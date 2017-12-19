18:59 19 декабря

Россия выступает за возобновление прямых переговоров между Израилем и Палестиной

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с советником президента Палестины по внешней политике Набилем Шаазом. По словам Сергея Лаврова, последние события в регионе говорят о том, что кризис самым серьёзным образом усугубился. Российский министр отмечает, что Россия выступает за незамедлительное возобновление палестино-израильского диалога в целях деэскалации конфликта.

Сергея Лаврова цитирует РИА Новости:
В рамках регулярного российско-палестинского диалога, как и в наших контактах с израильтянами, и в рамках контактов квартета международных посредников со странами ближневосточного региона мы всегда продвигаем необходимость скорейшего начала прямых переговоров, чтобы на основе известных решений ООН найти общеприемлемые решения палестинской проблемы.


Россия выступает за возобновление прямых переговоров между Израилем и Палестиной



Сергей Лавров добавил, что Россия намерена прилагать усилия и в формате ООН для того, чтобы статус Иерусалима перестал быть яблоком раздора на Ближнем Востоке.

Напомним, что на днях ХАМАС объявил начало 3-й интифады в ответ на признание Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что это провал американской политики в регионе, и добавил, что для восстановления статус-кво готов перенести турецкое посольство в Восточный Иерусалим, который им назван оккупированной Израилем столицей Палестины.

Всё это происходит на фоне запроса Палестины о вынесении вопроса о статусе Иерусалима на обсуждение в рамках Генассамблеи ООН.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 33

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  1. assa67 Сегодня, 15:09
    Иерусалим-столица всех религий,и стремление Израиля "поджать"его под себя-провокация,поддержанная трамплином....
    assa67
    1. Шура пермский Сегодня, 15:10
      это сложно уже сделать будет... евреи на себя одеяло тянут... а трамп(или кто там за ним) молодец-разделяет и властвует...
      Шура пермский
      1. assa67 Сегодня, 15:21
        Александр,позволь не согласиться с тобой....богоизбранные почувствовали матрасную поддержку,и поэтому рассшиперились....весь мусульманский мир возмущен выходкой трамплина,даже осман-паша ,сателлит натовский,готов представительство турецкое перенести в Восточный Иеруслим
        assa67
        1. Shurik70 Сегодня, 16:04
          Не нужны Израилю переговоры. Иначе не позволили бы пройти в СМИ этой комедии с "переносом столицы в Иерусалим". Да и с кем там говорить? Хезболлой или Хамас? Не осталось там других, а с этими Израиль говорить не будет
          Полагаю, в ближайшее время стоит ожидать "великого злодеяния сирийского режима" с последующим "расширением зоны безопасности". Ну и последующего очередного "ограждения стеной исконно еврейских территорий".
          Shurik70
    2. профессор Сегодня, 16:20
      Цитата: assa67
      Иерусалим-столица всех религий,и стремление Израиля "поджать"его под себя-провокация,поддержанная трамплином....

      Найдите в Коране упоминание об Иерусалиме и мы отдадим Иерусалим мусульманам.

      Российский министр отмечает, что Россия выступает за незамедлительное возобновление палестино-израильского диалога в целях деэскалации конфликта.

      И что? Фылыстынцы готовы? Мы кстати всегда готовы к переговорам без предварительных условий.
      профессор
      1. andj61 Сегодня, 17:00
        Цитата: профессор
        Найдите в Коране упоминание об Иерусалиме и мы отдадим Иерусалим мусульманам.

        Специально скачал пару переводов Корана и пробил поиском - нет Иерусалима! Но есть что-то другое:
        47. О сыны Исраила! Помните о милости, которую Я оказал вам, а также о том, что Я возвысил вас над [прочими] народами мира.
        48. Страшитесь дня, когда ни один человек не примет наказания за другого, когда никому из людей не будет дозволено заступничество [другого], когда человеку нельзя будет откупиться [от совершенных грехов] и грешникам не будет снисхождения.
        49. [Вспомните,] как Мы спасли вас от приспешников Фир'ауна. Они подвергали вас наихудшему наказанию: убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. В этом для вас - великое испытание от вашего Господа.
        50. [Вспомните,] как Мы разверзли ради вас море и утопили приспешников Фир'ауна, и вы сами воочию видели это
        51. [Вспомните,] как Мы призвали [к Себе] Мусу на сорок дней, как вы после его ухода стали поклоняться тельцу и впали в нечестие.
        52. А затем после всего происшедшего Мы простили вас, надеясь, что вы будете благодарными.
        53. [Вспомните,] как Мы даровали Мусе Писание и [способность] различать [истину от лжи], надеясь, что вы пойдете прямым путем.
        54. [Вспомните,] как сказал Муса своему народу: «О народ мой! Вы обидели сами себя, поклонившись тельцу. Раскайтесь же перед Творцом, и пусть [благочестивые] убьют [грешников] среди вас. Это самое лучшее для вас пред Творцом. И Он простит вас, воистину, Он - прощающий, милосердный».
        55. [Вспомните,] как вы воззвали: «О Муса! Мы не станем верить тебе, пока не увидим Аллаха воочию». И вас поразила молния, и вы увидели это воочию.
        55. Затем Мы вернули вас к жизни после того, как вы лишились сознания, чтобы возблагодарили [Нас].
        57. [Потом] Мы осенили вас облаком и ниспослали вам манну и перепелов с наказом: «Вкусите от благ, которые Мы даровали вам в удел». [Но сыны Исраила не послушались Нас] и нанесли этим обиду не Нам, а самим себе.
        58. [Вспомните,] как Мы сказали: «Войдите в этот град и ешьте вволю, где бы вы ни захотели». Войдите во врата, преклонив [главу], и взывайте: «[Прости нам наши] грехи». [И тогда] Мы простим ваши грехи и умножим [блага] творящим добро.
        59. Нечестивцы заповеданное им слово [Божье] заменили другим, и Мы ниспослали на них с небес кару за то, что они поступали нечестиво.
        60. [Вспомните], когда Муса попросил воды для своего народа, то Мы повелели: «Ударь своим посохом о скалу». И забили из нее двенадцать ключей, и каждое племя знало, где ему пить воду. [И было им сказано]: «Вкушайте то, что даровал вам Аллах в удел, и не творите на земле нечестия».
        61. [Вспомните,] как взмолились вы: «О Муса! Мы не можем всегда есть одно и то же. Помолись ради нас твоему Господу. Пусть Он повелит расти из земли овощам: огурцам, чесноку, чечевице и луку». Сказал Муса: «Неужели вы просите заменить лучшее низким по достоинству? Возвращайтесь в Египет, там и обретете то, о чем вы просите». И они подверглись унижению, бедности и гневу Аллаха за то, что они опровергали знамения Аллаха и убивали без всякой причины пророков, за то, что ослушались Аллаха и преступили [закон].
        62. Воистину, уверовавшим, а т акже иудеям, христианам и сабеям - всем тем, кто уверовал в Аллаха и в Судный день. кто творил добро, уготовано воздаяние от Аллаха, им нечего страшиться, и не изведают они горя.
        63. [Вспомните,] как Мы взяли с вас обещание, воздвигли вам [Синайскую] гору [и сказали]: «Держитесь крепко за то, что даровали вам, помните то, что содержится в дарованном, и тогда, быть может, вы станете богобоязненными».
        64. И после всего этого вы отвернулись от Аллаха! И если бы не благоволение Аллаха к вам и не милосердие Его, вы непременно потерпели бы урон.

        При обращении к иудеям упоминается "этот град ", который, как я очень сильно подозреваю, и есть Иерусалим... Правда, в Коране Аллах милостивый и милосердный yes указывает, что отдал "этот град" иудеям.Правда, укоряет их в том, что не следовали они его заветам hi
        andj61
    3. Маз Сегодня, 16:23
      Щас, шоб самый главный жлоб мира пошел на переговоры, где "мэа ахуз" потребуют вернуть территории и поставят на место, причем бесплатно придется сдать позиции. Нос выше крыши и вопли шо ой нас антисемиты притесняют, вот что будет. К гадалке не ходить. Вся надежда на Путина , иначе бегать нам ароном по ночам в бомбоубежище и таскать пистолет на боку даже в туалет.
      Маз
    4. Бродяга1812 Сегодня, 18:46
      Цитата: assa67
      Иерусалим-столица всех религий,и стремление Израиля "поджать"его под себя-провокация,поддержанная трамплином....

      " Правилу этому следуй упорно ,чтоб словам было тесно,а мыслям просторно". У Вас же с точностью до наоборот: " Словам просторно было ,мыслям тесно ,идея убегала,я за ней.". Начнем пожалуй... Итак " столица всех религий". Столицы всех религий не бывает ,бывают только столицы государств. Иерусалим,например столицей Израиля был ещё до новой эры.Задолго причем. Ей и остается. Насчёт " всех религий" : опять двойка. Буддисты, индуисты,синтоисты , бахаи - составляющие свыше половины населения Земли абсолютно равнодушны к Иерусалиму как к святыне. Христиане также не претендуют на Иерусалим ,они вполне удовлетворены толерантностью Израиля по отношению к их святыням там.В сухом остатке исламские террористы , а также кое- кто из эмоционально неуравновешенных посетителей сайта ВО. А вообще-то : христианство и мусульманство возникли на базе иудаизма и признают его основные положения. Таким образом спор о Иерусалиме ,это не спор о том ,что первично - курица ,или яйцо ? Здесь все ясно: первичен иудаизм , явившийся основой христианства и мусульманства. И столицей иудейского государства был Иерусалим и только Иерусалим. Это ,как говаривал О.Бендер- медицинский факт. Ну ,а насчёт " стремления Израиля поджать Иерусалим" .....Он с 1949 года на основании Закона- столица Израиля. Скоро уж ,как сто лет. А Вы все шумите. Не устали? Отдохнули бы.
      Отсылаю Вас к картинке на шоколадной конфете счастливого советского детства: " Ну- ка отними!"
      Бродяга1812
  2. Маки Авелльевич Сегодня, 15:10
    Россия выступает за возобновление прямых переговоров между Израилем и Палестиной


    спасибо, давно с ними не переговаривали.
    Маки Авелльевич
    1. 210окв Сегодня, 15:14
      Вот видите к чему приводят длительное воздержание...
      Цитата: Маки Авелльевич
      Россия выступает за возобновление прямых переговоров между Израилем и Палестиной


      спасибо, давно с ними не переговаривали.
      210окв
    2. Chertt Сегодня, 16:28
      Цитата: Маки Авелльевич
      спасибо, давно с ними не переговаривали.

      Сей час, имея серьезное военное преимущество, Вы можете иронизировать, Но народ Израиля, всегда отличался предусмотрительностью. Кажется вы её потеряли
      Chertt
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 16:52
        Цитата: Chertt
        Сей час, имея серьезное военное преимущество, Вы можете иронизировать, Но народ Израиля, всегда отличался предусмотрительностью. Кажется вы её потеряли

        почему вы так решили?
        у нас и сейчас ушки на макушкe, хвост пистолетом, готовы мочить заклятых друзей.
        Маки Авелльевич
        1. Chertt Сегодня, 16:56
          Цитата: Маки Авелльевич
          у нас и сейчас ушки на макушкe, хвост пистолетом, готовы мочить заклятых друзей.

          Ух доиграетесь, фартовые wink
          Chertt
          1. Маки Авелльевич Сегодня, 17:39
            Цитата: Chertt
            Ух доиграетесь, фартовые

            ну в общем да, фартовые мы. но за всё приходилось платить и не мало.
            мы тоже ходим под солнцем, как все.
            Маки Авелльевич
  3. 79807420129 Сегодня, 15:10
    Сергей Лавров добавил, что Россия намерена прилагать усилия и в формате ООН для того, чтобы статус Иерусалима перестал быть яблоком раздора на Ближнем Востоке.

    Таки да,что бы еще раз посмотреть на истерику представителей США. laughing
    79807420129
    1. Идущий Сегодня, 15:15
      Россия нащупала болевую точку США и теперь будет на нее давить , а представитель США , великолепное подыгрывает нам , сама этого не понимая.
      Идущий
    2. Tiras Сегодня, 15:57
      Цитата: 79807420129
      Таки да,что бы еще раз посмотреть на истерику представителей США.


      Истерика была у 14 членов СБ ООН, когда после их голосования за резолюцию , представиль США поняла руку и резолюция была отменена hi
      Tiras
  4. anjey Сегодня, 15:13
    Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с советником президента Палестины по внешней политике Набилем Шаазом
    без России на БВ никто не разрулит ситуацию -в мир,это факт...
    anjey
    1. brigadir Сегодня, 16:09
      А что, собственно, Россия может предложить договаривающимся сторонам?
      Какие рычаги влияния у России на Палестинских Арабов и уж тем более на Израиль?

      В Израиле уже давно поняли, что взаимодействие с Россией может носить тактический, но не стратегический характер - слишком уж расходятся наши интересы. И оружие Россия нашим врагам как продавала так и продаёт, и в ООН все антиизраильские резолюции как поддерживала так и поддерживает, с Ираном в десны целуется (а Иран нас пару раз в неделю обещает уничтожить). Посредник должен быть как минимум нейтральным и вызывать доверие у обоих сторон.
      Так что Россия пусть донбас сначала разрулит ... а мы уж как-нибудь тут сами.
      brigadir
      1. профессор Сегодня, 16:26
        Цитата: brigadir
        А что, собственно, Россия может предложить договаривающимся сторонам?

        Как что? Как и США десятки миллиардов долларов ежегодной помощи. Как и США процветание своей многомиллионной еврейской общины и своей многомиллионной арабской общины. Нет? Тогда проходите мимо. У вас нет ни единого шанса. request
        профессор
      2. anjey Сегодня, 18:11
        стратигический характер,скорее всего семейные отношения у вас с янки давным давно, вот на этих позициях с вами тяжело разговаривать, разве если только приспустить вас немного на землю грешную..., слишком много понта ,как кажут на привозе...
        anjey
  5. Лесс Сегодня, 15:17
    Напомним, что на днях ХАМАС объявил начало 3-й интифады в ответ на признание Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.
    Трамп бумажку подписал, а грызуться между собой ХАМАС и Израиль... В принципе логично, ХАМАС против США слабоват...
    Лесс
  6. iliitchitch Сегодня, 15:25
    Меня этот человекк уже напрягать начинает . Метнуться в Палестину для встречи с советником . Министр иностранных дел России . На Ближний Восток . Ну дык и будешь советоваться на Востоке на уровне советника президента какой-нибудь освободительной армии западного кишечника . Задолбал озабоченностью своей уже . Кажись , хватку бульдожью Громыкинскую мы слили совсем . Шойгу своё дело почти сделал , дальше просёр покатил ? Караул устал ?
    iliitchitch
  7. Tiras Сегодня, 15:48
    Ни Россия ни какая-то мусульманская или европейская страна не сможет заменить США - просто нет ни влияния такого ни силенок ни возможностей.

    Решить израильско палестинский вопрос очень просто - отдать палестинцам некоторые арабские районы Восточного Иерусалима и повесить там флаг. Это единственное место решение конфликта.

    Нет ни одной реальной возможности, при которой весь Восточный Иерусалим станет столицей палестинцев.

    Надо быть честным. В 48 году арабы не приняли резолюцию о делении. Египет и Иордания захватили территории, которые сегодня палестинцы хотят сделать своим государством включая и Восточный Иерусалим . И Египет и Иордания владели этими территориями 19 лет и в то время не давали арабам живущим там никакого государства.

    Тогда никто не знал ни палестинского народа, который был выдуманным лишь в 60-ых как попытка арабов и прочих действовать против евреев на политической арене.

    Иордания лишь в 88 году, то есть через 40 лет отказалась от притязаний на Восточный Иерусалим и Западный Берег. 40 лет Иордания не признавала права палестинцев на государство.

    Все достаточно просто - если бы арабы скинули евреев в море, то сейчас вместо Израиля было бы не палестинское государство, а часть Иордании и часть Египта, может и Сирии кусок отошёл. Президент Сирии в то время говорил, что Палестина это часть Сирии.

    Палестинцы были сильно продвинуты арабами в конце 80 ых, чтобы противостоять Израилю на юридической арене, так как уничтожить Израиль они не смогли и уже не смогут.

    Поэтому, если арабам было плевать на арабов - палестинцев пока они могли действовать силой против Израиля ,пока арабские страны пытались уничтожить Израиль несколько раз безуспешно - им было плевать на каких-то палестинцев. И правда, ведь это просто арабы, которых назвали народом . Это и есть правда и так считали арабские страны вокруг Израиля.

    Израиль, в тоже время дал доступ всем трём религиям в Иерусалиме - и имеет право оставить его за собой после того, как Иерусалим и Израиль пережили попытки уничтожения.

    С другой стороны в Израиле сейчас почти консенсус - даже центристкие партии против деления Иерусалима. Есть споры о части арабских районов Иерусалима, о поселениях, что вне больших блоков, но касательно единого Иерусалима почти все партии согласны.

    Поэтому Трамп сделал правильную вещь - он напомнил о том, что является реальностью, а не то, что было давно. Деление Иерусалима, как до войны - нереально уже и это понимают и арабские страны и турки и персы. Просто им выгодно использовать ненависть разжигаемую десятки лет в своих целях - целях господства в мусульманском мире. А те, кто не выступит против решения Трампа - тех заклеймят, как пособников сионистов.

    У России и Европы и даже США до Трампа было свое видение - для них боязнь изменений, вяло текущий конфликт переходящий иногда в небольшие взрывы - лучше, чем принятие тяжёлых и реальных решений.

    Палестинцы сами не хотят мира. Предыдущие премьер министры Израиля тоже подлили масла, когда предлагали делить Иерусалим. Но и тогда палестинцы отказались. Отказались несколько раз. Им нужны дотации , им нужны деньги. Иначе, что будет после того, как они согласятся? Кому они будут нужны? Никому. Их миссия среди арабских стран будет закончена. Будет нищее, бедное государство.

    А сейчас в Израиле нет варианта выбрать правительство, которое согласится делить Иерусалим.

    Поэтому единственное правильное решение - это заставить палестинцев через арабские страны взять кусок Восточного Иерусалима с арабским населением.
    По опросам, арабское население Восточного Иерусалима не особо спешит в новое государство.
    Но пока мусульманские страны и не только не созрели для адекватного решения. Мусульмане борются сами с собой , борются за главенство в мусульманском мире, где ненависть к евреям знак качества и уважения, излишнее значение, которое мусульмане придают Иерусалиму, который ниразу не упоминается в Коране. Всё это мешает миру между мусульманами и евреями.

    И самое главное - Трамп не сказал, что весь Иерусалим еврейский, он не сказал, что Восточный Иерусалим еврейский. Он сказал, что Иерусалим столица Израиля в границах, к которым придут к согласию обе стороны.

    Удивительна и печальная реакция мира на упоминание того, что Иерусалим так и так будет столицей Израиля. И конечно мусульманского мира, который в очередной раз доказал, что им не нужен мир, им не нужно скинуть евреев в море и они не могут даже переварить, что Израиль имеет право на столицу в Иерусалиме.
    Tiras
    1. Маз Сегодня, 16:35
      Всему своё время.
      Маз
  8. А. Привалов Сегодня, 16:06
    СССР, а за тем и Россия всегда поддерживали политически, финансами и оружием на БВ самых отъявленных и откровенных мерзавцев, а теперь "выступает за возобновление прямых переговоров"? Это что, шутка такая?
    А. Привалов
  9. Каракут Сегодня, 16:16
    С Израилем бесполезно переговоры вести..Они как США понимают только силу!
    Каракут
    1. А. Привалов Сегодня, 16:49
      Цитата: Каракут
      С Израилем бесполезно переговоры вести..Они как США понимают только силу!

      Весьма авторитетное заявление. Видимо, у вас уже имеется немалый опыт ведения переговоров с Израилем. Не откажите в любезности, скажите, пожалуйста, чего же вам удалось добиться от Израиля силой?
      А. Привалов
      1. Каракут Сегодня, 18:03
        Цитата: А. Привалов
        Весьма авторитетное заявление.

        Уж какое есть ..
        Цитата: А. Привалов
        Видимо, у вас уже имеется немалый опыт ведения переговоров с Израилем

        История многое о чем может поведать..в общении с вами !
        Цитата: А. Привалов
        Не откажите в любезности, скажите, пожалуйста, чего же вам удалось добиться от Израиля силой?

        После Сталина , пока ничего... soldier Плотно вы там закрепились, за такой короткий период !
        Мы бы с вами быстро разобрались , но ваш вассал США нам не дает это...
        Вроде понятно объяснил , режим дня в танковых войсках ..? хе хе
        Каракут
  10. Oleg7700 Сегодня, 16:51
    Классическое:- "...кто ещё хочет переговоров?" Наконец, прямо на al-Jazeera, выдающийся израильский востоковед доктор Мордехай Кедар из Университета Бар-Илан (более 100.000.000 просмотров арабов...) http://www.mignews.com/news/arabisrael/191217_131
    811_88573.html Да, сегодня ХАМАС в Газе предложил бомбить Рамаллу с Абу Мазеном, так как теперь он отвечает за пуски ракет, после "объединения"...
    Oleg7700
  11. Бродяга1812 Сегодня, 16:53
    Не изменилось ровным счётом ничего с момента признания Иерусалима столицей Израиля со стороны США . И до этого признания, все без исключения страны ,в том числе и арабские ,имеющие дипломатические отношения с нашей страной , вручали верительные грамоты и агреманы именно в
    Иерусалиме. Всех глав государств прибывающих в Израиль принимают первые лица страны в Иерусалиме ,все министерства и Кнессет ВС находятся опять же в Иерусалиме. То есть - на деле ,а не на словах, Иерусалим признан столицей Израиля. США - признали на деле и на словах. Поднялся шум,но декоративный.Как на сайте ВО . А на деле...
    В ЕС ,Венгрия сорвала обсуждение этого вопроса.Не было бы Венгрии ,это сделала бы Польша ,Болгария. Президент Чехии открыто заявил о своей произраильской позиции,а МИД РФ особо подчеркнул ,что не разделяет позиции мирового экстремиста Эрдогана по этому вопросу.В СБ ООН резолюцию ветируют. И похоже не только штаты.
    Ну ,не получат арабы Иерусалим,который им никогда не принадлежал и никогда не передавался ООН.Израиль не претендует на Вифлеем,хотя и мог бы. Вот пусть там и обосновываются. Хотя ,Израиль не против отдать некоторые районы с арабским населением под Иерусалимом. Арабы могут объявить это своей исторической победой и назвать эти анклавы не еврейским словом " Иерусалим" , а как угодно. Хоть "Эль Кудс" ,хоть " Кудс Эль". Но в том - то и дело ,что палестинцы и не хотят образовывать своего государства, потому что за еврейский счёт жить куда комфортнее. Опыт оставленной Израилем , захваченной и разрушенной Израилем Газы - как пепел Класса стучит в арабские сердца.Отдаваясь животным ужасом в их желудках.
    Бродяга1812
  12. Евродав Сегодня, 18:10
    Цитата: профессор
    Цитата: assa67
    Иерусалим-столица всех религий,и стремление Израиля "поджать"его под себя-провокация,поддержанная трамплином....

    Найдите в Коране упоминание об Иерусалиме и мы отдадим Иерусалим мусульманам.

    Российский министр отмечает, что Россия выступает за незамедлительное возобновление палестино-израильского диалога в целях деэскалации конфликта.

    И что? Фылыстынцы готовы? Мы кстати всегда готовы к переговорам без предварительных условий.


    "Найдите в Коране упоминание об Иерусалиме и мы отдадим Иерусалим мусульманам..."
    Кто ты такой то, чтоб что то отдавать/неотдавать? Не много на себя берёшь то? Дави диван дальше и не бросайся громкими фразами!
    Евродав
  13. Евродав Сегодня, 18:12
    Цитата: Каракут
    Цитата: А. Привалов
    Весьма авторитетное заявление.

    Уж какое есть ..
    Цитата: А. Привалов
    Видимо, у вас уже имеется немалый опыт ведения переговоров с Израилем

    История многое о чем может поведать..в общении с вами !
    Цитата: А. Привалов
    Не откажите в любезности, скажите, пожалуйста, чего же вам удалось добиться от Израиля силой?

    После Сталина , пока ничего... soldier Плотно вы там закрепились, за такой короткий период !
    Мы бы с вами быстро разобрались , но ваш вассал США нам не дает это...
    Вроде понятно объяснил , режим дня в танковых войсках ..? хе хе

    Бестолку этим чего то объяснять, шизофрения их племенная болезнь, так что тут только медицина поможет...
    Евродав
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