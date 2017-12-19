19:05 19 декабря

Катар закупил китайские ОТРК с ракетами ВР-12А

На параде в Дохе, проведенном в честь Национального дня Катара, были продемонстрированы закупленные в Китае оперативно-тактические ракетные комплексы с баллистическими ракетами BP-12A, сообщает bmpd.

Катар закупил китайские ОТРК с ракетами ВР-12А


Комплексы размещены на китайских шасси WS2400 с колесной формулой 8х8. Официально заявляемая дальность стрельбы ракет ВР-12А составляет до 300 км (что соответствует лимитам Режима контроля за ракетными технологиями - РКРТ). Разработчик системы – корпорации «China Aerospace Science and Industry Corporation» (CASIC).




«Продвигаемая CASIC на экспорт ракетная система с ракетами ВР-12А была впервые публично продемонстрирована на авиасалоне в Чжухае в 2010 году и включает два типа дальнобойных "высокоточных" твердотопливных ракет на единой пусковой установке на шасси WS2400 – с двумя ракетами ВР-12А или с восемью (два четырехзарядных пакета) 400-мм ракетами SY400 с дальностью стрельбы до 180 км. Система наведения ракет комбинированая инерциально-спутниковая. Боевая часть обеих ракет может быть разных типов (моноблочная и кассетная)», говорится в материале.

Оперативно-тактический ракетный комплекс разработки и производства китайской государственной корпорации China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) с демонстрацией одновременного размещения на одной пусковой установке транспортно-пусковых контейнеров с одной баллистической ракетой BP-12A и четырьмя ракетами SY400.

Катар стал первым подтвержденным заказчиком данного ракетного комплекса. Ранее (в начале 2017-го) появлялись сообщения о приобретении системы BP-12A/SY400 Мьянмой, однако подтверждения пока что отсутствуют.


Использованы фотографии: Youtube.com
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Комментарии 12

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  1. xetai9977 Сегодня, 15:01
    Китай уже выпускает почти всё! И продаёт по гораздо дешевым ценам, чем ведущие производители
    xetai9977
    1. marlin1203 Сегодня, 15:07
      Дешевое оружие... себе дороже может выйти.
      marlin1203
      1. Сергей39 Сегодня, 15:17
        На сколько оно дешёвое - неизвестно. Похоже на ,,Искандер" ,но с возможностью действовать 8ю ракетами
        Сергей39
        1. maxim947 Сегодня, 15:22
          Вид китайской военной техники вызывает чувство де-жавю)))
          Китай уже выпускает почти всё! И продаёт по гораздо дешевым ценам, чем ведущие производители
          и что? Китай ВСЕ выпускает по более дешевым ценам, и ничего здесь не поделаешь...
          maxim947
        2. Vlad.by Сегодня, 15:55
          При 8 ракетах - это скорее Смерч или Ураган. При двух ракетах подобие Искандера.
          Кстати, белорусский Полонез - из этой же серии. Так что начинка и возможности хорошо известны. Разработчики Искандера в осадок не выпали...
          Vlad.by
          1. Nikolaevich I Сегодня, 16:30
            Цитата: Vlad.by
            При 8 ракетах - это скорее Смерч или Ураган. При двух ракетах подобие Искандера.
            Кстати, белорусский Полонез - из этой же серии.

            Так,из какой же "серии" "Полонез" ? " Скорее Смерч или Ураган",али "Подобие Искандера" ? wink
            Nikolaevich I
          2. TUFAN Сегодня, 17:37
            Дык у Полонеза и так китайские ракеты М20 стоят.
            TUFAN
        3. Alexey RA Сегодня, 18:11
          Цитата: Сергей39
          На сколько оно дешёвое - неизвестно. Похоже на ,,Искандер" ,но с возможностью действовать 8ю ракетами

          Это не "Искандер", а, скорее, вариация на тему MLRS с ATACMS... но очень большая. smile
          Ибо янки, надо им отдать должное, первыми сделали унифицированную ПУ, которая лёгким движением руки превращается из РСЗО в ОТРК.
          Alexey RA
      2. seos Сегодня, 15:22
        Есть критерий цена качество ... СССР был на первом месте по производству такого оружия .... мы же уже такое оружия производить не умеем... слишком много паразитирующих организмов в производственных цепочках.
        seos
    2. катана Сегодня, 15:54
      Цитата: xetai9977
      Китай уже выпускает почти всё! И продаёт по гораздо дешевым ценам, чем ведущие производители

      Я согласен с вами - скоро Китай выйдет на второе место после США по продажам оружия .Вполне для этого им хватит и 10 лет.
      катана
  2. Vadim851 Сегодня, 15:10
    Грозная штука...усиленно вооружаются ребята в последнее время.
    Vadim851
    1. Грац Сегодня, 16:11
      то против Саудитов, 100% боится их эмир, но уж больно много оружия покупает кого ставить под ружье то будет, наемников выходит
      Грац
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