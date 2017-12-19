19:02 19 декабря

В правительстве заявили, что данные ВЦИОМ об 11-процентной безработице в РФ ошибочны

В министерстве труда и социальной защиты отреагировали на публикацию данных ВЦИОМ об уровне безработицы в России. Напомним, что ВЦИОМ привёл статистику, на основании которой безработица в России находится на уровне примерно 11%. Это вдвое выше официальных показателей. Такие данные специалисты службы мониторинга общественного мнения получили в результате опроса граждан страны.

В правительстве заявили, что такие данные не соответствуют действительности, так как ВЦИОМ использовал "свою" методику выявления числа безработных. В министерстве отметили, что они при расчёте процента безработицы используют методику как подсчёта официально зарегистрированных безработных, так и опрос населения Росстатом по методам Международной организации труда.

В правительстве заявили, что данные ВЦИОМ об 11-процентной безработице в РФ ошибочны



Представители министерства заявили, что ВЦИОМ может проводить опросы на предмет выявления уровня безработицы, но такие опросы не соответствуют методологии, принятой в мировой практике.

Напомним, что в течение последних нескольких лет официальный признанный уровень безработицы в России находится на уровне 5-5,5%. Это интерпретируется как низкий показатель среди развитых и развивающихся стран.

Использованы фотографии: pensiailud.krashavto.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 52

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  1. Шура пермский Сегодня, 17:41
    очередной соцПОДГОН к выборам,мол хорошо живём,товарищи... бумага то всё стерпит... мы по бумаге все и по 40 тыщ зп среднюю имеем,а по факту?)))))
    Шура пермский
    1. svp67 Сегодня, 17:57
      Цитата: Шура пермский
      очередной соцПОДГОН

      Соглашусь. ВЦИОМ более близок к Истине, чем наше Правительство. Достаточно посмотреть сообщения об сокращении персонала компаний и фирм, которые попадают в открытую прессу, что бы понять это...
      svp67
      1. AST507 Сегодня, 18:02
        ВЦИОМ забыл,вероятно,что скоро выборы,вот ему это тактично и напомнили."В правительстве заявили, что такие данные не соответствуют действительности".
        AST507
        1. Shurik70 Сегодня, 18:15
          ПО ДАННЫМ ОПРОСА, ПРОВЕДЁННОМ ВЦИОМ В ИНТЕРНЕТЕ, 100% РОСИЯН ИМЕЮТ КОМПЬЮТЕРЫ
          what
          У англичан есть пословица: "Есть маленькая ложь, есть большая ложь и есть статистика"
          Shurik70
          1. Anarchist Сегодня, 18:30
            Цитата: Shurik70
            ПО ДАННЫМ ОПРОСА, ПРОВЕДЁННОМ ВЦИОМ В ИНТЕРНЕТЕ, 100% РОСИЯН ИМЕЮТ КОМПЬЮТЕРЫ
            what
            У англичан есть пословица: "Есть маленькая ложь, есть большая ложь и есть статистика"

            Anarchist
      2. Каракут Сегодня, 18:18
        Цитата: svp67
        Соглашусь. ВЦИОМ более близок к Истине,

        В общем то да..! Но здесь понятие безработицы расплывчато , большинство в России имеют временную работу , чаще неофициальную....
        Все эти вахты и т.д. Доведут Россию до смуты и очень жестокой! Нет постоянной работы у многих и естественно веры в будущее своих детей..!
        В СССР все были обеспечены работой , а вахты это те кто готов рискнуть и заработать деньги на Северах и др стройках Союза!
        Семьи рушатся , от безнадеги и эти массовые заезды мужиков на всякие стройки ,где обман процветает и кидалово..До добра не доведут! Чую..
        Каракут
      3. Ин100грамм Сегодня, 18:37
        Цитата: svp67
        Достаточно посмотреть сообщения об сокращении персонала компаний и фирм

        Не знаю. У меня знакомая недавно устроилась в почтамт, хотя там недавно и было большое сокращение. Довольная.
        Ин100грамм
    2. 79807420129 Сегодня, 18:04
      В правительстве заявили, что данные ВЦИОМ об 11-процентной безработице в РФ ошибочны

      Да ну да,это в правительстве все в розовых очках видят,ВЦИОМ тоже ошибается,безработица где то на уровне 15% what
      79807420129
      1. svp67 Сегодня, 18:27
        Цитата: 79807420129
        Да ну да,это в правительстве все в розовых очках видят,

        Они живут в своем, ими же придуманном мире, где у нас нет нищих пенсионеров, так как пенсии у них не ниже уровня минимального прожиточного минимума, где они, с ОГРОМНЫМ удивлением, через десять лет сидения на должности узнают, что у нас можно и работать на официальной работе и иметь доход ниже уровня бедности.... А что ж им там в своей "стране чудес" не жить то. Тем более, что там все родственники, то все свои. Чужих туда не пускают.
        svp67
        1. 79807420129 Сегодня, 18:41
          Цитата: svp67
          Они живут в своем, ими же придуманном мире, где у нас нет нищих пенсионеров, так как пенсии у них не ниже уровня минимального прожиточного минимума,

          Сергей их пенсиям позавидует любой работяга высшей квалификации,а как выживают обычные пенсионеры они видеть не хотят.
          Цитата: svp67
          где они, с ОГРОМНЫМ удивлением, через десять лет сидения на должности узнают, что у нас можно и работать на официальной работе и иметь доход ниже уровня бедности....

          А если узнают то их кондратий чуть нехватает,как такое может быть может.
          Цитата: svp67
          Чужих туда не пускают.

          И не пустят.С уважением Сергей. hi
          79807420129
        2. japs Сегодня, 18:44
          Если посчитать, что есть на самом деле, то выяснится, что у нас безработица 50 проц. трудоспособного населения. Статистика - это продажная девка правящего класса.
          Она выведет все, что требуют.
          У нас в РБ тоже самое, все получают среднюю зарплату в 850 руб (425 у.е).
          Только одни жрут капусту, а другие - мясо. А по статистике они кушают голубцы.
          Вранье уже опостылело.
          japs
  2. Bosch Сегодня, 17:42
    Ошиблись немного, не 11, а 21.
    Bosch
    1. Vlad.by Сегодня, 18:22
      не мелочитесь - 101%
      Vlad.by
      1. andrej-shironov Сегодня, 18:35
        wink Всё за Рассею переживаете.....
        andrej-shironov
  3. 210окв Сегодня, 17:44
    В стране полно самозанятых людей.Они официально и не безработные,просто перебиваются случайными заработками.
    210окв
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:55
      210окв
      В стране полно самозанятых людей.Они официально и не безработные,просто перебиваются случайными заработками.
      Пол страны так живет.Так ещё и конкурентов завозят миллионами.Может наше провительство на гастарбайтеров поменять? Меньше же платить нужно будет им зарплату.
      Наблюдатель2014
      1. 210окв Сегодня, 18:09
        Ну может и не полстраны но процентов 30% этих безработных вынужденных не имея постоянной работы нанимаются на различные шабашки где велика вероятность обмана и они ничем не защищены.Тут возникает проблема.....для правительства-как снять с них последние штаны на налоги и страховку..
        Цитата: Наблюдатель2014
        210окв
        В стране полно самозанятых людей.Они официально и не безработные,просто перебиваются случайными заработками.
        Пол страны так живет.Так ещё и конкурентов завозят миллионами.Может наше провительство на гастарбайтеров поменять? Меньше же платить нужно будет им зарплату.
        210окв
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:12
          210окв
          Ну может и не полстраны но процентов 30% этих безработных вынужденных не имея постоянной работы нанимаются на различные шабашки где велика вероятность обмана и они ничем не защищены.Тут возникает проблема.....для правительства-как снять с них последние штаны на налоги и страховку..
          Пусть попробуют.Я приготовил инструмент на этот случай.
          Наблюдатель2014
    2. volodya Сегодня, 18:25
      Цитата: 210окв
      В стране полно самозанятых людей.Они официально и не безработные,просто перебиваются случайными заработками.

      У меня родственник работает у предпринимателя неофициально. Спросил"А можно официально" ответ " Пожалуйста,оформляйся предпринимателем и плати налоги сам" ,а он и всего то девять т. получает!
      volodya
  4. BlackMokona Сегодня, 17:47
    В России безработный это человек стоящий на учёте на бирже труда за копеечное пособие. Все остальные работающие, вне зависимости ни от чего
    BlackMokona
    1. Svarog Сегодня, 18:01
      более того, на учете постоять больше трех месяцев вряд ли придется. После трех отказов от предложений, которые будут оочень низко оплачиваемые, вас снимут с учета и вуаля в официально уже не безработный)) У нас в гос-ве, как у мошенника, все карты крапленые..
      Svarog
      1. alexmach Сегодня, 18:11
        Справидливости ради как-то так безработицу считают всюду в мире. Везде офицальные данные заниженны.
        alexmach
        1. Monster_Fat Сегодня, 19:01
          Да ладно... Например в странах где действительно платят пособие по безработице (которое еще налогом не облагается) плюс еще всяческие ништяки в виде "фуд-стампов" нет никакого смысла прятать то, что ты -безработный. Это в России бессмысленно регистрироваться в "бюро занятости" так, как там платят настолько грошовое пособие, что оно не окупает даже автобусный проезд на его посещение, тем более не окупает время, потраченное на посещение сего заведения, а вакансии, которые там предлагаются настолько "хороши", что их предлагают после того, как от них даже нелегалы-гастеры отказались.
          Monster_Fat
      2. Голован Джек Сегодня, 18:18
        Цитата: Svarog
        После трех отказов от предложений, которые будут оочень низко оплачиваемые, вас снимут с учета и вуаля в официально уже не безработный

        Ну, я даже и не знаю...
        С биржей крайний раз дело имел в 2009-м.
        На учет поставили после того, как смотался по двум их вакансиям и получил там отказ.
        Стоял там 9 (девять, Карл!) месяцев, регулярно интересовался - нет ли чего для меня (хоть "вкусного", хоть не очень... жрать-то хоцца).
        Закончилось тем, что сам нашел работу.
        Насчет "трех предложений и досвидос" - нет, такого не было.
        Голован Джек
        1. Svarog Сегодня, 18:33
          Цитата: Голован Джек
          На учет поставили после того, как смотался по двум их вакансиям и получил там отказ.

          Это как возможно)) Вообще то с начало ставят на учет, а потом по вакансиям нужно бегать,более того, на учет нужно встать не позднее двух месяцев с момента увольнения иначе пособия не будет. Так что вы или запамятовали или придумали. В Татарстане 3 предложения и досведос. Про всю Россию не знаю. Хотя субъекты РФ должны жить по одним законам, но в нашей стране все возможно, особенно если учесть, что у нас два президента, в Татарстане глава до сих пор президентом величается.
          Svarog
    2. мордвин 3 Сегодня, 18:24
      Мало кто видит смысл ходить на биржу. Все крутятся как могут.А про опросы Росстата впервые слышу. Где их проводят?
      мордвин 3
  5. Балу Сегодня, 17:52
    Представители министерства заявили, что ВЦИОМ может проводить опросы на предмет выявления уровня безработицы, но такие опросы не соответствуют методологии, принятой в мировой практике.
    Напомним, что в течение последних нескольких лет официальный признанный уровень безработицы в России находится на уровне 5-5,5%. Это интерпретируется как низкий показатель среди развитых и развивающихся стран.

    Я не специалист в этой теме, просто приведу последние данные по предстоящей очередной ярмарке вакансий в нашем городе: на 1 безработного 4 вакансии. Требуются врачи, инженеры и далее по списку. Кто ищет, тот находит работу, а как же иначе. Бомжы и ветераны литрбола не в счет.
    Для ветеранов литрбола есть наркодиспансеры, только нужно потерпеть 2 недели и изъявить желание лечиться. Для бомжей есть центр "милосердие", сам переводил туда после операции. Нужно чтобы бедолага назвал последнее место прописки, дальше они сами занимаются этим вопросом. А врач должен провести обследование специалистов, анализы и по договоренности перевести санитарным транспортом с эпикризом в сопровождении медицинского работника. максимум на все про все неделя. Дальше судьбой бедолаги они сами занимаются.
    Балу
    1. svp67 Сегодня, 17:59
      Цитата: Балу
      Требуются врачи, инженеры и далее по списку

      Да вот беда, что таких спецов как раз и нет на бирже, там менее квалифицированная сила. Вот "Сбер" сейчас усиленно избавляется от сотрудников, а это в основном молодые девчонки... Ну, у них есть еще шанс. А что старикам то делать?
      svp67
      1. Балу Сегодня, 18:01
        Цитата: svp67
        А что старикам то делать?

        Молодым девчонкам и старикам биржа труда предоставляет возможность переучиться на другие профессии, так декларируют. Как на деле-не знаю. hi
        Балу
    2. edeligor Сегодня, 18:13
      Цитата: Балу
      Требуются врачи, инженеры и далее по списку.

      Город Солнца Макиавелли? Да ещё и у нас... Нет, нет, ни в коем случае не юродствую... Ямал или хороший нефтяной регион, может быть. В средней полосе Ваш коммент слышится издевательством, или ещё хуже, попахивает евгеникой. ( то я про литробол и бомжей) С уважением........
      edeligor
      1. Anyone Сегодня, 18:23
        "Город солнца" написал Кампанелла. В остальном - согласен.
        Anyone
      2. Балу Сегодня, 18:23
        Цитата: edeligor
        В средней полосе Ваш коммент слышится издевательством, или ещё хуже, попахивает евгеникой. ( то я про литробол и бомжей

        Город на Волге, называется Казань. Цифра из местных новостей вчера или позавчера на мейлру.
        Бомжики случайно попадали в мою палату. Кстати иногда попадают интересные бомжики: есть прописка, прилично одет. Квартиру сдает, а сам скитается по углам и вокзалам, деньги пропивает. Одного такого с милицией водворяли обратно по месту прописки согласно паспорту. Очень не хотел возвращаться.
        Балу
      3. Балу Сегодня, 18:33
        Цитата: edeligor
        попахивает евгеникой. ( то я про литробол и бомжей)

        Я все время задаю вопрос себе когда вижу молоденького священослужителя на иномарке стоимостью с двухкомнатную квартиру-откуда? Заботу о несчастных бомжах вполне могла бы взять на себя церковь. Приютить, обогреть, накормить, дать работу и кров. Знаете какие бомжи были после развала СССР? Привезли с улицы сбила машиной. Я же вижу, что бомж, но не опустившийся, просто несчастный. Выяснилось-подполковник, кончал наше военное училище. Последнее место службы-Кавказ. Сначала эвакуировал семью. Потом сам еле выбрался. Как остался без документов и семьи я не спрашивал. Потом один из наших местных ТВ каналов занялся его судьбой. Или вот еще: сторож на старой даче. Прапорщик , последнее место службы Айзербаджан. При эвакуации части отправил семью в Россию. Сам еле выбрался, семью не нашел. Друзья пристроили сторожем в дачный кооператив. Так до сих пор и живет в избушке.
        Балу
    3. alexmach Сегодня, 18:14
      Требуются врачи, инженеры

      Требоваться то требуются, только вот откуда же они возьмуться то?
      alexmach
    4. domnich Сегодня, 18:32
      Цитата: Балу
      Кто ищет, тот находит работу


      В наших краях (Мурманская область) несколько лет назад решили провести гуманитарную миссию – бомжам выдать паспорта, трудоустроить, подлечить. Бомжи наотрез отказались менять образ жизни… Как результат – в обозримых окрестностях бомжей просто не стало, зимы у нас длинные и холодные. Есть, конечно «мутные» фигуры, но все с пропиской, пенсией (кто дожил).
      С работой тоже вроде проблем нет. Знакомые с Донбасса все работают и жилье снимают. Но допускаю наличие депрессивных мест в средней полосе России. С другой стороны, читаешь новости – на верфях в окрестностях СПБ не хватает рабочих рук.
      domnich
    5. Dedall Сегодня, 18:36
      Я тоже по наивности поинтересовался вакансиями врачей у нас в Новочеркасске. Так ка военный пенсионер, то узнавал по знакомству. Ценник следующий: врач-терапевт в больнице - 7628 р., врач воинской части 7628 р. (начальник медпункта в части - 10000 р.), врач-терапевт в психбольницу - 6800 р. И для сравнения - ставка подсобного рабочего в столовой воинской части - 15000 р. Так что, дорогой наш Балу, правильно Вы написали, что не специалист в этой теме. Дай Бог, чтобы Вас не коснулись поиски работы через биржи труда.
      Dedall
  6. Sergey53 Сегодня, 17:55
    В правительстве заявили, что данные ВЦИОМ об 11% безработице ошибочны. Согласен полностью . Думаю более 22% и это минимальная оценка.
    Sergey53
  7. Million Сегодня, 17:58
    А еще у нас после первых морозов и оттепелей дороги стали лучше!Сами по себе!Кто не верит-тот пятая колонна и либераст)
    Million
  8. olegator Сегодня, 18:00
    Даже если и меньше процент безработных - гордиться тут нечем. В СССР безработицы не было в принципе. Только никто тогда не понимал, что это на самом деле значит. А теперь вот есть с чем сравнить.
    olegator
    1. 16112014nk Сегодня, 18:35
      Цитата: olegator
      В СССР безработицы не было в принципе. Только никто тогда не понимал, что это на самом деле значит.

      В конце 1970-х гг. как то раз видел в отделении милиции две картотеки: БОМЖ ( ну это понятно ) и БОМР ( без определённого места работы ). Обе были забиты, как говорится, под завязку.
      16112014nk
  9. Altona Сегодня, 18:00
    Правительство не хочет видеть моногорода,города с населением менее 100 тысяч человек. В Ивановской, Костромской, Нижегородской области.Да даже в подмосковных каширах-лобнях такая же ситуация. Люди штурмом берут электрички, идущие в мегаполисы. Я живу в моногороде. За 25 лет буржуазной власти окуклилось всё, что могло окуклиться в плане промышленного производства и строительства. Как будто оккупационная администрация. Заводы разобраны,люди разогнаны, среднее специальное образование разрушено. Я работаю с молодежью на доморощенном заводике,например. Приношу им новые какие-то изделия, у них глаза горят, им интересно что-то самим изготовить, освоить. Некоторые из них сидели в магазине "манагерами", кроме просиживания задницы и никчемных разговоров с покупателями ничего нового. А на промпроизводстве какая то движуха, хозяин разрешает что-то делать для себя, отдавая это как металл, если это не входит в перечень продукции.Это мое субъективное мнение конечно, может где-то реально лучше и в чьих то руках бутерброд толще. Но у нас в городе с работой не ахти, как только убрали Советскую власть.
    Altona
    1. Ин100грамм Сегодня, 18:46
      Цитата: Altona
      бутерброд толще

      Так было и при Союзе, чем крупнее город, тем лучше средний уровень жизни. Хотя и в сельской местности были исключения из правил. Так и сейчас происходит. Для того, чтобы заработать, надо работать. Времена меняются, законы жизни - нет.
      Ин100грамм
  10. SNEAKY Сегодня, 18:10
    Цитата: Sergey53
    В правительстве заявили, что данные ВЦИОМ об 11% безработице ошибочны. Согласен полностью . Думаю более 22% и это минимальная оценка.

    Хе.У нас,в Беларуси круче все.Официально по минтруда 1%,а как налог с тунеядцев брать так аж 500000тыс. нашлось из 4.5млн. работоспособного. smile Цирк!
    SNEAKY
  11. Немезида Сегодня, 18:11
    В реальности безработица в РФ выше 11%,а если прибавить к этому бардак с черными зарплатами ,то и вовсе 90%
    Немезида
  12. Greenwood Сегодня, 18:13
    Ой, так значит данные ВЦИОМа бывают ошибочны. А вдруг и с рейтингом Путина в 86% ошиблись, и он на самом деле 8,6%. wassat
    Greenwood
  13. begemot20091 Сегодня, 18:14
    Цитата: Балу
    Представители министерства заявили, что ВЦИОМ может проводить опросы на предмет выявления уровня безработицы, но такие опросы не соответствуют методологии, принятой в мировой практике.
    Напомним, что в течение последних нескольких лет официальный признанный уровень безработицы в России находится на уровне 5-5,5%. Это интерпретируется как низкий показатель среди развитых и развивающихся стран.

    Я не специалист в этой теме, просто приведу последние данные по предстоящей очередной ярмарке вакансий в нашем городе: на 1 безработного 4 вакансии. Требуются врачи, инженеры и далее по списку. Кто ищет, тот находит работу, а как же иначе. Бомжы и ветераны литрбола не в счет.
    Для ветеранов литрбола есть наркодиспансеры, только нужно потерпеть 2 недели и изъявить желание лечиться. Для бомжей есть центр "милосердие", сам переводил туда после операции. Нужно чтобы бедолага назвал последнее место прописки, дальше они сами занимаются этим вопросом. А врач должен провести обследование специалистов, анализы и по договоренности перевести санитарным транспортом с эпикризом в сопровождении медицинского работника. максимум на все про все неделя. Дальше судьбой бедолаги они сами занимаются.

    я бы согласился с вышесказанным, если бы не столкнулся с этой проблемой сам. ищу уже пару месяцев.... даже в другой регион - старый говорят. 60 лет - опыт от нач. цеха до директора завода. сейчас манагеры нужны.
    begemot20091
  14. 16112014nk Сегодня, 18:18
    Министерша Голодец как то что то сказала о 40 000 000 человек, для неё непонятно чем занятых.
    16112014nk
  15. samarin1969 Сегодня, 18:20
    Безработным в мире считается человек не имеющий работу, ищущий работу и готовый приступить к работе....
    Не знаю, как там на Большой земле, а в Крыму полно профессиональных бездельников в 1-2 поколениях. Они не готовы работать на "дядю" менее чем за 25-30 тысяч. Вижу их каждый день с неизменным пивом и жаждой дармовых денег. Оценочно, только таких, процентов - 20. ...На обрезку садов, на виноградники идут женщины и мужики советской закалки...В какую категорию относит наше правительство этих "пивных фрилансеров" я не знаю. Но на службу занятости "гордые дети капитализма" не ездят.
    samarin1969
  16. Altona Сегодня, 18:22
    Цитата: begemot20091
    я бы согласился с вышесказанным, если бы не столкнулся с этой проблемой сам. ищу уже пару месяцев.... даже в другой регион - старый говорят. 60 лет - опыт от нач. цеха до директора завода. сейчас манагеры нужны.

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    Для нынешней власти это обычное дело-записать живого человека в "человеческий мусор". "Манагер", который не может объем фундамента посчитать, но якобы умеет считать деньги. "Инженер", который что-то там умеет строить в 3D, но не знает как рассчитать конструкцию или сделать её технологичной. "Директор", все полномочия которого регулируются "управляющей компанией". Прокуратура, которая в упор не видит дискриминации на рынке труда. Я могу долго перечислять, потому что благодаря нашим властям, ценятся не деловые качества, а фиг знает что.
    Altona
  17. andrej-shironov Сегодня, 18:32
    laughing Звиздец! Схлестнулись два фантазёра Правительство и ВЦИОМ!
    andrej-shironov
  18. mvbmvbmvb Сегодня, 18:38
    Это полностью безработных м.б. 11 %. А так называемая "скпытая" безработица - еще 20-30 % от трудоспособного населения\. а то и больше, если смотреть по ЗП.
    mvbmvbmvb
  19. Ecilop Сегодня, 18:46
    Судя по количеству праздно шатающихся лиц и пробкам в рабочее время - 11% явно заниженная цифра.
    Ecilop
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