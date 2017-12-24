17:14 24 декабря
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Неудача американцев не отменяет неизбежного появления рельсотрона

Неудача американцев не отменяет неизбежного появления рельсотронаСогласно утечкам в американские СМИ, Конгресс сворачивает проект создания рельсотрона – заказчиков не устроили дальность полета снаряда и скорость перезарядки. Теперь у России есть шанс успеть первой, тем более что появление этого чудо-оружия неизбежно в любом случае. Если, конечно, удастся решить главную проблему, связанную с ним.

Наша цивилизация во многом кустарна. Человечество открыло несколько простейших законов физики и до сих пор их эксплуатирует. По сути, весь прогресс сводится к модификациям электромагнитной индукции и железным полоскам, которые выгибаются от нагрева и замыкают (размыкают) контакты.

Впускной клапан воды в стиральной машине и клапан впрыска бензина дорогой иномарки одинаковы. И там, и там – медная катушка со стальным сердечником. В нужное время на катушку подается напряжение, образуется электромагнитное поле, стальной сердечник втягивается внутрь, открывает отверстие – и вода или бензин поступают в агрегат. Когда напряжение пропадает, обычная пружина возвращает сердечник на место. Если убрать специальные утяжелители внутри стиралки и поставить ее на колеса, то во время отжима она рванет с места с начальной скоростью в 140 километров в час. Если бы она поехала вертикально, то через два часа с копейками вышла бы на орбиту Земли. Наши ракеты и космические корабли – это те же стиральные машины с петардами по бокам.


Главная проблема этой разновидности прогресса – материалы. Человечество так и не научилось делать по-настоящему прочные, легкие, ударостойкие вещи. Данное проклятие преследует нас до сих пор и вот теперь встало на пути рельсотрона.

И вечный запас патронов

Первую электромагнитную пушку еще в 1916 году собрали друзья французы Фашон и Виллепле. Их орудие разгоняло 50-граммовый снаряд до 200 метров в секунду. Отличный результат для того времени, однако открытие не оценили вплоть до того момента, пока порох не исчерпал себя окончательно (пороховой заряд может разогнать снаряд максимум до 2,5 км в секунду).

Как это часто бывает, принцип действия чудо-оружия незатейлив и прост. Представим себе два железных рельса. К ним нужно подключить электричество, но то, что у нас в розетках, не подойдет – нужен постоянный ток. Нашли, подключили, ничего не происходит. Но потом Хендрик Лоренц взял некий токопроводящий снаряд (например, котика), замкнул им рельсы, и котик пулей вылетел параллельно рельсам аккурат в стену. Что же произошло?

Когда снаряд замкнул оба рельса, ток потек сначала по рельсу с плюсом, потом по снаряду, потом по рельсу с минусом. Вокруг проводников с током устанавливается электромагнитное поле, оно как бы закручивается линиями вокруг проводника. Силовые линии одного поля сталкиваются с силовыми линиями другого поля, и оба поля упираются в силовые линии вокруг снаряда. Возникает сила Лоренца, которая и швыряет котиков об стену.

Данный эффект был известен давно. Но только недавно на рельсы решили положить снаряд и пульнуть им по противнику. Оказалось, электродвижущая сила разгоняет снаряд до таких скоростей, что не нужно никакой взрывчатки – болванка разрушает бронеобъекты противника силой кинетической энергии, а это страшная сила. Все помнят пример из физики о бейсбольном мяче, летящем со скоростью света – в итоге случится взрыв наподобие ядерного. Скорость у рельсотронных снарядов поменьше, но мало никому не покажется.

Отсюда вытекает целый ряд преимуществ рейлгана. Боеприпас рельсотрона – это всего лишь чушка. Ей не нужны взрыватели и взрывчатка. Чушка никогда не сдетонирует при попадании вражеского снаряда. По сравнению со снарядами и ракетами, чушки занимают на корабле значительно меньше места. Это повышает и живучесть корабля, и его возможный боезапас.

В перспективе гиперзвуковые чушки можно использовать в качестве зенитных ракет.

Одна крылатая ракета стоит плюс-минус миллион долларов. В современной войне таких ракет требуется много. Например, за 78 дней операции НАТО в Югославии США выпустили порядка 218 крылатых ракет морского базирования и 60 крылатых ракет воздушного базирования, а Британия добавила от себя еще 20 крылатых ракет с подводной лодки. В итоге порядка 300 миллионов долларов буквально улетели в трубу. А если война растянется на год? На два? Только на одних крылатых ракетах разоришься.

Рельсовая пушка может стрелять по целям с еще большим поражающим эффектом, но обычными трехкопеечными чушками. Можно даже кусок корабля отодрать и выстрелить им по противнику. Такое понятие, как «кончились патроны», исчезает вовсе.

При этом, в отличие от ракеты, летящую на гиперзвуковой скорости чушку крайне трудно перехватить силами ПРО и ПВО.

По расчетам ученых, пушка с дульной энергией 32 мегаджоуля стреляет десятикилограммовой чушкой примерно на 400 километров. 64-мегаджоульное орудие выстреливает снаряд более чем на 500 километров. Скорострельность рейлгана – восемь выстрелов в минуту.

В 2018 году несколько таких пушек планировали поставить на боевые корабли проекта Zumwalt. Но проблемы технического свойства обнаружились уже сегодня.

У снаряда огромное ускорение, и после восьми выстрелов рельсы приходят в негодность. То есть ствол надо менять, и при темпе стрельбы восемь выстрелов в минуту – менять каждую минуту. Следовательно, нужны новые, более прочные материалы для изготовления ствола, а их пока нет и вроде бы не предвидится.

Тем не менее, по расчетам военных моряков, первые полноценные рельсотроны должны встать на вооружение в 2020 году.

«Я из пушки в небо уйду»

Очень часто с рельсотронами путают еще одно перспективное оружие будущего – пушку Гаусса (Gauss gun). Немудрено, принцип действия у него такой же – электромагнитное ускорение масс. Только стрельба этими массами происходит немного по-другому.

Представим себе несколько соленоидов (катушек индуктивности), через которые проходит ствол оружия. Сам ствол является диэлектриком, поэтому при подаче напряжения на катушку никак не реагирует на магнитное поле. Зато на это поле прекрасно реагирует снаряд внутри ствола. Когда включается первая катушка, магнитное поле втягивает болванку внутрь соленоида, что тоже напоминает работу клапана подачи воды у стиральной машины.

Когда снаряд зашел внутрь, первая катушка отключается и мгновенно включается второй соленоид. Снаряд летит вперед с нарастающей скоростью – и так далее. Чем мощнее и короче импульс катушки, тем быстрее летит снаряд.

Гаусс-ган несравненно лучше любого порохового оружия. Ручная штурмовая винтовка Гаусса может стрелять обычными стальными шариками, ей не нужны дорогостоящие патроны, и она может изменять скорость и кинетическую энергию пули по желанию стрелка. Это означает, что вы можете варьировать степень ущерба по своему усмотрению.

Например, вы поставили регулятор оружия на сверхзвуковую скорость – и пуля проделает в руке противника аккуратную дырочку, которую можно залепить пластырем. Если установить дозвуковую скорость, руку оторвет напрочь.

Еще одно достоинство пушки Гаусса – бесшумность выстрела на дозвуковых скоростях. Кому приходилось стрелять в плохих людей, прекрасно знают, что под каждый случай надо иметь особенный патрон. Для бесшумной стрельбы – дозвуковой с утяжеленной пулей на 9 мм. Для боя на 300–400 метров хватит обычного боеприпаса 5,45. На дистанции в 1000 и более метров нужны уже винтовочные патроны 7,62 или вообще крупнокалиберный пулеметный вариант 12,7 мм. Отдача от последнего боеприпаса такая, что ломает прикладом ключицы и выворачивает плечо. Нужно быть здоровым мясистым мужиком, чтобы вообще браться за такое оружие.

Для пушки Гаусса всё едино – и убивать кого-то бесшумно, и стрелять на 1200 метров. Знай себе рычажок мощности меняй. При этом отдачи почти никакой, стрелять может даже младенец. Поступив в школу, бывший младенец может собрать Гаусс-ган из подручных материалов – ему для этого хватит начальных знаний по физике.

Пушки Гаусса можно применять даже для запуска легких спутников на орбиту Земли. Для российской космической промышленности это более чем актуально, и наши ученые уже работают в этом направлении.

Представители Российской академии наук заявляли, что им удалось разогнать снаряд того же рельсотрона до ускорения в 11 километров в секунду. Этого достаточно, чтобы преодолеть притяжение Земли и выйти на ее орбиту. Для выхода в открытый космос не хватает совсем чуть-чуть. Во время тренировочной стрельбы российские ученые столкнулись с теми же проблемами, что и американцы: быстро изнашивается «ствол» рельсотрона.

Посреди этого пиршества знаний и научных прорывов американцы вдруг заявляют, что сворачивают проект, сдают ключи вахтерше и расходятся по домам. Навсегда.

Как пишет профильное издание Task&Purpose со ссылкой на источники в Конгрессе, рельсотрон должен был разгонять снаряд до 8 тысяч км в час, причем с дальностью полета в 160 километров, но нынешние показатели вдвое хуже, несмотря на 500 млн долларов, вложенных в проект начиная с 2005 года. Теперь проект свернут ради чего-нибудь более перспективного, например, радиоэлектронного.

На самом деле, кто там что сворачивает, достоверно не известно. Сейчас идет вторая серия холодной войны, в эту пору никому верить нельзя. В советские времена американцы не раз обманывали нашу оборонку: дадут информацию, будто бы добились невероятных успехов в какой-то области, и сидят – ждут, пока советские ученые истратят кучу народных денег и наконец-то выяснят, что исследования ведут в тупик. Бывает и наоборот: что-то объявляется бесперспективным и тихо дорабатывается до состояния боевой готовности.

Американцам можно верить, можно не верить. Но сама логика жизни все равно заставит оружейников создать мощные рельсотроны и Гаусс-ганы. Пусть и несколько позже, чем казалось еще недавно.
Автор: Алексей Оверчук
Первоисточник: https://vz.ru/society/2017/12/19/900166.html


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Комментарии 35

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  1. Vard Сегодня, 06:53
    Увы... Все портит атмосфера... Она и лазерному оружию мишает... И рельсовому... Хотя судя по обьему затраченных денег всех все устраивает...
    Vard
    1. jolly deckhand Сегодня, 06:56
      Да нет,это же не СОИ...Будущее за таким вот оружием... hi
      jolly deckhand
      1. Vard Сегодня, 07:21
        Есть скажем так некие природные факторы... Которые не учитывают изобретатели... И это мешает создать очередную вундервафлю... И слава богу...
        Vard
        1. Правда Сегодня, 09:03
          Цитата: Vard
          Есть скажем так некие природные факторы... Которые не учитывают изобретатели...

          Не просветите какие?
          Правда
    2. Правда Сегодня, 09:04
      Цитата: Vard
      Увы... Все портит атмосфера... Она и лазерному оружию мишает... И рельсовому...
      ... И огнестрельному. И даже стрелы испытывают сопротивление воздуха.
      Правда
  2. Razvedka_Boem Сегодня, 07:17
    Есть мрачный, фантастический роман "Уничтожение", так описывается корабль с рельсотроном. И там упоминается то, что не учел автор статьи, говоря о дальности стрельбы из такого оружия - кривизну Земли.
    Razvedka_Boem
    1. Правда Сегодня, 09:12
      Цитата: Razvedka_Boem
      И там упоминается то, что не учел автор статьи, говоря о дальности стрельбы из такого оружия - кривизну Земли.

      Не в дальности дело, я думаю. Энергия удара колоссальная. Плюс боеприпасы=снаряды. Это как если бы автомат заряжать только пулями, без гильз.
      Правда
      1. Krabik Сегодня, 13:48
        Дело не только в дальности, но кому нужен рельсотрон с расходом ствола за 8 выстрелов и дальностью выстрела 10-20 км?

        Любой противник с артиллерией или ракетой покарает такую нелепую посудину.

        Вот по этой причине и поставили на Зумвольт классическую арту.
        Krabik
  3. unignm Сегодня, 07:18
    Неудача американцев не отменяет неизбежного появления рельсотрона
    а так же шпалатрона.
    unignm
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:09
      Может быть, шпаломета? ?? no
      Геркулесыч
    2. Krabik Сегодня, 13:49
      Или болбесострела %)
      Krabik
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:35
    Автору спасибо за краткий курс одного из разделов физики.
    логика жизни все равно заставит оружейников создать мощные рельсотроны
    А может и не рельсотроны?
    rotmistr60
  5. Геркулесыч Сегодня, 08:12
    Автору на заметку -первая космическая скорость равна 7,8км/с а если вы разогнали снаряд до 11км /с он и так будет летать в космосе. Просто не сумеет покинуть нашу планетную систему! !!
    Геркулесыч
  6. рюрикович Сегодня, 08:52
    Нееее what
    Будущее за карманными транклюкаторами

    Колонны режет, аки нож масло, без всяких индукционных катушек good laughing
    рюрикович
  7. синоби Сегодня, 09:03
    Наши свернули проект когда выяснили что при сходе снаряда на скорости от 7,5 км сек,оный разваливается от удара в атмосферу.И выяснили это ещё в далёкие 50е.Изготовление же снарядов из специальных материалов нивилирует саму идею дешёвого выстрела. Износ ствола,энергоснабжение орудия,всё это вполне решаемо,невозможно обойти законы физики.
    синоби
    1. prodi Сегодня, 09:13
      но некий штучный объект, типа "Доры" возможен. Хотя, конечно, далеко стрелять высокоскоростными снарядами проблематично, что по прямой, что по баллистической траектории
      prodi
      1. Krabik Сегодня, 13:52
        По баллистической не получиться, только по прямой наводке на дальность 10км ;)
        Krabik
        1. andj61 Сегодня, 17:11
          Цитата: Krabik
          По баллистической не получиться, только по прямой наводке на дальность 10км ;)

          А почему не получится? У амеров как раз получилось. Вот только катастрофический износ рельсов, недостижение за 12 лет изначально поставленных в качестве основного задачи характеристик и фактическая невозможность боевого применения поставили крест на этом виде оружия на сегодняшнем этапе развития техники. А стрельба прямой наводкой смысла не имеет - артиллерия здесь гораздо эффективнее. hi
          andj61
    2. Правда Сегодня, 09:19
      Цитата: синоби
      Наши свернули проект когда выяснили что при сходе снаряда на скорости от 7,5 км сек,оный разваливается от удара в атмосферу.И выяснили это ещё в далёкие 50е.

      Ну так пусть со скоростью ДО 7.5км/сек стреляют, в чем проблема?
      Правда
  8. sergo1914 Сегодня, 09:16
    Автор забыл про BFG-9000 и M41A? Гауссганы и рельсотроны отдыхают.
    sergo1914
  9. Nikolaevich I Сегодня, 09:58
    Ёлы-палы ! Я вижу ,что тут народ подобрался сплошь "бядовый":воровать-так миллиард...любить-так королеву ...стрелять -так из рельсотрона ! Скромнее надо быть...скромнее! Давайте начнём с электро термохимической (ЭТХ) пушки! А уж потом будем разбираться с рельсотроном...

    Электротермохимическая технология (ЭТХ или ETC от Electrothermal-chemical) была создана несколько десятилетий назад и предназначается для повышения характеристик ствольного вооружения, прежде всего артиллерии. Оружие, построенное на этой технологии, в целом похоже на традиционное ствольное вооружение, однако имеет некоторые отличия. Главное заключается в принципе образования газов для метания снаряда. В ЭТХ-оружии предлагается использовать не традиционные пороха, а новые специальные составы. Кроме того, вместо обычного капсюля-воспламенителя снаряд должен оснащаться специальным воспламеняющим устройством, при помощи которого и достигается максимальная отдача энергии. В некоторых проектах подобных систем даже предлагались устройства, при работе которых образуется плазма. За счет последней предлагалось повышать отдачу энергии при сгорании метательного заряда.

    Все существовавшие экспериментальные ETC-пушки имели схожий принцип действия. По общей конструкции они почти не отличались от «традиционных» орудий. При этом они оснащались электрической системой воспламенения метательного заряда и должны были использовать оригинальные снаряды с капсюлем новой конструкции. Новый боеприпас и специальное оснащение приводили к усложнению конструкции орудия, однако позволяли повысить гибкость его применения.

    Одним из главных преимуществ электротермохимических пушек является возможность изменения дульной энергии за счет регулировки параметров электрического импульса, отвечающего за воспламенение метательного заряда. Таким образом, электрическая часть пушки обеспечивает управление основными параметрами, влияющими на характеристики огня. Как следствие, оператор комплекса получает возможность использовать наиболее подходящий для текущей ситуации режим работы орудия. При практическом применении это позволяет менять дальность стрельбы при сохранении требуемой кинетической энергии и более эффективно поражать указанные цели..........
    Nikolaevich I
  10. михаил3 Сегодня, 10:47
    Все верно. Наша цивилизация удивительно кустарна... Нет, рельсотрона пока не будет. Вообще ничего не будет, ни пушки Гаусса, ни боевого лазера, ни расщепляющих бомб... Ничего.
    Почему? Из за кустарщины. Современные нам "ученые" действуют по принципу - думать некогда, надо прыгать. Побольше. Тем более, что прыжки прекрасно оплачиваются, и можно снимать сливки с "незавершенных исследований" десятилетиями.
    Чтобы наша цивилизация преодолела очередной тупик, нужна физика. Новая физика, поднявшаяся на новые горизонты понимания. Но такой физики нет. И не "пока нет", а нет вообще, совсем. "Ученые" могут подобрать среду скольжения для рельсотрона, увеличив живучесть ствола. Увеличить мощности для работы гауссовой пушки. Но из за того, что они находятся в плену ложных, давно исчерпавших себя теорий и представлений, в плену апорий Эйнштейна, принимаемых ими за физику, все это не будет работать как следует.
    Какие вы хотите рельсотроны, если мы попросту не знаем, что такое сторонние силы, вызывающие появление электрического тока в источниках? И мы не только этого не знаем, но и не пытаемся узнать. Не пытаемся потому, что такие попытки портят фасад эйнштейновских теорий и рвут изящные кружевца математических построений "квантовой механики".
    Мы находимся на уровне железной пыли. Которой посыпаем картонки, "выясняя форму электрического поля". Это все тупик. Правда, прорыв новой физики будет опасен. Очень. Приведет к войнам, гибели и потерям. Все верно, но существующая на данный момент реальность ведет человечество в "мышиный рай". Почитайте об этом эксперименте, кому интересно. Смерть всюду. Но можно гибнуть, идя в будущее и обеспечивая его детям, или можно задохнуться в отходах, не желая идти вперед и обрекая на смерть все будущее всей расы. Выбор, как обычно, за нами...
    михаил3
    1. Голован Джек Сегодня, 10:55
      Цитата: михаил3
      Но из за того, что они находятся в плену ложных, давно исчерпавших себя теорий и представлений, в плену апорий Эйнштейна, принимаемых ими за физику, все это не будет работать как следует

      Эх, Вас бы с Гридасовым свести... вот был бы дуэт!
      Я бы, примером, с большим интересом послушал...
      Голован Джек
      1. михаил3 Сегодня, 11:48
        Я с ним общался несколько раз. Увы... Я не выдвигаю теорий константной экзибиции поликренного гумэнстаза, это смешно.Но мои выводы увы, неоспоримы. Прогресс науки ( а физика, бесспорно, наука наук) полностью остановлен. Вы можете это видеть вокруг себя каждый день.
        Регулярно обьявляется о "научных прорывах", которые на поверку оказываются либо принципиально ненаблюдаемой чухней, либо открытиями натуралистов, типа графена. Заметил человек сверхтонкие графитовые пленки. Острый глаз и проворная голова, молодца. Только вот это на уровне 18 века открытие...
        Наука должна раздвигать горизонты, для этого то она нам и нужна. А современная наука этого абсолютно не делает. Напротив, все усилия современных "ученых" направлены исключительно на то, чтобы неустанно обьяснять, почему "это невозможно". Знаете, на этом уровне вообще то достаточно простого "бог не велит". Зачем при этом все научные степени, институты, гранты и сотни миллионов бездельников?
        Да посмотрите на статью хотя бы! Разве изложены научные проблемы? Наука в рельсотроне на уровне начала прошлого века. Все засады проекта - чистейшая инженерия! Мала живучесть ствола. Инженеры думают. А физики? А они не думают, им нечем и не о чем. Изменить свойства вещества ствола? Они не умеют и "это невозможно". Изменить форму электромагнитного воздействия? А что такое электромагнитное поле? Ну, за исключением картинки, которую рисует на картонке железный порошок? Они не в курсе и ничего не пытаются узнать.
        Математический аппарат, которым они так гордятся, имеет на выходе только полную чепуху, так что применить его для реального рельсотрона невозможно. Вы уж извините, но эти люди не ученые, и то, чем они занимаются - не наука. Это просто удержание денег под мощно звучащие мантры насчет науки и "лженауки". Или мы должны поверить, что наука исчерпала себя. Что тогда, магией нам, что ли, начать заниматься? Наука то, кроме "ничего нельзя, потому что нельзя, великий и непогрешимый Эйнштейн ВСЕ запретил намертво" ничего не говорит! Тоскливо...
        михаил3
        1. prodi Сегодня, 14:00
          ну, вы слишком много хотите. Новые идеи появляются из "ниоткуда". Никто, никогда не мог управлять "этим процессом". В общем - да, "Бог не велит" - как-то оно так. На счёт математического аппарата соглашусь: по-моему, к примеру, они не различают бесконечность полную и имеющую начало
          prodi
          1. михаил3 Сегодня, 14:46
            Я хочу "слишком много"?! Знаете, существует отчетливо обозначенное противостояние так называемых морских экономик и континентальных. Принципиальная разница между ними попросту в том, что морские экономики могут перевозить свои грузы гораздо дешевле, так как морские перевозки неизмеримо дешевле сухопутных.
            Существует очень старый уже проект поездов на магнитной подушке. Радикально снизивший бы затраты на перевозки и позволивший бы нам сильно подвинуть "морских". Так вот - сколько ВЕКОВ нам известно электромагнитное поле? А нормально стабилизировать магнитную подушку никто так и не смог! Современные поезда на этом принципе убоги и жалки. Физики получают деньги? А должны получать кнутом по мягким местам!
            Идеи "из ниоткуда"?! Класс. Просто класс. Погуглите ка такую фамилию - Альтшулер.
            михаил3
            1. prodi Сегодня, 15:54
              я погуглил - куда смотреть? Их так много... неужто и впрямь богоизбранный народ? smile
              prodi
    2. Комментарий был удален.
  11. dvaposto Сегодня, 12:54
    надеюсь автор в курсе, что ускорение это расстояние/время в квадрате или изменение скорости за во времени. да! вот такой я... tongue tongue lol hi
    dvaposto
  12. kig Сегодня, 13:09
    Цитата: михаил3
    если мы попросту не знаем, что такое сторонние силы, вызывающие появление электрического тока в источниках


    Скажите мне, что такое электричество, и я объясню вам все остальное - Уильям Томсон, барон Кельвин
    kig
  13. Altona Сегодня, 13:23
    Всё это конечно хорошо, с рельсотронами и гаусс-ганами. А вот как у нас с "закрытием" темы разработки нового БЖРК? Правда ли закрыли наши "рельсовые" ракеты?
    Altona
    1. Голован Джек Сегодня, 13:34
      Цитата: Altona
      Правда ли закрыли наши "рельсовые" ракеты?

      Этим же интересуются ЦРУ, МИ-6 и еще ряд подобных организаций...
      Голован Джек
  14. Корсар5912 Сегодня, 14:18
    Может быть и будет на вооружении рельсотрон, но наверняка он будет существенно дороже и уязвимее огнестрельного оружия, как для РЭБ так и для обычных снарядов и ракет.
    В своё время КГБ подсунуло США идею самолёта невидимки, расходы были огромными, а в итоге пшик, самолёты невидимы условно в узком диапазоне электромагнитного излучения.
    Корсар5912
    1. AwaZ Сегодня, 15:40
      они много чего " придумывают" однако из всего этого совсем мизер в жизнь воплощается. Были бы у меня бесконечные финансовые ресурсы - я тоже бы мог много чего натворить..
      AwaZ
  15. Trouble Сегодня, 15:00
    Автор статьи забыл про главное узкое место в этом оружии - большое энергопотребление.
    Trouble
  16. AwaZ Сегодня, 15:39
    глупость системы в том что никому не нужно кидать неуправляемый кусок железа за 40 км. Ладно на земле, в стационарных условиях , еще можно на что то надеяться, но на корабле - это вообще ни о чем...
    AwaZ
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