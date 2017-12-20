14:12 20 декабря

Индонезия получила первые американские боевые вертолеты АН-64Е Apache Guardian

Как сообщили индонезийские СМИ, 18 декабря 2017 года в аэропорт Лахумад Ахмад Яни в Семаранге (Ява) американскими военно-транспортными самолетами Boeing C-17A Globemaster III были доставлены из США три первых поставленных армейской авиации Индонезии боевых вертолета Boeing АН-64Е Apache Guardian.

Индонезия получила первые американские боевые вертолеты АН-64Е Apache Guardian


Всего по заключенному в 2012 году американо-индонезийскому межправительственному соглашению в рамках американской программы иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) Индонезия приобрела восемь вертолетов АН-64Е Apache Guardian нового производства, четыре из которых должны быть оснащены РЛС AN/APG-78 Longbow. Общая стоимость данной продажи составляет 1,42 млрд долл, включая техническую поддержку, обучение и поставку вооружения, в том числе 140 ракет AGM-114R3 Hellfire, пишет блог bmpd.


Сообщается, что пять остальных вертолетов АН-64Е по данному соглашению должны быть поставлены в Индонезию в феврале 2018 года. Вертолеты АН-64Е поступят на вооружение базирующейся в Семаранге 11-й эскадрильи 1-го крыла армейской авиации Индонезии. Сейчас эта эскадрилья оснащена восемью многоцелевыми вертолетами Bell 205A-1 и восемью NBell 412.

Использованы фотографии: (с) TribunNews / defense-studies.blogspot.com
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Комментарии 9

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  1. xetai9977 Сегодня, 12:51
    Прекрасный выбор., но слишком дорогая !
    xetai9977
    1. капрал Сегодня, 13:34
      Цитата: xetai9977
      но слишком дорогая !

      Затраты себя оправдают, там исламисты шевелиться начали.
      капрал
  2. Лексус Сегодня, 13:15
    Интересно, а с американцами они тоже пальмовым маслом рассчитываются?
    Лексус
  3. rocket757 Сегодня, 13:17
    Торговля в полный рост, молодец Трампуля.! Если эти д-д-д-д-лы не выберут его на второй срок, оченно могут об этом пожалеть!
    А нам? А нам один фиг, наезжать будет любой!
    rocket757
    1. Миханище Сегодня, 13:20
      Трамп наш! Ещё недавно тут столько воплей было таких. Радость была неуёмная, а Обама был мягше, оказывается. :)))
      Миханище
      1. капрал Сегодня, 13:36
        Цитата: Миханище
        Ещё недавно тут столько воплей было таких. Радость была неуёмная

        Михан, ты ведь тоже уря кричал. wink
        капрал
        1. rocket757 Сегодня, 14:07
          А точно кричал? Эк как он быстро переобулся!
          rocket757
      2. rocket757 Сегодня, 14:06
        Да, да я тоже смеялся ... я был за Клинтон - понятна, предсказуема и т.д. вполне сошло бы!
        rocket757
  4. san4es Сегодня, 13:51
    Вертолеты АН-64Е поступят на вооружение базирующейся в Семаранге 11-й эскадрильи 1-го крыла армейской авиации Индонезии

    san4es
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