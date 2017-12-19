19:10 19 декабря

Российским паралимпийцам запретили упоминать о своём гражданстве в Канаде

Торжество демократии и защиты прав человека продолжает шагать по миру. Спортивное информагенство Р-Спорт приводит заявление старшего тренера сборной России по паралимпийским лыжным гонкам и биатлону Ирины Громовой. Тренер сообщила, что российских паралимпийцев и тренеров для допуска к этапу кубка мира в Канаде заставили подписать специальные документы, в которых россияне фактически отказывались от упоминании о своём гражданстве.

Ирина Громова сообщает, что слово «Россия» стало на соревнованиях в канадском Кэнморе, по сути, запрещённым. Спортсменам не дали возможности заявлять о своей гражданской принадлежности не только во время официальных стартов, но даже в социальных сетях. Любое упоминание о России в итоге должно было наказываться отстранением от соревнований и иными карательными мерами.

Российским паралимпийцам запретили упоминать о своём гражданстве в Канаде



Примечательно, что даже такое психологическое давление не помешало российским атлетам проявить себя на соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону в Канаде. У россиян, которым запретили выступать в формате единой национальной сборной, в итоге первое место в медальном зачёте. В активе у российских паралимпийцев 8 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовых награды.

Видимо, теперь у спортивных функционеров другая мысль - на основании чего можно аннулировать российские результаты?..

Примечание: для удобства паралимпийцами в материале названы не только соискатели на путёвку на Игры-2018, но и все параатлеты, участвовавшие в соревнованиях.

Использованы фотографии: https://paralymp.ru
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Комментарии 39

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  1. Шура пермский Сегодня, 16:44
    такими темпами вообще скоро без Родины останемся((((
    Шура пермский
    1. Идущий Сегодня, 16:47
      Ничего , мы ещё отыграемся , а уж Канада особо огребет.
      Идущий
      1. Burbon Сегодня, 16:54
        Цитата: Идущий
        Ничего , мы ещё отыграемся

        а мы проиграли?
        Цитата: Идущий
        а уж Канада особо огребет.

        что огребет?....сколько огребет?.....когда огребет?.....ну что за посты??? fool
        Burbon
        1. Владимир16 Сегодня, 17:54
          Нашим спортсменам нужно послать нахрен тех, кто запрещает. И не нужно будет слюной брызгать и угрозы пустые по ветру пускать.
          Если конечно они наши. laughing
          Владимир16
      2. LSA57 Сегодня, 17:51
        Цитата: Идущий
        а уж Канада особо огребет.

        да канада при какой? не они этот геноцид устроили
        LSA57
        1. Владимир16 Сегодня, 17:53
          Цитата: LSA57
          да канада при какой? не они этот геноцид устроили

          Онижедети laughing
          включите голову.
          Владимир16
          1. LSA57 Сегодня, 18:04
            Цитата: Владимир16
            включите голову.

            включил. геноцид устроила не канада. она страна проведения соревнования. правили пишут в другом месте
            LSA57
    2. 79807420129 Сегодня, 16:53
      Цитата: Шура пермский
      такими темпами вообще скоро без Родины останемся((((

      Так и хотят что бы плевали в свою Родину,а уж над кем западные нелюди то издеваются-над инвалидами,у самих нет совести,чести,а хотят что бы и мы были такими же,во мне это только ненависть к этим западным "ценностям" растет. negative
      79807420129
      1. Pirogov Сегодня, 17:28
        Цитата: 79807420129
        Так и хотят что бы плевали в свою Родину,а уж над кем западные нелюди то издеваются-над инвалидами,у самих нет совести,чести,а хотят что бы и мы были такими же,во мне это только ненависть к этим западным "ценностям" растет.

        Вы тоже придумали у демократов совесть искать . новый анекдот .....
        Pirogov
        1. 79807420129 Сегодня, 17:30
          Цитата: Pirogov
          Вы тоже придумали у демократов совесть искать .

          Даже Коллега и не думал искать у них совесть hi У них никогда ее не было и не будет. hi
          79807420129
        2. LSA57 Сегодня, 17:53
          Цитата: Pirogov
          Вы тоже придумали у демократов совесть искать . новый анекдот .....

          получаеся, где была совесть демократия выросла. эволюция етит её angry
          LSA57
    3. Piramidon Сегодня, 17:14
      Цитата: Шура пермский
      такими темпами вообще скоро без Родины останемся((((

      Если вы считаете, что какие то шавки своим лаем могут оставить вас без Родины, то значит у вас такое к Родине отношение.
      Piramidon
      1. SOF Сегодня, 18:08
        Цитата: Piramidon
        Цитата: Шура пермский
        такими темпами вообще скоро без Родины останемся((((

        Если вы считаете, что какие то шавки своим лаем могут оставить вас без Родины, то значит у вас такое к Родине отношение.

        good
        А какнада отгребет, даст бог, в хоккее на недоолимпийских играх.
        SOF
  2. AST507 Сегодня, 16:45
    Нашли над кем издеваться-над паралимпийцами...
    "Примечательно, что даже такое психологическое давление не помешало российским атлетам проявить себя на соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону в Канаде. У россиян, которые запретили выступать в формате единой национальной сборной, в итоге первое место в медальном зачёте. В активе у российских паралимпийцев 8 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовых награды"
    Достойно на это всё ответили,молодцы.Вот и в Корее пусть в хоккее канадцам этим ответят наши за это всё-буду смотреть этот матч теперь принципиально.
    AST507
    1. 79807420129 Сегодня, 17:01
      Цитата: AST507
      Вот и Корее пусть в хоккее канадцам этим ответят-буду смотреть этот матч теперь принципиально.

      Алексей,дело конечно ваше смотреть,не смотреть yes Я вот принципиально не буду смотреть,пускай хоть как выигрывают или проигрывают,но есть только одно отличие между мной и этими,я представляю в любом учреждении Россию,так как я гражданин ее,пусть она ко мне не ласкова,но это моя Родина,моя страна,мой гимн,мой герб,а эти кого представляют нейтральную территорию без флага,гимна и герба hi НЕТ СБОРНОЙ РОССИИ,НЕТ И ОЛИМПИАДЫ. hi
      79807420129
      1. Смог Сегодня, 17:30
        Цитата: 79807420129
        НЕТ СБОРНОЙ РОССИИ,НЕТ И ОЛИМПИАДЫ.

        good И нечего смотреть на эту бодягу! Вспомните гейровидение. Сколько тогда слюней и соплей было. Ну не пустили нашу девочку, тоже кстати инвалидку. Ну не показали эту лабуду по ящику. Что от этого изменилось? НИЧЕГО! И здесь аналогичная ситуация.
        Смог
    2. LSA57 Сегодня, 17:56
      Цитата: AST507
      Вот и в Корее пусть в хоккее канадцам этим ответят наши за это всё-буду смотреть этот матч теперь принципиально.

      а гимн они какой принципиально будут петь
      Россия НЕЙТРАЛЬНАЯ наша держава?
      LSA57
  3. solzh Сегодня, 16:45
    Вот когда штаты признают себя виновными в геноциде человечества, тогда и произойдёт торжество демократии и защиты прав человека.
    solzh
    1. Идущий Сегодня, 16:48
      Вы же знаете , что добровольно никогда , только принуждение к миру.
      Идущий
    2. LSA57 Сегодня, 17:57
      Цитата: solzh
      Вот когда штаты признают себя виновными в геноциде человечества, тогда и произойдёт торжество демократии и защиты прав человека.

      значит никогда
      LSA57
  4. x.andvlad Сегодня, 16:46
    Ничего нового. Англосаксы не оригинальны

    Только повисает вопрос в воздухе: "Доколе же терпеть эти извращения?..."
    x.andvlad
  5. василий50 Сегодня, 16:46
    Как только спортсмены и их представители прогнулись под требования негодяев так с ними и считаться перестали. Сдаваясь на милость негодяев надеяться что они будут милостивы или начнут учитывать интересы сдавшихся глупо.

    Сдались и не чирикайте, теперь будете выполнять *ку* с приседаниями в сторону господ в жёлтых штанах.
    василий50
    1. mih_sergeev92 Сегодня, 16:51
      Да им все равно. Ради денег можно и потерпеть такое отношение со стороны всего мира практически.
      mih_sergeev92
    2. LSA57 Сегодня, 17:58
      Цитата: василий50
      Сдались и не чирикайте, теперь будете выполнять *ку* с приседаниями в сторону господ в жёлтых штанах.

      в звёздно полосатых
      LSA57
  6. svp67 Сегодня, 17:02
    Любое упоминание о России в итоге должно было наказываться отстранением от соревнований и иными карательными мерами
    Как же они НАС БОЯТЬСЯ..., что готовы даже с инвалидами воевать. НЕЛЮДИ.
    svp67
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:12
      Цитата: svp67
      Как же они НАС БОЯТЬСЯ..., что готовы даже с инвалидами воевать. НЕЛЮДИ.

      Они не боятся,а принародно нас мокают в дерьмо лицом. И мы весело и задорно утираемся.А после ,спортсмены будут во всех интервью вещать,что они побеждая,боролись за престиж страны,от флага ,герба и даже названия которой сами и отказались.
      НЕКСУС
      1. Смог Сегодня, 17:34
        Цитата: НЕКСУС
        Они не боятся,а принародно нас мокают в дерьмо лицом.

        Да боятся, боятся. Из за этой боязни и мокают как Вы правильно выразились в дерьмо там, где не могут ответку получить.
        Смог
  7. НЕКСУС Сегодня, 17:09
    Примечательно, что даже такое психологическое давление не помешало российским атлетам проявить себя на соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону в Канаде. У россиян, которым запретили выступать в формате единой национальной сборной, в итоге первое место в медальном зачёте. В активе у российских паралимпийцев 8 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовых награды.

    У спортсменов с русскими фамилиями. И я не удивлюсь,если в скором времени начнется отьем медалей.
    Спортсменам не дали возможности заявлять о своей гражданской принадлежности не только во время официальных стартов, но даже в социальных сетях. Любое упоминание о России в итоге должно было наказываться отстранением от соревнований и иными карательными мерами.

    А дальше будет больше.И это станет правилом.Ну а наши спортсмены и дальше будут ездить под белой тряпкой ,дабы заработать. А престиж страны тут вообще не причем.
    ПОЗОРИЩЕ!
    НЕКСУС
  8. Макаров Сегодня, 17:17
    Такими темпами не за горами то "славное время" когда за то что ты русский будут бить...а потом и убивать...ну cccykи....
    Макаров
  9. Bosch Сегодня, 17:28
    Пора заканчивать отношения со всеми международными организациями питерастов.
    Bosch
  10. Suharik.inline Сегодня, 17:38
    Говорят RT очень популярна за рубежом, так пусть в их вупусках и хвалят Российских спорсменов.
    Suharik.inline
  11. andrej-shironov Сегодня, 17:40
    Ну а что делать! Если хочешь заработать то терпи! Тут уж либо крест сними либо трусы надень. Паралимпийцев жаль если честно.
    andrej-shironov
  12. demo Сегодня, 17:40
    Люди с ограниченными способностями показывают чудеса мужества и стойкости.
    Борются с недугом и соперниками до конца.
    Чиновники, раскормленные и убаюканные бездельем и вседозволенностью не могут перешагнуть через себя и начать наступление на бюрократов.

    Путин допускает две ошибки, которые ему могут выйти боком.
    1.Пойдя на поводу функционеров от спорта от решил что 300-400 спортсменов, приехав на ОИ в Корею, без врачей, массажистов и прочего, прочего смогут выиграть золото. И он в Кремле будет сиять, как чищенный самовар скажет о том, какие они герои. Как они сражались. Не смотря и на что проявили настоящий характер.
    Не будет этого. Наших олимпийцев так зад.рочат и замордуют, что они сто раз пожалеют о том, что поехали туда.
    Следовательно и триумфа, так необходимого не будет. А за проигрыш кого награждать? Жукова и Мутко?
    Славы не сыскать в позорном действии.
    И все скажут так:"А зачем Путин их туда послал? Ведь знал, ирод, что засудят, знал! И послал!"
    Заслуга? Триумф? Нет. Позор России!
    2.Бунт олигархов, на который рассчитывает запад, пока никто не отменил. И он возможен. Люди которые суммарно теряют 200-300 миллиардов долларов - это серьезные люди.
    И последствия могут быть очень серьезные.
    И последствия будут страшнее взрывов метро.
    Вот это по настоящему страшно.
    Дети и близкие этих людей живут вне зоны досягаемости.
    Как вот с этой напастью будет бороться Путин?
    demo
  13. Zubr Сегодня, 17:55
    Вот это я понимаю. Вот это молодцы. Пускай пишут, бумага всё стерпит. Они всегда будут русскими.А начнут выступать, на наших, пошлют весь этот МОК к едреней фене.
    Zubr
  14. ибирус Сегодня, 18:01
    Это конечно да, это победа. Утвердиться за счёт унижения инвалидов - это достойное поведение достойных людей свободного мира. Браво.
    ибирус
  15. Волька Сегодня, 18:08
    американским холуям, тем кто сегодня гнобит Правду и Россию, когда-нибудь будет горько за собственную тупость, слабость, зависть и злобу и презрение поколений...
    Волька
  16. Немезида Сегодня, 18:08
    Незачем туда вообще было ехать...А с дружками США пора разобраться,создав им максимально тяжелые условия в РФ во всем...
    Немезида
  17. Dedall Сегодня, 18:49
    Господа, а чего всем этим спортсменам так за границу хочется? Я ещё понял бы, если бы это было во времена Тотального Дефицита. Тогда поехал куда-нибудь и прикупил себе и родне подарков. А вот сейчас зачем? Радоваться надо, что жив и почти здоров!
    Dedall
  18. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 19:09
    Скоро уже и на русском нам всем запретят общаться мужики! Травля продолжается , Всем занять круговую оборону и беречть патроны! В ПЛЕН не здаваться ,ргдешку держать (на веревке)
    Вот такая у нас Судьба выдалась...
    ПЛЕННЫЙ
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