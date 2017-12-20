Эстония за американские деньги проведет модернизацию авиабазы Эмари

Инвестиции США помогут в ускоренном темпе усовершенствовать инфраструктуру авиабазы в Эмари, чтобы улучшить возможности принимать союзников и проводить обучение. За выделяемые США $13,9 млн планируется расширить перрон для истребителей и сооружения для топлива,

США в следующем году инвестируют в эстонскую авиабазу Эмари $13,9 млн, соответствующая статья расходов внесена в закон о военном бюджете Соединенных Штатов 2018 года, сообщает ИноТВ со ссылкой на издание Air Force Times.«Закон даёт американским ВВС полномочия покупать землю и строить военные базы за пределами США. В общей сложности на эти цели в следующем году в Европе предусмотрено $214 млн в рамках "Европейской инициативы сдерживания", принятой в 2014 году после аннексии Крыма Россией», – пишет издание.Минобороны Эстонии подтвердило эту информацию, отметив, что инвестиции в авиабазу Эмари будут делаться в зависимости от потребностей НАТО. В настоящее время согласуются конкретные сроки строительства.рассказал представитель эстонского ведомства.Ранее в рамках «Европейской инициативы сдерживания» в авиабазу уже было инвестировано более $32 млн.