Берлине. Была статья в инете о Бушах, что свои деньги Гитлер держал в американском банке деда Буша младшего.
            С удовольствием купил бы книгу, но пока что-то анонсов нет, а ведь прошел не один год.
            Возможно таже ситуация , что и с 10 книгами Крючкова.
            Балу
            1. Pancir026 Сегодня, 18:53
              Цитата: Балу
              С удовольствием купил бы книгу, но пока что-то анонсов нет, а ведь прошел не один год.

              Можно взять с ИНЕТА. http://bookscafe.net/author/martirosyan_arsen-305
              92.html
              Pancir026
              1. Балу Сегодня, 19:04
                Цитата: Pancir026
                Можно взять с ИНЕТА. http://bookscafe.net/author/martirosyan_arsen-305
                92.html

                Спасибо.
                Балу
  6. andj61 Сегодня, 16:21
    Цитата: mpp
    Что было бы, если бы СССР заключил союз с Германией в 1940 году?

    Бомбардировки обычным оружием начиная с начала 40-х и атомные бомбардировки начиная с 1945 г. После чего конец социализма в 1945-46 гг.

    3-4 бомбы в 15-20 килотонн каждая к концу социализма никоим образом привести не смогли бы. А у СССР в это время была многомиллионная армия с гигантским боевым опытом, настроенная на военные рельсы промышленность и такая казалось бы неосязаемая вещь, как синдром победителя - привычка побеждать. результат был бы обратным - весь континент стал бы социалистическим и сталинистким.
    До конца 50-х США не было ни достаточного количества атомных боезарядов, ни носителей, которые могли бы их эффективно применять, чтобы каким-то образом получить преимущество. После того,как они это получили (достаточное количество Б-52), оказалось, что у СССР уже достаточно и боезарядов, и носителей, способных нанести США неприемлемый - по мнению руководства США - ущерб.А к 70-м СССР и США достигли паритета в стратегических ядерных средствах.
    А если допустить, что Сталин поладил бы с Гитлером (это совершенно невозможно, этого бы не позволила бы сделать идеология, причём ни Гитлеру, ни Сталину), то США вообще не ввязывались в Европу, а занялись согласно доктрине Монро Западным полушарием. В крайнем случае, начали бы подбирать колонии, особенно в Африке, оставшиеся от оккупированных Континентальным альянсом Англии и Франции. hi
    andj61
Картина дня