МИД РФ: Отказ Сеула от учений во время ОИ-2018 будет позитивным шагом
В министерстве иностранных дел поприветствовали решение властей Южной Кореи отказаться от проведения совместных с США военных учений во время Олимпийских игры 2018 года в Пхёнчхане. О реакции МИД РФ сообщил замглавы ведомства Геннадий Гатилов (цитата РИА Новости):
Решение о заморозке военных маневров сегодня озвучил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.
На этом фоне из США поступают сообщения о том, что Вашингтон не собирается «ослаблять давление на северокорейский режим». В середине января 2018(за несколько недель до старта Олимпиады) в канадском Ванкувере пройдёт встреча глава МИД США и Канады, на которой обсудят очередные меры санкционного давления.
Японская службы информации NHK сообщает, что на встречу планируют пригласить представителей МИД Южной Кореи, Японии, Швеции, Индии и др.
Из материала японского СМИ:
Любые шаги, которые ведут к снижению накала напряженности, конечно, мы приветствуем. Россия давно призывала к сдержанности, в том числе в плане проведения военных манёвров Соединённых Штатов и Южной Кореи.
Решение о заморозке военных маневров сегодня озвучил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.
На этом фоне из США поступают сообщения о том, что Вашингтон не собирается «ослаблять давление на северокорейский режим». В середине января 2018(за несколько недель до старта Олимпиады) в канадском Ванкувере пройдёт встреча глава МИД США и Канады, на которой обсудят очередные меры санкционного давления.
Японская службы информации NHK сообщает, что на встречу планируют пригласить представителей МИД Южной Кореи, Японии, Швеции, Индии и др.
Из материала японского СМИ:
В список входят и те, кто предоставил свои войска возглавляемому США Командованию ООН во время Корейской войны.
Использованы фотографии: Википедия
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