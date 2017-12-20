МИД РФ: Отказ Сеула от учений во время ОИ-2018 будет позитивным шагом

Любые шаги, которые ведут к снижению накала напряженности, конечно, мы приветствуем. Россия давно призывала к сдержанности, в том числе в плане проведения военных манёвров Соединённых Штатов и Южной Кореи.

В список входят и те, кто предоставил свои войска возглавляемому США Командованию ООН во время Корейской войны.