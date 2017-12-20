Резиновые пули и служебные собаки. Кабмин Украины узаконил силовой разгон акций протеста

На Украине в очередной раз подтвердилась мысль о том, что протесты нынешняя власть делит на «правильные» и «неправильные». Когда митинговали за приход к власти тех, кто сегодня сидит в креслах украинского государства, это было «революцией достоинства». Если же митингуют против действующих сегодня властей – нарушение закона и попрание конституционных норм и принципов.На очередном заседании правительство Украины приняло решение о том, что Нацгвардия страны может применять без каких-либо особых ограничений специальные средства для разгона толпы. Бойцам национальной гвардии Украины разрешено использовать резиновые дубинки, резиновые пули, электрошокеры, средства для ограничения двигательной активности (наручники), средства акустического и микроволнового влияния, светошумовые гранаты и гранаты дымового действия, служебных собак – всё это усмирения митингующих.Единственное, что решили запретить – применение слезоточивого газа. Такое решение связано прежде всего с тем, что слезоточивый газ против сотрудников НГУ нередко применяют и сами протестующие. А при применении слезоточивого газа ещё и сотрудникам сил безопасности, не имеющими спецсредств индивидуальной защиты, повышает риск нанесения вреда здоровью самим нацгвардейцам.Узаконенное правительством применение резиновых пуль и прочих спецсредств для разгона толпы на Украине связывают с нескончаемой чередой митингов за отставку президента Порошенко. Речь об акциях, возглавляемых Михаилом Саакашвили.