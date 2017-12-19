19:02 19 декабря

Артиллеристы ЗВО получили новейшие гаубицы "Мста-СМ2"

Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) получили новейшие гаубицы "Мста-СМ2", сообщает пресс-служба округа

Артиллеристы ЗВО получили новейшие гаубицы "Мста-СМ2"


Артиллеристы нового артиллерийского соединения общевойсковой армии ЗВО, дислоцированные в Московской области, получили свыше 10 самоходных гаубиц 2С33 "Мста-СМ2"
— говорится в сообщении.


Глубокая модернизация парка боевой техники артиллерийского соединения позволит усилить боевые возможности общевойсковой армии при проведении оборонительных и наступательных операций, а также создаст для мотострелков новые возможности для включения артрасчетов в разведывательно-ударный контур при проведении совместных тактических занятий и учений
— заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Гаубица "Мста-СМ2" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника. Основу огневой мощи 2С33 "Мста-СМ2" составляет орудие 2А65 калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Кроме того, до конца текущего года на вооружение артиллерийского соединения поступит около 10 новейших противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", — отмечается в релизе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 24

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  1. san4es Сегодня, 14:21
    Артиллеристы ЗВО получили новейшие гаубицы "Мста-СМ2"
    soldier
    san4es
  2. НЕКСУС Сегодня, 14:26
    Мсте бы дальность увеличить с 29 км до 40-50 и совсем было бы замечательно.Ну и скорострельность подтянуть к Коалиции в 16 выстрелов в минуту.
    НЕКСУС
    1. DenZ Сегодня, 14:30
      Это и будет тогда в итоге Коалиция
      DenZ
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:30
        Цитата: DenZ
        Это и будет тогда в итоге Коалиция

        У Коалиции дальность 70 км.
        НЕКСУС
        1. parkello Сегодня, 14:45
          с новыми снарядами да. но Мста стреляет старыми . а там другой состав . и порох другой и сам снаряд . скорее всего Мсту доработали ,что бы могла обоими типами снарядов стрелять . а то новые пока еще на поточном производстве .
          parkello
          1. НЕКСУС Сегодня, 14:51
            Цитата: parkello
            а там другой состав . и порох другой

            Вы в одном правы-пороха у нас хуже западных и какой бы удачный снаряд бы не придумали,из-за пороха он не будет выдавать то,что хотелось бы.
            НЕКСУС
            1. parkello Сегодня, 15:13
              в любом случае,новый порох улучшит характеристики . пусть не на столько ,на сколько хотелось бы. но ...опускать руки из-за этого не стоит . много времени и средств потрачено уже. многое растеряно . просто для того ,что бы все это воплотить в железе и поставить на поток ,нужно много чего. те же хранилища нужны новые .производству нужны новые станки и оборудование , а это все ой как затратно . вот мин.об и идет по пути наименьшего сопротивления . Мста и так очень не дурна собой . но все эе это не Коалиция. а на поток надо ставить именно ее .и все компоненты связанные с ней . мне так кажется,я не претендую на звание эксперта .но просто хочу отметить ,что лучшая серийная гаубица ПцХб-2000 (панцерхаубиц ) тоже стреляет до 30 км обычными снарядами на 57 эксалибурами . так что я считаю,что характеристики Мсты удовлетворяют военных.
              parkello
              1. Vlad.by Сегодня, 15:59
                А чем Вам так Коалиция не угодила для серии? Цена не кардинально отличается, а ТТХ прилично в плюсе.
                Vlad.by
            2. ProkletyiPirat Сегодня, 16:03
              нормальные у нас пороха, не надо сравнивать с натовскими, ОСОБЕННО С НАТОВСКИМИ! у наших допуски строже, вам же никто не расскажет что зимой при морозе от -10 натовские начинают по разному стрелять, или что при морозе от -20...-30 вообще стрелять не могут(хотя вроде у них есть снаряды и до -40). Так что наши пороха не хуже, точнее по мощности то они хуже, но зато они стабильнее. hi
              ProkletyiPirat
        2. Лексус Сегодня, 14:54
          70 км - это новым АРСом. В принципе не вижу препятствий приспособить его и для "Мсты".
          Лексус
          1. ProkletyiPirat Сегодня, 16:07
            нафиг не нужны эти десятки км, там точности хрен добъёшся, при дистанциях свыше 20-30км РСЗО более эффективна, особенно при стрельбе на 70км...
            ProkletyiPirat
        3. assa67 Сегодня, 14:59
          Андрей,ну снова снял с языка....снарядить новым порохом"конопляным"и до Берлина долетит...или пока старье не отстреляем,тишина будет?
          assa67
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:03
            Цитата: assa67
            Андрей,ну снова снял с языка....снарядить новым порохом"конопляным"и до Берлина долетит...или пока старье не отстреляем,тишина будет?

            По новому пороху тишина. Есть разработки на основе конопли,есть на основе льна...но все это пока в промышленное производство не идет.
            НЕКСУС
            1. assa67 Сегодня, 15:12
              согласитесь-это досадно...если делаем ставку на арт системы-то они должны быть лучшими
              assa67
  3. коноправ Сегодня, 14:46
    А " свыше десяти" это сколько, десять с половиной или одиннадцать? Комплексы" Штурм - С" меня восхитили, лет так 30 назад..... Особенно понравилась черная кнопка под большой палец, для наведения ракеты.
    коноправ
    1. красноярск Сегодня, 15:07
      Меня тоже восхитило это - "свыше десяти". Но волнует меня другое. Я так понимаю, что не только "Мста- СМ2" способна вести контр батарейную борьбу. Я хоть и не артиллерист, но понимаю, что такую борьбу могут вести любые арт. системы. Что главное тут разведка. Выявление арт. позиций противника. А по реляциям того же "ВО" у нас с этим делом полный ажур. Опять же - беспилотники. А артиллеристы ЛДНР позволяют супостатам ВСУ разрушать свои города, убивать гражданских. Как это понимать? Мне может кто нибудь внятно это объяснить?
      красноярск
      1. красноярск Сегодня, 15:10
        И, вдогонку, я не думаю, что у ВСУ неимоверное кл-во арт. систем в запасе.
        красноярск
      2. коноправ Сегодня, 15:22
        Наберите в поисковике ПСНР, СНАР , звукометрическая разведка.
        коноправ
        1. красноярск Сегодня, 15:40
          Именно зная про все это я и задаю свой вопрос.
          красноярск
  4. Morglenn Сегодня, 15:42
    2С33, что за новая модификация?В Википедии написано что это опытная машина и разработку прекратили в пользу "Коалиции". Это 2С19М2 или это две разные машины?
    Morglenn
  5. Немезида Сегодня, 15:58
    Такие количества погоды не сделают
    Немезида
    1. Воронок Сегодня, 16:10
      Курочка по зернышку клюет. Понятно что хочется все и сразу, но страна у нас большая, да и армия не маленькая.
      Воронок
      1. Немезида Сегодня, 16:14
        Не могу с такими как вы согласиться....1) России нужно определенное количество боевой техники,для обеспечения ее национальной безопасности. 2) Долгое время Россия не тратила деньги на армию используя наследие СССР,но это наследие себя,почти,исчерпало. 3) Сегодня темпы поставки новой техники совершенно не соответствуют нуждам вооруженных сил РФ,потому как старая техника ,по техническим причинам,выводится из состава вооруженных сил быстрее,чем поступает новая ей на замену.
        Немезида
  6. Лопатов Сегодня, 16:33
    На фотографии- 155-мм экспортный вариант СГ
    Лопатов
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