Что было бы, если бы СССР заключил союз с Германией в 1940 году?

После начала Второй Мировой войны, Третий Рейх организовал переговоры с советским правительством. СССР было предложено вступить в так называемую "Ось". Это был агрессивный военный союз трех стран: Германии, Италии и Японии.



Тогда, в конце сентября 1940 года, эти страны подписали Тройственный пакт, согласно которому Германия, Италия и Япония разграничивали меж собой зоны влияния на планете. Позже к союзу присоединились некоторые государства Восточной Европы, а также Таиланд.



Согласно некоторым историческим данным, СССР принял предложение Гитлера к рассмотрению и выставил ряд требований. Взамен на вступление Советского Союза в "Ось", коммунистам отдавались Ирак, Иран, Болгария, Югославия и Финляндия.





Берлин ответил отказом и переговоры были заморожены. Менее чем через год Германия напала на СССР.



Но что было бы, если бы Гитлер согласился на требования Москвы?









