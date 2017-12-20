Тиллерсону не известно о планах переноса совместных с Южной Кореей учений

Мне неизвестно о каких-либо планах останавливать давно утвержденные и запланированные регулярные военные учения с нашими партнерами в Южной Корее или в Японии,

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил вчера, что ему неизвестно о намерениях Пентагона менять график совместных учений с Республикой Корея на период проведения там Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, передает ТАСС сказал Тиллерсон в Оттаве на совместной пресс-конференции с главой канадского МИД Христей Фриланд.Он добавил, что о военных учениях объявляется заранее, и они проводятся уже много лет.Ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что предложил Вашингтону отложить проведение совместных маневров, чтобы снизить напряженность перед Олимпиадой.Как сообщали южнокорейские СМИ, Сеул и Вашингтон обсуждают возможность переноса на более поздний срок ежегодных маневров Foal Eagle с участием всех родов войск, а также командно-штабных учений Key Resolve. Обычно они проводятся в феврале-марте, что в этот раз совпадает по срокам с датами проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.В последние годы в учении Foal Eagle принимают участие от 200 до 300 тыс. военнослужащих, в них задействуются также американские стратегические вооружения.