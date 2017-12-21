Первые за долгое время местные выборы в Сирии - шаг к восстановлению страны

Массовое возвращение беженцев неизбежно связано с огромным количеством гуманитарных проблем: людей нужно обеспечивать продовольствием, питьевой водой, медикаментами, оказывать им врачебную помощь. Мы благодарны нашим русским друзьям, которые практически ежедневно помогают жителям Сирии, однако, это не может продолжаться бесконечно. Сирийцы должны сами восстанавливать свои города, учиться заново жить без войны.

На освобождённых от террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) территориях Сирии в провинции Дейр-эз-Зор проведены первые за несколько лет местные выборы. Местное население выбирало глав в районах Дибан и Хаджин. Об этом сообщает сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб.Отмечается, что проведение выборов стало возможно после возвращения в эти районы сирийской провинции многих беженцев, которые ранее вынуждены были покинуть свои дома после прихода боевиков.Сирийский журналист приводит текст заявления новоизбранного главы одного из районов провинции Дейр-эз-Зор Самира Абдулы:Глава района отметил, что необходимо уделять внимание восстановлению не только нефтедобывающей провинции в Дейр-эз-Зоре, но и сельскому хозяйству. Речь в первую очередь идёт о хлопководстве. Самир Абдула заявил, что в течение года на хлопкоперерабатывающий завод в провинции Хама из Дейр-эз-Зора поставлено около 1,5 тыс. тонн хлопка.Для справки: в начале текущего месяца в городе Сальхиях начал работу Комитет по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор. В организации работы комитета активное участие принимал российский центр по примирению враждующих сторон. В комитет вошли все этно-конфессиональные группы, проживающие на этой земле. Активная работа этого органа позволит восстановить нормальную мирну.ю жизнь в восточной части САР.