16:26 20 декабря

Грузия разместила на своей территории французские ПВО

Французская система противовоздушной обороны уже размещена в Грузии, заявил в среду министр обороны Леван Изория на комитетских слушаниях в парламенте.

Соглашения между Грузией и Францией о закупках системы противовоздушной обороны были подписаны еще летом 2015 года. Министр в текущем году несколько раз посещал Францию, где провел переговоры с коллегами по данному вопросу и осмотрел заводы, выпускающие противовоздушные системы.

Грузия разместила на своей территории французские ПВО



Мы приобрели техническое оборудование, которое уже находится в Грузии… Мы сделаем все возможное, чтобы в рамках первой фазы сотрудничества наше воздушное пространство было более защищено, и мы готовы продолжить работу над второй фазой с нашими французскими коллегами
— заявил министр.

По его словам, вторая фаза предусматривает переподготовку французской стороной грузинских офицеров, которые будут управлять ПВО.

Ранее грузинская газета "Квирис палитра" со ссылкой на свои источники в Европе собщила, что Франция поставит Грузии переносные зенитно-ракетные комплексы "Мистраль" в рамках договора о противовоздушной обороне. Французский "Мистраль" является подобием российского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" и американского "Стингер", однако если военный может стрелять из "Иглы" и "Стингера" с плеча, то "Мистралю" необходима установка, что делает ее переноску менее оперативной. По данным издания, контракт подразумевает передачу Грузии военных машин, на которых будут установлены комплексы "Мистраль".


Использованы фотографии: http://forum.warport.ru
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Комментарии 4

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  1. Злой 55 Сегодня, 16:21
    Учтём при этом, что Франция-самая воюющая страна после 1945 года и имеет огромный опыт в деле конструирования и эксплуатации своих ЗРК на самом острие всех конфликтов современности. laughing .
    Злой 55
    1. 79807420129 Сегодня, 16:23
      Ну так американцы сильно грызунам помогли в 08 08 08,теперь надежда на французов. laughing
      79807420129
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:21
    Нам крындец.Придётся перевооружаться... recourse
    ВЕРЕСК
  3. synodontis Сегодня, 16:24
    Ну забыли люди про сражение за Мальдивские острова. Аргентина тогда английский кораблик потопила ракетами Экосет. Англия очень обиделась и потребовала от Франции коды к этим ракетам. Больше эти ракеты аргентинцев не слушались.
    synodontis
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