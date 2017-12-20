Окская верфь получила контракт на строительство большого гидрографического катера
«Окская судоверфь» (Нижегородская область) получила от Минобороны РФ контракт на строительство одного большого гидрографического катера проекта 19920, сообщает bmpd со ссылкой на «Интефакс-Поволжье».
Срок поставки изделия – 25 октября 2020 года, место поставки – Мурманск. Стоимость сделки составила 1,15 млрд рублей.
Договор подписан по итогам прошедшего в ноябре конкурса. Окская верфь оказалась единственным предприятием, заявка которого была признана соответствующей всем требованиям конкурсной документации. Так, из-за отсутствия части документации не был допущен к участию в конкурсе Судостроительный завод «Море» (Феодосия).
Комментарий bmpd: «До настоящего времени основным строителем больших гидрографических катеров проекта 19920 (шифр "Баклан") для ВМФ России был Судостроительный завод "Вымпел" (Ярославская область). Головной катер проекта 19920 БГК-2090 был построен на ССЗ «Вымпел» и передан ВМФ России в 2008 году. Затем рыбинское предприятие построило еще четыре катера этого типа, сданных в 2012-2016 годах. Сейчас "Вымпел" по государственному контракту с Минобороны строит еще два катера проекта 19920».
Срок поставки изделия – 25 октября 2020 года, место поставки – Мурманск. Стоимость сделки составила 1,15 млрд рублей.
Договор подписан по итогам прошедшего в ноябре конкурса. Окская верфь оказалась единственным предприятием, заявка которого была признана соответствующей всем требованиям конкурсной документации. Так, из-за отсутствия части документации не был допущен к участию в конкурсе Судостроительный завод «Море» (Феодосия).
Комментарий bmpd: «До настоящего времени основным строителем больших гидрографических катеров проекта 19920 (шифр "Баклан") для ВМФ России был Судостроительный завод "Вымпел" (Ярославская область). Головной катер проекта 19920 БГК-2090 был построен на ССЗ «Вымпел» и передан ВМФ России в 2008 году. Затем рыбинское предприятие построило еще четыре катера этого типа, сданных в 2012-2016 годах. Сейчас "Вымпел" по государственному контракту с Минобороны строит еще два катера проекта 19920».
Использованы фотографии: forums.airbase.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти