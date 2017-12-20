11:44 20 декабря

Конгресс США одобрил продажу Грузии ПТРК "Джавелин"

Конгресс США одобрил продажу Грузии переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин", заявил в среду на объединенном заседании нескольких комитетов в грузинском парламенте министр обороны республики Леван Изория.

Как заявил министр, по вопросу продажи Грузии ПТРК "Джавелин" в США "принято политическое решение".

Конгресс США одобрил продажу Грузии ПТРК "Джавелин"



Хочу сегодня впервые сообщить, что вчера конгресс принял положительное решение по вопросу передачи Грузии ПТРК "Джавелин". Это признание тех реформ, которые были осуществлены в министерстве обороны. Это было одним из условий для передачи этой системы
- сказал Изория.

На прошлой неделе сообщалось, что против передачи ПТРК "Джавелин" Грузии выступал сенатор-республиканец Пол Рэнд. Комментируя позицию сенатора, глава грузинского Минобороны тогда заявил, что это - мнение одного сенатора и оно не сможет повлиять на окончательное решение абсолютного большинства конгрессменов.

Как ранее сообщили в Минобороны Грузии, речь идет о поставках на общую сумму около $75 млн. Власти Грузии ранее заявили о желании приобрести 410 ракет для данного комплекса, 72 прицельно-пусковые установки, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них.

В Тбилиси заявляют, что приобретение ПТРК "Джавелин" не направлено против каких-либо стран и это вооружение имеет исключительно оборонительный характер.

Его единственной целью является эффективная защита суверенитета нашей страны. Вооружение всех типов, которое мы приобрели или приобретем в будущем, будет лишь оборонного характера
- заявил ранее министр обороны Грузии журналистам, комментируя заявление российского МИД о том, что поставки ПТРК "Джавелин" из США в Грузию, возможно, подтолкнут Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе, передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 10

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  1. askort154 Сегодня, 11:29
    Зачем ? Русские танки ушли из под Тбилиси ещё в 2008 году. crying
    askort154
    1. лесовозник Сегодня, 11:36
      Цитата: askort154
      Зачем ? Русские танки ушли из под Тбилиси ещё в 2008 году. crying

      Для того что бы бандерлогам перенаправить
      лесовозник
  2. РСФСР Сегодня, 11:29
    Грузинам это поможет?Как в 08,08,08,?
    РСФСР
  3. m.cempbell Сегодня, 11:30
    Ну всё, как пить дать оттуда сразу окажутся на Донбассе...
    m.cempbell
  4. AVA77 Сегодня, 11:30
    Нетрудно догодатса где всплывут эти джавелины.
    AVA77
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:44
      Можно подумать джавелины помогут самой могучей армии в Европе))
      Генерал Песчаных Карьеров
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:30
    Вооружение всех типов, которое мы приобрели или приобретем в будущем, будет лишь оборонного характера
    Остается только надеяться, что урок 08.08.08 пошел грузинам впрок.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 11:32
      Цитата: rotmistr60
      Остается только надеяться, что урок 08.08.08 пошел грузинам впрок.

      Ну да, а то есть примеры стран, которые "только защищаются".
      Джедай
  6. Миханище Сегодня, 11:39
    Ничего, танков у нас много! Все не сожгут!
    Миханище
  7. DEZINTO Сегодня, 11:41
    А! то-есть вот так они решили поставлять их ВСУ!? Ход конём.
    DEZINTO
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