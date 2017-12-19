Артиллеристы ЗВО получили новейшие гаубицы "Мста-СМ2"

Артиллеристы нового артиллерийского соединения общевойсковой армии ЗВО, дислоцированные в Московской области, получили свыше 10 самоходных гаубиц 2С33 "Мста-СМ2"

Глубокая модернизация парка боевой техники артиллерийского соединения позволит усилить боевые возможности общевойсковой армии при проведении оборонительных и наступательных операций, а также создаст для мотострелков новые возможности для включения артрасчетов в разведывательно-ударный контур при проведении совместных тактических занятий и учений

Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) получили новейшие гаубицы "Мста-СМ2", сообщает пресс-служба округа— говорится в сообщении.— заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.Гаубица "Мста-СМ2" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника. Основу огневой мощи 2С33 "Мста-СМ2" составляет орудие 2А65 калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Кроме того, до конца текущего года на вооружение артиллерийского соединения поступит около 10 новейших противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", — отмечается в релизе.