Конгресс США одобрил продажу Грузии ПТРК "Джавелин"

Хочу сегодня впервые сообщить, что вчера конгресс принял положительное решение по вопросу передачи Грузии ПТРК "Джавелин". Это признание тех реформ, которые были осуществлены в министерстве обороны. Это было одним из условий для передачи этой системы

Его единственной целью является эффективная защита суверенитета нашей страны. Вооружение всех типов, которое мы приобрели или приобретем в будущем, будет лишь оборонного характера

Конгресс США одобрил продажу Грузии переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин", заявил в среду на объединенном заседании нескольких комитетов в грузинском парламенте министр обороны республики Леван Изория.Как заявил министр, по вопросу продажи Грузии ПТРК "Джавелин" в США "принято политическое решение".- сказал Изория.На прошлой неделе сообщалось, что против передачи ПТРК "Джавелин" Грузии выступал сенатор-республиканец Пол Рэнд. Комментируя позицию сенатора, глава грузинского Минобороны тогда заявил, что это - мнение одного сенатора и оно не сможет повлиять на окончательное решение абсолютного большинства конгрессменов.Как ранее сообщили в Минобороны Грузии, речь идет о поставках на общую сумму около $75 млн. Власти Грузии ранее заявили о желании приобрести 410 ракет для данного комплекса, 72 прицельно-пусковые установки, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них.В Тбилиси заявляют, что приобретение ПТРК "Джавелин" не направлено против каких-либо стран и это вооружение имеет исключительно оборонительный характер.- заявил ранее министр обороны Грузии журналистам, комментируя заявление российского МИД о том, что поставки ПТРК "Джавелин" из США в Грузию, возможно, подтолкнут Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе, передает "Интерфакс-АВН"