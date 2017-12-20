На Западе началась травля британского скульптора за работу над памятником Исламу Каримову
В Британии началась откровенная травля скульптора, который приглашён в качестве создателя скульптуры первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Этот памятник планируется установить в Москве. Речь идёт о скульпторе по имени Пол Дэй. Он известен в Соединённом королевстве созданием мемориала британским солдатам и гражданским лицам, служившим в Ираке и Афганистане. Этот памятник ранее высоко оценила королева Елизавета.
Теперь Дэя обвиняют в том, что он после работы над патриотическим монументом согласился работать над созданием скульптуры «узбекского диктатора». Работа над скульптурой финансируется членами семьи Ислама Каримова.
Издание Guardian приводит заявление представителя Human Rights Watch Хью Уильямсона:
Сам Дэй заявил, что он уже приступил к работе над скульптурой, но отказался раскрывать все подробности британской прессе. В той числе не сообщил скульптор и о размере гонорара.
Известно, что окончательный облик скульптуры общественность увидит летом 2018 года – в год 80-летия со дня рождения Каримова.
Пол Дэй:
Теперь Дэя обвиняют в том, что он после работы над патриотическим монументом согласился работать над созданием скульптуры «узбекского диктатора». Работа над скульптурой финансируется членами семьи Ислама Каримова.
Издание Guardian приводит заявление представителя Human Rights Watch Хью Уильямсона:
На протяжении более чем 25 лет Каримов стоял за действительно ужасными нарушениями прав человека в качестве президента Узбекистана. И возвести памятник в его честь – значит, полностью проигнорировать эти страшные факты, это значит переписывание истории, что должно вызывать серьёзную озабоченность у всех вовлечённых.
Сам Дэй заявил, что он уже приступил к работе над скульптурой, но отказался раскрывать все подробности британской прессе. В той числе не сообщил скульптор и о размере гонорара.
Известно, что окончательный облик скульптуры общественность увидит летом 2018 года – в год 80-летия со дня рождения Каримова.
Пол Дэй:
Этические вопросы по созданию скульптуры я обсуждать не готов. Сам я дважды бывал в Узбекистане. И сделаю со своей стороны всё возможное как для правительства этой страны, так и для народа.
Использованы фотографии: http://www.pauldaysculpture.com/
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