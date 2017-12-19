Российским паралимпийцам запретили упоминать о своём гражданстве в Канаде
Торжество демократии и защиты прав человека продолжает шагать по миру. Спортивное информагенство Р-Спорт приводит заявление старшего тренера сборной России по паралимпийским лыжным гонкам и биатлону Ирины Громовой. Тренер сообщила, что российских паралимпийцев и тренеров для допуска к этапу кубка мира в Канаде заставили подписать специальные документы, в которых россияне фактически отказывались от упоминании о своём гражданстве.
Ирина Громова сообщает, что слово «Россия» стало на соревнованиях в канадском Кэнморе, по сути, запрещённым. Спортсменам не дали возможности заявлять о своей гражданской принадлежности не только во время официальных стартов, но даже в социальных сетях. Любое упоминание о России в итоге должно было наказываться отстранением от соревнований и иными карательными мерами.
Примечательно, что даже такое психологическое давление не помешало российским атлетам проявить себя на соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону в Канаде. У россиян, которым запретили выступать в формате единой национальной сборной, в итоге первое место в медальном зачёте. В активе у российских паралимпийцев 8 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовых награды.
Видимо, теперь у спортивных функционеров другая мысль - на основании чего можно аннулировать российские результаты?..
Примечание: для удобства паралимпийцами в материале названы не только соискатели на путёвку на Игры-2018, но и все параатлеты, участвовавшие в соревнованиях.
Ирина Громова сообщает, что слово «Россия» стало на соревнованиях в канадском Кэнморе, по сути, запрещённым. Спортсменам не дали возможности заявлять о своей гражданской принадлежности не только во время официальных стартов, но даже в социальных сетях. Любое упоминание о России в итоге должно было наказываться отстранением от соревнований и иными карательными мерами.
Примечательно, что даже такое психологическое давление не помешало российским атлетам проявить себя на соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону в Канаде. У россиян, которым запретили выступать в формате единой национальной сборной, в итоге первое место в медальном зачёте. В активе у российских паралимпийцев 8 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовых награды.
Видимо, теперь у спортивных функционеров другая мысль - на основании чего можно аннулировать российские результаты?..
Примечание: для удобства паралимпийцами в материале названы не только соискатели на путёвку на Игры-2018, но и все параатлеты, участвовавшие в соревнованиях.
Использованы фотографии: https://paralymp.ru
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