19:05 19 декабря

Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате запущенной хуситами ракеты

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об успешном перехвате баллистической ракеты, которая была выпущена повстанцами из Йемена в сторону Эр-Рияда, передает во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

По данным коалиции, ракета была уничтожена южнее Эр-Рияда - столицы Саудовской Аравии.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате запущенной хуситами ракеты



Как заявил официальный представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям, целью удара должен был стать королевский дворец Ямама в столице Саудовской Аравии. По его словам, мятежники запустили ракету "Буркан-2".

В ноябре силы противоракетной обороны Саудовской Аравии уже перехватывали ракету, выпущенную из Йемена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда. Обломки аппарата тогда упали в пустынной местности к северу от саудовской столицы, не повлияв на воздушное сообщение. В начале декабря йеменские повстанцы заявили о пуске ракеты по атомной электростанции в ОАЭ.

Позднее США обвинили Иран в поставках ракет йеменским повстанцам-хуситам. В свою очередь эксперты ООН не подтвердили применение иранских ракет для ударов по Саудовской Аравии.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 14

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  1. Chertt Сегодня, 15:42
    Хуситы пробуют, учатся, тренируются, Все равно попадут.
    Chertt
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 15:49
      Надо же персам где то ракеты испытывать, чтоб довести до ума.
      Анкыпельгыгыргын
      1. Кроу Сегодня, 16:07
        Там, похоже, испытания ракет всех друзей Ирана! Включая и Ливан, и палестину...
        Кроу
  2. Sergey53 Сегодня, 15:43
    А количество использованных противоракет какое?
    Sergey53
    1. Vadim851 Сегодня, 15:49
      Минимум две, цель очень сложная. На видео в декабре вообще 4 пускали
      Vadim851
      1. ПАМ Сегодня, 16:21
        На видео в декабре вообще 4 пускали

        и все равно не сбили! Возможно и с этой так же, просто не попали и была ли ракета?
        ПАМ
        1. Vadim851 Сегодня, 16:50
          Видео должно появиться. Да можно считать была, пуляют они периодически.
          Vadim851
  3. Лесс Сегодня, 15:46
    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об успешном перехвате баллистической ракеты, которая была выпущена повстанцами из Йемена в сторону Эр-Рияда
    Чем перехватывали?
    Лесс
    1. Vadim851 Сегодня, 15:50
      Patriot однозначно. Но вот вот MIM-104C по старинке или Erint новый. Его бы интересно эффективность в боевой обстановке посмотреть
      Vadim851
  4. q75agent Сегодня, 15:56
    Есть и такая информация : В столице Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд прогремел взрыв. Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидца.

    Клубы черного дыма виднеются на месте произошедшего, причина взрыва устанавливается.

    Хуситы сообщили о запуске баллистической ракеты по королевскому дворцу в столице Саудовской Аравии. Коалиция заявляет, что перехватила ее. Утверждать о 100 % перехвате рановато .....
    q75agent
  5. HAM Сегодня, 16:26
    Для перехвата одной ракеты саудам требуется всего лишь два-три миллиарда баксов.Красиво жить не запретишь.
    HAM
    1. катана Сегодня, 16:36
      Цитата: HAM
      Для перехвата одной ракеты саудам требуется всего лишь два-три миллиарда баксов.Красиво жить не запретишь.

      Каждая ракета стоит по миллиону баксов.Кроме того,у любого человека хватит ума подумать- что было бы ,если бы ракета долетела до цели.
      катана
      1. Комментарий был удален.
  6. тагил Сегодня, 16:50
    Удар по атомной АЭС это уже не шутка. За чтобы не воевали хуситы, но это уже выходит за рамки дозволенного. Не удивлюсь если их за это задавят всеми возможными способами.
    тагил
  7. faterdom Сегодня, 17:53
    Они их регулярно уничтожают. Путем поглощения энергии взрыва ГЧ окружающими строениями, транспортными средствами и своими крутыми лбами.
    faterdom
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