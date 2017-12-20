09:06 20 декабря

Президент, разрушающий американскую систему безопасности: Трампа обозвали «тасманским дьяволом»

Стратегия национальной безопасности в США не стоит бумаги, на которой она написана. Почему? Она разрабатывается действительно благонамеренными и способными советниками, однако они имеют слабый контроль над непредсказуемым президентом.

Президент, разрушающий американскую систему безопасности: Трампа обозвали «тасманским дьяволом»

Америка мистера Трампа. Он сделал её великой! Видеокадр: www.newsweek.com


Об этом пишет в журнале «Newsweek» Илан Гольденберг, директор Программы безопасности Ближнего Востока в Центре новой американской безопасности (Center for a New American Security).


Администрация Трампа только что обнародовала долгожданную «Стратегию национальной безопасности». Этот документ мертворождённый: стратегия есть, но реализовать её невозможно при главнокомандующем, который не способен держать своё слово и даже не верит в некоторые из самых важных принципов документа.

Гольденберг описывает, как ведёт себя Трамп: например, президент поручает своей команде разработать определённый подход к проблеме. Специалисты проводят серьёзный и строгий анализ, который учитывает широкий спектр экспертных данных. Затем Трамп вмешивается, разрушая весь план, словно одержимый. Такое поведение делает невозможной разработку последовательного долгосрочного подхода в любой сложной области.

Когда президент Трамп вступил в должность, он выступил против дестабилизирующей политики Ирана. Его команда много месяцев работала над надёжным планом противодействия Ирану, который включал материалы Государственного департамента, ЦРУ, Пентагона и Совета национальной безопасности. Советники Трампа пришли к согласию, решив, что лучший способ — оставить в целости и сохранности ядерное соглашение с Ираном. Президент отказался их слушать. И сегодня там, где речь заходит об Иране, Соединённые Штаты попадают в международную изоляцию: все их партнёры сосредоточены на ядерном вопросе, а не на региональном поведении Ирана.



Об Израиле и Палестине президент начал с заявления, что он хотел добиться «окончательной сделки». Он поручил команде, возглавляемой Джаредом Кушнером и советником Джейсоном Гринблаттом, разработать план. Они месяцы выслушивали всех ключевых игроков и собирались представить план в начале 2018 года. Вместо этого Трамп взял да признал Иерусалим столицей Израиля. Теперь палестинцы отказываются даже встречаться с американскими официальными лицами.

Когда дело доходит до России, ситуация совсем ни к чёрту. Президент даже не верит в свою собственную стратегию национальной безопасности, которая подчёркивает долгосрочное противостояние России.

Суть в том, считает Гольденберг, что президент Трамп — «политический эквивалент тасманского дьявола». Его советники серьёзно обсуждают важные вопросы только для того, чтобы мистер Трамп перевернул все варианты вверх дном.

Таким образом, заметим, американский эксперт обнаружил истинную причину отсутствия внятной стратегии у мистера Трампа. Во-первых, Трамп настолько непредсказуем, что даже сам себе боится верить.

Во-вторых, этот «тасманский дьявол» не позволит своей команде выработать всеобъемлющую национальную стратегию и её реализовать. Верить в обратное значит быть фантазёром.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: https://www.vox.com
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Комментарии 17

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:48
    Палится наш агент "рыжик " по полной! wassat Плохо подготовлен! crying Как бы менять не пришлось срочно crying wassat wassat !!!
    Геркулесыч
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:57
      Цитата: Геркулесыч
      Палится наш агент
      На Лубянку вызовут, fool чоп вставят, спесь собьют stop и опять на работу !
      Uncle Lee
      1. Дедкастарый Сегодня, 08:16
        Олег Чувакин,я уверен,что такие фото,можно в вашей деревне сделать,и в любом городе. это значит ВВП это сделал.(по вашей логике). "отстойные" места,есть даже в Сингапуре и ОАЭ...а Трампов, гнёт старую,замшелую,и постоянную линию: "амэрига по над усе". всё как всегда. то есть-норм. hi
        Дедкастарый
        1. Идущий Сегодня, 08:45
          Его советники серьёзно обсуждают важные вопросы только для того, чтобы мистер Трамп перевернул все варианты вверх дном.


          Нас это устраивает , но до определенного момента - когда это не касается нас.
          Идущий
      2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:20
        А почему так, вы сами посмотрите в прошлое:
        Путин - кадровый офицер внешней разведки.
        Трамп - популярный телешоумен.
        Путин - сделал и за сделанное отвечает.
        Трамп - сказал, сказал, сказал и нет ответа ни за что.
        Так что, то что Трамп делает с Америкой, это его очередное развлекательное шоу.
        товарищ ШУХЕР
    2. антивирус Сегодня, 08:11
      и это к 100 летнему юбилею его конторы
      антивирус
  2. Altona Сегодня, 07:56

    В принципе, тасманийский дьявол-это такая милая зверуха.
    Altona
    1. ромул Сегодня, 08:09
      Цитата: Altona
      В принципе,

      Ну пока у Трампа еще не все потеряно , до лавров Обамы еще не дожил - "Обама ч.мо" )))
      ромул
      1. iliitchitch Сегодня, 08:35
        Цитата: ромул
        Ну пока у Трампа еще не все потеряно , до лавров Обамы еще не дожил - "Обама ч.мо" )))

        Вспомнилось :
        -Снимите наклейки, позорящие президента Самой Великой Державы !
        -Вернёте псаку - наклейки снимем. laughing
        iliitchitch
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:24
      Altona
      В принципе, тасманийский дьявол-это такая милая зверуха.
      Только с виду.А орёт! Мама родная. laughing
      Наблюдатель2014
  3. strelets_2 Сегодня, 08:01
    Не видала баба горя.....!
    strelets_2
  4. askort154 Сегодня, 08:04
    Жена молодой ! Либидо ещё есть! А тестостерон на 0 , вот и результаты. request
    askort154
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 08:06
    ... пусть там мерикатосы хоть лбами порасшибаются со своей программой!... нам своих забот и проблем выше крыши, и их надо решать...
    a.s.zzz888
  6. Лелёк Сегодня, 08:11
    Суть в том, считает Гольденберг, что президент Трамп — «политический эквивалент тасманского дьявола»

    Ну и соответственно - каков дьявол, таковы и дьяволята.
    Лелёк
  7. iliitchitch Сегодня, 08:15
    Дуализм Истории в действии - у нас всегда царь хороший и бояре никудышные , а у этих вон оно как , всё наоборот . "Садитесь , полковник Трамп , пять за домашнее задание."
    "..делает невозможной последовательную долгосрочную разработку стратегии.." wassat good . Порадовали с утра пацаны докладом , от души повеселился . Ух у них стратеги , огонь просто , и если бы не этот чёртов трамп ... "Птица говорун отличается умом и сообразительностью , умом и сообразительностью" , да .
    iliitchitch
  8. лысова Сегодня, 08:22
    Да только по Иерусалиму - такую свинью подкинул сам себе же, да и своему государству.
    лысова
  9. Knizhnik Сегодня, 09:00

    Илан Голденберг - старший научный сотрудник и директор программы по безопасности на Ближнем Востоке в Центре новой американской безопасности. Ранее он занимал должность начальника штаба специального посланника израильско-палестинских переговоров, поддерживая инициативу госсекретаря Джона Керри по проведению мирных переговоров между израильтянами и палестинцами. С 2012 по 2013 год он занимал должность старшего профессионального сотрудника Комитета по иностранным делам Сената. С 2009 по 2012 год он был первым специальным советником по Ближнему Востоку, а затем и руководителем сборной Ирана в офисе заместителя министра обороны по вопросам политики.
    Knizhnik
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