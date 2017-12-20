16:24 20 декабря

МИД РФ: Отказ Сеула от учений во время ОИ-2018 будет позитивным шагом

В министерстве иностранных дел поприветствовали решение властей Южной Кореи отказаться от проведения совместных с США военных учений во время Олимпийских игры 2018 года в Пхёнчхане. О реакции МИД РФ сообщил замглавы ведомства Геннадий Гатилов (цитата РИА Новости):
Любые шаги, которые ведут к снижению накала напряженности, конечно, мы приветствуем. Россия давно призывала к сдержанности, в том числе в плане проведения военных манёвров Соединённых Штатов и Южной Кореи.


Решение о заморозке военных маневров сегодня озвучил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

МИД РФ: Отказ Сеула от учений во время ОИ-2018 будет позитивным шагом



На этом фоне из США поступают сообщения о том, что Вашингтон не собирается «ослаблять давление на северокорейский режим». В середине января 2018(за несколько недель до старта Олимпиады) в канадском Ванкувере пройдёт встреча глава МИД США и Канады, на которой обсудят очередные меры санкционного давления.

Японская службы информации NHK сообщает, что на встречу планируют пригласить представителей МИД Южной Кореи, Японии, Швеции, Индии и др.

Из материала японского СМИ:
В список входят и те, кто предоставил свои войска возглавляемому США Командованию ООН во время Корейской войны.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 4

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  1. Корнилий Сегодня, 16:09
    мид во-всей красе своей.Хорошо бы,не надо,ну чего же вы,...Тьфу.
    Корнилий
    1. 79807420129 Сегодня, 16:15
      МИД РФ: Отказ Сеула от учений во время ОИ-2018 будет позитивным шагом

      А отказ выступления в этом шабаше российских спортсменов под белой простыней будет героическим и мужественным шагом! yes
      79807420129
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:13
    Матрасы надавят-пойдут.И Мун Дже Ин в теме не будет.Под кого подвязались,на того и напоролись.Посмотрим.
    ВЕРЕСК
  3. лаврентий павлович Сегодня, 16:17
    По олимпийской теме нашел неплохие стихи:
    "РОССИЙСКИМ СПОРТСМЕНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ !
    ОЛИМПИАДА 2018

    Пока не потеряли то, что свято,
    Во имя тех, кто не пришёл с войны,
    Не продавайте Родину, ребята!

    Не стоит та медаль такой цены!

    Всё в мире переменчиво и тленно.
    Настало время и «пяти колец».
    Забыты идеалы Кубертена.
    Повсюду правит Золотой Телец.

    Как в балагане, на дешёвой сцене,
    Где заправляет дьявол во плоти,
    Вас нагло опускают на колени
    И требуют униженно ползти!

    Для них и ложь, и правда – всё едино!
    И будет не по правилам игра.
    Вы веруете в честный поединок,
    А за столом, напротив – шулера!

    Они вас поприветствуют у входа,
    Измазав чёрной грязью – за глаза.
    У них в руках – краплёная колода,
    А в каждом рукаве – по два туза.

    Озлоблена, убога и сутула,
    Европа вся хронически больна:
    От имени «Россия» сводит скулы,
    И бешеная капает слюна.

    Вновь побеждает «избранная раса»,
    Соперников зажавшая в тиски.
    И прыгают куски живого мяса…
    Напичканные допингом куски.

    У «избранных» есть Право, нет Запрета.
    Не получилось? Можно повторить!
    А в качестве примера – эстафета!
    Всё, как всегда! О чём тут говорить?

    Вы можете поехать. Ваше право.
    Решайте сами – быть или не быть.
    Но знайте, что сегодня Честь Державы
    Вам легче уронить, чем защитить.

    И вам уже условия создали,
    Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.
    А если и добудете медали,
    Не факт, что их потом не отберут.

    Пока не потеряли то, что свято,
    Во имя тех, кто не пришёл с войны,

    Не продавайте Родину, ребята!
    Не стоит та медаль такой цены!

    Спортивный бой всегда зовёт к экрану.
    И слава тем, кто победил в бою!
    Но эти игры я смотреть не стану.
    Здесь унижают Родину мою.

    Константин Фролов-Крымский"
    лаврентий павлович
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