США и Ирак обсуждают вопрос сохранения американского контингента в стране

Обе страны хотят избежать повторения 2011 года, когда американские войска вышли из Ирака после успешного ослабления "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и снижения уровня насилия в стране. Три года спустя иракские военные потерпели неудачу, столкнувшись со вторжением "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ),

Власти США и Ирака ведут переговоры по поводу сохранения нынешнего американского контингента на территории страны после победы над террористическими группировками, передает РИА Новости сообщение газеты USA Today.пишет газета.Как сообщили изданию правительственные источники, США и Ирак «пока не определили размер и состав сил, который со временем может меняться».По словам собеседников, «решение о долгосрочном присутствии пока не было согласовано, при этом состав сил будет определяться иракским правительством».Отмечается, что миссия американских сил, в случае их сохранения в Ираке, будет, скорее всего, такой же, как и в настоящее время.Напомним, 9 декабря премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победном завершении войны в стране против группировки ИГ.