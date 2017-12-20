14:14 20 декабря

Украина и США проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял в четверг резолюцию о необходимости борьбы с героизацией нацизма и противодействия современным формам расизма, расовой дискриминации и ксенофобии, передает ТАСС.



Соединенные Штаты, Украина и Палау оказались единственными странами, проголосовавшими против резолюции, представленной Россией в соавторстве с 54 государствами. За документ высказалась 131 страна, еще 48 государств, в том числе члены ЕС, воздержались.


В документе, который будет вынесен на рассмотрение пленарной сессии ГА в декабре, выражается «глубокая озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения им мемориалов», а также «непрекращающихся попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны».

Третий комитет ГА призвал страны «принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Месяцем ранее в ходе обсуждения подготовленного Москвой текста американская делегация предложила внести поправки в документ, удалив из него целый ряд положений, в том числе пункт, в котором выражается «обеспокоенность участившимся осквернением и разрушением памятников борцам с нацизмом». Предложение американской стороны было отклонено подавляющим большинством голосов, напоминает газета Взгляд.

В начале ноября посольство РФ в Вашингтоне осудило отказ США поддерживать резолюции ООН против героизации нацизма, подчеркнув, что «оправдания США по этому поводу звучат неубедительно».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 13:24
    Оставлю картинку
    Владыка Ситх
    1. Миханище Сегодня, 13:26
      Иннокентий - полностью на Вашей стороне!
      Миханище
    2. svp67 Сегодня, 13:30
      Цитата: Владыка Ситх
      Оставлю картинку

      Не точно же...
      Соединенные Штаты, Украина и Палау оказались единственными странами, проголосовавшими против резолюции
      Против ТРИ страны. Удивлен, что Канада к ним не примкнула...
      svp67
      1. kot28.ru Сегодня, 13:35
        А кАнАдА скорее воздержалась ,как и вассалы матрасии в Европе! hi
        kot28.ru
        1. svp67 Сегодня, 13:37
          Цитата: kot28.ru
          А кАнАдА скорее воздержалась ,как и вассалы матрасии в Европе!

          Этому то не удивлен, удивлен, что не поддержала.
          svp67
      2. Ушлый_башкорт Сегодня, 13:38
        Там странно, что всего (!) три страны против. Удивительно не видеть в этом списке прибалтов всяких.
        Ушлый_башкорт
        1. svp67 Сегодня, 13:42
          Цитата: Ушлый_башкорт
          Удивительно не видеть в этом списке прибалтов всяких

          А они ж все "по-партизански" делают...
          svp67
          1. Ушлый_башкорт Сегодня, 13:47
            Это вы про то, что они нацистов своих борцами за свободу называют? Так вечно афедроном крутить не получится, обязательно спрос будет и вот это вот "мы не голосовали против резолюции" не прокатит.
            Ушлый_башкорт
    3. keeper03 Сегодня, 13:46
      США и есть страна поддержки фашизма, терроризма, сепаратизма и т.д. и т.п. Главный источник нечисти !!! negative
      keeper03
    4. dison Сегодня, 13:56
      Не будут же они против себя голосовать.
      dison
  2. Masya Masya Сегодня, 13:26
    что тут говорить и так ясно ху из ху...
    Masya Masya
    1. kot28.ru Сегодня, 13:32
      Неофашисты не приемлют никакого осуждения,ибо это якобы ущемляет права меньшинств! hi
      Недобили тварей! am
      kot28.ru
    2. Соломон Кейн Сегодня, 13:32
      Вот именно, кто "ХУ", был , тот "ХУ" и остался , вопреки всему общечеловеческому.........
      Марина Витальевна, моё почтение! hi
      Соломон Кейн
      1. Masya Masya Сегодня, 13:40
        Константин, приветик! love
        Цитата: Соломон Кейн
        вопреки всему общечеловеческому

        а этих куда отнести? вроде как и не против, вроде как и не за... толерантные млин...
        48 государств, в том числе члены ЕС, воздержались.
        recourse
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 14:03
          Масенька. добрейшего! love тут вопрос сложный, все, считай, против фашистов, и пример окраины им в помощь! но проголосовать против залужников как-то неудобно, что ли? вот и молчат, как рыба об лед!
          роман66
  3. Sergey53 Сегодня, 13:26
    Кто бы в этом засомневался? Растили его с 1945го, укрывали бандеровцев.
    Sergey53
  4. Миханище Сегодня, 13:27
    Ничего, хе-хе ещё год протянем, а потом война! Ух, несладко придётся штатникам, когда мы вступим на их землю. И команда "в перёд!".
    Миханище
    1. лесовозник Сегодня, 13:33
      Цитата: Миханище
      Ничего, хе-хе ещё год протянем, а потом война! Ух, несладко придётся штатникам, когда мы вступим на их землю. И команда "в перёд!".

      Мужик пьяный домой приходит - жена ему - опять нажрался? - он в ответ - да повод серьёзный, я в партию вступил! - она ему - ясно, вчера в дерьмо, а сегодня в партию laughing
      лесовозник
    2. ССИ Сегодня, 13:34
      "Вперед" - пишется слитно (если Вам это не известно). И этот Ваш пост - это что, призыв к разжиганию войны? Админы, вы где?
      ССИ
      1. Миханище Сегодня, 13:43
        К какому разжиганию??? Это наши деды, которые шли в бой - разжигали войну? Модераторы - почему сторонники Навального здесь себя так вольготно чувствуют???
        Миханище
    3. _Ugene_ Сегодня, 13:38
      явно не в адеквате человек
      _Ugene_
      1. капрал Сегодня, 13:44
        Цитата: _Ugene_
        явно не в адеквате человек

        Так это Михан-Отдел-Виталий реинкарнировался. А его всегда заносило. laughing
        капрал
        1. роман66 Сегодня, 14:03
          надо все-таки закусывать drinks
          роман66
  5. Slon_on Сегодня, 13:38
    Флаг Палау - тоже жовто-блакитны
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Палау
    Видать братья скакуасам
    Slon_on
  6. rocket757 Сегодня, 13:54
    Оправдания этому просто нет ... надо называть вещи своими именами банда рейх Америки, вот и всё понятно будет.
    rocket757
  7. Житель Урала Сегодня, 13:57
    Ну вот хоть ФШСА перед всеми маску сняли
    Житель Урала
  8. sergevonsohrn Сегодня, 13:57
    всего две страны поддержало единственное нацистское государство в мире- украину! ну и как же быть с "весь мир с нами" и "ахрессор- в полной изоляции"?!!!.... вот ведь где правда-то вылезла!
    sergevonsohrn
  9. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:01
    История идет по спирали - Третий Рейх - фашизм с национализмом, США их покрывает, дает деньги и ресурсы.
    Наши дни - Украина - фашизм с национализмом, США их покрывает, дает деньги и ресурсы.
    Генерал Песчаных Карьеров
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