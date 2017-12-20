В числе главных угроз японцы назвали КНДР, Китай, Россию и США
Согласно данным социологического опроса, граждане Японии полагают, что военная угроза для их страны может исходить от КНДР, Китая, России и США, передает ТАСС.
Опрос проводился газетой Yomiuri и социологической службой Gallup в Японии и США.
Отвечая на вопрос о том, «какая страна или регион могут представлять военную угрозу Японии», 83% респондентов указали на КНДР, 67% - Китай, а 50% - Россию. На четвертом месте оказались США, набрав 31% голосов. Совсем не на много отстает от них Южная Корея, которую отметили 30% опрошенных.
Что касается американцев, отвечавших на те же самые вопросы, то они так же, как и японцы на первое место по степени угрозы поставили КНДР (82%), однако Китай оказался лишь на четвертом месте (51%). Вторую строчку списка заняли страны Ближнего Востока (63% против 29% у японцев), а на третьем – Россия (55%). В отношении Японии, как и Южной Кореи, которые делят шестое место, опасения испытывают 21% опрошенных граждан США.
Большая часть вопросов посвящена ситуации на Корейском полуострове. Угрозу именно в связи с ядерными испытаниями и запусками ракет, так или иначе, испытывают 87% японцев и 85% американцев. Однако среди жителей Японии больше тех, кто ощущает эту угрозу «сильно», а не «в какой-то степени».
На вопрос о том, какие меры должно предпринять мировое сообщество для прекращения ядерных испытаний и ракетных пусков в КНДР, 52% японцев выбрали давление, а 40% –диалог. В США эти цифры составили 56% и 37% соответственно.
Опрос проводился газетой Yomiuri и социологической службой Gallup в Японии и США.
Отвечая на вопрос о том, «какая страна или регион могут представлять военную угрозу Японии», 83% респондентов указали на КНДР, 67% - Китай, а 50% - Россию. На четвертом месте оказались США, набрав 31% голосов. Совсем не на много отстает от них Южная Корея, которую отметили 30% опрошенных.
Что касается американцев, отвечавших на те же самые вопросы, то они так же, как и японцы на первое место по степени угрозы поставили КНДР (82%), однако Китай оказался лишь на четвертом месте (51%). Вторую строчку списка заняли страны Ближнего Востока (63% против 29% у японцев), а на третьем – Россия (55%). В отношении Японии, как и Южной Кореи, которые делят шестое место, опасения испытывают 21% опрошенных граждан США.
Большая часть вопросов посвящена ситуации на Корейском полуострове. Угрозу именно в связи с ядерными испытаниями и запусками ракет, так или иначе, испытывают 87% японцев и 85% американцев. Однако среди жителей Японии больше тех, кто ощущает эту угрозу «сильно», а не «в какой-то степени».
На вопрос о том, какие меры должно предпринять мировое сообщество для прекращения ядерных испытаний и ракетных пусков в КНДР, 52% японцев выбрали давление, а 40% –диалог. В США эти цифры составили 56% и 37% соответственно.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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