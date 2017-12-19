19:09 19 декабря

В Индии официально сняты с вооружения вертолеты Ми-8Т

Как сообщают индийские СМИ, 17 декабря 2017 года на авиабазе Йелаханка близ Бангалора состоялась торжественная церемония вывода из состава ВВС Индии последнего вертолета советского производства Ми-8Т (индийское обозначение Prahar). Дислоцированный в Йелаханка 112-й вертолетный отряд (112 Helicopter Unit) был последней частью ВВС Индии эксплуатировавшей эти вертолеты. Теперь в индийских ВВС в эксплуатации остались только вертолеты серии Ми-17 (индийское обозначение Rana).

В Индии официально сняты с вооружения вертолеты Ми-8Т


В церемонии приняли участие бывший главнокомандующий ВВС Индии маршал авиации в отставке Фали Хоми Мейджор, совершивший в ходе церемонии полет на последнем в индийской авиации вертолете Ми-8Т (индийский военный номер Z2453), а также командующий учебным командованием ВВС Индии маршал авиации Радха Кришнан Наир. Маршал авиации Наир в своей речи отметил выдающуюся роль Ми-8Т в ВВС Индии в течении 45-летнего пеиода эксплуатации этого вертолета.


Всего Индия получила с 1971 по 1988 годы из СССР 124 вертолета серии Ми-8Т, из которых 107 эксплуатировались в ВВС Индии. Вертолеты Ми-8Т состояли на вооружении десяти вертолетных отрядов ВВС Индии и начали сниматься с вооружения ВВС Индии с середины 2000-х годов, будучи в итоге полностью заменены на полученные из России вертолеты Ми-17В-5.

Поставки вертолетов серии Ми-17 в Индию были начаты в 1986 году.


Использованы фотографии: (с) twitter.com/ANI и Reuters
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Комментарии 28

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  1. Каракут Сегодня, 18:09
    Их богатых не поймешь....
    Каракут
    1. RASKAT Сегодня, 18:22
      Давайте купим их обратно по цене металлолома, отремонтируем и продадим в какую нибудь Уганду, Конго или Чад. 100 вертолетов довольно большая партия можно неплохо заработать. hi
      RASKAT
      1. новичок Сегодня, 18:24
        они их скорее отправят на хранение.
        новичок
        1. 210окв Сегодня, 18:32
          В самом деле..Зачем индусу вертолет..У него уже есть кусок винта на голове....На фото..
          210окв
  2. dok123 Сегодня, 18:15
    Ну, теперь этот борт еще лет ннадцать в какой-нибуть нашей авиакомпании послужит...
    А чО, внешне еще ничего...
    dok123
  3. svp67 Сегодня, 18:17
    Ну вот и "пчелка" уходит... Легендарная машина.
    svp67
    1. Pirogov Сегодня, 18:23
      Цитата: svp67
      Ну вот и "пчелка" уходит... Легендарная машина.

      Чего уходит они ещё в производстве модификации Ми-8АМТШ,Ми-8АМТ,Ми-8МТВ. А индусы видно матрасам решили лизнуть .
      Pirogov
      1. новичок Сегодня, 18:26
        позвольте вставить пять копеек. причём тут “лизнуть“ если все 8ки меняют на 17ые?
        новичок
        1. Pirogov Сегодня, 18:38
          Цитата: новичок
          позвольте вставить пять копеек. причём тут “лизнуть“ если все 8ки меняют на 17ые?

          При том ,что Индия уже заказала у США вертолеты Apache, транспортные вертолеты Chinook .
          Pirogov
          1. Джедай Сегодня, 18:42
            Апач - сугубо боевой винтокрыл, Чинук - сугубо транспортный. А Ми-8 и его поздние производные?
            Джедай
          2. новичок Сегодня, 18:45
            да на здоровье, авось подавятся. наслышан об этих контрактах. но почему то весь парк 8 меняют на17. это о чём то говорит?
            новичок
      2. svp67 Сегодня, 18:28
        Цитата: Pirogov
        А индусы видно матрасам решили лизнуть .

        В статье же четко сказано, что они их на Ми-17 меняют.
        svp67
  4. Incvizitor Сегодня, 18:17
    Ну их дело, купят вместо хороших вертолётов какой ни будь моднявый но бесполезный хлам...
    Incvizitor
  5. новичок Сегодня, 18:19
    отрадно, что 8ку меняют на 17ю. а то ведь индусы непредсказуемы. wink
    новичок
    1. Джедай Сегодня, 18:25
      Гарик, привет! hi Эти хитрованы ещё попортят кровь, можешь не сомневаться. sad
      Джедай
      1. новичок Сегодня, 18:28
        Максим, с бодрым вечерком! не ну насчёт попортит то они спецы. и даже не только кровь.
        новичок
        1. Джедай Сегодня, 18:31
          Ты правильно понял на что я намекнул. Проще будет русских обвинить, чем признать собственную рукозадость. Плюс американцы уже в друзьях у них, а это подразумевает...
          Джедай
          1. новичок Сегодня, 18:41
            да Макс, в продолжении и развёртывании твоей мысли: недельку, или полторы назад читал на конте выдержку из индийского журнала о самолётах 5 поколения. интерес вызывает не сам текст, а надписи под фото. под теджасом написано “смертоносный иистребитель“; под ф22 “такой себе самолёт“; ф35 “за ним будущее. и изюминка парада: Т50 “такой себе самолёт“; ФГФА “прототип на базе Т50, но индийскими учёными(!) произведено 43 изменения, что сделало его лучшим..“ и тп и тд. вот такой вот, народец.
            новичок
            1. Джедай Сегодня, 18:44
              От павлиньего самомнения у них мозг отключился, а США поддержат своими действиями это состояние.
              Джедай
              1. новичок Сегодня, 18:48
                эт точно, павлин всегда останется павлином, то есть курицей.
                новичок
                1. Джедай Сегодня, 18:50
                  Гарик, это так и есть. Но кое-где этого не хотят понять. Поймут, но будет уже поздно.
                  Джедай
                  1. новичок Сегодня, 18:52
                    ох ох, есть такое.
                    новичок
                    1. Джедай Сегодня, 19:03
                      Цитата: Джедай
                      Кинут индусов, а Россия простит и поймёт?

                      Вот что грустно...
                      Джедай
              2. тол100в Сегодня, 18:58
                Цитата: Джедай
                а США поддержат своими действиями это состояние.

                А льстить полосатая лисица умеет! Да и взятки давать тоже. Пример тому - изучение нашей подлодки!
                тол100в
                1. Джедай Сегодня, 19:03
                  Это не лисица, а скунс. Кинут индусов, а Россия простит и поймёт? sad
                  Джедай
  6. Ин100грамм Сегодня, 18:22
    Церемония в стиле индусов. Зависание классное good . Есть порох в пороховницах. И вертолетный картеж тоже good . Любят индусы разноцветные праздники.
    Ин100грамм
  7. МЮД Сегодня, 18:55
    Одно время проскочила информация, что Индия готова передать Авганистану вертолеты за бесплатно. Возможно имелись в виду эти вертолеты.
    МЮД
  8. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 19:03
    Мне жалко будет индусов , в случае серьезной заварухи..Будда и м в помощь! soldier
    ПЛЕННЫЙ
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