Госдеп снова обвинил «пророссийские силы» в насилии на востоке Украины
Представитель Госдепа США Хезер Науэрт, выступая во вторник на очередном брифинге, заявила, что Москва и подконтрольные ей силы являются источником насилия в Донбассе, передает ТАСС.
Она также обвинила российское руководство в поддержке «созданных им» в Донбассе народных республик.
Напомним, в Донбассе сейчас формально действует перемирие, согласованное участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Режим прекращения огня был установлен 25 августа. Соглашение сначала привело к снижению напряженности на линии соприкосновения сторон, однако затем интенсивность обстрелов увеличилась.
Как сообщил в минувшую пятницу заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, за последнюю неделю зафиксировано почти 20 тыс. нарушений, что на 25% больше, чем на прошлой неделе.
Россия и подконтрольные ей лица – это источник насилия на востоке Украины, российское правительство продолжает способствовать активному конфликту и гуманитарному кризису,сказала Науэрт.
Она также обвинила российское руководство в поддержке «созданных им» в Донбассе народных республик.
Напомним, в Донбассе сейчас формально действует перемирие, согласованное участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Режим прекращения огня был установлен 25 августа. Соглашение сначала привело к снижению напряженности на линии соприкосновения сторон, однако затем интенсивность обстрелов увеличилась.
Как сообщил в минувшую пятницу заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, за последнюю неделю зафиксировано почти 20 тыс. нарушений, что на 25% больше, чем на прошлой неделе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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