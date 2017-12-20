11:41 20 декабря

Российские специалисты в ходе поисков ПЛ «Сан-Хуан» нашли затонувший траулер

В ходе поисков пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» российские специалисты обнаружили на дне океана затонувший рыболовный траулер LU RONG YAUN YU 896, передает РИА Новости.



Ранее Минобороны РФ направило в Аргентину группу специалистов ВМФ с телеуправляемым подводным аппаратом «Пантера Плюс» для поисков субмарины.


К операции присоединилось также океанографическое исследовательское судно ВМФ «Янтарь». На его борту современные глубоководные подводные аппараты, позволяющие вести поиск объектов на больших глубинах, а также технические средства для исследования морского дна.

«Обнаружен затонувший рыболовный траулер LU RONG YAUN YU 896», – пишет газета «Красная звезда».

Издание уточняет, что судно было найдено «после возобновления поисков и обследования трех новых аномалий рельефа».

Напомним, ДЭПЛ «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На ее борту находились 44 человека. Представители ВМС Аргентины сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:13
    «Обнаружен затонувший рыболовный траулер LU RONG YAUN YU 896», – пишет газета «Красная звезда».
    ну хоть что-то уже нашли, хоть родственники этих моряков будут знать где их родственники
    Angel_and_Demon
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:27
    Понятно, что наши не на прогулку вышли и к своей работе относятся добросовестно. Но такое ощущение, что пока будут вестись поисковые работы будут сообщения о каждом найденном баркасе, чтобы зафиксировать кропотливость работы.
    rotmistr60
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