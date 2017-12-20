14:14 20 декабря

Погранслужба РФ получит на вооружение светозвуковые гранаты и резиновые дубинки

Российские пограничники получат на вооружение электрошокеры, светозвуковые гранаты, резиновые дубинки и другое служебное оснащение нелетального действия, сообщает РИА Новости.

Погранслужба РФ получит на вооружение светозвуковые гранаты и резиновые дубинки


Соответствующий перечень спецсредств утвержден распоряжением российского правительства.


«Утвердить прилагаемый перечень специальных средств, состоящих на вооружении пограничных органов федеральной службы безопасности», – говорится в распоряжении №2855-р от 16 декабря 2017 года.

Перечень, в частности, включены «наручники различного конструктивного исполнения, слезоточивые вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия (патроны, гранаты, выстрелы), устройства для принудительной остановки транспорта, электрошоковые устройства контактного и дистанционного действия, спецсредства, содержащие взрывчатые вещества».

Указанные спецсредства пограничники могут применять в составе пограничных нарядов, осмотровых групп, экипажей пограничных кораблей и иных подразделений, а также лично при выполнении служебных обязанностей по защите госграницы России.

Использованы фотографии: https://www.kavkazplus.com
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Комментарии 7

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  1. svp67 Сегодня, 13:45
    Погранслужба РФ получит на вооружение светозвуковые гранаты и резиновые дубинки
    а где РЕЗИНОВЫЕ пули, от них бы больше толку было бы, во многих ситуациях...
    А про резиновую дубинку, почему то это вспоминается
    svp67
  2. капрал Сегодня, 13:47
    «Утвердить прилагаемый перечень специальных средств....... от 16 декабря 2017 года.

    belay А что, раньше спецсредств у погранцов не было??? belay belay
    капрал
    1. kot28.ru Сегодня, 13:50
      Не,задерживали исключительно с помощью дубины или кола осинового и вязали супостата веревкой! wassat
      Скорее,речь об очередной закупке спецсредств! hi
      kot28.ru
      1. Житель Урала Сегодня, 14:01
        Ну сейчас вместо дубины отвлекающие светозвуковые устройства и осину на резину поменяли в качестве слезоточивого средства..
        Житель Урала
    2. Genry Сегодня, 13:54
      Цитата: капрал
      А что, раньше спецсредств у погранцов не было???

      Приклад Калашникова, а при необходимости, примкнутый штык, позволяли избегать следственных отчетов по расходу патронов.
      Genry
  3. rocket757 Сегодня, 13:50
    Калаш да лимонка, шо ещё для счастья надо?
    Всё равно, как пёхом лазили по горам и весям, так оно и будет!
    rocket757
  4. ul_vitalii Сегодня, 14:13
    К выборам готовятся, весь джентельменский набор на лицо. А может на украинской границе много желающих.
    ul_vitalii
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