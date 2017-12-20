11:46 20 декабря

На боевое дежурство заступили три новые РЛС «Воронеж»

В Красноярском и Алтайском краях и в Оренбургской области на боевое дежурство заступили три новые РЛС «Воронеж», передает РИА Новости сообщение командующего Космическими войсками генерал-полковника Александра Головко.



Ранее сообщалось, что станции в этих регионах несут опытно-боевое дежурство.


Да, впервые в истории Вооруженных Сил Российской Федерации на боевое дежурство по радиолокационному контролю в установленных зонах ответственности заступили сразу три новейшие радиолокационные станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области

- сказал Головко в интервью газете «Красная звезда».

«РЛС "Воронеж-ДМ" обладает повышенными техническими и тактическими характеристиками. Точности измерения параметров удалось поднять за счет работы в дециметровом диапазоне радиоволн. Уровень энергопотребления и объем технологической аппаратуры у нее гораздо ниже», – говорится в материале.

Процесс обслуживания новых станций требует меньшего количества персонала, чем на радарах-предшественниках типа «Днепр» и «Дарьял».

Отмечается, что «технология высокой заводской готовности предусматривает проектирование, изготовление и испытания конструктивно и функционально законченных компонентов РЛС (макромодулей) непосредственно на предприятиях».

Для развертывания РЛС требуется лишь минимально подготовленная площадка. Время развертывания станции – один-полтора года, в то время как для ее предшественниц этот период составлял 5-9 лет.

Использованы фотографии: РИА Новости / Александр Юрьев
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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 10:20
    Как то так..В Смоленске что то подобное стоит..Но её сооружали в начале 80-х и строили года три,да еще и пуско-наладка заняла..Я могу конечно ошибаться ,но кажется это "Волга"
    210окв
    1. maxim947 Сегодня, 11:01
      Это хорошо))), теперь "окон" нет, все перекрывается с запасом. Следующую Воронеж-СМ» обещали под Севастополем поставить.
      maxim947
    2. Berkut24 Сегодня, 11:07
      "Волга" осталась в Белоруссии. По идее, станций СПРН под Смоленском быть не должно.
      Berkut24
  2. Комментарий был удален.
  3. Vard Сегодня, 10:27
    Предупрежден... Значит вооружен... Хотя у нас вроде как одна Москва прикрыта...
    Vard
    1. bk316 Сегодня, 10:39
      Хотя у нас вроде как одна Москва прикрыта...

      Ну да конечно все 46 дивизионов с-400 Кремль прикрывают. Так на мкаде и стоят через каждые 100 метров по ПУ. fool
      А вообще эти станции не ПВО а СПРН. Они нужны что бы успеть ответный удар нанести.
      bk316
      1. Berkut24 Сегодня, 11:08
        Они нужны что бы успеть ответный удар нанести.

        Они нужны для того, чтобы руководство страны и командование ВС успели принять политическое решение.
        Berkut24
        1. bk316 Сегодня, 11:33
          Они нужны для того, чтобы руководство страны и командование ВС успели принять политическое решение.

          Да конечно Вы правы, просто я надеюсь что политическое решение будет именно такое (ответный удар)
          bk316
  4. Essex62 Сегодня, 10:33
    Интересно, а недостроенный комплекс, в Енисейске-15 ,демонтировали? Грандиозная была конструкция.
    Essex62
  5. Старый26 Сегодня, 10:45
    Цитата: 210окв
    Как то так..В Смоленске что то подобное стоит..Но её сооружали в начале 80-х и строили года три,да еще и пуско-наладка заняла..Я могу конечно ошибаться ,но кажется это "Волга"

    "Волга" в Белорусии

    Цитата: Essex62
    Интересно, а недостроенный комплекс, в Енисейске-15 ,демонтировали? Грандиозная была конструкция.

    Давным-давно. Нынешний комплекс находится километрах в 20-30 от старого, где строили "Дарьял"
    Старый26
  6. Водоплавающий Сегодня, 10:48
    СПРН хорошо, а защита от ракет лучше.
    Когда заступят на дежурство ракеты-перехватчики баллистических ракет?
    Водоплавающий
  7. keeper03 Сегодня, 10:52
    Отличные новости ! Периметр должен быть перекрыт на 100% ! yes
    keeper03
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