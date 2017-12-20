Погранслужба РФ получит на вооружение светозвуковые гранаты и резиновые дубинки
Российские пограничники получат на вооружение электрошокеры, светозвуковые гранаты, резиновые дубинки и другое служебное оснащение нелетального действия, сообщает РИА Новости.
Соответствующий перечень спецсредств утвержден распоряжением российского правительства.
«Утвердить прилагаемый перечень специальных средств, состоящих на вооружении пограничных органов федеральной службы безопасности», – говорится в распоряжении №2855-р от 16 декабря 2017 года.
Перечень, в частности, включены «наручники различного конструктивного исполнения, слезоточивые вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия (патроны, гранаты, выстрелы), устройства для принудительной остановки транспорта, электрошоковые устройства контактного и дистанционного действия, спецсредства, содержащие взрывчатые вещества».
Указанные спецсредства пограничники могут применять в составе пограничных нарядов, осмотровых групп, экипажей пограничных кораблей и иных подразделений, а также лично при выполнении служебных обязанностей по защите госграницы России.
Соответствующий перечень спецсредств утвержден распоряжением российского правительства.
«Утвердить прилагаемый перечень специальных средств, состоящих на вооружении пограничных органов федеральной службы безопасности», – говорится в распоряжении №2855-р от 16 декабря 2017 года.
Перечень, в частности, включены «наручники различного конструктивного исполнения, слезоточивые вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия (патроны, гранаты, выстрелы), устройства для принудительной остановки транспорта, электрошоковые устройства контактного и дистанционного действия, спецсредства, содержащие взрывчатые вещества».
Указанные спецсредства пограничники могут применять в составе пограничных нарядов, осмотровых групп, экипажей пограничных кораблей и иных подразделений, а также лично при выполнении служебных обязанностей по защите госграницы России.
Использованы фотографии: https://www.kavkazplus.com
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