Контактная группа договорилась о новогоднем перемирии в Донбассе

Контактная группа подчеркнула необходимость обеспечить мир и спокойствие на Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками. Руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями, контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с нуля часов 23 декабря 2017 года

Российская сторона подтверждает свою приверженность к полному и точному выполнению минских соглашений. Прежде всего, для этого необходимо разблокировать работу по политическому урегулированию, провести амнистию и законодательно обеспечить введение в действие закона об особом статусе Донбасса по "формуле Штайнмайера"

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе с полуночи 23 декабря, заявил журналистам российский постпред на переговорах Борис Грызлов.— сообщил он по окончании переговоров в Минске. Это подтвердил и cпецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.Кроме того, участники группы подтвердили стремление провести обмен пленными до праздников, добавил Грызлов. Ранее Украина и ДНР и ЛНР согласовали списки: Киев должен передать 306 человек, а республики — 74.В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках уже выразили готовность соблюдать перемирие.В свою очередь Россия призывает участников Контактной группы разблокировать работу по политическому урегулированию конфликта в Донбассе.- сказал Грызлов.