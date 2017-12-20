Да, впервые в истории Вооруженных Сил Российской Федерации на боевое дежурство по радиолокационному контролю в установленных зонах ответственности заступили сразу три новейшие радиолокационные станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области

В Красноярском и Алтайском краях и в Оренбургской области на боевое дежурство заступили три новые РЛС «Воронеж», передает РИА Новости сообщение командующего Космическими войсками генерал-полковника Александра Головко.Ранее сообщалось, что станции в этих регионах несут опытно-боевое дежурство.- сказал Головко в интервью газете «Красная звезда»., – говорится в материале.Процесс обслуживания новых станций требует меньшего количества персонала, чем на радарах-предшественниках типа «Днепр» и «Дарьял».Отмечается, что «технология высокой заводской готовности предусматривает проектирование, изготовление и испытания конструктивно и функционально законченных компонентов РЛС (макромодулей) непосредственно на предприятиях».Для развертывания РЛС требуется лишь минимально подготовленная площадка. Время развертывания станции – один-полтора года, в то время как для ее предшественниц этот период составлял 5-9 лет.