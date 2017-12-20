Ирак заинтересован в поставках российской военной техники

Учитывая задачи, возлагаемые сегодня на Вооруженные силы Ирака, как в рамках борьбы с ИГИЛ (группировка запрещена в России), так и обеспечения региональной стабильности, для Багдада представлял бы интерес широкий спектр российских вооружений. В первую очередь это танки Т-90С, самоходные гаубицы "Мста", миномёты калибра 120 и 82 миллиметра, тяжелые огнеметные системы "ТОС-1А",

Учитывая, что иракский офицерский корпус хорошо знаком с советской и российской военной техникой, которая оптимально подходит для этого театра военных действий, Москва является одним из самых важнейших и надежных партнеров Багдада в сфере ВТС,