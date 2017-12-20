Украина и США проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял в четверг резолюцию о необходимости борьбы с героизацией нацизма и противодействия современным формам расизма, расовой дискриминации и ксенофобии, передает ТАСС.
Соединенные Штаты, Украина и Палау оказались единственными странами, проголосовавшими против резолюции, представленной Россией в соавторстве с 54 государствами. За документ высказалась 131 страна, еще 48 государств, в том числе члены ЕС, воздержались.
В документе, который будет вынесен на рассмотрение пленарной сессии ГА в декабре, выражается «глубокая озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения им мемориалов», а также «непрекращающихся попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны».
Третий комитет ГА призвал страны «принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».
Месяцем ранее в ходе обсуждения подготовленного Москвой текста американская делегация предложила внести поправки в документ, удалив из него целый ряд положений, в том числе пункт, в котором выражается «обеспокоенность участившимся осквернением и разрушением памятников борцам с нацизмом». Предложение американской стороны было отклонено подавляющим большинством голосов, напоминает газета Взгляд.
В начале ноября посольство РФ в Вашингтоне осудило отказ США поддерживать резолюции ООН против героизации нацизма, подчеркнув, что «оправдания США по этому поводу звучат неубедительно».
Соединенные Штаты, Украина и Палау оказались единственными странами, проголосовавшими против резолюции, представленной Россией в соавторстве с 54 государствами. За документ высказалась 131 страна, еще 48 государств, в том числе члены ЕС, воздержались.
В документе, который будет вынесен на рассмотрение пленарной сессии ГА в декабре, выражается «глубокая озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения им мемориалов», а также «непрекращающихся попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны».
Третий комитет ГА призвал страны «принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».
Месяцем ранее в ходе обсуждения подготовленного Москвой текста американская делегация предложила внести поправки в документ, удалив из него целый ряд положений, в том числе пункт, в котором выражается «обеспокоенность участившимся осквернением и разрушением памятников борцам с нацизмом». Предложение американской стороны было отклонено подавляющим большинством голосов, напоминает газета Взгляд.
В начале ноября посольство РФ в Вашингтоне осудило отказ США поддерживать резолюции ООН против героизации нацизма, подчеркнув, что «оправдания США по этому поводу звучат неубедительно».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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