11:51 20 декабря

США и Ирак обсуждают вопрос сохранения американского контингента в стране

Власти США и Ирака ведут переговоры по поводу сохранения нынешнего американского контингента на территории страны после победы над террористическими группировками, передает РИА Новости сообщение газеты USA Today.



Обе страны хотят избежать повторения 2011 года, когда американские войска вышли из Ирака после успешного ослабления "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и снижения уровня насилия в стране. Три года спустя иракские военные потерпели неудачу, столкнувшись со вторжением "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ),
пишет газета.


Как сообщили изданию правительственные источники, США и Ирак «пока не определили размер и состав сил, который со временем может меняться».

По словам собеседников, «решение о долгосрочном присутствии пока не было согласовано, при этом состав сил будет определяться иракским правительством».

Отмечается, что миссия американских сил, в случае их сохранения в Ираке, будет, скорее всего, такой же, как и в настоящее время.

Напомним, 9 декабря премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победном завершении войны в стране против группировки ИГ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Рагнар лодброк Сегодня, 10:50
    США не обсуждает, а говорит иракцам где их место в их стране!
    Рагнар лодброк
    1. AST507 Сегодня, 10:53
      "Обе страны хотят избежать повторения 2011 года, когда американские войска вышли из Ирака после успешного ослабления "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и снижения уровня насилия в стране. Три года спустя иракские военные потерпели неудачу, столкнувшись со вторжением "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ),"
      Здесь я склонен поверить-без США они нет никто,как в своё время Наджибулла без СССР. hi
      AST507
    2. BerBer Сегодня, 11:00
      Обсуждают?! Рассмешили. Точнее будет ищут повод остаться.
      BerBer
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:09
        Цитата: BerBer
        Точнее будет ищут повод остаться.

        и сколько Ирак будет им должен
        Angel_and_Demon
        1. BerBer Сегодня, 11:20
          Всё по накатанной, никаких сюрпризов.
          BerBer
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:21
            Цитата: BerBer
            Всё по накатанной, никаких сюрпризов.

            так а кто методичку переписывал? она пока действующая laughing
            Angel_and_Demon
    3. майор Юрик Сегодня, 11:01
      Можно пересчитать по пальцам страны где невозможно даже в сельском сортире дернув ручку входа, вы не услышите голос с американским акцентом:- ЗАНЯТО! negative
      майор Юрик
    4. Geisenberg Сегодня, 11:50
      Цитата: Рагнар лодброк
      США не обсуждает, а говорит иракцам где их место в их стране!


      За это им и режут глотки ... так что пусть не обижаются.
      Geisenberg
  2. Джедай Сегодня, 10:53
    США любят приходить куда их не звали, а вот уходить - никак. negative
    Джедай
    1. BlackMokona Сегодня, 11:04
      Ну после вторжения ИГИЛ, их Ирак звал
      BlackMokona
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:10
      Цитата: Джедай
      США любят приходить куда их не звали, а вот уходить - никак. negative

      хозяйка - дай воды напиться, а то, так есть хочется, что переночевать негде request
      Angel_and_Demon
      1. Джедай Сегодня, 11:24
        Имперские амбиции США их же и сгубят...
        Джедай
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:28
          Цитата: Джедай
          Имперские амбиции США их же и сгубят...

          вот только когда эта звезда смерти взорвется? recourse
          Angel_and_Demon
          1. Джедай Сегодня, 11:30
            Без помощи извне детонации долго ждать придётся - США всеми силами будет продлевать собственную агонию.
            Джедай
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:39
              Цитата: Джедай
              Без помощи извне детонации долго ждать придётся - США всеми силами будет продлевать собственную агонию.

              надо для них ратифицировать закон об эфтаназии
              Angel_and_Demon
              1. Джедай Сегодня, 11:44
                А я думал что у этих дерьмократов уже давно это узаконено...
                Джедай
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:48
                  Цитата: Джедай
                  А я думал что у этих дерьмократов уже давно это узаконено...

                  неее, они в швейцарию ездють
                  Angel_and_Demon
    3. Соломон Кейн Сегодня, 11:14
      США любят приходить куда их не звали

      Свиная рожа везде вхожа.


      Макс! hi
      Соломон Кейн
      1. Джедай Сегодня, 11:22
        Костя, привет! hi Насчёт свиного нюхомыльника - good
        Джедай
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:53
    «решение о долгосрочном присутствии пока не было согласовано, при этом состав сил будет определяться иракским правительством».

    ... ага, читай мерикатосами... laughing
    a.s.zzz888
  4. Миханище Сегодня, 10:56
    Молодец Путин, переиграл американцев!
    Миханище
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:58
    По поводу Ирака даже говорить не стоит, т.к. понятно, что Сша там останутся (не для того вторгались, чтобы потом полностью уйти). А вот из Сирии их нужно выдавливать любыми способами и не дать закрепиться там.
    rotmistr60
    1. Рагнар лодброк Сегодня, 11:27
      Цитата: rotmistr60
      из Сирии их нужно выдавливать

      Это уже не прыщ, так просто не выдавить! А уговорами и заговорами, в виде озабоченности, тем более.
      Рагнар лодброк
  6. Masya Masya Сегодня, 11:11
    Отмечается, что миссия американских сил, в случае их сохранения в Ираке, будет, скорее всего, такой же, как и в настоящее время

    как говорится, больше можно, меньше нельзя... wink
    Masya Masya
  7. askort154 Сегодня, 11:15
    Стенограмма переговоров :
    Ирак - уходите !
    США - не уйдём !
    Ирак - уходите !
    США - не уйдём !
    ...........................
    Прессцентр Госдепа США - После длительных переговоров, Ирак попросил США остаться . winked
    askort154
  8. Geisenberg Сегодня, 11:49
    Можно нанять партизан и устроить 314ндосам очередной Вьетнам )
    Geisenberg
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