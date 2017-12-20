09:08 20 декабря

В числе главных угроз японцы назвали КНДР, Китай, Россию и США

Согласно данным социологического опроса, граждане Японии полагают, что военная угроза для их страны может исходить от КНДР, Китая, России и США, передает ТАСС.



Опрос проводился газетой Yomiuri и социологической службой Gallup в Японии и США.


Отвечая на вопрос о том, «какая страна или регион могут представлять военную угрозу Японии», 83% респондентов указали на КНДР, 67% - Китай, а 50% - Россию. На четвертом месте оказались США, набрав 31% голосов. Совсем не на много отстает от них Южная Корея, которую отметили 30% опрошенных.

Что касается американцев, отвечавших на те же самые вопросы, то они так же, как и японцы на первое место по степени угрозы поставили КНДР (82%), однако Китай оказался лишь на четвертом месте (51%). Вторую строчку списка заняли страны Ближнего Востока (63% против 29% у японцев), а на третьем – Россия (55%). В отношении Японии, как и Южной Кореи, которые делят шестое место, опасения испытывают 21% опрошенных граждан США.

Большая часть вопросов посвящена ситуации на Корейском полуострове. Угрозу именно в связи с ядерными испытаниями и запусками ракет, так или иначе, испытывают 87% японцев и 85% американцев. Однако среди жителей Японии больше тех, кто ощущает эту угрозу «сильно», а не «в какой-то степени».

На вопрос о том, какие меры должно предпринять мировое сообщество для прекращения ядерных испытаний и ракетных пусков в КНДР, 52% японцев выбрали давление, а 40% –диалог. В США эти цифры составили 56% и 37% соответственно.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 12

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  1. Комментарий был удален.
    1. Кот Всапогах Сегодня, 08:41
      скорее "заклятые" laughing
      Кот Всапогах
      1. Комментарий был удален.
      2. Кроу Сегодня, 08:45
        Но ведь остались здравомыслящие японцы которые называли США в числе угроз! Помнящие ядерный сброс или знающие историю.
        Кроу
        1. Идущий Сегодня, 08:49
          52% японцев выбрали давление, а 40% –диалог. В США эти цифры составили 56% и 37% соответственно.


          Что можно сказать , ... только по Лаврову Д.Б..
          Идущий
      3. 24rus Сегодня, 08:50
        Пора объединяться в коалицию "друзей США"
        24rus
      4. vkl.47 Сегодня, 09:06
        Япония и так оккупирована амерами. Вопрос кто враг и так очевиден. Имеющий уши да услышит....
        vkl.47
    2. 210окв Сегодня, 08:43
      Да фиг с нами-заклятыми...Главное что треть этих островитян заштатников угрозой считают...И главное наверное не потому что бомбили...А потому что насиловали..
      Цитата: Михаил177
      Лучшие друзья яппов, сбросившие на них две атомные бомбы, научили их, что -
      русские враги.
      210окв
  2. Рагнар лодброк Сегодня, 08:40
    И для японцев мы угроза? Наверное их этому американцы научили, которых они сами боятся. Многие японцы почему-то считают, что Хиросиму и Нагасаки мы разбомбили! Не связано ли это как-то с курилами?
    Рагнар лодброк
    1. Tyulen Сегодня, 08:52
      Рентв надо меньше употреблять.
      Tyulen
      1. Рагнар лодброк Сегодня, 09:03
        А я им верю! bully
        Цитата: Tyulen
        Рентв надо меньше употреблять.
        Рагнар лодброк
  3. Лесс Сегодня, 08:44
    Мир победившей демократии, союзники боятся друг друга...
    Лесс
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:00
    КНДР, Китая, России и США
    С первыми тремя странами понятно тем более они рядом с Японией. Корею и Китай японцы в свое время оккупировали и принесли им столько горя, что еще многие поколения корейцев и китайцев будут помнить об этом. Россия била японцев во 2-ю МВ ( мил. Квантунская армия полностью наша заслуга). А вот про Сша очевидно высказалось старшее поколение японцев.
    rotmistr60
  5. Alekseits Сегодня, 09:02
    То есть, гордые самураи боятся всех.
    Как они живут- то?
    Alekseits
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