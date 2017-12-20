Лондон пообещал несимметричный ответ на возможную российскую кибератаку

Давайте возьмём российский пример. Если мы подверглись хакерской или пропагандистской атаке, возможно, которую они (россияне) отрицают. Вероятно, со стороны негосударственного лица, знакомство с которым они будут отрицать, даже если эта атака проводилась в их интересах. Правильный ответ может не находиться в той же области операций,

Возможно, правильным будет нанесение ответного удара или подрыв совершенно иной области, в которой мы сможем использовать наши сильные стороны и их слабость. Почитайте Сунь-Цзы: если можешь, сражайся на месте, которое выбираешь сам, а не на том месте, которое выбрали за тебя,

Одно из преимуществ, которого нет у русских, – это союзники,