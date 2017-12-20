Саакашвили записал обращение к Порошенко на фоне флагов Украины, ЕС и "Правого сектора"(*)
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал открытое письмо, в котором обращается к президенту Украины Петру Порошенко. Саакашвили требует от Порошенко немедленно уйти в отставку. Обратило на себя внимание то, что Саакашвили записал обращение к действующему президенту Украины на фоне трёх флагов – Украины, ЕС и «Правого сектор» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ).
Открытое письмо Порошенко:
Напомним, что накануне на Украине были опубликованы рейтинги политиков и партий. У Порошенко – 6,5% рейтинга, у «Движения новых сил» Саакашвили – 1,2%. Это красноречиво свидетельствует об уровне доверия к этим политическим деятелям со стороны рядовых украинцев.
Открытое письмо Порошенко:
Господин президент!
События последних дней заставляют меня написать Вам открытое письмо. Наши отношения начинались как дружеские. Но сегодня достигли состояния, когда мы с Вами находимся по разные стороны баррикад. Не только политических, но я бы даже сказал - мировоззренческих. И я понимаю, что это письмо вряд ли что-то изменит в наших отношениях.
На прошлой неделе после консультаций с послами дружественных Украине государств я послал Вам личную записку, в которой предложил пойти на переговорный процесс. Я подтвердил, что готов разговаривать с Вами или с вашим представителем. Договариваться о дальнейшей судьбе Украины и о недопущении дестабилизации ситуации в стране. Только это может быть предметом наших договоренностей. Только судьба Украины сегодня по-настоящему важна. Поверьте мне, как опытному политику, который участвовал не в одной революции. Это и Революция роз в Грузии, Оранжевая революция и Революция Достоинства в Украине. И я, и Вы прекрасно видим, что политический кризис привел Украину на грань очень серьёзных драматических событий, которых я искренне хотел бы избежать.
Именно поэтому в прошлом письме я предлагал Вам вместе искать пути решения конфликта. Но вместо этого Вы опубликовали мою личную записку к Вам. Я не против. В ней нет ничего такого, чтобы я хотел скрыть. Но тем самым Вы показали, что у Вас нет чести.
Вы не ответили на это письмо. Однако Ваша администрация организовала провокацию возле Октябрьского дворца. Признаю, что попался на эту провокацию. За это я уже извинился перед моими сторонниками и всеми, кто стал невольными участниками этой провокации - посетителям Октябрьского дворца и служащим Национальной гвардии Украины, которым приказали находиться там. И буду нести её политическую ответственность.
Ваша провокация оказалась очень простой. Кто-то из Вашего окружения дезинформировал моих соратников, в Октябрьском дворце нам предоставили несколько комнат для создания координационного штаба для освобождения добровольцев-участников АТО, задержанных во время протестов у парламента. Я позвал людей идти в наш штаб. Не штурмовать, не что-то ломать или драться. Когда я увидел, что в Октябрьском нас ждут силовики, я приложил все усилия, чтобы не допустить столкновений. А Вы надеялись, что они будут: как выяснилось потом, Нацгвардия была у дворца ещё за час до начала нашего митинга.
Вы обнародовали моё письмо, обвинив меня во лжи. Якобы Саакашвили говорил о мирных переговорах, а сам отправился штурмовать Октябрьский, когда там проходил концерт.
Поэтому сегодняшнее письмо будет открытым. Пусть нас рассудят все те, кто его прочтёт.
Я твердо уверен, что Украина находится в тяжёлом положении.
Мне понадобилось много времени, чтобы полностью разобраться в происходящем. Уже всем очевидно, что как Президент Вы отнюдь не собираетесь войти в историю основателем новой Украины. Скорее всего, Вы станете самым большим разочарованием и антигероем для украинцев.
Вы не хотите провести реформы, жизненно необходимые Украины. Вы принципиально в них не верите. Для Вас не стали успешными примерами Сингапур, Грузия, Израиль, Румыния, Южная Корея, Польша. Где в другое время, другие политики провели необходимые реформы. Они показали, что любая страна может найти выход из наихудшей ситуации. Сделать рывок от нищеты к благополучию даже во время войны, благодаря усилиям политиков и железной политической воле мудрых государственных деятелей. Стать сильной страной, способной противостоять любому агрессору. Стать страной, которая может возглавить мировые рейтинги в борьбе с коррупцией, по уровню свободы прессы, по простоте ведения бизнеса, быть в авангарде цивилизационного прогресса.
Оказалось, что Вас это не волнует. И я очень ошибался, когда верил, что Вы пригласили меня в Украину, чтобы помочь Вам построить такую страну. По-настоящему Вас волнует только одно - Ваши миллиарды. И ради них Вы готовы пойти на любые жертвы, манипуляции и ложь.
Но не в этом я хочу посвятить своё письмо. Вы очень ошибаетесь, считая меня своей главной угрозой, и уже год тратите силы на борьбу со мной. Вы думали, что после моей отставки с должности председателя Одесской ОГА обо мне очень быстро забудут. Об этом Вы заранее позаботились, запретив большим телеканалам общаться со мной. Но я стал вести программу на канале ZIK - единственном, который согласился со мной работать. Программу смотрели миллионы зрителей.
После этого Вы решили проблему со мной другим способом, забрав у меня украинское гражданство. Но я нашёл смелость вернуться в страну и бороться за свои права в суде. Для меня удивительно, что, устраивая такие акции против меня лично и других своих политических оппонентов, Вы не понимаете, сколько репутации теряете в глазах мирового сообщества. Или Вы считаете, что там ничего не видят?
Как бывший президент, я твёрдо знаю, что без поддержки общества внутри страны и без поддержки наших западных партнеров у Вас не получится не только проводит реформы, но даже управлять страной. Другое дело, что реформы Вам и не нужны.
Вам важен процесс ограбления государственных ресурсов.
Михаил Саакашвили, третий Президент Грузии, лидер Движения Новых сил, политик.
События последних дней заставляют меня написать Вам открытое письмо. Наши отношения начинались как дружеские. Но сегодня достигли состояния, когда мы с Вами находимся по разные стороны баррикад. Не только политических, но я бы даже сказал - мировоззренческих. И я понимаю, что это письмо вряд ли что-то изменит в наших отношениях.
На прошлой неделе после консультаций с послами дружественных Украине государств я послал Вам личную записку, в которой предложил пойти на переговорный процесс. Я подтвердил, что готов разговаривать с Вами или с вашим представителем. Договариваться о дальнейшей судьбе Украины и о недопущении дестабилизации ситуации в стране. Только это может быть предметом наших договоренностей. Только судьба Украины сегодня по-настоящему важна. Поверьте мне, как опытному политику, который участвовал не в одной революции. Это и Революция роз в Грузии, Оранжевая революция и Революция Достоинства в Украине. И я, и Вы прекрасно видим, что политический кризис привел Украину на грань очень серьёзных драматических событий, которых я искренне хотел бы избежать.
Именно поэтому в прошлом письме я предлагал Вам вместе искать пути решения конфликта. Но вместо этого Вы опубликовали мою личную записку к Вам. Я не против. В ней нет ничего такого, чтобы я хотел скрыть. Но тем самым Вы показали, что у Вас нет чести.
Вы не ответили на это письмо. Однако Ваша администрация организовала провокацию возле Октябрьского дворца. Признаю, что попался на эту провокацию. За это я уже извинился перед моими сторонниками и всеми, кто стал невольными участниками этой провокации - посетителям Октябрьского дворца и служащим Национальной гвардии Украины, которым приказали находиться там. И буду нести её политическую ответственность.
Ваша провокация оказалась очень простой. Кто-то из Вашего окружения дезинформировал моих соратников, в Октябрьском дворце нам предоставили несколько комнат для создания координационного штаба для освобождения добровольцев-участников АТО, задержанных во время протестов у парламента. Я позвал людей идти в наш штаб. Не штурмовать, не что-то ломать или драться. Когда я увидел, что в Октябрьском нас ждут силовики, я приложил все усилия, чтобы не допустить столкновений. А Вы надеялись, что они будут: как выяснилось потом, Нацгвардия была у дворца ещё за час до начала нашего митинга.
Вы обнародовали моё письмо, обвинив меня во лжи. Якобы Саакашвили говорил о мирных переговорах, а сам отправился штурмовать Октябрьский, когда там проходил концерт.
Поэтому сегодняшнее письмо будет открытым. Пусть нас рассудят все те, кто его прочтёт.
Я твердо уверен, что Украина находится в тяжёлом положении.
Мне понадобилось много времени, чтобы полностью разобраться в происходящем. Уже всем очевидно, что как Президент Вы отнюдь не собираетесь войти в историю основателем новой Украины. Скорее всего, Вы станете самым большим разочарованием и антигероем для украинцев.
Вы не хотите провести реформы, жизненно необходимые Украины. Вы принципиально в них не верите. Для Вас не стали успешными примерами Сингапур, Грузия, Израиль, Румыния, Южная Корея, Польша. Где в другое время, другие политики провели необходимые реформы. Они показали, что любая страна может найти выход из наихудшей ситуации. Сделать рывок от нищеты к благополучию даже во время войны, благодаря усилиям политиков и железной политической воле мудрых государственных деятелей. Стать сильной страной, способной противостоять любому агрессору. Стать страной, которая может возглавить мировые рейтинги в борьбе с коррупцией, по уровню свободы прессы, по простоте ведения бизнеса, быть в авангарде цивилизационного прогресса.
Оказалось, что Вас это не волнует. И я очень ошибался, когда верил, что Вы пригласили меня в Украину, чтобы помочь Вам построить такую страну. По-настоящему Вас волнует только одно - Ваши миллиарды. И ради них Вы готовы пойти на любые жертвы, манипуляции и ложь.
Но не в этом я хочу посвятить своё письмо. Вы очень ошибаетесь, считая меня своей главной угрозой, и уже год тратите силы на борьбу со мной. Вы думали, что после моей отставки с должности председателя Одесской ОГА обо мне очень быстро забудут. Об этом Вы заранее позаботились, запретив большим телеканалам общаться со мной. Но я стал вести программу на канале ZIK - единственном, который согласился со мной работать. Программу смотрели миллионы зрителей.
После этого Вы решили проблему со мной другим способом, забрав у меня украинское гражданство. Но я нашёл смелость вернуться в страну и бороться за свои права в суде. Для меня удивительно, что, устраивая такие акции против меня лично и других своих политических оппонентов, Вы не понимаете, сколько репутации теряете в глазах мирового сообщества. Или Вы считаете, что там ничего не видят?
Как бывший президент, я твёрдо знаю, что без поддержки общества внутри страны и без поддержки наших западных партнеров у Вас не получится не только проводит реформы, но даже управлять страной. Другое дело, что реформы Вам и не нужны.
Вам важен процесс ограбления государственных ресурсов.
Михаил Саакашвили, третий Президент Грузии, лидер Движения Новых сил, политик.
Напомним, что накануне на Украине были опубликованы рейтинги политиков и партий. У Порошенко – 6,5% рейтинга, у «Движения новых сил» Саакашвили – 1,2%. Это красноречиво свидетельствует об уровне доверия к этим политическим деятелям со стороны рядовых украинцев.
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