Госдеп снова обвинил «пророссийские силы» в насилии на востоке Украины

Россия и подконтрольные ей лица – это источник насилия на востоке Украины, российское правительство продолжает способствовать активному конфликту и гуманитарному кризису,

Представитель Госдепа США Хезер Науэрт, выступая во вторник на очередном брифинге, заявила, что Москва и подконтрольные ей силы являются источником насилия в Донбассе, передает ТАСС сказала Науэрт.Она также обвинила российское руководство в поддержке «созданных им» в Донбассе народных республик.Напомним, в Донбассе сейчас формально действует перемирие, согласованное участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Режим прекращения огня был установлен 25 августа. Соглашение сначала привело к снижению напряженности на линии соприкосновения сторон, однако затем интенсивность обстрелов увеличилась.Как сообщил в минувшую пятницу заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, за последнюю неделю зафиксировано почти 20 тыс. нарушений, что на 25% больше, чем на прошлой неделе.