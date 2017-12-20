20:26 20 декабря

Контактная группа договорилась о новогоднем перемирии в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе с полуночи 23 декабря, заявил журналистам российский постпред на переговорах Борис Грызлов.

Контактная группа подчеркнула необходимость обеспечить мир и спокойствие на Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками. Руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями, контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с нуля часов 23 декабря 2017 года
— сообщил он по окончании переговоров в Минске. Это подтвердил и cпецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Контактная группа договорилась о новогоднем перемирии в Донбассе



Кроме того, участники группы подтвердили стремление провести обмен пленными до праздников, добавил Грызлов. Ранее Украина и ДНР и ЛНР согласовали списки: Киев должен передать 306 человек, а республики — 74.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках уже выразили готовность соблюдать перемирие.

В свою очередь Россия призывает участников Контактной группы разблокировать работу по политическому урегулированию конфликта в Донбассе.

Российская сторона подтверждает свою приверженность к полному и точному выполнению минских соглашений. Прежде всего, для этого необходимо разблокировать работу по политическому урегулированию, провести амнистию и законодательно обеспечить введение в действие закона об особом статусе Донбасса по "формуле Штайнмайера"
- сказал Грызлов.


Использованы фотографии: imgur.com
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Комментарии 20

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 19:06
    заявил журналистам российский постпред на переговорах Борис Грызлов.

    Боря кончай лапшу народу на уши вешать...

    сколько можно то...сегодня договорились а завтра продолжим считать обстрелы ВСУ...дурью не майтесь.
    Тот же ЛЕХА
    1. Popeye the Sailor Сегодня, 19:12
      Да кто ему верит-то?Как и у всех заступников Земли Русской-дети за рубежем... laughing
      Popeye the Sailor
      1. Татьяна Сегодня, 19:19
        Грызлову давно пора на пенсию или в отставку!
        Грызлов совсем старый стал - пора ему детишкам фантазийные сказки рассказывать! А то он всё "на государственно посту", да " на посту" - только народ собою смешит!
        Интересно, где он сам-то Новый год встречать будет? Чай не в самих ДЛНР!
        Татьяна
      2. 210окв Сегодня, 19:27
        Когда же он заявит об начале работы военного трибунала над преступниками из киевской хунты...?Мечты..
        Цитата: Popeye the Sailor
        Да кто ему верит-то?Как и у всех заступников Земли Русской-дети за рубежем... laughing
        210окв
        1. Popeye the Sailor Сегодня, 19:33
          good Дим,скажу больше-никто из власть предержащих так не скажет...Причина-см.выше... wink hi
          Popeye the Sailor
          1. Pirogov Сегодня, 20:25
            Цитата: Popeye the Sailor
            Дим,скажу больше-никто из власть предержащих так не скажет...Причина-см.выше.

            Согласен и детишки на западе и денежки в банках там же.
            Pirogov
    2. Балу Сегодня, 19:20
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Боря кончай лапшу народу на уши вешать...
      сколько можно то...сегодня договорились а завтра продолжим считать обстрелы ВСУ...дурью не майтесь.

      А что делать? На танк и вперед аля-улю , гони гусей? belay
      Делает что должен и может. Тут вопрос к бандерлогам: а те 33 пленных, которые вдруг "отказались" возвращаться в ЛДНР живы? Может их на границу привезти и дать возможность пообщаться с близкими, там уж и примут решение winked
      Провокации вполне ожидаемы, обстрелы будут. Я тоже за жесткую демонстрацию силы со стороны ЛДНР в ответ на любую стрельбу со стороны бандерлогов. Надеюсь, что опыт Ю.Осетии-2008 командованием ЛДНР учтен. Тогда ведь тоже, наступлению предшествовало длительные обстрелы, по сути пристрелка, со стороны сукашвилей.
      Балу
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 19:32
        А что делать? На танк и вперед аля-улю , гони гусей?

        Если по ГРЫЗЛОВУ smile то как в песне поется
        Всё хорошо, прекрасная маркиза
        И хороши у нас дела
        Но вам судьба, как видно из каприза
        Ещё сюрприз преподнесла

        Сгорел ваш дом с конюшней вместе
        Когда пылало всё поместье
        А в остальном, прекрасная маркиза
        Всё хорошо, всё хорошо

        На танк не предлагаю садиться а вот сдачи провокаторам обстреливающих ЛДНР надо обязательно давать с помощью наших новейших ЗООПАРКОВ.
        Тот же ЛЕХА
    3. 79807420129 Сегодня, 19:21
      Контактная группа договорилась о новогоднем перемирии в Донбассе

      Было водяное перемирие,было перемирие для уборки урожая,было школьное перемирие,будет новогоднее,а обстрелы учащаются и люди продолжают страдать. negative
      79807420129
      1. Sergey53 Сегодня, 20:02
        Но ни одно из них Украиной не выполнялось в той мере, как договаривались.
        Sergey53
        1. Идущий Сегодня, 20:15
          Было водяное перемирие,было перемирие для уборки урожая,было школьное перемирие,будет новогоднее,а обстрелы учащаются и люди продолжают страдать.


          Киеву веры нет , сколько можно ходить по граблям.
          Идущий
  2. Кроу Сегодня, 19:06
    Новогоднее перемирие выльется грандиозным фейерверком! С морем крови! Договаривались уже о школьном... Сколько можно верить?
    Кроу
  3. КОТ БАЮН Сегодня, 19:12
    Ага... Щаз... Сколько продержится это перемирие? Часа два или три? А ВСУ после еще заявят,что они новогодний праздничный салют устраивали из РСЗО или Гаубиц... Естественно по просьбам трудящихся....
    КОТ БАЮН
    1. Идущий Сегодня, 20:17
      В дополнение вышел приказ об увеличении группировки ВСУ на Донбассе.
      Идущий
  4. Egorovich Сегодня, 19:16
    С укробандеровскими фашистами бесполезно договариваться о перемирии. Это можно договариваться с нормальными людьми, а с ущербными бесполезно. Завтра же и нарушат, к бабушке не ходи.
    Egorovich
  5. juneart Сегодня, 19:29
    Вот видео ответки за обстрел Горловки...
    Пегов с распадом Лайфа остался таки там...
    [media=https://m.youtube.com/watch?v=IBCFua_o8Lg]
    juneart
  6. максим1987 Сегодня, 19:31
    request Здравствуй Ж.О.П.А! Новый Год!!!
    максим1987
  7. лысова Сегодня, 19:34
    Какой же Новый год без " Салюта "- Ты не прав Борис.
    лысова
  8. Swar Сегодня, 19:47
    Дырка от бублика будет а не перемирие!
    Swar
  9. Romanych.by Сегодня, 20:08
    Все эти "Минские" переговоры уже не смешны даже.Гибнут люди,мирные люди,дети...Украина стягивала артиллерию в зону конфликта,теперь пошла бронетехника на танковозах.Да,это же для мирных целей,как же...Перемирие,же...
    Romanych.by
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