Лондон пообещал несимметричный ответ на возможную российскую кибератаку
Если Россия проведет кибератаку на Соединённое Королевство, то британское правительство не станет платить той же монетой, а воспользуется «оружием по своему выбору», приводит ИноТВ заявление советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности Марка Седвилла.
Издание Bloomberg поясняет, что Седвилл сослался на известный трактат «Искусство войны» древнекитайского полководца Сунь-Цзы. В этом труде содержатся и другие советы: «Тот, кто знает, когда можно сражаться, а когда нельзя, одержит победу» и «Пусть твои планы будут темны и непроницаемы, как ночь, а когда атакуешь, рази, словно молния».
Советник не стал вдаваться в детали возможного ответа на кибератаки Москвы. Возможно, это связано с тем, что заседание комитета проходило в открытом режиме.
При этом Седвилл отметил, что альянс с европейскими и другими странами даёт Лондону «международное влияние».
Чиновник также обратил внимание на то, что отношение Москвы к Западу «ухудшилось и, вероятно, продолжит ухудшаться».
Давайте возьмём российский пример. Если мы подверглись хакерской или пропагандистской атаке, возможно, которую они (россияне) отрицают. Вероятно, со стороны негосударственного лица, знакомство с которым они будут отрицать, даже если эта атака проводилась в их интересах. Правильный ответ может не находиться в той же области операций,сказал Седвилл, выступая перед парламентским комитетом по национальной стратегии безопасности.
Возможно, правильным будет нанесение ответного удара или подрыв совершенно иной области, в которой мы сможем использовать наши сильные стороны и их слабость. Почитайте Сунь-Цзы: если можешь, сражайся на месте, которое выбираешь сам, а не на том месте, которое выбрали за тебя,продолжил он.
Издание Bloomberg поясняет, что Седвилл сослался на известный трактат «Искусство войны» древнекитайского полководца Сунь-Цзы. В этом труде содержатся и другие советы: «Тот, кто знает, когда можно сражаться, а когда нельзя, одержит победу» и «Пусть твои планы будут темны и непроницаемы, как ночь, а когда атакуешь, рази, словно молния».
Советник не стал вдаваться в детали возможного ответа на кибератаки Москвы. Возможно, это связано с тем, что заседание комитета проходило в открытом режиме.
При этом Седвилл отметил, что альянс с европейскими и другими странами даёт Лондону «международное влияние».
Одно из преимуществ, которого нет у русских, – это союзники,заявил он.
Чиновник также обратил внимание на то, что отношение Москвы к Западу «ухудшилось и, вероятно, продолжит ухудшаться».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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