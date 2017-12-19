Макрон заявил, что только коалиция борется в Сирии с террористами

Борьба с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") является для нас приоритетом

Если кто-то и сражался с ИГ и может победить в войне против них, так это международная коалиция. Участие остальных неоднозначно. У остальных свои приоритеты - например, наносить удары по своим противникам, а не по террористам. Мы же действовали последовательно с самого начала. Если у сирийцев и есть враг, то это Башар Асад



Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о неоднозначности действий воюющих сторон в Сирии, выступив с утверждением, что лишь международная коалиция во главе с США действительно борется с террористами. Такое мнение он высказал во вторник во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже.- сказал Макрон. -При этом французский президент отметил, что мировому сообществу необходимо вести с Асадом диалог для достижения мирного урегулирования в стране.США и возглавляемая ими коалиция с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны.