США заявили о причастности Ирана к обстрелам Саудовской Аравии

Хотя у нас пока нет достаточной информации по данной конкретной атаке, она имеет все признаки предыдущих нападений с использованием оружия, полученного от Ирана,

Вопрос времени, когда одна из этих ракет достигнет цели,

Совет Безопасности мог бы усилить положения резолюции 2231. Мы могли бы принять новую резолюцию, которая ясно запретит Ирану заниматься любой деятельностью, связанной с баллистическими ракетами. Мы можем изучить возможные санкции против Ирана в ответ на его явные нарушения оружейного эмбарго в отношении Йемена. Мы могли бы привлечь к ответственности Корпус Стражей Исламской революции за нарушения многих резолюций Совета Безопасности,