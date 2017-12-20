США заявили о причастности Ирана к обстрелам Саудовской Аравии
Постпред США при ООН Никки Хейли заявили о причастности Ирана к очередному обстрелу йеменскими хуситами территории Саудовской Аравии, передает РИА Новости.
Вчера хуситы объявили, что запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Ямама в момент проведения там встречи саудовского руководства.
Она призвала членов Совбеза действовать, чтобы не упустить «возможность предотвратить дальнейшее насилие от Ирана».
Во вторник Хейли призвала усилить давление на правительство Ирана, «чтобы привести в порядок их поведение».
Постпред подчеркнула, что «в ближайшие дни» делегация США продолжит изучать эти и другие варианты «с нашими коллегами».
Напомним, на прошлой неделе Хейли представила в Вашингтоне фрагменты ракеты иранского производства, заявив, что снаряд был запущен хуситами из Йемена по аэропорту Эр-Рияда.
Вчера хуситы объявили, что запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Ямама в момент проведения там встречи саудовского руководства.
Хотя у нас пока нет достаточной информации по данной конкретной атаке, она имеет все признаки предыдущих нападений с использованием оружия, полученного от Ирана,сказал Хейли.
Она призвала членов Совбеза действовать, чтобы не упустить «возможность предотвратить дальнейшее насилие от Ирана».
Вопрос времени, когда одна из этих ракет достигнет цели,добавила дипломат.
Во вторник Хейли призвала усилить давление на правительство Ирана, «чтобы привести в порядок их поведение».
Совет Безопасности мог бы усилить положения резолюции 2231. Мы могли бы принять новую резолюцию, которая ясно запретит Ирану заниматься любой деятельностью, связанной с баллистическими ракетами. Мы можем изучить возможные санкции против Ирана в ответ на его явные нарушения оружейного эмбарго в отношении Йемена. Мы могли бы привлечь к ответственности Корпус Стражей Исламской революции за нарушения многих резолюций Совета Безопасности,заявила она.
Постпред подчеркнула, что «в ближайшие дни» делегация США продолжит изучать эти и другие варианты «с нашими коллегами».
Напомним, на прошлой неделе Хейли представила в Вашингтоне фрагменты ракеты иранского производства, заявив, что снаряд был запущен хуситами из Йемена по аэропорту Эр-Рияда.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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