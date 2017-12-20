18:26 20 декабря

На Западе началась травля британского скульптора за работу над памятником Исламу Каримову

В Британии началась откровенная травля скульптора, который приглашён в качестве создателя скульптуры первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Этот памятник планируется установить в Москве. Речь идёт о скульпторе по имени Пол Дэй. Он известен в Соединённом королевстве созданием мемориала британским солдатам и гражданским лицам, служившим в Ираке и Афганистане. Этот памятник ранее высоко оценила королева Елизавета.

На Западе началась травля британского скульптора за работу над памятником Исламу Каримову


Теперь Дэя обвиняют в том, что он после работы над патриотическим монументом согласился работать над созданием скульптуры «узбекского диктатора». Работа над скульптурой финансируется членами семьи Ислама Каримова.


Издание Guardian приводит заявление представителя Human Rights Watch Хью Уильямсона:
На протяжении более чем 25 лет Каримов стоял за действительно ужасными нарушениями прав человека в качестве президента Узбекистана. И возвести памятник в его честь – значит, полностью проигнорировать эти страшные факты, это значит переписывание истории, что должно вызывать серьёзную озабоченность у всех вовлечённых.


Сам Дэй заявил, что он уже приступил к работе над скульптурой, но отказался раскрывать все подробности британской прессе. В той числе не сообщил скульптор и о размере гонорара.

Известно, что окончательный облик скульптуры общественность увидит летом 2018 года – в год 80-летия со дня рождения Каримова.

Пол Дэй:
Этические вопросы по созданию скульптуры я обсуждать не готов. Сам я дважды бывал в Узбекистане. И сделаю со своей стороны всё возможное как для правительства этой страны, так и для народа.

Использованы фотографии: http://www.pauldaysculpture.com/
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 17:30
    А зачем это в Москве?А!Точно!Это уже не русский город..Не пора ли этим диаспорами убраться куда нибудь подальше!Можно предоставить резервации за Полярным кругом.
    210окв
    1. Антоха Сегодня, 17:34
      Вот уж воистину!
      Антоха
    2. 79807420129 Сегодня, 17:39
      Этот памятник планируется установить в Москве

      Напомните пожалуйста когда Каримов был президентом и гражданином России request Пускай в Ташкенте бы устанавливали. yes
      это значит переписывание истории, что должно вызывать серьёзную озабоченность у всех вовлечённых.

      А вот тут бы англосаксонская корова бы лучше бы не мычала. yes
      79807420129
    3. Pirogov Сегодня, 18:00
      Цитата: 210окв
      Можно предоставить резервации за Полярным кругом.

      Не зачем у них есть своя страна вот там пусть и живут.
      Pirogov
  2. Немезида Сегодня, 17:35
    А зачем в Москве памятник президенту больного русофобией государства?! Путин Россию с Узбекистаном попутал?!
    Немезида
    1. 210окв Сегодня, 17:43
      Узбекская диаспора в Москве скинулась..А чем вообще недовольны граждане!?Маннергейма,Солженицына или ЕБНа не хотите!?Получите Керимова!А почему памятник нашим военным погибшим в Сирии не поставить?Они же жизни отдали за Газпром и Роснефть!?Или не кошерно?
      Цитата: Немезида
      А зачем в Москве памятник президенту больного русофобией государства?! Путин Россию с Узбекистаном попутал?!
      210окв
      1. Masya Masya Сегодня, 17:51
        Цитата: 210окв
        А почему памятник нашим военным погибшим в Сирии не поставить?

        и я о том же... у нас что своих нет, кому памятник поставить можно и нужно?
        Masya Masya
  3. лис Сегодня, 17:43
    вобще пох.особенно если этот памятник не в России будет...те,кто бежал с Узбекистана при его правлении не особенно приветствуют идею оленевода-мэра поставить подобный памятник в Москве.
    лис
  4. NF68 Сегодня, 17:44
    Это они могут.
    NF68
  5. федоров Сегодня, 17:46
    Работа над скульптурой финансируется членами семьи Ислама Каримова.

    Ну страну обворовал,ну и ладно. Пусть хоть "дань" отдадут родственники.
    Специями торгуют например у меня на базаре - сплошь узбеки,и домой совсем не хотят,иногда "бухаем" вместе. Не показатель, но указатель,к чему Абдуганиевич Каримов страну привел.
    А памятник лучше Берии или Сталину поставить, при них страна цвела,и подняли из нищеты.
    федоров
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