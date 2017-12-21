В Польше установят скульптурную группу в память о Волынской резне
Из Польши приходит информация о том, что в городе Торунь (север Польши), находящемся на берегу Вислы, собираются установить скульптурную композицию, рассказывающую о Волынской резне. Напомним, что речь идёт о событиях времён Второй мировой войны, когда украинские националисты целыми сёлами вырезали польское население. По оценкам польских историков, от рук бандеровцев в те годы погибли до 200 тысяч поляков, что Варшавой признано в качестве геноцида. Такого же признания Варшава требует от Киева.
В польском издании Wiadomosci приводится материал, в котором сообщается, что 15-метровая скульптурная композиция будет размещена в Национальном парке памяти города Торунь. При этом некоторые польские историки, включая Адама Бальсера из колледжа Восточной Европы Варшавского университета считают, что такой памятник может поспособствовать резкому ухудшению отношений с соседней Украиной.
Дело в том, что 15-метровая скульптурная группа отражает прямые факты Волынской резни – проткнутые детские тела, головы людей на заборе, объятом пламенем.
Автором памятника является польский скульптор Анджей Пытинский, которые проживает в Соединённых Штатах Америки. По его мнению, поляки не должны забывать о Волынской трагедии и о том, кто её учинил.
В польском издании Wiadomosci приводится материал, в котором сообщается, что 15-метровая скульптурная композиция будет размещена в Национальном парке памяти города Торунь. При этом некоторые польские историки, включая Адама Бальсера из колледжа Восточной Европы Варшавского университета считают, что такой памятник может поспособствовать резкому ухудшению отношений с соседней Украиной.
Дело в том, что 15-метровая скульптурная группа отражает прямые факты Волынской резни – проткнутые детские тела, головы людей на заборе, объятом пламенем.
Автором памятника является польский скульптор Анджей Пытинский, которые проживает в Соединённых Штатах Америки. По его мнению, поляки не должны забывать о Волынской трагедии и о том, кто её учинил.
Использованы фотографии: http://wiadomosci.onet.pl
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти