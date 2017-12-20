11:50 20 декабря

США заявили о причастности Ирана к обстрелам Саудовской Аравии

Постпред США при ООН Никки Хейли заявили о причастности Ирана к очередному обстрелу йеменскими хуситами территории Саудовской Аравии, передает РИА Новости.



Вчера хуситы объявили, что запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Ямама в момент проведения там встречи саудовского руководства.


Хотя у нас пока нет достаточной информации по данной конкретной атаке, она имеет все признаки предыдущих нападений с использованием оружия, полученного от Ирана,
сказал Хейли.

Она призвала членов Совбеза действовать, чтобы не упустить «возможность предотвратить дальнейшее насилие от Ирана».

Вопрос времени, когда одна из этих ракет достигнет цели,
добавила дипломат.

Во вторник Хейли призвала усилить давление на правительство Ирана, «чтобы привести в порядок их поведение».

Совет Безопасности мог бы усилить положения резолюции 2231. Мы могли бы принять новую резолюцию, которая ясно запретит Ирану заниматься любой деятельностью, связанной с баллистическими ракетами. Мы можем изучить возможные санкции против Ирана в ответ на его явные нарушения оружейного эмбарго в отношении Йемена. Мы могли бы привлечь к ответственности Корпус Стражей Исламской революции за нарушения многих резолюций Совета Безопасности,
заявила она.

Постпред подчеркнула, что «в ближайшие дни» делегация США продолжит изучать эти и другие варианты «с нашими коллегами».



Напомним, на прошлой неделе Хейли представила в Вашингтоне фрагменты ракеты иранского производства, заявив, что снаряд был запущен хуситами из Йемена по аэропорту Эр-Рияда.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. rotmistr60 Сегодня, 11:36
    Никки Хейли заявили о причастности Ирана...
    Если для Сша Россия виновна во всем, что происходит в мире, то Иран во всем, что происходит на БВ. Американцы как бараны уперлись в Иран и теперь будут мурыжить эту тему до посинения совместно с Израилем.
    rotmistr60
    1. 210окв Сегодня, 11:40
      Сборщики металлолома притащили эту железяку к месту изготовления..
      Цитата: rotmistr60
      Никки Хейли заявили о причастности Ирана...
      Если для Сша Россия виновна во всем, что происходит в мире, то Иран во всем, что происходит на БВ. Американцы как бараны уперлись в Иран и теперь будут мурыжить эту тему до посинения совместно с Израилем.
      210окв
    2. Джедай Сегодня, 11:40
      Цитата: rotmistr60
      будут мурыжить эту тему до посинения совместно с Израилем.

      Не столько "совместно", сколько "по наводке". Не сомневаюсь что за попыткой срыва ядерной сделки с Ираном израильские уши. В паре США-Израиль зачастую не понять кто кем понукает, но не в этом случае.
      Джедай
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 11:46
      Цитата: rotmistr60
      Иран во всем, что происходит

      а вот если они бы "брамос"ом шандарахнули - то виноваты были бы Индия и Россия? или они своим оружием не торгуют? я что-то заблудился в этих колбасных огрызках request
      Angel_and_Demon
    4. Geisenberg Сегодня, 11:47
      Цитата: rotmistr60
      Никки Хейли заявили о причастности Ирана...
      Если для Сша Россия виновна во всем, что происходит в мире, то Иран во всем, что происходит на БВ. Американцы как бараны уперлись в Иран и теперь будут мурыжить эту тему до посинения совместно с Израилем.


      Хорошо бы они попробовали туда вторжение замутить. А то все обломки в фашингтоне демонстрируют.
      Geisenberg
  2. ML-334 Сегодня, 11:37
    Пробирочкой ещё потряси-это тебе не Ирак.
    ML-334
    1. DEZINTO Сегодня, 11:44
      Ну чё-бы нет то. Если один раз отлично проканало, то чего изобретать велосипед? Вот вам кусок ракеты, вот вам обгоревший паспорт я не знаяю, что они ещё придумают, вот вам мешочек с иранской землёй которая прилипла к ракете!
      DEZINTO
  3. Egorovich Сегодня, 11:41
    У сильного, всегда бессильный виноват, Очередная пробирка Пауэлла вырисовывается. Маразм в действии.
    Egorovich
  4. Geisenberg Сегодня, 11:45
    Очередная пробирочка с белым порошком ...
    Geisenberg
  5. Соломон Кейн Сегодня, 11:45
    По последним неофициальным данным, ракета летела в королевский дворец, где как раз собралось много важных мужчин в белых одеждах пообсуждать бюджет Королевства на 2018 год, но не попала. Перехват вроде бы осуществляли силами саудовских PAC-2, а не PAC-3, т.е. не заточенными под "кинетический" перехват боеголовок (hit-to-kill) противоракетами, а "противовоздушными" осколочно-фугасными. В итоге опять перехватили отработавшую ступень, которая, получается, отлично отвлекает на себя недостаточно умные противоракеты, но один из разрывов произошел в непосредственной близости от боеголовки - потому и промах.
    Остался вопрос - дело в "Патриотах" или в саудовских операторах? Видимо, именно для ответа на него и планируется закупка С-400. Привет участникам соревнований!

    Вот тебе, и бабушка хвалЁный Пэтриот...
    Соломон Кейн
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