14:15 20 декабря

Эстония за американские деньги проведет модернизацию авиабазы Эмари

США в следующем году инвестируют в эстонскую авиабазу Эмари $13,9 млн, соответствующая статья расходов внесена в закон о военном бюджете Соединенных Штатов 2018 года, сообщает ИноТВ со ссылкой на издание Air Force Times.

Эстония за американские деньги проведет модернизацию авиабазы Эмари


«Закон даёт американским ВВС полномочия покупать землю и строить военные базы за пределами США. В общей сложности на эти цели в следующем году в Европе предусмотрено $214 млн в рамках "Европейской инициативы сдерживания", принятой в 2014 году после аннексии Крыма Россией», – пишет издание.


Минобороны Эстонии подтвердило эту информацию, отметив, что инвестиции в авиабазу Эмари будут делаться в зависимости от потребностей НАТО. В настоящее время согласуются конкретные сроки строительства.

Инвестиции США помогут в ускоренном темпе усовершенствовать инфраструктуру авиабазы в Эмари, чтобы улучшить возможности принимать союзников и проводить обучение. За выделяемые США $13,9 млн планируется расширить перрон для истребителей и сооружения для топлива,
рассказал представитель эстонского ведомства.

Ранее в рамках «Европейской инициативы сдерживания» в авиабазу уже было инвестировано более $32 млн.

Использованы фотографии: rinbil.livejournal.com/ merko.ee
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 11:52
    Инвестировали в то,что будет уничтожено в первую очередь..
    210окв
    1. AST507 Сегодня, 11:56
      Инвестировали в то,с чего ближе всего лететь будет до......да хоть куда.
      AST507
      1. Татьяна Сегодня, 12:03
        Интересно вот, а где во время разжигаемой Эстонией ТМВ предполагают уберегающе "отсидеть" свои коллаборационистские либеральные "жени" высшие руководители этой "славной" "независимой" Эстонии?
        Татьяна
    2. Комментарий был удален.
    3. Зяблицев Сегодня, 12:05
      Аэродром подскока, как никак...
      Зяблицев
      1. 210окв Сегодня, 12:06
        Так передать его хохалам..Им подскок ой как сейчас нужен.. wassat
        Цитата: Зяблицев
        Аэродром подскока, как никак...
        210окв
    4. Angel_and_Demon Сегодня, 12:25
      Цитата: 210окв
      Инвестировали в то,что будет уничтожено в первую очередь..

      а кто модернизировать будет?
      Angel_and_Demon
    5. svp67 Сегодня, 13:26
      Цитата: 210окв
      Инвестировали в то,что будет уничтожено в первую очередь..

      Но это только в том случае, если мы ПЕРВЫМИ ударим, а та это очень ОТЛИЧНОЕ вложение в американскую концепцию ПЕРВОГО ГЛОБАЛЬНОГО удара
      За выделяемые США $13,9 млн планируется расширить перрон для истребителей и сооружения для топлива,
      К гадалке не ходи, что это будут не просто истребители, а истребители-бомбардировщики, носители ВТО и ЯО.
      svp67
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:00
    $13,9 млн
    Почему бы не потратить деньги на себя. Это больше нужно Сша (НАТО) чем реально Эстонии (за исключением самоуспокоения). Интересно, а американцы учли эстонский менталитет когда планировали сроки строительства (модернизации)?
    rotmistr60
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:01
    США в следующем году инвестируют в эстонскую авиабазу Эмари $13,9 млн,

    ... это тоже от иранского ракет?... laughing
    a.s.zzz888
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:07
      А почему бы и нет. Недавно представитель Польши при поддержке наших либералов договорился до того, что оказывается КНДР угрожает Европе своими ракетами.
      rotmistr60
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:21
        ... ага, эти чего угодно с ног на голову перевернут и не поморщатся... bully
        a.s.zzz888
  4. HAM Сегодня, 12:36
    Следуя логике прибалтов можно константировать: строят для России,мы дождёмся пока америкосы вложатся- и захватим всё оптом...ну,вот,вот,скоро....всю прибабахтику. laughing
    HAM
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