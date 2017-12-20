Индонезия получила первые американские боевые вертолеты АН-64Е Apache Guardian

Как сообщили индонезийские СМИ, 18 декабря 2017 года в аэропорт Лахумад Ахмад Яни в Семаранге (Ява) американскими военно-транспортными самолетами Boeing C-17A Globemaster III были доставлены из США три первых поставленных армейской авиации Индонезии боевых вертолета Boeing АН-64Е Apache Guardian.Всего по заключенному в 2012 году американо-индонезийскому межправительственному соглашению в рамках американской программы иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) Индонезия приобрела восемь вертолетов АН-64Е Apache Guardian нового производства, четыре из которых должны быть оснащены РЛС AN/APG-78 Longbow. Общая стоимость данной продажи составляет 1,42 млрд долл, включая техническую поддержку, обучение и поставку вооружения, в том числе 140 ракет AGM-114R3 Hellfire, пишет блог bmpd.Сообщается, что пять остальных вертолетов АН-64Е по данному соглашению должны быть поставлены в Индонезию в феврале 2018 года. Вертолеты АН-64Е поступят на вооружение базирующейся в Семаранге 11-й эскадрильи 1-го крыла армейской авиации Индонезии. Сейчас эта эскадрилья оснащена восемью многоцелевыми вертолетами Bell 205A-1 и восемью NBell 412.