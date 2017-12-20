Президент, разрушающий американскую систему безопасности: Трампа обозвали «тасманским дьяволом»
Стратегия национальной безопасности в США не стоит бумаги, на которой она написана. Почему? Она разрабатывается действительно благонамеренными и способными советниками, однако они имеют слабый контроль над непредсказуемым президентом.
Об этом пишет в журнале «Newsweek» Илан Гольденберг, директор Программы безопасности Ближнего Востока в Центре новой американской безопасности (Center for a New American Security).
Администрация Трампа только что обнародовала долгожданную «Стратегию национальной безопасности». Этот документ мертворождённый: стратегия есть, но реализовать её невозможно при главнокомандующем, который не способен держать своё слово и даже не верит в некоторые из самых важных принципов документа.
Гольденберг описывает, как ведёт себя Трамп: например, президент поручает своей команде разработать определённый подход к проблеме. Специалисты проводят серьёзный и строгий анализ, который учитывает широкий спектр экспертных данных. Затем Трамп вмешивается, разрушая весь план, словно одержимый. Такое поведение делает невозможной разработку последовательного долгосрочного подхода в любой сложной области.
Когда президент Трамп вступил в должность, он выступил против дестабилизирующей политики Ирана. Его команда много месяцев работала над надёжным планом противодействия Ирану, который включал материалы Государственного департамента, ЦРУ, Пентагона и Совета национальной безопасности. Советники Трампа пришли к согласию, решив, что лучший способ — оставить в целости и сохранности ядерное соглашение с Ираном. Президент отказался их слушать. И сегодня там, где речь заходит об Иране, Соединённые Штаты попадают в международную изоляцию: все их партнёры сосредоточены на ядерном вопросе, а не на региональном поведении Ирана.
Об Израиле и Палестине президент начал с заявления, что он хотел добиться «окончательной сделки». Он поручил команде, возглавляемой Джаредом Кушнером и советником Джейсоном Гринблаттом, разработать план. Они месяцы выслушивали всех ключевых игроков и собирались представить план в начале 2018 года. Вместо этого Трамп взял да признал Иерусалим столицей Израиля. Теперь палестинцы отказываются даже встречаться с американскими официальными лицами.
Когда дело доходит до России, ситуация совсем ни к чёрту. Президент даже не верит в свою собственную стратегию национальной безопасности, которая подчёркивает долгосрочное противостояние России.
Суть в том, считает Гольденберг, что президент Трамп — «политический эквивалент тасманского дьявола». Его советники серьёзно обсуждают важные вопросы только для того, чтобы мистер Трамп перевернул все варианты вверх дном.
Таким образом, заметим, американский эксперт обнаружил истинную причину отсутствия внятной стратегии у мистера Трампа. Во-первых, Трамп настолько непредсказуем, что даже сам себе боится верить.
Во-вторых, этот «тасманский дьявол» не позволит своей команде выработать всеобъемлющую национальную стратегию и её реализовать. Верить в обратное значит быть фантазёром.
Америка мистера Трампа. Он сделал её великой! Видеокадр: www.newsweek.com
Об этом пишет в журнале «Newsweek» Илан Гольденберг, директор Программы безопасности Ближнего Востока в Центре новой американской безопасности (Center for a New American Security).
Администрация Трампа только что обнародовала долгожданную «Стратегию национальной безопасности». Этот документ мертворождённый: стратегия есть, но реализовать её невозможно при главнокомандующем, который не способен держать своё слово и даже не верит в некоторые из самых важных принципов документа.
Гольденберг описывает, как ведёт себя Трамп: например, президент поручает своей команде разработать определённый подход к проблеме. Специалисты проводят серьёзный и строгий анализ, который учитывает широкий спектр экспертных данных. Затем Трамп вмешивается, разрушая весь план, словно одержимый. Такое поведение делает невозможной разработку последовательного долгосрочного подхода в любой сложной области.
Когда президент Трамп вступил в должность, он выступил против дестабилизирующей политики Ирана. Его команда много месяцев работала над надёжным планом противодействия Ирану, который включал материалы Государственного департамента, ЦРУ, Пентагона и Совета национальной безопасности. Советники Трампа пришли к согласию, решив, что лучший способ — оставить в целости и сохранности ядерное соглашение с Ираном. Президент отказался их слушать. И сегодня там, где речь заходит об Иране, Соединённые Штаты попадают в международную изоляцию: все их партнёры сосредоточены на ядерном вопросе, а не на региональном поведении Ирана.
Об Израиле и Палестине президент начал с заявления, что он хотел добиться «окончательной сделки». Он поручил команде, возглавляемой Джаредом Кушнером и советником Джейсоном Гринблаттом, разработать план. Они месяцы выслушивали всех ключевых игроков и собирались представить план в начале 2018 года. Вместо этого Трамп взял да признал Иерусалим столицей Израиля. Теперь палестинцы отказываются даже встречаться с американскими официальными лицами.
Когда дело доходит до России, ситуация совсем ни к чёрту. Президент даже не верит в свою собственную стратегию национальной безопасности, которая подчёркивает долгосрочное противостояние России.
Суть в том, считает Гольденберг, что президент Трамп — «политический эквивалент тасманского дьявола». Его советники серьёзно обсуждают важные вопросы только для того, чтобы мистер Трамп перевернул все варианты вверх дном.
Таким образом, заметим, американский эксперт обнаружил истинную причину отсутствия внятной стратегии у мистера Трампа. Во-первых, Трамп настолько непредсказуем, что даже сам себе боится верить.
Во-вторых, этот «тасманский дьявол» не позволит своей команде выработать всеобъемлющую национальную стратегию и её реализовать. Верить в обратное значит быть фантазёром.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: https://www.vox.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти