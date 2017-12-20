Российские специалисты в ходе поисков ПЛ «Сан-Хуан» нашли затонувший траулер
В ходе поисков пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» российские специалисты обнаружили на дне океана затонувший рыболовный траулер LU RONG YAUN YU 896, передает РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ направило в Аргентину группу специалистов ВМФ с телеуправляемым подводным аппаратом «Пантера Плюс» для поисков субмарины.
К операции присоединилось также океанографическое исследовательское судно ВМФ «Янтарь». На его борту современные глубоководные подводные аппараты, позволяющие вести поиск объектов на больших глубинах, а также технические средства для исследования морского дна.
«Обнаружен затонувший рыболовный траулер LU RONG YAUN YU 896», – пишет газета «Красная звезда».
Издание уточняет, что судно было найдено «после возобновления поисков и обследования трех новых аномалий рельефа».
Напомним, ДЭПЛ «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На ее борту находились 44 человека. Представители ВМС Аргентины сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.
Ранее Минобороны РФ направило в Аргентину группу специалистов ВМФ с телеуправляемым подводным аппаратом «Пантера Плюс» для поисков субмарины.
К операции присоединилось также океанографическое исследовательское судно ВМФ «Янтарь». На его борту современные глубоководные подводные аппараты, позволяющие вести поиск объектов на больших глубинах, а также технические средства для исследования морского дна.
«Обнаружен затонувший рыболовный траулер LU RONG YAUN YU 896», – пишет газета «Красная звезда».
Издание уточняет, что судно было найдено «после возобновления поисков и обследования трех новых аномалий рельефа».
Напомним, ДЭПЛ «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На ее борту находились 44 человека. Представители ВМС Аргентины сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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