Завершена сборка автодорожной части Крымского моста

Соединив мостовое полотно под автодорогу, мостостроители завершили производственную программу 2017 года. В будущем строительном сезоне дорожники "оденут" Крымский мост в асфальтобетон и до конца 2018 года подготовят к началу движения автомобилей.

Сегодня строители завершили создание единого полотна, соединяющего Кубань с полуостровом Крым. Речь идёт о завершении строительства основы для автодорожной части Крымского моста. Металлоконструкции общим весом более 100 тысяч тонн располагаются на 288 опорах.Автодорожная часть Крымского моста протянулась на шестнадцать с лишним километров, из которых более шести км проходят непосредственно над водой (над Керченским проливом). Ещё около двух километров проходят фактически по суше, что делает Крымский мост самым длинным мостом России.При этом мост построен с градиентом в 30 метров – высота плавно увеличивается к судоходной арке с 5 до 35-ти метров.Из официального сообщения:При этом не снижаются темпы строительства железнодорожной части моста, соединяющего Крым с материковой частью России. Планы свидетельствуют о том, что железнодорожное движение по Крымскому мосту будет организовано в 2019 году.