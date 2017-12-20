Госдума разрешила признанным ограниченно годными к службе в армии проходить новый осмотр

граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва на военную службу как ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское переосвидетельствование. В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и может быть призван на военную службу

Госдума приняла 20 декабря закон, разрешающий призывать в армию мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые были признаны ограниченно годными к воинской службе по состоянию здоровья, если после медицинского переосвидетельствования они признаются годными.Устанавливается, чтоРазработчики поясняли, что многие признанные ограниченно годными к воинской службе после лечения и прохождения медицинского переосвидетельствования признаются годными (в том числе с незначительными ограничениями). Однако в настоящее время призыв этих граждан законодательством РФ не предусмотрен. Вместе с тем сенаторы отмечают, что " военные комиссариаты и в органы законодательной власти поступает значительное количество обращений таких граждан с просьбами о рассмотрении вопроса о возможности пройти медицинское переосвидетельствование, чтобы в дальнейшем попасть на воинскую службу.По мнению думского комитета по обороне, предоставление гражданам дополнительной возможности по исполнению ими своей конституционной обязанности и долга по защите Отечества заслуживает поддержки, передает ТАСС