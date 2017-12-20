Саакашвили записал обращение к Порошенко на фоне флагов Украины, ЕС и "Правого сектора"(*)

Господин президент!





События последних дней заставляют меня написать Вам открытое письмо. Наши отношения начинались как дружеские. Но сегодня достигли состояния, когда мы с Вами находимся по разные стороны баррикад. Не только политических, но я бы даже сказал - мировоззренческих. И я понимаю, что это письмо вряд ли что-то изменит в наших отношениях.



На прошлой неделе после консультаций с послами дружественных Украине государств я послал Вам личную записку, в которой предложил пойти на переговорный процесс. Я подтвердил, что готов разговаривать с Вами или с вашим представителем. Договариваться о дальнейшей судьбе Украины и о недопущении дестабилизации ситуации в стране. Только это может быть предметом наших договоренностей. Только судьба Украины сегодня по-настоящему важна. Поверьте мне, как опытному политику, который участвовал не в одной революции. Это и Революция роз в Грузии, Оранжевая революция и Революция Достоинства в Украине. И я, и Вы прекрасно видим, что политический кризис привел Украину на грань очень серьёзных драматических событий, которых я искренне хотел бы избежать.



Именно поэтому в прошлом письме я предлагал Вам вместе искать пути решения конфликта. Но вместо этого Вы опубликовали мою личную записку к Вам. Я не против. В ней нет ничего такого, чтобы я хотел скрыть. Но тем самым Вы показали, что у Вас нет чести.



Вы не ответили на это письмо. Однако Ваша администрация организовала провокацию возле Октябрьского дворца. Признаю, что попался на эту провокацию. За это я уже извинился перед моими сторонниками и всеми, кто стал невольными участниками этой провокации - посетителям Октябрьского дворца и служащим Национальной гвардии Украины, которым приказали находиться там. И буду нести её политическую ответственность.



Ваша провокация оказалась очень простой. Кто-то из Вашего окружения дезинформировал моих соратников, в Октябрьском дворце нам предоставили несколько комнат для создания координационного штаба для освобождения добровольцев-участников АТО, задержанных во время протестов у парламента. Я позвал людей идти в наш штаб. Не штурмовать, не что-то ломать или драться. Когда я увидел, что в Октябрьском нас ждут силовики, я приложил все усилия, чтобы не допустить столкновений. А Вы надеялись, что они будут: как выяснилось потом, Нацгвардия была у дворца ещё за час до начала нашего митинга.

Вы обнародовали моё письмо, обвинив меня во лжи. Якобы Саакашвили говорил о мирных переговорах, а сам отправился штурмовать Октябрьский, когда там проходил концерт.



Поэтому сегодняшнее письмо будет открытым. Пусть нас рассудят все те, кто его прочтёт.



Я твердо уверен, что Украина находится в тяжёлом положении.



Мне понадобилось много времени, чтобы полностью разобраться в происходящем. Уже всем очевидно, что как Президент Вы отнюдь не собираетесь войти в историю основателем новой Украины. Скорее всего, Вы станете самым большим разочарованием и антигероем для украинцев.

Вы не хотите провести реформы, жизненно необходимые Украины. Вы принципиально в них не верите. Для Вас не стали успешными примерами Сингапур, Грузия, Израиль, Румыния, Южная Корея, Польша. Где в другое время, другие политики провели необходимые реформы. Они показали, что любая страна может найти выход из наихудшей ситуации. Сделать рывок от нищеты к благополучию даже во время войны, благодаря усилиям политиков и железной политической воле мудрых государственных деятелей. Стать сильной страной, способной противостоять любому агрессору. Стать страной, которая может возглавить мировые рейтинги в борьбе с коррупцией, по уровню свободы прессы, по простоте ведения бизнеса, быть в авангарде цивилизационного прогресса.



Оказалось, что Вас это не волнует. И я очень ошибался, когда верил, что Вы пригласили меня в Украину, чтобы помочь Вам построить такую страну. По-настоящему Вас волнует только одно - Ваши миллиарды. И ради них Вы готовы пойти на любые жертвы, манипуляции и ложь.



Но не в этом я хочу посвятить своё письмо. Вы очень ошибаетесь, считая меня своей главной угрозой, и уже год тратите силы на борьбу со мной. Вы думали, что после моей отставки с должности председателя Одесской ОГА обо мне очень быстро забудут. Об этом Вы заранее позаботились, запретив большим телеканалам общаться со мной. Но я стал вести программу на канале ZIK - единственном, который согласился со мной работать. Программу смотрели миллионы зрителей.



После этого Вы решили проблему со мной другим способом, забрав у меня украинское гражданство. Но я нашёл смелость вернуться в страну и бороться за свои права в суде. Для меня удивительно, что, устраивая такие акции против меня лично и других своих политических оппонентов, Вы не понимаете, сколько репутации теряете в глазах мирового сообщества. Или Вы считаете, что там ничего не видят?



Как бывший президент, я твёрдо знаю, что без поддержки общества внутри страны и без поддержки наших западных партнеров у Вас не получится не только проводит реформы, но даже управлять страной. Другое дело, что реформы Вам и не нужны.

Вам важен процесс ограбления государственных ресурсов.



Михаил Саакашвили, третий Президент Грузии, лидер Движения Новых сил, политик.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал открытое письмо, в котором обращается к президенту Украины Петру Порошенко. Саакашвили требует от Порошенко немедленно уйти в отставку. Обратило на себя внимание то, что Саакашвили записал обращение к действующему президенту Украины на фоне трёх флагов – Украины, ЕС и «Правого сектор» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ).Открытое письмо Порошенко:Напомним, что накануне на Украине были опубликованы рейтинги политиков и партий. У Порошенко – 6,5% рейтинга, у «Движения новых сил» Саакашвили – 1,2%. Это красноречиво свидетельствует об уровне доверия к этим политическим деятелям со стороны рядовых украинцев.