14:07 20 декабря

Лондон пообещал несимметричный ответ на возможную российскую кибератаку

Если Россия проведет кибератаку на Соединённое Королевство, то британское правительство не станет платить той же монетой, а воспользуется «оружием по своему выбору», приводит ИноТВ заявление советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности Марка Седвилла.



Давайте возьмём российский пример. Если мы подверглись хакерской или пропагандистской атаке, возможно, которую они (россияне) отрицают. Вероятно, со стороны негосударственного лица, знакомство с которым они будут отрицать, даже если эта атака проводилась в их интересах. Правильный ответ может не находиться в той же области операций,
сказал Седвилл, выступая перед парламентским комитетом по национальной стратегии безопасности.


Возможно, правильным будет нанесение ответного удара или подрыв совершенно иной области, в которой мы сможем использовать наши сильные стороны и их слабость. Почитайте Сунь-Цзы: если можешь, сражайся на месте, которое выбираешь сам, а не на том месте, которое выбрали за тебя,
продолжил он.

Издание Bloomberg поясняет, что Седвилл сослался на известный трактат «Искусство войны» древнекитайского полководца Сунь-Цзы. В этом труде содержатся и другие советы: «Тот, кто знает, когда можно сражаться, а когда нельзя, одержит победу» и «Пусть твои планы будут темны и непроницаемы, как ночь, а когда атакуешь, рази, словно молния».

Советник не стал вдаваться в детали возможного ответа на кибератаки Москвы. Возможно, это связано с тем, что заседание комитета проходило в открытом режиме.

При этом Седвилл отметил, что альянс с европейскими и другими странами даёт Лондону «международное влияние».

Одно из преимуществ, которого нет у русских, – это союзники,
заявил он.

Чиновник также обратил внимание на то, что отношение Москвы к Западу «ухудшилось и, вероятно, продолжит ухудшаться».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:27
    Если, да кабы... Интересно, англичане сами слышат, что говорят?
    британское правительство не станет платить той же монетой, а воспользуется «оружием по своему выбору»
    И каким же это оружием - на шпагах, пистолетах, а может просто по английской роже кулаком?
    rotmistr60
    1. РСФСР Сегодня, 12:30
      Мигрантов на новый авианосец свой погрузят,и в Архангельском порту выгрузят. laughing
      РСФСР
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:33
        Авианосец дал течь, да если бы и не потек, то кто же ему дал возможность зайти в наш порт. Вот если бы загрузили тех кого Россия давно просит выдать вот тогда другое дело.
        rotmistr60
        1. Сепар ДНР Сегодня, 12:41
          Цитата: rotmistr60
          Вот если бы загрузили тех кого Россия давно просит выдать вот тогда другое дело.

          А чтоб порожняком не возвращаться, пусть заберут тех,от кого Россия пожелает избавиться.
          Затрамбовать,по верхнюю палубу...
          Сепар ДНР
        2. Сергей-svs Сегодня, 12:47
          Вот оно - русское коварство: всего то - 57 рублей за развал Евросоюза и ещё - 3 рубля на подкуп президента! laughing Хотя, если нет никакой разницы, то зачем платить больше! good Да и вообще, это очень "справедливая" цена для ЕС! yes
          laughing laughing laughing
          Сергей-svs
      2. Комментарий был удален.
    2. Svarog Сегодня, 12:31
      Этот пудель стал слишком много тявкать..
      Svarog
      1. Лексус Сегодня, 13:43
        Они уже перед мигрантами сняли не только шляпу, но и штаны, повернувшись задом... А, учитывая, что личная гигиена у них до сих пор не в тренде (их министр иностранных дел тому подтверждение), "ответ" будет "с душком")
        Лексус
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 12:34
      Цитата: rotmistr60
      И каким же это - на шпагах, пистолетах, а может просто по английской роже кулаком?

      они до сих пор думают - что их "британский авианосец" не потопляемый, неужели они не понимают - что, мелкобританмкий остров, будут вспоминать только в приданиях и мифах
      Angel_and_Demon
    4. Сепар ДНР Сегодня, 12:35
      При этом Седвилл отметил, что альянс с европейскими и другими странами даёт Лондону «международное влияние».
      Одно из преимуществ, которого нет у русских, – это союзники,
      заявил он.

      Весьма самоуверенное заявление.
      Мы,ДНР и ЛНР,хоть и маленькие, но за большого брата ,будем бодаться до последнего... Терять нам нечего. Либо Победа,либо ...
      Сепар ДНР
    5. 79807420129 Сегодня, 12:39
      Если Россия проведет кибератаку на Соединённое Королевство, то британское правительство не станет платить той же монетой, а воспользуется «оружием по своему выбору»

      Ну да ну да,кто то обещал и ракетой пульнуть по территории,с которой пошел по миру вирус"Петя".Хохлы уже заждались. laughing laughing
      79807420129
    6. д^Амир Сегодня, 12:47
      каким же это оружием

      да чой-то не смешно ни разу... этот дегенерат только что объяснил всему миру, что любой прицепивший на аватар медведя и зайдя через анонимайзер с Российского IP спровоцирует атомную войну.... а с идиотами там полный порядок... в полном ассортименте...
      д^Амир
  2. Шура пермский Сегодня, 12:28
    Кому то от паранои надо лечиться…
    Шура пермский
  3. Лесс Сегодня, 12:32
    Одно из преимуществ, которого нет у русских, – это союзники
    а вот похоже они правы... Хотя у нас есть три союзника - армия, флот и ВКС, так что не всё так плохо)
    Лесс
  4. Egorovich Сегодня, 12:32
    Очередной сказочник, брит, с его гнилыми союзничками.
    Egorovich
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:33
    ... ещё одно из кучи выглянуло... лопаткой сверху прихлопнуть и бетоном залить, чтобы ровненько было! laughing
    a.s.zzz888
  6. Идущий Сегодня, 12:36
    “Одно из преимуществ, которого нет у русских, – это союзники,
    заявил он.


    Наши союзники самые лучшие , они в наших руках.
    Идущий
    1. МойВрач Сегодня, 12:51
      Цитата: Идущий
      ... ещё одно из кучи выглянуло... лопаткой сверху прихлопнуть и бетоном залить, чтобы ровненько было!

      Цитата: Egorovich
      Очередной сказочник, брит, с его гнилыми союзничками.

      Цитата: Svarog
      Этот пудель стал слишком много тявкать..

      Мои овации. Браво. Вы победили. laughing
      МойВрач
      1. Идущий Сегодня, 13:13
        Цитата: МойВрач
        Цитата: Идущий
        ... ещё одно из кучи выглянуло... лопаткой сверху прихлопнуть и бетоном залить, чтобы ровненько было!



        Это Вы где у меня такую цитату нашли ? belay
        Идущий
  7. Sergey53 Сегодня, 12:37
    Главное в этой статье прозвучало про полководца Сунь-Цзы, а всё остальное ни про что.
    Sergey53
  8. q75agent Сегодня, 12:40
    без лишних слов wink laughing
    q75agent
  9. Кент0001 Сегодня, 12:42
    Чуваки готовят очередную провокацию в которой обвинят нас. Это будет очередной удобный повод для ужесточения санкций. И да, у нас нет союзников, и это факт. Кого у нас принято причислять к союзникам-это не СОЮЗНИКИ (в буквальном смысле слова).
    Кент0001
  10. Ванёк Сегодня, 12:42
    "Одно из "

    Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную.Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности, и приходит в полную не боеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
    Ванёк
  11. Zomanus Сегодня, 12:43
    Обгадятся?)))
    Zomanus
  12. tolyasik0577 Сегодня, 12:45
    -Несимметричный - это как? Обидятся чтоль?
    tolyasik0577
    1. Orionvit Сегодня, 13:08
      Несимметричный, это когда что то случается, то виноваты в любом случае будут Русские.
      Если мы подверглись хакерской или пропагандистской атаке, возможно, которую они (россияне) отрицают.
      Orionvit
  13. Masya Masya Сегодня, 12:50
    Если Россия проведет кибератаку на Соединённое Королевство, то британское правительство не станет платить той же монетой, а воспользуется «оружием по своему выбору»

    Следуя тому же Сунь-Цзы- создайте оборону, достаточную для отражения любого нападения... слабо?
    Masya Masya
  14. rocket757 Сегодня, 13:35
    Не симметрия мозга, однако.
    Значится потомки славных предков ещё и собственной лоботомии всех предупреждают.
    Смешно, хотя понятно, затолерантились и либеразировались потомки по полной программе ... зачем таким полный мозг, куска хватит!
    rocket757
  15. solzh Сегодня, 13:55
    Почитайте Сунь-Цзы

    Ещё один стратег-философ.
    solzh
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