14:13 20 декабря

Окская верфь получила контракт на строительство большого гидрографического катера

«Окская судоверфь» (Нижегородская область) получила от Минобороны РФ контракт на строительство одного большого гидрографического катера проекта 19920, сообщает bmpd со ссылкой на «Интефакс-Поволжье».

Последний сданный АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск) большой гидрографический катер проекта 19920 "Всеволод Воробьёв".

Срок поставки изделия – 25 октября 2020 года, место поставки – Мурманск. Стоимость сделки составила 1,15 млрд рублей.


Договор подписан по итогам прошедшего в ноябре конкурса. Окская верфь оказалась единственным предприятием, заявка которого была признана соответствующей всем требованиям конкурсной документации. Так, из-за отсутствия части документации не был допущен к участию в конкурсе Судостроительный завод «Море» (Феодосия).

Комментарий bmpd: «До настоящего времени основным строителем больших гидрографических катеров проекта 19920 (шифр "Баклан") для ВМФ России был Судостроительный завод "Вымпел" (Ярославская область). Головной катер проекта 19920 БГК-2090 был построен на ССЗ «Вымпел» и передан ВМФ России в 2008 году. Затем рыбинское предприятие построило еще четыре катера этого типа, сданных в 2012-2016 годах. Сейчас "Вымпел" по государственному контракту с Минобороны строит еще два катера проекта 19920».

Использованы фотографии: forums.airbase.ru
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Комментарии 7

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  1. Кокос Сегодня, 13:05
    «Окская судоверфь» (Нижегородская область) получила от Минобороны РФ

    Интересное судно...тем более от Мин Обороны... laughing
    Кокос
  2. Миханище Сегодня, 13:15
    Молодцы наши! Прирастаем мощью катеров. Немного, но в копилку. Штатовцы ни одного катера не ввели, а у нас уже есть контракт! Правильно.
    Миханище
  3. максим1987 Сегодня, 13:19
    Цитата: Миханище
    Молодцы наши! Прирастаем мощью катеров. Немного, но в копилку. Штатовцы ни одного катера не ввели, а у нас уже есть контракт! Правильно.


    порадоваться или поплакать? request Но за навашинцев рад
    максим1987
    1. Burbon Сегодня, 13:26
      Цитата: Миханище
      Молодцы наши!

      ??... laughing
      Цитата: Миханище
      Прирастаем мощью катеров

      wassat belay
      Цитата: Миханище
      Штатовцы ни одного катера не ввели

      ага...только АПЛ, ЭМ...что же ты за них не рад???
      Цитата: максим1987
      Но за навашинцев рад

      тоже рад и очень, но как под Дзержинском он проходить будет?...только в половодьте....
      Burbon
    2. Serg65 Сегодня, 13:44
      Цитата: максим1987
      за навашинцев рад

      Мордовщиковская верфь имеет большую историю, знаменитые "Волго-Доны" её продукция, а самое интересное судно в смысле названия - это наливная баржа "Комсомолка Судоплатова" bully
      Serg65
  4. Дирижер Сегодня, 13:34
    Нет что бы авианосец или хотя бы крейсер , а то катер))))
    Дирижер
    1. Serg65 Сегодня, 13:45
      Цитата: Дирижер
      Нет что бы авианосец или хотя бы крейсер , а то катер))))

      laughing А прикольно наверное было бы строительство авианосца на Волге!!!!!
      Serg65
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