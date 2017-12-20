14:14 20 декабря

Госдума разрешила признанным ограниченно годными к службе в армии проходить новый осмотр

Госдума приняла 20 декабря закон, разрешающий призывать в армию мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые были признаны ограниченно годными к воинской службе по состоянию здоровья, если после медицинского переосвидетельствования они признаются годными.

Госдума разрешила признанным ограниченно годными к службе в армии проходить новый осмотр


Устанавливается, что


граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва на военную службу как ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское переосвидетельствование. В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и может быть призван на военную службу


Разработчики поясняли, что многие признанные ограниченно годными к воинской службе после лечения и прохождения медицинского переосвидетельствования признаются годными (в том числе с незначительными ограничениями). Однако в настоящее время призыв этих граждан законодательством РФ не предусмотрен. Вместе с тем сенаторы отмечают, что " военные комиссариаты и в органы законодательной власти поступает значительное количество обращений таких граждан с просьбами о рассмотрении вопроса о возможности пройти медицинское переосвидетельствование, чтобы в дальнейшем попасть на воинскую службу.

По мнению думского комитета по обороне, предоставление гражданам дополнительной возможности по исполнению ими своей конституционной обязанности и долга по защите Отечества заслуживает поддержки, передает ТАСС


Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 17

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  1. rocket757 Сегодня, 13:06
    Эт как, типа хотят сами или поймать тех кто закосил?
    rocket757
    1. Geisenberg Сегодня, 13:12
      Цитата: rocket757
      Эт как, типа хотят сами или поймать тех кто закосил?


      Это типа как в кино : "Сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию. С последним мириться было нельзя, и за дело принялся знающий человек — наш военком. ..." итд по тексту.

      То есть гражданин благополучно откосил, но его опять потянут на комиссию и таки да признают годным ... пусть даже он сдохнет на первом же марафоне.
      Geisenberg
    2. AST507 Сегодня, 13:17
      Это типа,у кого ноги правой и левой руки нет-в штаб рекрутируют,правая-то рука есть,писарем будет laughing Насмотрелся я на эту "социальную справедливость",когда человека в гошпиталь надо,а не в войска. am Рабоче-Крестьянская Красная Армия"!!!!!!!Давайте вещи называть своими именами.
      AST507
    3. Sergey53 Сегодня, 13:24
      Цитата: rocket757
      Эт как, типа хотят сами или поймать тех кто закосил?

      Правильно, надо всех калек призвать пройти по новой медкомиссию. Может уже отросли новые конечности.
      Sergey53
      1. faridg7 Сегодня, 13:46
        Ну, вот мой младший к новому году приедет домой, спрошу, может захочет еще разок пройти медкомиссию, может в этот раз хирург не будет придираться к компрессионному перелому позвоночника( о котором кроме хирурга никто не вспоминает), и мальчишка всетаки поедет в Воронеж учиться. Хотел учиться по специальности эксплуатация беспилотников, но медики оказались против.
        faridg7
        1. rocket757 Сегодня, 14:01
          Посмотрим.
          Будем судить по фактам и диагнозам.
          Утверждать. что милитаризация наше всё ... пока нет. Разные случаи встречаются, но за не отросшие вовремя ноги\ руки я б не беспокоился, у военных не наблюдается серьёзного кризиса недобора, а вот откосивших эт всё сильно должно напрячь ... дело сильно тратами дополнительными пахнет.
          rocket757
  2. MoJloT Сегодня, 13:07
    Нет препятствий патриотам
    MoJloT
  3. Кокос Сегодня, 13:07
    Господи ...война намечаецо?
    Кокос
  4. ando_bor Сегодня, 13:09
    Сейчас всех не призывают, призывают приблизительно треть от призывного контингента, может чуть больше на демографической яме, и некоторые изначально отмазовшеяся со временем передумывают, теперь и у них есть шанс в армию попасть.
    ando_bor
  5. kot28.ru Сегодня, 13:09
    Это типа для тех,кто вначале закосил а тут перспективка есть,но нужен военный билет?
    kot28.ru
  6. vladimirvn Сегодня, 13:10
    Глубинка чахнет. За МКАДом жизни нет. Последний, приличный социальный лифт- пойти в армию.
    vladimirvn
  7. 72jora72 Сегодня, 13:10
    Цитата: Кокос
    Господи ...война намечаецо?
    А Вы до сих пор сомневаетесь?
    72jora72
  8. edeligor Сегодня, 13:29
    Всё КАБЗДЕЦ!!! Теперь все психи рванут в комиссариаты призываться. В думе деньги считают или как? Для тех, кто застрял в 90-х - сейчас взятки в военкоматах предлагают за то, чтобы в армию пойти, а не откосить как здесь некоторые выражаются. Так вот, большая часть из ограниченно годных (В-шников) которые несогласны с решением призывной комиссии это реальные психи и неумные люди. Теперь представьте с какой настойчивостью они воспользуются своим новым правом. Кто служил в военном комиссариате тот поймёт...
    edeligor
  9. Мар.Тира Сегодня, 13:31
    Цитата: AST507
    Это типа,у кого ноги правой и левой руки нет-в штаб рекрутируют,правая-то рука есть,писарем будет laughing Насмотрелся я на эту "социальную справедливость",когда человека в гошпиталь,а не в войска. am Рабоче-Крестьянская Красная Армия"!!!!!!!Давайте вещи называть своими именами.

    Дибилизм возвращается?А как же слова Шойгу о том,что от призывников отбою нет.В Советское время брату до армии делали операцию распилили кость ноги,и вставили спицы для вытяжки.Призвали в армию как ГОДНЫМ!!!!Отправили в учебку,а через полгода при отправке по распределению военные медики схватились за головы.Хотели сразу комиссовать но он упросил служить кинологом,без физических нагрузок.Похоже и сейчас ни чего ни меняется?
    Мар.Тира
  10. win9090 Сегодня, 13:38
    Сейчас тоже нет проблем пройти комиссию повторно
    win9090
  11. лысова Сегодня, 13:42
    А вот у меня есть знакомые, которых медкомиссия забраковала. А они хотели в Армию.Они сейчас здоровы - болезни не значительные, давно вылечились - а желание служить не пропало. Я их понимаю.
    лысова
  12. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:52
    Не, а что, примерно конечности подсчитают и годен, вперед. КМБ и на войну.
    Генерал Песчаных Карьеров
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