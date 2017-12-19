Свежие данные политических рейтингов на Украине. У Порошенко - шесть с половиной...

Киевский международный институт социологии сегодня публикует рейтинг украинских политический партий и их лидеров. Рейтинг говорит о том, что уровень общественной поддержки у действующего президента упал до самой низкой отметки за всё время нахождения Петра Порошенко в президентском кресле. Его показатель, по данным КМИС, составляет 6,5%.Украинские реалии дня сегодняшнего состоят в том, что с таким результатом Порошенко находится на втором месте президентского рейтинга. Первое место – у Юлии Тимошенко. При этом её отрыв нельзя назвать существенным – показатель 7,9%. Тройку «лидеров» замыкает Анатолий Гриценко, у которого КМИС обнаружил 4,9% поддержки.Для справки: Анатолий Гриценко – лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны во времена президентства Виктора Ющенко.Почти 40% опрошенных заявили, что не знают, за кого голосовать. 4,5% сказали, что вычеркнули бы из списка всех предложенных кандидатов, а ещё около 15% считают, что точно не пойдут на выборы.Примечательно, что опрос был проведён и среди тех, кто не знает, за кого голосовать. Выяснилось, что и здесь больше симпатий на стороне Тимошенко – 20,5%.Рейтинг украинских политических партий в опросе КМИС выглядит следующим образом:«Батькивщина» - 6,5%, Блок Петра Порошенко – 5%, «Оппозиционный блок» - 4,1%, «Народный фронт» - 0,7%. Партия Саакашвили «Движение новых сил» - чуть более 1%.Такие невразумительные показатели ведущих партий Украины говорят о том, что народ потерял всякую надежду на то, что кто-либо из стана нынешних политических элит сделает жизнь на Украине лучше.В украинском сегменте соцсетей, реагируя на результаты опроса, пошутили: «Самое время баллотироваться Януковичу».