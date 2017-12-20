14:13 20 декабря

Ирак заинтересован в поставках российской военной техники

Багдад заинтересован в поставках широкого спектра российского вооружения, включая танки Т-90С, гаубицы «Мста», штурмовики Су-25 и комплексы ПВО «Панцирь-С1», передает РИА Новости.

Ирак заинтересован в поставках российской военной техники


Ранее генсек Минобороны Ирака Мухаммед аль-Абади встретился с директором Федеральной службы по ВТС РФ Дмитрием Шугаевым для обсуждения текущих и планируемых поставок российского оружия.


Учитывая задачи, возлагаемые сегодня на Вооруженные силы Ирака, как в рамках борьбы с ИГИЛ (группировка запрещена в России), так и обеспечения региональной стабильности, для Багдада представлял бы интерес широкий спектр российских вооружений. В первую очередь это танки Т-90С, самоходные гаубицы "Мста", миномёты калибра 120 и 82 миллиметра, тяжелые огнеметные системы "ТОС-1А",
рассказали агентству в Центре анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Рассказывая об авиатехнике, к которой проявляют интерес иракцы, представитель центра назвал «штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-35 и Ми28НЭ, а также военно-транспортные машины Ми-17». По его словам, из средств ПВО иракская сторона могла бы приобрести зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а также противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э".

Он подчеркнул, что приведенный перечень вооружений, основанный на стоящих перед иракской армией задачах, «не является окончательным списком оружия», в котором нуждается армия Ирака, и в ходе переговоров Багдад может сформулировать конкретные запросы на военную технику российского производства.

Учитывая, что иракский офицерский корпус хорошо знаком с советской и российской военной техникой, которая оптимально подходит для этого театра военных действий, Москва является одним из самых важнейших и надежных партнеров Багдада в сфере ВТС,
добавил представитель ЦАМТО.

Говоря о платежеспособности иракской стороны, собеседник подчеркнул, что эта нефтедобывающая страна «обладает достаточными золотовалютными ресурсами, чтобы оплатить названные вооружения за счет прямых взаиморасчетов».

Использованы фотографии: https://sputniknews.com
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Комментарии 3

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  1. Миханище Сегодня, 14:05
    Молодцы наши! Но только за живые деньги! Пусть отдают наличкой для надёжности. И взамен мы постоим у них базу нашу!
    Миханище
    1. zivXP Сегодня, 14:11
      И зачем нужна там база?
      zivXP
  2. Троль Сегодня, 14:13
    Конечно заинтересован. Все сразу уйдет на разборку в лаборатории США
    Троль
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