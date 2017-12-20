18:30 20 декабря

Немецкие танки оденут в шведский камуфляж

Новейшие танки Leopard 2 A7V немецкой армии получат шведскую маскировку. Как сообщает портал defenseworld.net, производитель танков Krauss-Maffei Wegmann GmbH (KMW) подписал с компанией Saab контракт на поставку камуфляжа Barracuda Mobile Camouflage System.

Немецкие танки оденут в шведский камуфляж


Стороны пока не раскрывают деталей сделки, однако известно, что системы мобильного камуфляжа Barracuda будут поставляться в «лесной» расцветке и предназначены для танков Leopard 2 новейшей модификации A7V. Поставка камуфляжных систем запланирована на период с 2018 по 2022 год.


Камуфляж Barracuda MCS представляет собой многослойную модульную систему, которая легко монтируется на бронетехнику. При необходимости её можно демонтировать или менять на маскировку другой расцветки.

Компания Saab заявляет, что её камуфляжные решения предлагают многоспектральную защиту, снижая заметность боевой техники в ультрафиолетовом, визуальном и инфракрасном спектрах, а также на тепловизорах и радарах. Кроме того, Barracuda MCS не только уменьшает тепловой след техники, но и защищает её от внешнего нагрева, передает "Warspot"


Использованы фотографии: defenseworld.net
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Комментарии 5

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  1. Machete Сегодня, 18:01
    Я, наверное, тупой и невежественный, но: немцы сами не могут свои танки покрыть камуфляжем?
    Сомневаюсь, что шведы придумали что-то революционное.
    Machete
    1. xetai9977 Сегодня, 18:29
      Просто у шведов технология отлажена до мелочей. А немцы никогда этим особо и не занимались. Производство у себя с нуля выйдет дороже в разы!
      xetai9977
  2. коноправ Сегодня, 18:12
    К камуфляжному покрытию шведы безплатно придают интеллектуальные очистители панцеров от магнитных мин , сделанные по типу автомобильных стеклоочистителей и одеяловыхлапывателей по типу позаимствованному у Советской армии.
    коноправ
  3. НЕКСУС Сегодня, 18:14
    Маскируй не маскируй,все равно получишь...
    НЕКСУС
  4. japs Сегодня, 18:19
    Интересно, а какова защита камуфляжа от бронебойных снарядов? Наверное, +40 см. легированной стали?
    japs
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