На Западе началась травля британского скульптора за работу над памятником Исламу Каримову

На протяжении более чем 25 лет Каримов стоял за действительно ужасными нарушениями прав человека в качестве президента Узбекистана. И возвести памятник в его честь – значит, полностью проигнорировать эти страшные факты, это значит переписывание истории, что должно вызывать серьёзную озабоченность у всех вовлечённых.

Этические вопросы по созданию скульптуры я обсуждать не готов. Сам я дважды бывал в Узбекистане. И сделаю со своей стороны всё возможное как для правительства этой страны, так и для народа.