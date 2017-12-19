19:10 19 декабря

Макрон заявил, что только коалиция борется в Сирии с террористами

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о неоднозначности действий воюющих сторон в Сирии, выступив с утверждением, что лишь международная коалиция во главе с США действительно борется с террористами. Такое мнение он высказал во вторник во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже.

Макрон заявил, что только коалиция борется в Сирии с террористами


Борьба с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") является для нас приоритетом
- сказал Макрон. -
Если кто-то и сражался с ИГ и может победить в войне против них, так это международная коалиция. Участие остальных неоднозначно. У остальных свои приоритеты - например, наносить удары по своим противникам, а не по террористам. Мы же действовали последовательно с самого начала. Если у сирийцев и есть враг, то это Башар Асад



При этом французский президент отметил, что мировому сообществу необходимо вести с Асадом диалог для достижения мирного урегулирования в стране.

США и возглавляемая ими коалиция с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны.

Использованы фотографии: http://www.lemonde.fr/
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Комментарии 56

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  1. Кроу Сегодня, 16:42
    Если Башар Асад для них террорист, остальные - это борцы за свободу, тогда он прав - коалиция борется исключительно с террористами! Причём с помощью игил, джебхат ан-нусра и других группировок... Включая Израиль!
    Кроу
    1. maxim947 Сегодня, 16:46
      И этот гавнюк загавкал... Вполне ожидаемо, трудно представить обратные, т.е. честные, заявления. Микрон-макарон....))
      maxim947
      1. volodya Сегодня, 16:49
        Макрон - надутый индюк! Мелет что полосатые велят!
        volodya
        1. Владимир16 Сегодня, 17:02
          Франция вот-вот окончательно станет мусульманской страной. А он борется с ветряными мельницами. Дегенерат.
          Заиграется и упустит момент когда арабы выгонят из франции белых.
          Владимир16
          1. Pirogov Сегодня, 17:26
            Цитата: Владимир16

            Заиграется и упустит момент когда арабы выгонят из франции белых.

            Они это заслужили ,как говорится ,что посеешь то и пожнёшь .вот и пусть жрут и не квакают.
            Pirogov
        2. 79807420129 Сегодня, 17:09
          Если кто-то и сражался с ИГ и может победить в войне против них, так это международная коалиция.

          Да верим,верим laughing свой подвиг ты уже совершил fellow
          79807420129
      2. Идущий Сегодня, 16:50
        Сейчас лопнет от важности , что ему разрешили выступить от имени "клаалиции".
        Идущий
        1. изя топ Сегодня, 17:36
          Цитата: Идущий
          Сейчас лопнет от важности , что ему разрешили выступить от имени "клаалиции".

          изя топ
      3. Starover_Z Сегодня, 16:57
        Цитата: maxim947
        И этот гавнюк загавкал... Вполне ожидаемо, трудно представить обратные, т.е. честные, заявления. Микрон-макарон....))

        Всё правильно ! Если прочитать правильно данную цитату :
        Если кто-то и сражался с ИГ и может победить в войне против них, так это международная коалиция. Участие остальных неоднозначно. У остальных свои приоритеты - например, наносить удары по своим противникам, а не по террористам. Мы же действовали последовательно с самого начала. Если у сирийцев и есть враг, то это Башар Асад

        Где-то так :
        Если кто и поддерживает ИГ, то это международная коалиция ! У остальных другие приоритеты - наносить удары по террористам, а не по своим противникам ! И мы действовали последовательно с самого начала - Башар Асад наш враг и враг оппозиции !

        И теперь всё правильно !
        Starover_Z
      4. Vlad.by Сегодня, 17:39
        Ну, обидели его. Не взяли в победители. Вот теперь и примазывается.
        Vlad.by
    2. Chertt Сегодня, 16:52
      Такие мелкие утырки, выступают от лица, некогда великой Франции. Как Европа мельчает
      Chertt
    3. Svarog Сегодня, 16:52
      Он хотел сказать,что исключительно коалиция поддерживает террористов в Сирии.
      Svarog
      1. Sergey53 Сегодня, 17:33
        Ну а что вы от него хотели услышать?Чей он продвиженец? За того он голос и отдаёт.
        Sergey53
    4. GIN Сегодня, 17:54
      Свободу террористам неча их прижимать
      GIN
  2. Комментарий был удален.
  3. solzh Сегодня, 16:43
    Любят на западе примазываться к чужим победам. А во Франции и США это целая наука.
    solzh
    1. svp67 Сегодня, 16:53
      Цитата: solzh
      А во Франции и США это целая наука.

      А как Вам такое:
      Председатель комиссии по международным делам, обороне и Вооруженным силам сената Жан-Пьер Раффарен отмечает, что Франция готова приступить к отмене антироссийских санкций уже сейчас. Однако для этого официальная Москва должна выполнить одно важное условие.

      По мнению политика, РФ должна отречься от Кутузова и признать поражение в войне против Наполеона, отказаться от роли победителя во Второй мировой войне и от поддержки Мари Ле Пен на грядущих президентских выборах.

      «Если Россия чтоб её считали цивилизованной страной, ей следует отказаться от героизации своего колониального прошлого и настоящего. Немыслимо, что в выборах президента Франции принимает участие откровенно пророссийский кандидат. Но мы, как демократическое государство, готовы дать ей шанс на исправление ошибок» — подытожил Раффарен.
      svp67
      1. Околоточный Сегодня, 17:11
        Это шутка или ГДЕ? Имею ввиду цитированное вами? Это действительно говорится?
        Околоточный
        1. svp67 Сегодня, 17:21
          Цитата: Околоточный
          Это шутка или ГДЕ?

          https://panorama.pub/79-frantsuzskij-politik-poob
          eshhal-snyat-s-rossii-sanktsii-v-obmen-na-priznan
          ie-porazheniya-v-vojne-1812-goda.html
          svp67
      2. Голован Джек Сегодня, 17:26
        По мнению политика, РФ должна отречься от Кутузова и признать поражение в войне против Наполеона

        Тогда французам придется придумывать новое название для своих Бистро, например.

        А вообще - забавно: для ребят, походу, неважно, что на самом деле было, а важно то, что об этом пишут на заборах...

        Кретьены, блин negative
        Голован Джек
  4. Azazelo Сегодня, 16:44
    Политический труп.
    Azazelo
    1. svp67 Сегодня, 16:54
      Цитата: Azazelo
      Политический труп.

      Нет, политический ПАЦАН
      svp67
  5. ioan-e Сегодня, 16:44
    Откуда только такие бараны берутся?
    ioan-e
    1. svp67 Сегодня, 16:54
      Цитата: ioan-e
      Откуда только такие бараны берутся?

      Я не открою Вам секрета, что все из одного места берутся...
      svp67
  6. Сочи Сегодня, 16:45
    И каким боком ХРАНЦУЗЫ к разгрому ИГИЛ в Сирии??? "Товристщ" "МИКРОН" ни чё не попутал?
    Сочи
    1. Alekseits Сегодня, 17:02
      Да тем же каким они победителями во второй мировой стали.
      Alekseits
  7. Satum Сегодня, 16:45
    Наверное Ротшильды сказали ,что нужно говорить
    Satum
  8. soldat-tv Сегодня, 16:48
    Коалиция борется в Сирии с террористами против Асада.
    soldat-tv
    1. Александр 3 Сегодня, 16:53
      Каллиция плюс террористы борются с Асадом.Так он и сказал.
      Александр 3
  9. mih_sergeev92 Сегодня, 16:48
    Да, этот гомосексуальный лягушатник ещё неадекватное предыдущего. Хотя по-моему , то что говорят эти макароны, мэи и меркели давно не должно никого трогать. Это все пустословие.
    mih_sergeev92
  10. Selin Andrey Сегодня, 16:50
    Если у Макрона есть враг, то это только его мозг.
    Selin Andrey
  11. ODERVIT Сегодня, 16:52
    Что-то попутал лягушатник.
    ODERVIT
    1. Alekseits Сегодня, 17:04
      Не попутал ни разу, а озвучил то, что из заокеанского обкома продиктовали.
      Alekseits
  12. Slon_on Сегодня, 16:58
    Бабушколюб несет дичь несуразную. И вообще, фрогги вновь хотят к чужим победам примазаться?
    Slon_on
  13. rpuropuu Сегодня, 16:59
    Если у сирийцев и есть враг, то это Башар Асад
    Макрон как ни то другой знает о чем думает рядовой сириец yes laughing
    rpuropuu
  14. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:04
    Супруга текст нашептала?
    "деГолль" всех победил))) весь мир видел
    Сибирский цирюльник
  15. Livonetc Сегодня, 17:17
    Со своими тараканами в голове он борется персонально.
    Но безуспешно.
    Тараканы окончательно победили.
    Livonetc
    1. Идущий Сегодня, 17:35
      Достойный наследник Де Голя , в плане побед.
      Идущий
  16. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 17:23
    Как были кровавыми крестоносцами запад , так ими и остались ! Если бы не русские, уже бы давно США и Израилем БВ с землей сровняли..
    Может я резко , но увы таковы факты ..
    ПЛЕННЫЙ
  17. Балу Сегодня, 17:25
    Муж бабушки, но не дедушка еще и борцун с террористами? belay
    Микрон затмил своими клоунадами попрошенко. Приз в студию, нет, не надо. Когда победит исламский экспедиционный корпус в своей стране, или хотя бы в Марселе, тогда приз за лучшую шутку года среди худших политиков года.
    Балу
    1. Идущий Сегодня, 17:33
      Он давно не ходил по улицам своей страны "борцун".
      Идущий
  18. demo Сегодня, 17:26
    Если кто-то и сражался с ИГ и может победить в войне против них, так это международная коалиция. Участие остальных неоднозначно. У остальных свои приоритеты - например, наносить удары по своим противникам, а не по террористам. Мы же действовали последовательно с самого начала. Если у сирийцев и есть враг, то это Башар Асад.

    Умиляет непогрешимость и самоуверенность человека. Хотя что он мог сказать на встрече с Генсеком НАТО?
    Что коалиция гонялась за бетономешалками и экскаваторами по пустыне и била по мирным жителям вперемежку с бабаями?

    И как можно относиться к мужчине (извините мужики) который в жены выбрал себе бабенку на 20 лет старше? Это называется "матерный комплекс". Полная неуверенность в себе и преклонение перед матерью. Абсолютно не самостоятельный тип опирающийся на мнение взрослой женщины во всем.
    Но именно наличие такого "партийного билеты" дает право на занятие Олимпа.

    Не обращаем внимание.
    demo
  19. 1536 Сегодня, 17:35
    Медленно, но неумолимо, сами того не замечая, страны Западной Европы и США сами становятся террористическими новообразованиями и угрожают миру и всем народам Мира. В этом еще раз можно убедиться, когда США блокируют резолюцию за резолюцией в ООН, когда Франция и Германия снова стоят на пороге новой фашистской диктатуры.
    1536
  20. Lexa-149 Сегодня, 17:36
    У него своё понимание террористов и терроризма. Пусть потом сопли на кулак не наматывает, когда опять кого-нибудь раздавят, взорвут или расстреляют!
    !
    Lexa-149
  21. Manager Сегодня, 17:42
    Опять лягушек обожрался, прёт его не по детски!
    Manager
  22. razved Сегодня, 17:50
    Президент Франции публично признается, что его страна в коалиции в другими носителями демократии совершает агрессию против суверенного государства. Получается так... Почему-то опять не слышно воя "цивилизованного мира" после такого признания....
    razved
  23. faterdom Сегодня, 17:50
    Что-то многовато этого Йагупопа на новостных лентах стало. Перестаньте его упоминать - зачем нам это пустое место, и что оно сказало?
    faterdom
  24. Runoway Сегодня, 17:53
    Кто рот то открыл:
    -потомок нации, которую на второй день Гитлер поставил в позу?вояки блин
    -самый толерантный(от бабушки до гомосексуализма?
    -гос-во чей суверенитет в наше время под большим вопросом? Они со времён де Голля сами хоть что-то решают?
    В очередной раз лизнул холоп,ничего интересного, расходимся
    Runoway
  25. Немезида Сегодня, 18:09
    Именно США породили и ИГИЛ и ТАЛИБАН
    Немезида
  26. SOF Сегодня, 18:16
    Герантофил обделланый. Почему было нашему верховному не выступить перед прессой на эту тему, учитывая внимание всего мира к этому действу, и не объяснить всем кто они и что они.
    Мне кажется уже достаточно политкорректности.
    Наелись ею все на всей территории 1/6 планеты.
    SOF
  27. zelenii75 Сегодня, 18:20
    А ведь говорили умные люди : "ты есть то,что ты ешь !" А они жаб жрать !!! fool Ну вот откуда,ОТКУДА там мозгам взяться то ??? request Это не ум,не разум ,а блюдо " А ля МакАрон с жабками" !!! yes
    zelenii75
  28. Incvizitor Сегодня, 18:23
    Да да так же как и во второй мировой "союзнички" боролись, пришли победу только делить.
    Incvizitor
  29. NKVD Сегодня, 18:32
    Этот тоже что ли победил террористов? laughing
    NKVD
  30. Dietmar Сегодня, 18:35
    RT France начала вещание на французском.
    Dietmar
  31. NF68 Сегодня, 18:50
    Шарль де Голль глядя на этого деятеля наверное в гробу вращается как гироскоп.
    NF68
  32. pvv113 Сегодня, 18:53
    Похоже этот геронтофил тоже к чужой победе примазывается
    fool
    pvv113
  33. igorra Сегодня, 18:56
    По моему американцы Макрону обеспечили прямые поставки забористой дури из Афгана.
    igorra
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