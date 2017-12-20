Грузия разместила на своей территории французские ПВО

Мы приобрели техническое оборудование, которое уже находится в Грузии… Мы сделаем все возможное, чтобы в рамках первой фазы сотрудничества наше воздушное пространство было более защищено, и мы готовы продолжить работу над второй фазой с нашими французскими коллегами

Французская система противовоздушной обороны уже размещена в Грузии, заявил в среду министр обороны Леван Изория на комитетских слушаниях в парламенте.Соглашения между Грузией и Францией о закупках системы противовоздушной обороны были подписаны еще летом 2015 года. Министр в текущем году несколько раз посещал Францию, где провел переговоры с коллегами по данному вопросу и осмотрел заводы, выпускающие противовоздушные системы.— заявил министр.По его словам, вторая фаза предусматривает переподготовку французской стороной грузинских офицеров, которые будут управлять ПВО.Ранее грузинская газета "Квирис палитра" со ссылкой на свои источники в Европе собщила, что Франция поставит Грузии переносные зенитно-ракетные комплексы "Мистраль" в рамках договора о противовоздушной обороне. Французский "Мистраль" является подобием российского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" и американского "Стингер", однако если военный может стрелять из "Иглы" и "Стингера" с плеча, то "Мистралю" необходима установка, что делает ее переноску менее оперативной. По данным издания, контракт подразумевает передачу Грузии военных машин, на которых будут установлены комплексы "Мистраль".