Катар закупил китайские ОТРК с ракетами ВР-12А
На параде в Дохе, проведенном в честь Национального дня Катара, были продемонстрированы закупленные в Китае оперативно-тактические ракетные комплексы с баллистическими ракетами BP-12A, сообщает bmpd.
Комплексы размещены на китайских шасси WS2400 с колесной формулой 8х8. Официально заявляемая дальность стрельбы ракет ВР-12А составляет до 300 км (что соответствует лимитам Режима контроля за ракетными технологиями - РКРТ). Разработчик системы – корпорации «China Aerospace Science and Industry Corporation» (CASIC).
«Продвигаемая CASIC на экспорт ракетная система с ракетами ВР-12А была впервые публично продемонстрирована на авиасалоне в Чжухае в 2010 году и включает два типа дальнобойных "высокоточных" твердотопливных ракет на единой пусковой установке на шасси WS2400 – с двумя ракетами ВР-12А или с восемью (два четырехзарядных пакета) 400-мм ракетами SY400 с дальностью стрельбы до 180 км. Система наведения ракет комбинированая инерциально-спутниковая. Боевая часть обеих ракет может быть разных типов (моноблочная и кассетная)», говорится в материале.
Катар стал первым подтвержденным заказчиком данного ракетного комплекса. Ранее (в начале 2017-го) появлялись сообщения о приобретении системы BP-12A/SY400 Мьянмой, однако подтверждения пока что отсутствуют.
Комплексы размещены на китайских шасси WS2400 с колесной формулой 8х8. Официально заявляемая дальность стрельбы ракет ВР-12А составляет до 300 км (что соответствует лимитам Режима контроля за ракетными технологиями - РКРТ). Разработчик системы – корпорации «China Aerospace Science and Industry Corporation» (CASIC).
«Продвигаемая CASIC на экспорт ракетная система с ракетами ВР-12А была впервые публично продемонстрирована на авиасалоне в Чжухае в 2010 году и включает два типа дальнобойных "высокоточных" твердотопливных ракет на единой пусковой установке на шасси WS2400 – с двумя ракетами ВР-12А или с восемью (два четырехзарядных пакета) 400-мм ракетами SY400 с дальностью стрельбы до 180 км. Система наведения ракет комбинированая инерциально-спутниковая. Боевая часть обеих ракет может быть разных типов (моноблочная и кассетная)», говорится в материале.
Оперативно-тактический ракетный комплекс разработки и производства китайской государственной корпорации China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) с демонстрацией одновременного размещения на одной пусковой установке транспортно-пусковых контейнеров с одной баллистической ракетой BP-12A и четырьмя ракетами SY400.
Катар стал первым подтвержденным заказчиком данного ракетного комплекса. Ранее (в начале 2017-го) появлялись сообщения о приобретении системы BP-12A/SY400 Мьянмой, однако подтверждения пока что отсутствуют.
Использованы фотографии: Youtube.com
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