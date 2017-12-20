США и Ирак обсуждают вопрос сохранения американского контингента в стране
Власти США и Ирака ведут переговоры по поводу сохранения нынешнего американского контингента на территории страны после победы над террористическими группировками, передает РИА Новости сообщение газеты USA Today.
Как сообщили изданию правительственные источники, США и Ирак «пока не определили размер и состав сил, который со временем может меняться».
По словам собеседников, «решение о долгосрочном присутствии пока не было согласовано, при этом состав сил будет определяться иракским правительством».
Отмечается, что миссия американских сил, в случае их сохранения в Ираке, будет, скорее всего, такой же, как и в настоящее время.
Напомним, 9 декабря премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победном завершении войны в стране против группировки ИГ.
Обе страны хотят избежать повторения 2011 года, когда американские войска вышли из Ирака после успешного ослабления "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и снижения уровня насилия в стране. Три года спустя иракские военные потерпели неудачу, столкнувшись со вторжением "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ),пишет газета.
Как сообщили изданию правительственные источники, США и Ирак «пока не определили размер и состав сил, который со временем может меняться».
По словам собеседников, «решение о долгосрочном присутствии пока не было согласовано, при этом состав сил будет определяться иракским правительством».
Отмечается, что миссия американских сил, в случае их сохранения в Ираке, будет, скорее всего, такой же, как и в настоящее время.
Напомним, 9 декабря премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победном завершении войны в стране против группировки ИГ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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