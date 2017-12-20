11:42 20 декабря

Госдеп снова обвинил «пророссийские силы» в насилии на востоке Украины

Представитель Госдепа США Хезер Науэрт, выступая во вторник на очередном брифинге, заявила, что Москва и подконтрольные ей силы являются источником насилия в Донбассе, передает ТАСС.



Россия и подконтрольные ей лица – это источник насилия на востоке Украины, российское правительство продолжает способствовать активному конфликту и гуманитарному кризису,
сказала Науэрт.


Она также обвинила российское руководство в поддержке «созданных им» в Донбассе народных республик.

Напомним, в Донбассе сейчас формально действует перемирие, согласованное участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Режим прекращения огня был установлен 25 августа. Соглашение сначала привело к снижению напряженности на линии соприкосновения сторон, однако затем интенсивность обстрелов увеличилась.

Как сообщил в минувшую пятницу заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, за последнюю неделю зафиксировано почти 20 тыс. нарушений, что на 25% больше, чем на прошлой неделе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:33
    ... мерикатосы продолжают нагнетать... вальцману, походу дали добро на войну...
    a.s.zzz888
    1. Зяблицев Сегодня, 10:41
      Американцы, все таки не так резво, как в 2014 году, тащат эту мертвую лошадь по кличке Ненька за уши, все таки 5 миллиардов баксов, как никак...,но сколько то они с ней еще промучаются, а потом или уши оторвутся или им кто-нибудь руки оторвет....
      Зяблицев
      1. BerBer Сегодня, 11:19
        Это точно. Даже недалёким понятно чьих рук это дело. А Вальцман в принципе не кровожадный, просто недалёкий и жадный. Штаты зная это давят на его "болевые точки". В любом случае он отработанный материал (труп), просто он об этом не догадывается.
        BerBer
    2. volodya Сегодня, 10:41
      Цитата: a.s.zzz888
      ... мерикатосы продолжают нагнетать... вальцману, походу дали добро на войну...

      Чем дальше , тем чудесатее и чудесатее!
      volodya
      1. Татьяна Сегодня, 11:38
        Эту представитель США в ООН Хизер Науэрт прочат в на место руководителя Госдепа США, вместо Тиллерсона.
        И если Тиллерсон, хоть как-то выступает (хотя бы на словах) за нормализацию отношений США с Россией, то Науэрт выступает как его полная - причём радикальная - противоположность! И хотя сам Тиллерсон говорит, что его отставка - это только слухи, но поведение Науэрт это совсем опровергает.
        В общем, кастинг в Вашингтоне за борьбу на место Хиллари Клинтон продолжается!
        Представляете себе что будет, если эта "ведьма" из индийских бизнес-мигрантов в США, продвинутых "наверх" в ООН за кровожадность США и Ко всеми зубами так стараться?! Она будет почище самой Хиллари Клинтон!!!
        Татьяна
    3. 210окв Сегодня, 10:43
      "Российское правительство"....Т.е. правительство ДАМа?Вот и гнобите набиулинных,кудриных,медведевых...Вальцман и ко. вам в помощь..
      Цитата: a.s.zzz888
      ... мерикатосы продолжают нагнетать... вальцману, походу дали добро на войну...
      210окв
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 10:51
        наибулину не будут гнобить,своя в доску...недавно ЦБ снова подкинул США деньжат на бедность-миллиард с копейками вечнозеленых под 1.5% годовых,т.е. практически даром.Кстати Путин на прессконференции защищал ЦБ.Так что все Путем,дорогие товарищи..
        ДЕДПИХТО
    4. 79807420129 Сегодня, 10:44
      Россия и подконтрольные ей лица – это источник насилия на востоке Украины, российское правительство продолжает способствовать активному конфликту и гуманитарному кризису,
      сказала Науэрт.

      Я бы был удивлен и ошарашен если бы она заявила противоположное. laughing
      Цитата: a.s.zzz888
      вальцману, походу дали добро на войну..

      Вальцман будет действовать по своей инициативе,но полосатики ему препятствовать не будут.Там петруху подпирают галстукоед и женщина с косой,паучья грызня одним словом. hi
      79807420129
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:25
        Цитата: 79807420129
        Россия и подконтрольные ей лица – это источник насилия на востоке Украины, российское правительство продолжает способствовать активному конфликту и гуманитарному кризису,
        сказала Науэрт.

        Я бы был удивлен и ошарашен если бы она заявила противоположное. laughing
        Цитата: a.s.zzz888
        вальцману, походу дали добро на войну..

        Вальцман будет действовать по своей инициативе,но полосатики ему препятствовать не будут.Там петруху подпирают галстукоед и женщина с косой,паучья грызня одним словом. hi

        так у него простой выбор - или он восток гробит, или в гроб кладут его самого request
        Angel_and_Demon
    5. Владыка Ситх Сегодня, 10:46
      Они ночью отработали по Зайцево с Градом, стреляли с Светлодарской ТЭС, параллельно фронту. И тут же, чеерз 10 минут стали украинские СМИ публиковать инфу о обстреле "сепаратистами".
      Владыка Ситх
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:26
        Цитата: Владыка Ситх
        Они ночью отработали по Зайцево с Градом, стреляли с Светлодарской ТЭС, параллельно фронту. И тут же, чеерз 10 минут стали украинские СМИ публиковать инфу о обстреле "сепаратистами".

        а может все таки надо было стрельнуть?
        Angel_and_Demon
        1. Владыка Ситх Сегодня, 11:28
          Наши их гоняют по полям контрбатарейкой, вот ВСУ и стреляют с ТЭС.
          Владыка Ситх
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:36
            Цитата: Владыка Ситх
            Наши их гоняют по полям контрбатарейкой, вот ВСУ и стреляют с ТЭС.

            а эта ТЭС - неприкасаемая? ваш водозабор они не жалеют
            Angel_and_Demon
    6. майор Юрик Сегодня, 10:55
      Она также обвинила российское руководство в поддержке «созданных им» в Донбассе народных республик.

      Возмущению этой тёти из матрасии нет предела, особенно под одобрительное похрюкивание косовских албаноидов из "созданного" янки наркохаба в Косово! Жуть как несправедливо с нашей стороны! am
      майор Юрик
  2. Шура пермский Сегодня, 10:33
    А обстрелы хохлоармией они не видят?
    Шура пермский
    1. keeper03 Сегодня, 11:00
      Да американцам хоть ссы в глаза - Божья роса ! Гнут свою враждебную линию, подонки ! am
      keeper03
  3. Джедай Сегодня, 10:34
    Россия и подконтрольные ей лица – это источник насилия на востоке Украины, российское правительство продолжает способствовать активному конфликту и гуманитарному кризису,
    сказала Науэрт.

    Старые песни о главном продолжаются, дубль не помню уже какой...
    Джедай
  4. AST507 Сегодня, 10:37
    "Россия и подконтрольные ей лица – это источник насилия на востоке Украины, российское правительство продолжает способствовать активному конфликту и гуманитарному кризису,"
    Правильно-бей первым.И пусть потом "выражают озабоченности,наших войск там нет",это уже никому не интересно будет.
    AST507
  5. Sergey53 Сегодня, 10:38
    Госдеп всё видит, всё знает, так как с его подачи всё это и происходит. Им нужна обстановка постоянного нагнетания ситуации, для втягивания нас в неё как можно сильнее, тем ослабляя нас.
    Sergey53
    1. keeper03 Сегодня, 11:02
      Поэтому бить нужно американцев - чтоб не отвертелись в этот раз !!! angry hi
      keeper03
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:39
    Хезер Науэрт
    Еще ни одна говорящая голова из Госдепа ни разу не сказала правду о происходящем и не ответила на острый вопрос журналистов. Все по бумажке, причем мятой, перемятой долгими годами использования.
    rotmistr60
  7. Livonetc Сегодня, 10:40
    Одна из основных прав и функций делегируемых обществом государству это осуществление необходимого насилия во благо общества.
    Именно эту функцию реализуют государственные образования Донбасса в отношении националистических незаконных вооруженных формирований осуществляющих террористическую деятельность в отношении населения Донбасса.
    А то что народ и власти Донбасса ориентируются на поддержку России это абсолютно естественно.
    Никакое иное государство кроме России не проводит гуманитарную поддержку населения Донбасса.
    Нацизм не пройдет!
    Livonetc
    1. НасРать Сегодня, 10:43
      Цитата: Livonetc

      ....Нацизм не пройдет!

      Смотря где...
      НасРать
  8. Romanych.by Сегодня, 10:51
    А у порошенко нет иного выхода для удержания в своём кресле- как начало войны на Донбассе.Если введут военное положение в стране,то саакашвили побоится делать резкие движения,не смотря на "крышу" США.
    Romanych.by
  9. Немезида Сегодня, 10:53
    ВСЯ Украина на карте 1654 года
    Немезида
  10. частное лицо Сегодня, 10:58
    Все "друзья" ждут и готовятся к выборам в России.
    частное лицо
  11. Altona Сегодня, 11:03
    Цитата: Зяблицев
    Американцы, все таки не так резво, как в 2014 году, тащат эту мертвую лошадь по кличке Ненька

    --------------------------------------
    Ну Нэнька-это не мёртвая, а хитрая и ленивая лошадь.Она просит много сена и овса, при этом не горит желанием впрягаться в хомут американских хотелок. Американцы думали, что нацистской идеологии и лозунга "Омерига з намы" вполне хватит. Наивные американские мальчики.
    Altona
  12. keeper03 Сегодня, 11:04
    Россия и подконтрольные ей лица – это источник насилия на востоке Украины, российское правительство продолжает способствовать активному конфликту и гуманитарному кризису...
    Это ложь !!! am
    А вот правда: "США и подконтрольные ей лица – это источник насилия на востоке Украины, американское правительство продолжает способствовать активному конфликту и гуманитарному кризису!" angry soldier
    keeper03
  13. Azazelo Сегодня, 11:04
    Синхронно с укропами верещат. Стоит только свидомым начать стрелять так госдеп начинает орать, что это Русские. Иногда даже начинают орать раньше чем стрельба начинается.
    Azazelo
  14. Altona Сегодня, 11:08
    Цитата: Владыка Ситх
    Они ночью отработали по Зайцево с Градом, стреляли с Светлодарской ТЭС, параллельно фронту. И тут же, чеерз 10 минут стали украинские СМИ публиковать инфу о обстреле "сепаратистами".

    --------------------------------
    США волшебными пинками гонят Украину на войну. Отсюда такие заявления. Это же очередное Гливице, операция "консервы", очередная провокация.
    Altona
  15. pafegosoff Сегодня, 11:14
    Американцы и европейцы - шпана подзаборная. Методы дарастические: ударил кого-то и орешь: "Ой, ой- меня ударили!" Запад - подлая, злобная, мерзкая и крайне мстительная субстанция.
    pafegosoff
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