В Индии официально сняты с вооружения вертолеты Ми-8Т

Как сообщают индийские СМИ, 17 декабря 2017 года на авиабазе Йелаханка близ Бангалора состоялась торжественная церемония вывода из состава ВВС Индии последнего вертолета советского производства Ми-8Т (индийское обозначение Prahar). Дислоцированный в Йелаханка 112-й вертолетный отряд (112 Helicopter Unit) был последней частью ВВС Индии эксплуатировавшей эти вертолеты. Теперь в индийских ВВС в эксплуатации остались только вертолеты серии Ми-17 (индийское обозначение Rana).В церемонии приняли участие бывший главнокомандующий ВВС Индии маршал авиации в отставке Фали Хоми Мейджор, совершивший в ходе церемонии полет на последнем в индийской авиации вертолете Ми-8Т (индийский военный номер Z2453), а также командующий учебным командованием ВВС Индии маршал авиации Радха Кришнан Наир. Маршал авиации Наир в своей речи отметил выдающуюся роль Ми-8Т в ВВС Индии в течении 45-летнего пеиода эксплуатации этого вертолета.Всего Индия получила с 1971 по 1988 годы из СССР 124 вертолета серии Ми-8Т, из которых 107 эксплуатировались в ВВС Индии. Вертолеты Ми-8Т состояли на вооружении десяти вертолетных отрядов ВВС Индии и начали сниматься с вооружения ВВС Индии с середины 2000-х годов, будучи в итоге полностью заменены на полученные из России вертолеты Ми-17В-5.Поставки вертолетов серии Ми-17 в Индию были начаты в 1986 году.