Россия выступает за возобновление прямых переговоров между Израилем и Палестиной

В рамках регулярного российско-палестинского диалога, как и в наших контактах с израильтянами, и в рамках контактов квартета международных посредников со странами ближневосточного региона мы всегда продвигаем необходимость скорейшего начала прямых переговоров, чтобы на основе известных решений ООН найти общеприемлемые решения палестинской проблемы.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с советником президента Палестины по внешней политике Набилем Шаазом. По словам Сергея Лаврова, последние события в регионе говорят о том, что кризис самым серьёзным образом усугубился. Российский министр отмечает, что Россия выступает за незамедлительное возобновление палестино-израильского диалога в целях деэскалации конфликта.Сергея Лаврова цитирует РИА Новости Сергей Лавров добавил, что Россия намерена прилагать усилия и в формате ООН для того, чтобы статус Иерусалима перестал быть яблоком раздора на Ближнем Востоке.Напомним, что на днях ХАМАС объявил начало 3-й интифады в ответ на признание Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что это провал американской политики в регионе, и добавил, что для восстановления статус-кво готов перенести турецкое посольство в Восточный Иерусалим, который им назван оккупированной Израилем столицей Палестины.Всё это происходит на фоне запроса Палестины о вынесении вопроса о статусе Иерусалима на обсуждение в рамках Генассамблеи ООН.