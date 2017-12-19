В правительстве заявили, что данные ВЦИОМ об 11-процентной безработице в РФ ошибочны
В министерстве труда и социальной защиты отреагировали на публикацию данных ВЦИОМ об уровне безработицы в России. Напомним, что ВЦИОМ привёл статистику, на основании которой безработица в России находится на уровне примерно 11%. Это вдвое выше официальных показателей. Такие данные специалисты службы мониторинга общественного мнения получили в результате опроса граждан страны.
В правительстве заявили, что такие данные не соответствуют действительности, так как ВЦИОМ использовал "свою" методику выявления числа безработных. В министерстве отметили, что они при расчёте процента безработицы используют методику как подсчёта официально зарегистрированных безработных, так и опрос населения Росстатом по методам Международной организации труда.
Представители министерства заявили, что ВЦИОМ может проводить опросы на предмет выявления уровня безработицы, но такие опросы не соответствуют методологии, принятой в мировой практике.
Напомним, что в течение последних нескольких лет официальный признанный уровень безработицы в России находится на уровне 5-5,5%. Это интерпретируется как низкий показатель среди развитых и развивающихся стран.
В правительстве заявили, что такие данные не соответствуют действительности, так как ВЦИОМ использовал "свою" методику выявления числа безработных. В министерстве отметили, что они при расчёте процента безработицы используют методику как подсчёта официально зарегистрированных безработных, так и опрос населения Росстатом по методам Международной организации труда.
Представители министерства заявили, что ВЦИОМ может проводить опросы на предмет выявления уровня безработицы, но такие опросы не соответствуют методологии, принятой в мировой практике.
Напомним, что в течение последних нескольких лет официальный признанный уровень безработицы в России находится на уровне 5-5,5%. Это интерпретируется как низкий показатель среди развитых и развивающихся стран.
Использованы фотографии: pensiailud.krashavto.ru
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