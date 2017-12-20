Немецкие танки оденут в шведский камуфляж
Новейшие танки Leopard 2 A7V немецкой армии получат шведскую маскировку. Как сообщает портал defenseworld.net, производитель танков Krauss-Maffei Wegmann GmbH (KMW) подписал с компанией Saab контракт на поставку камуфляжа Barracuda Mobile Camouflage System.
Стороны пока не раскрывают деталей сделки, однако известно, что системы мобильного камуфляжа Barracuda будут поставляться в «лесной» расцветке и предназначены для танков Leopard 2 новейшей модификации A7V. Поставка камуфляжных систем запланирована на период с 2018 по 2022 год.
Камуфляж Barracuda MCS представляет собой многослойную модульную систему, которая легко монтируется на бронетехнику. При необходимости её можно демонтировать или менять на маскировку другой расцветки.
Компания Saab заявляет, что её камуфляжные решения предлагают многоспектральную защиту, снижая заметность боевой техники в ультрафиолетовом, визуальном и инфракрасном спектрах, а также на тепловизорах и радарах. Кроме того, Barracuda MCS не только уменьшает тепловой след техники, но и защищает её от внешнего нагрева, передает "Warspot"
Стороны пока не раскрывают деталей сделки, однако известно, что системы мобильного камуфляжа Barracuda будут поставляться в «лесной» расцветке и предназначены для танков Leopard 2 новейшей модификации A7V. Поставка камуфляжных систем запланирована на период с 2018 по 2022 год.
Камуфляж Barracuda MCS представляет собой многослойную модульную систему, которая легко монтируется на бронетехнику. При необходимости её можно демонтировать или менять на маскировку другой расцветки.
Компания Saab заявляет, что её камуфляжные решения предлагают многоспектральную защиту, снижая заметность боевой техники в ультрафиолетовом, визуальном и инфракрасном спектрах, а также на тепловизорах и радарах. Кроме того, Barracuda MCS не только уменьшает тепловой след техники, но и защищает её от внешнего нагрева, передает "Warspot"
Использованы фотографии: defenseworld.net
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