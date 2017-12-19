19:04 19 декабря

Свежие данные политических рейтингов на Украине. У Порошенко - шесть с половиной...

Киевский международный институт социологии сегодня публикует рейтинг украинских политический партий и их лидеров. Рейтинг говорит о том, что уровень общественной поддержки у действующего президента упал до самой низкой отметки за всё время нахождения Петра Порошенко в президентском кресле. Его показатель, по данным КМИС, составляет 6,5%.

Украинские реалии дня сегодняшнего состоят в том, что с таким результатом Порошенко находится на втором месте президентского рейтинга. Первое место – у Юлии Тимошенко. При этом её отрыв нельзя назвать существенным – показатель 7,9%. Тройку «лидеров» замыкает Анатолий Гриценко, у которого КМИС обнаружил 4,9% поддержки.

Свежие данные политических рейтингов на Украине. У Порошенко - шесть с половиной...



Для справки: Анатолий Гриценко – лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны во времена президентства Виктора Ющенко.

Почти 40% опрошенных заявили, что не знают, за кого голосовать. 4,5% сказали, что вычеркнули бы из списка всех предложенных кандидатов, а ещё около 15% считают, что точно не пойдут на выборы.

Примечательно, что опрос был проведён и среди тех, кто не знает, за кого голосовать. Выяснилось, что и здесь больше симпатий на стороне Тимошенко – 20,5%.

Рейтинг украинских политических партий в опросе КМИС выглядит следующим образом:
«Батькивщина» - 6,5%, Блок Петра Порошенко – 5%, «Оппозиционный блок» - 4,1%, «Народный фронт» - 0,7%. Партия Саакашвили «Движение новых сил» - чуть более 1%.

Такие невразумительные показатели ведущих партий Украины говорят о том, что народ потерял всякую надежду на то, что кто-либо из стана нынешних политических элит сделает жизнь на Украине лучше.

В украинском сегменте соцсетей, реагируя на результаты опроса, пошутили: «Самое время баллотироваться Януковичу».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. svp67 Сегодня, 17:07
    «Батькивщина» - 6,5%, Блок Петра Порошенко – 5%, «Оппозиционный блок» - 4,1%, «Народный фронт» - 0,7%. Партия Саакашвили «Движение новых сил» - чуть более 1%
    Жаль "Единой России" пока нельзя на выборы туда выйти, а то б 99,9% ей бы было гарантированно.
    svp67
    1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 17:12
      Цитата: svp67
      Жаль "Единой России" пока нельзя на выборы туда выйти, а то б 99,9% ей бы было гарантированно.

      Зря ехидничиете Сергей! Украина территория специфическая , там и при 0% эта власть будет держаться..! И все мы знаем почему...
      Кровь пока льется на востоке и Россия молчит!
      ПЛЕННЫЙ
      1. Шура пермский Сегодня, 17:19
        на Украине побеждает кандидат "ПРОТИВ ВСЕХ "
        Шура пермский
        1. Pirogov Сегодня, 17:23
          Цитата: Шура пермский
          а Украине побеждает кандидат "ПРОТИВ ВСЕХ "

          На Украине побеждает ставленник белого дома ,а все эти выборы для отвода глаз.
          Pirogov
          1. Shurik70 Сегодня, 18:28
            Не может Саакашвили 1% иметь.
            Уже одно то, что его Порошенко арестовывает, должно прибавить популярности у тех, кто "всенародно избранного" терпеть не может. Так что не верю этому опросу.
            stop
            Shurik70
        2. 79807420129 Сегодня, 17:40
          На Украине победит очередной скакун,скакавший на майдане за ставленника Белого Дома. yes
          79807420129
      2. Владимир16 Сегодня, 17:19
        Собчак нужно отправить на украину. Она с лозунгом "против всех русских" победит в бандерлогии. laughing

        Вот они опустились. Плинтуса для них - космос.
        Владимир16
        1. Сепар ДНР Сегодня, 17:30
          Цитата: Владимир16
          Собчак нужно отправить на украину. Она с лозунгом "против всех русских" победит в бандерлогии.


          yes yes yes
          Сепар ДНР
          1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 18:35
            Вот такиедела нужно делать и народы наши сближать, ведь травят нас ! А мы все забыли..

            Все будет хорошо и эта пена осядет..Я уверен!
            ПЛЕННЫЙ
      3. svp67 Сегодня, 17:23
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Россия молчит!

        Главное, что не забывает дела делать...
        svp67
        1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 18:38
          Цитата: svp67
          Цитата: ПЛЕННЫЙ
          Россия молчит!

          Главное, что не забывает дела делать...

          Работают конечно мужики, на перспективу.. И все же , кровь то льется и реками увы.
          ПЛЕННЫЙ
    2. RainDragon Сегодня, 17:13
      Путину тоже нельзя, а то б Порошенко и прочие на всех процента б не взяли
      RainDragon
    3. Chertt Сегодня, 17:22
      Цитата: svp67
      «Батькивщина» - 6,5%, Блок Петра Порошенко – 5%, «Оппозиционный блок» - 4,1%, «Народный фронт» - 0,7%. Партия Саакашвили «Движение новых сил» - чуть более 1%

      Я вообще сомневаюсь, что в_на Украине действуют какие нибудь законы логики, А уж Соцопросы это вообще бессмысленное занятие
      Chertt
    4. Svarog Сегодня, 17:33
      Цитата: svp67
      «Батькивщина» - 6,5%, Блок Петра Порошенко – 5%, «Оппозиционный блок» - 4,1%, «Народный фронт» - 0,7%. Партия Саакашвили «Движение новых сил» - чуть более 1%
      Жаль "Единой России" пока нельзя на выборы туда выйти, а то б 99,9% ей бы было гарантированно.

      Ахахах, очень понравился ваш комментарий...
      Svarog
  2. Livonetc Сегодня, 17:09
    Может они преобразуются в парламентскую республику?
    Институт президентства в корзину как дискредитировавший себя.
    И далее по новой бить морды в раде.
    Livonetc
    1. Chertt Сегодня, 17:26
      Цитата: Livonetc
      Институт президентства в корзину как дискредитировавший себя.

      А потом Раду в корзину как дискредитировавшую себя, И перейдут под непосредственное руководства Запада. Конечно исключая области, по желающие вернуться в Россию
      Chertt
    2. 210окв Сегодня, 17:36
      Зачем?Пусть идет так как и идет..Может лет через десять и опомнятся...Те,кто останется.
      Цитата: Livonetc
      Может они преобразуются в парламентскую республику?
      Институт президентства в корзину как дискредитировавший себя.
      И далее по новой бить морды в раде.
      210окв
  3. AST507 Сегодня, 17:15
    У девушки с фото,похоже,скоро сбудется меча-станет царицей...Страна только не та уже,которой хотелось бы править.
    AST507
    1. Сепар ДНР Сегодня, 17:20
      Цитата: AST507
      У девушки с фото,похоже,скоро сбудется меча-станет царицей...Страна только не та уже,которой хотелось бы править.

      "Править",это не про Юльку. Стянуть что-то,это её тема. И чтоб за это ничего не было.
      Сепар ДНР
  4. RainDragon Сегодня, 17:16
    Интрига - кому выбиральщики припишут 54% голосов? А то чего добру зря пропадать?
    RainDragon
  5. Чёрная вода Сегодня, 17:17
    Вот ради интереса спросили бы про Януковича....интересно просто.
    Чёрная вода
  6. БМП-2 Сегодня, 17:24
    И кто же эти, шесть с половиной человек? belay lol
    БМП-2
  7. Идущий Сегодня, 17:27
    В украинском сегменте соцсетей, реагируя на результаты опроса, пошутили: «Самое время баллотироваться Януковичу».


    Теперь шутите , наскакали.
    Идущий
  8. Sergey53 Сегодня, 17:29
    А что, идея с Януковичем имеет место быть. Вот только Янукович из за своей трусости, вряд ли пойдёт на выборы.
    Sergey53
    1. Сепар ДНР Сегодня, 17:49
      Цитата: Sergey53
      А что, идея с Януковичем имеет место быть.

      Конечно же да fellow ! Но для ТОЙ Украины,не для Донецка и Луганска.
      Мы примем его только в таком виде:

      Это в "Ростове",он желанный гость,для нас - no am
      Сепар ДНР
  9. ПРАВОкатор Сегодня, 17:37
    Пройдут выборы,куда бежать Порошенко?Свои посадят,американцам давать политическое убежище не выгодно....Подселять в комуналку к предыдущему президенту незалежной?
    ПРАВОкатор
  10. Manager Сегодня, 17:40
    Они хотя бы более или менее точные и справедливый цифры рисуют. А у нас стабильно все уже многие годы, за едро процентов 80 голосуют, а за темнейшего и того более wink
    Manager
    1. bk316 Сегодня, 17:57
      а за темнейшего и того более

      Сомневаетесь?
      У меня один знакомый тоже сомневался все причитал "обманщики гады" стал ходить наблюдателем от коммунистов, потом членом местного избиркома, теперь причитает "ну что за народ".....
      bk316
  11. Смог Сегодня, 17:51
    Выборы, выборы.... Кандидаты .... тра ля ля..... laughing wassat
    Смог
  12. Дирижер Сегодня, 18:14
    Странно, почему на Семь Сорок!
    Дирижер
  13. Alexey RA Сегодня, 18:16
    Киевский международный институт социологии сегодня публикует рейтинг украинских политический партий и их лидеров. Рейтинг говорит о том, что уровень общественной поддержки у действующего президента упал до самой низкой отметки за всё время нахождения Петра Порошенко в президентском кресле. Его показатель, по данным КМИС, составляет 6,5%.

    Рейтинги, проценты... можно подумать, что это что-то значит. Сколько там было "народной поддержки" в 1996 у Бориса Алкоголикулы? 2/3 населения прямо или опосредованно поддерживали коммунистов. И чем всё кончилось?
    Alexey RA
  14. alexmach Сегодня, 18:19
    Для справки: Анатолий Гриценко – лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны во времена президентства Виктора Ющенко.

    О! ещё один буйно-помешанный замаячил на горизонте...

    Примечательно, что опрос был проведён и среди тех, кто не знает, за кого голосовать. Выяснилось, что и здесь больше симпатий на стороне Тимошенко – 20,5%.

    Лол что? что за бредни опять несут журналисты?
    alexmach
  15. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 18:29
    Душа болит за Украину , да и за всех нас славян!
    ПЛЕННЫЙ
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