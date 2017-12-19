19:05 19 декабря

Минобороны Польши вооружило добровольцев несертифицированными автоматами

Польша продолжает создавать Войска территориальной обороны (ВТО) - аналога Национальной гвардии США, которые будут размещены во всех регионах республики для оказания содействия регулярной армии, помощи во время чрезвычайных ситуаций и патриотического воспитания граждан.

Несколько недель назад на вооружение бойцов ВТО поступили 2 тыс. карабинов ГРОТ (GROT). Это автоматическое оружие польского производства должно в будущем полностью заменить в армии страны автоматы Калашникова. Согласно планам министерства национальной обороны республики, к 2021 году ВТО должны получить 53 тыс. ГРОТов.

Минобороны Польши вооружило добровольцев несертифицированными автоматами



Тем временем, как выяснила Gazeta Wyborcza, эти автоматы не прошли полную процедуру проверки и сертификации. Согласно нормам, они должны были пройти специальные тесты и получить сертификат Военно-технического института. По информации издания, решение о том, чтобы обойти эту процедуру, приняло оборонное ведомство для ускорения процесса вооружения добровольцев.

Экспертов беспокоит тот факт, что в ГРОТах до сих пор не до конца совершенен переключатель с автоматического на одиночный огонь. Часто случается так, что когда солдат планирует только один выстрел, переключатель "перескакивает" и автомат выдает очередь. Как предупреждают специалисты, в руках неумелого бойца такое оружие может привести к трагедии, передает ТАСС.

Согласно планам министерства обороны, в ближайшие месяцы в стране будут созданы 17 бригад ВТО по 4 - 4,5 тыс. добровольцев в каждой. Они будут размещены во всех воеводствах страны, а в центральном Мазовецком воеводстве, как самом крупном в республике, таких подразделений будет сформировано два. В общей сложности планируется набрать более 50 тыс. бойцов. Символом ВТО станет оскаленная морда волка.

Планируется, что ВТО будут реализовывать военные задачи в тесном взаимодействии с армией, а также проводить антитеррористические операции, действовать в случае разного рода кризисов, вести информационную и просветительскую работу. Создание ВТО - один из приоритетов действующего руководства минобороны Польши. На создание и вооружение нацгвардии до 2019 года правительство намерено потратить 3,6 млрд злотых (почти $1 млрд).

Использованы фотографии: http://wyborcza.pl
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Комментарии 22

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:32
    Тем временем, как выяснила Gazeta Wyborcza, эти автоматы не прошли полную процедуру проверки и сертификации. Согласно нормам, они должны были пройти специальные тесты и получить сертификат Военно-технического института. По информации издания, решение о том, чтобы обойти эту процедуру, приняло оборонное ведомство для ускорения процесса вооружения добровольцев.

    Чтоб они застрелились ? Принимать новый автомат на вооружение без полного круга проверок и сертификации,при этом сразу давать это изделие добровольцам...ну ну.
    НЕКСУС
    1. Лексус Сегодня, 14:51
      Чтоб они застрелились ?

      И потом обвинили Россию. Им вполне такая роль подходит.
      Лексус
      1. Shurik70 Сегодня, 16:17
        Это автоматическое оружие польского производства должно в будущем полностью заменить в армии страны автоматы Калашникова. Согласно планам министерства национальной обороны республики, к 2021 году ВТО должны получить 53 тыс. ГРОТов

        Согласно википедии, на 2013-ый год армия Польши 120 тыс.человек, из них сухопутные войска 68 тысяч.
        То есть 53 тысячи даже не на всех хватит. Но вооружая армию надо ещё и запас предусмотреть. Ведь оружие будет изнашиваться, ломаться, да и резервистов надо будет чем вооружать в случае чего (не нашёл кстати в интернете никаких данных по резервистам в Польше).
        Маловато 53 тысячи стволов на 38 миллионов населения. Опять гешефт крутят. Тем более ствол, не прошедший проверку (а значит с большой вероятностью имеющий скрытые косяки). То есть, их потом ещё и списывать будут.
        Shurik70
    2. Рагнар лодброк Сегодня, 14:53
      Цитата: НЕКСУС
      сразу давать это изделие добровольцам...ну ну.
      Ответить Цитировать

      Заодно и недостатки вскроются!
      Добровольцы они и в медицине Добровольцы! Кто без глаза, кто без пальца,... Ещё чего-нибудь!
      Рагнар лодброк
    3. 79807420129 Сегодня, 15:08
      Цитата: НЕКСУС
      при этом сразу давать это изделие добровольцам...ну ну.

      Ну так на то и добровольцы,что бы потренироваться на них. laughing hi
      79807420129
  2. КОТ БАЮН Сегодня, 14:34
    Минобороны Польши вооружило добровольцев несертифицированными автоматами

    Нам не надо "калаши"
    Дайте что-нить для души
    Хоть стволы стреляют плохо
    Но с виду больно хроши!
    Ничего страшного. Побегают и с такими. Нам то какая печаль от этого? Но будем в курсе.
    КОТ БАЮН
    1. Джедай Сегодня, 14:38
      Вася hi Мартышкам дали динамит? wink
      Джедай
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 14:40
        Приветствую, Максим. hi
        Я б еще и спички им дал и объяснил куда именно им его засунуть... laughing
        КОТ БАЮН
        1. Джедай Сегодня, 14:41
          good Уважаю я тебя за доброту твою! drinks soldier
          Джедай
          1. КОТ БАЮН Сегодня, 14:45
            Ну а как по другому?! По сравнению с нами, Дед Мороз просто серийный маньяк-убийца.... laughing
            КОТ БАЮН
            1. Джедай Сегодня, 14:48
              Цитата: КОТ БАЮН
              По сравнению с нами, Дед Мороз просто серийный маньяк-убийца....

              Я уже молчу про его демократического брата Сам-ты-Клауса... wink
              Джедай
              1. marlin1203 Сегодня, 15:05
                50 тыс. корпус... с нуля... так чей там Львов будет?..
                marlin1203
        2. Cветлейший Сегодня, 15:28
          Цитата: КОТ БАЮН
          Я б еще и спички им дал

          Вот вы ёрничаете, а у них вооруженных сил прибавиться на 50тыс. Вы так на спичках разоритесь.
          Cветлейший
          1. Джедай Сегодня, 17:35
            А Вы не переживайте. Спичек у нас хватит. Как и Сусаниных.
            Джедай
  3. Topotun Сегодня, 14:39
    Для фактически частей ополчения пойдет. Нафиг им давать нормальное оружие? Норамльное оружие должно идти в войсковые части, а не в эту пародию. Что касается проскока переводчика - если человек не умеет обращатьсмя с оружием, то ему не поможет ничего. А так даже в автомате, сделать отсечку не проблема. Так что, не вижу проблем.
    Topotun
  4. Идущий Сегодня, 14:53
    Создание ВТО - один из приоритетов действующего руководства минобороны Польши.


    Не поможет , вас скакуны задавят.
    Идущий
  5. hhhhhhh Сегодня, 14:59
    Кто то должен сдаваться в плен через две недели
    hhhhhhh
  6. Evgenijus Сегодня, 15:00
    Когда мигранты в Европе начнут плодиться и им не будет места в миграционных лагерях, то инстинкт жизни заставит их найти место в Европе с помощью этих арсеналов. Сетификация пройдет на жизнях коренных жителей Европы ...
    Evgenijus
  7. iliitchitch Сегодня, 15:03
    А чего-то паны топят ? Непонятка . Вот опять мегабакс , перед этим ещё 10 . В счёт будущих бывших укропских территорий под залог ? Смоленск ещё там у анжелы дупы с защЕковским не в папочке ещё ? Я конешно , с дивана не в теме , но приглядеться бы .
    iliitchitch
  8. Оператор Сегодня, 15:54
    Польский автоматический карабин GROT C16 FB-M1 - образец для подражания ижевским конструкторам "Концерна Калашникова", которые вот уже 5 лет не могут сделать элементарную вещь: автомат с закрытой ствольной коробкой, стационарной планкой крепления прицельных приспособлений и двухсторонней ручкой затвора.
    Оператор
  9. Монархист Сегодня, 16:30
    Цитата: Рагнар лодброк
    Цитата: НЕКСУС
    сразу давать это изделие добровольцам...ну ну.
    Ответить Цитировать

    Заодно и недостатки вскроются!
    Добровольцы они и в медицине Добровольцы! Кто без глаза, кто без пальца,... Ещё чего-нибудь!

    Главное детородный орган ,чтоб не пострадал,а если пальца не будет " искусство" требует жертв"
    Монархист
  10. Монархист Сегодня, 16:44
    По поводу сертифицированный или не сертифицированный автомат я промолчу,а меня другое интересует: "где пожар"? Спешно менять"калаш ". Я понимаю: "наследие социализма " и он малость устарел( примерно образца 1988-1990), а почему обошли М16,?
    Монархист
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