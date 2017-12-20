09:11 20 декабря

Тиллерсону не известно о планах переноса совместных с Южной Кореей учений

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Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил вчера, что ему неизвестно о намерениях Пентагона менять график совместных учений с Республикой Корея на период проведения там Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, передает ТАСС.



Мне неизвестно о каких-либо планах останавливать давно утвержденные и запланированные регулярные военные учения с нашими партнерами в Южной Корее или в Японии,
сказал Тиллерсон в Оттаве на совместной пресс-конференции с главой канадского МИД Христей Фриланд.


Он добавил, что о военных учениях объявляется заранее, и они проводятся уже много лет.

Ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что предложил Вашингтону отложить проведение совместных маневров, чтобы снизить напряженность перед Олимпиадой.

Как сообщали южнокорейские СМИ, Сеул и Вашингтон обсуждают возможность переноса на более поздний срок ежегодных маневров Foal Eagle с участием всех родов войск, а также командно-штабных учений Key Resolve. Обычно они проводятся в феврале-марте, что в этот раз совпадает по срокам с датами проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.

В последние годы в учении Foal Eagle принимают участие от 200 до 300 тыс. военнослужащих, в них задействуются также американские стратегические вооружения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14
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  1. 210окв Сегодня, 08:12 Новый
    Давайте,устройте бойню на Олимпиаду..Нелюди!У кое кого опыт есть(Мишка)
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    210окв
    1. Кот Всапогах Сегодня, 08:18 Новый
      первый раз что ли им это делать? laughingГрузия подтвердит hi
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      Кот Всапогах
      1. Идущий Сегодня, 08:37 Новый
        Цитата: 210окв
        Давайте,устройте бойню на Олимпиаду..Нелюди!У кое кого опыт есть(Мишка)


        У Трампа и компани на это вполне могут пойти.
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        Идущий
        1. Кроу Сегодня, 08:49 Новый
          Цитата: Идущий
          Цитата: 210окв
          Давайте,устройте бойню на Олимпиаду..Нелюди!У кое кого опыт есть(Мишка)


          У Трампа и компани на это вполне могут пойти.

          A ukro Вермахт? Вспомните события четырехлетней давности! Янукович даже Олимпиаду покинул...
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          Кроу
          1. Идущий Сегодня, 08:51 Новый
            A ukro Вермахт? Вспомните события четырехлетней давности! Янукович даже Олимпиаду покинул...


            А скакуны - это и есть инструмент США.
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            Идущий
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:19 Новый
      Олимпиада в нынешнем виде перестала представлять интерес из-за нарушения базового принципа никто из спортменов не должен преследоваться на ОЛИМПИАДЕ по каким либо причинам...сейчас спортменов отстраняют на основании подозрений и каких то царапин в каких то пробирках...
      отстраняют спортменов-инвалидов...отстраняют сборные целых стран на основании ложных и недоказанных обвинений...полнейшее безобразие.
      Тиллерсон на этом фоне просто делец и хочет набрать очки миротворца вгоняя в СМИ подобные заявления...ничего нового тут нет.
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      Тот же ЛЕХА
  2. askort154 Сегодня, 08:12 Новый
    Рекс - верни медальку ! am
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    askort154
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:20 Новый
    ... походу Олимпиада будет ещё та...от спорта ничего не осталось - одна политика... и зачем тогда такие ОИ?...
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    a.s.zzz888
    1. Идущий Сегодня, 08:40 Новый
      К сожалению , это происходит уже не одно десятилетие , но такого , как последние три года ещё никогда не было - политики уничтожили Олимпийское движение.
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      Идущий
      1. Кроу Сегодня, 08:50 Новый
        Самаранч наверное замучился в могиле переворачиваться. Олимпийское движение - дело его жизни! Он бы такого уж точно не допустил!
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        Кроу
        1. Идущий Сегодня, 08:56 Новый
          Боюсь , что и десять Самаранчей уже ничего не смогут изменить.
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          Идущий
  4. iliitchitch Сегодня, 08:53 Новый
    Ему неизвесно . Нам известно о давно утверждённых планах по уничтожению КНДР . Ручонки липкие прочь от Ыньки . Не дадим мы тебе беспредельничать , шпана подзаборная . Ещё и спасибо скажешь , что башку не открутили , когда повзрослеете .
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    iliitchitch
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:01 Новый
      Ручонки липкие прочь от Ыньки . Не дадим мы тебе беспредельничать , шпана подзаборная . Ещё и спасибо скажешь , что башку не открутили , когда повзрослеете .


      Ну и сленг smile ...впечатляет...
      сейчас сбегаю из забора выдеру штакетник...подмогну...
      лупить шпану у забора вместе будем... good
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      Тот же ЛЕХА
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:06 Новый
    ему неизвестно о намерениях Пентагона менять график
    Подумаешь какая-то Олимпиада. В 2008 подтолкнули Саакашвили начать вторжение аккурат в день открытия Олимпиады, поэтому для американцев это не так важно. А вот заявления американской стороны о возможном неучастии в Олимпиаде возможно имеют под собой определенные основания.
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    rotmistr60
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