Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате запущенной хуситами ракеты

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об успешном перехвате баллистической ракеты, которая была выпущена повстанцами из Йемена в сторону Эр-Рияда, передает во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".По данным коалиции, ракета была уничтожена южнее Эр-Рияда - столицы Саудовской Аравии.Как заявил официальный представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям, целью удара должен был стать королевский дворец Ямама в столице Саудовской Аравии. По его словам, мятежники запустили ракету "Буркан-2".В ноябре силы противоракетной обороны Саудовской Аравии уже перехватывали ракету, выпущенную из Йемена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда. Обломки аппарата тогда упали в пустынной местности к северу от саудовской столицы, не повлияв на воздушное сообщение. В начале декабря йеменские повстанцы заявили о пуске ракеты по атомной электростанции в ОАЭ.Позднее США обвинили Иран в поставках ракет йеменским повстанцам-хуситам. В свою очередь эксперты ООН не подтвердили применение иранских ракет для ударов по Саудовской Аравии.В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.