10:15 21 декабря

В Польше установят скульптурную группу в память о Волынской резне

Из Польши приходит информация о том, что в городе Торунь (север Польши), находящемся на берегу Вислы, собираются установить скульптурную композицию, рассказывающую о Волынской резне. Напомним, что речь идёт о событиях времён Второй мировой войны, когда украинские националисты целыми сёлами вырезали польское население. По оценкам польских историков, от рук бандеровцев в те годы погибли до 200 тысяч поляков, что Варшавой признано в качестве геноцида. Такого же признания Варшава требует от Киева.

В польском издании Wiadomosci приводится материал, в котором сообщается, что 15-метровая скульптурная композиция будет размещена в Национальном парке памяти города Торунь. При этом некоторые польские историки, включая Адама Бальсера из колледжа Восточной Европы Варшавского университета считают, что такой памятник может поспособствовать резкому ухудшению отношений с соседней Украиной.

Дело в том, что 15-метровая скульптурная группа отражает прямые факты Волынской резни – проткнутые детские тела, головы людей на заборе, объятом пламенем.


В Польше установят скульптурную группу в память о Волынской резне


Автором памятника является польский скульптор Анджей Пытинский, которые проживает в Соединённых Штатах Америки. По его мнению, поляки не должны забывать о Волынской трагедии и о том, кто её учинил.

Использованы фотографии: http://wiadomosci.onet.pl
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Комментарии 26

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  1. 210окв Сегодня, 06:52
    Сейчас скакунсы заорут что не надо портить польско-украинские отношения.И что этого вообще не было.Кстати,по внешнему виду памятник очень гадкий..
    210окв
    1. 210окв Сегодня, 06:59
      http://900igr.net/up/datas/163311/005.jpgА вот этот памятник в Смоленске,детям погибшим от фашистских извергов..Почувствуйте разницу.
      210окв
      1. nadezhiva Сегодня, 07:18
        Если рассмотреть поближе, тоже жуть.
        nadezhiva
    2. сибиралт Сегодня, 07:05
      Пусть не забудут на открытие памятника пригласить Порошенко со всей его свитой. belay
      сибиралт
      1. Дедкастарый Сегодня, 09:02
        21 Декабря 1879 - родился Иосиф Виссарионович Сталин ...вот кому вы,скунсы,должны кланяться и памятники ставить...
        Дедкастарый
  2. Anarchist Сегодня, 06:53
    Еще одна обиженная нация, ноющая о геноциде! Сильные народы устанавливают памятники, Чтобы в последствии избежать подобных событий! Слабые же ждут каких-то репараций, вспоминая о былом величии. Волынку изваять, в память о Волынской резне...
    Anarchist
  3. pvv113 Сегодня, 07:02
    Этот памятник еще больше укрепит "дружбу" поляков с хунтой
    pvv113
  4. федоров Сегодня, 07:08
    Автором памятника является польский скульптор Анджей Пытинский, которые проживает в Соединённых Штатах Америки. По его мнению, поляки не должны забывать о Волынской трагедии и о том, кто её учинил

    Не оправдываю,но поляки украинский народ то же не щадили. Богдана Хмельницкого к примеру все помнят,и что из этого вышло.
    А на месте скульптора из матрасии, я бы памятник американским индейцам соорудил, их уничтожили гораздо больше с одобрения правительства. И поставил на лужайке перед Белым Домом.
    федоров
    1. пакость Сегодня, 07:51
      Цитата: федоров
      Богдана Хмельницкого к примеру все помнят,и что из этого вышло.

      немного истории - Богдан Хмельницкий - польский дворянин, пострадавший от польских властей за православную веру и позднее ставший казаком.
      П.С. Казаки - это не народ, это военное сословие
      пакость
      1. федоров Сегодня, 09:12
        Да в курсе я, я про время говорю. Поляки гадостей наделали не только украине ,которой не было, но и России. Вот ответка им и пришла, хоть и грешная.
        федоров
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:08
    Это так называемая "точка фокуса"! ( от слова фокусировка...). Концентрация внимания общества на историческом событии и отношении к нему. Ох, боюсь, Львовом и окрестностями бандерлоги не отделаются... Ну и реституциями, само собой wassat
    Горный стрелок
    1. Vard Сегодня, 07:26
      Так к этому все и идёт... Так сказать морально все обосновать...
      Vard
    2. katalonec2014 Сегодня, 07:31
      Цитата: Горный стрелок
      Ну и реституциями, само собой

      Ради этого и "подняли эту муть со дна".
      Преступление ужасное,ктож спорит,но они теперь "первейшие союзники",а союзникам пальцем в глаз не тыкают,а потому соглашусь что в основе этого шума,деньги и надежда на возврат польской земли.
      katalonec2014
  6. Евгений Стрыгин Сегодня, 07:21
    ну всё конечно понятно , но памятник мягко говоря.... да чего уж там - башка у скульптора то в порядке?
    Евгений Стрыгин
    1. Чёрная вода Сегодня, 08:34
      согласен, вместо чувства скорби, будет страх у людей....наколотые на пики младенцы - это жутко , кошмарно, страшно ......и точно не для памятника.........
      Чёрная вода
  7. anjey Сегодня, 07:25
    поляки не должны забывать о Волынской трагедии и о том, кто её учинил
    только что то с польской памятью плохо стало,учинили выкормыши гитлера-бандеровцы,а смел с польской земли эту нечисть советский солдат,которому неблагодарные пшеки памятники ломают....,где логика и здравомыслие в европейском дурдоме?
    anjey
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:32
    Полякам давно нужно понять, что история не пишется под плохого или хорошего соседа! История всегда должна состоять из фактов, и неважно, нравится это вашим соседям по континенту, или нет! История, это всегда истина по принципу "как есть, и как оно было " , а не как кто то выдумал или написал! !!!
    Геркулесыч
  9. Coronel76 Сегодня, 07:39
    Анджей Пытинский

    Сначала прочитал Путинский smile
    Coronel76
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 07:40
    ... есть укронацикам работа.. пусть охраняют поляки будущий памятник...
    a.s.zzz888
  11. rotmistr60 Сегодня, 07:46
    поляки не должны забывать о Волынской трагедии и о том, кто её учинил
    Простые поляки и не забывают. А вот польские политики готовы забыть лишь бы продолжалась "дружба" против России.
    rotmistr60
  12. Михаил55 Сегодня, 08:32
    Лучше бы поставили этот памятник напротив этого здания в Варшаве
    Михаил55
  13. rocket757 Сегодня, 08:53
    Да ладно, резали конечно бандерлоги. а виноват всё равно ВВП.
    rocket757
  14. Идущий Сегодня, 09:18
    Автором памятника является польский скульптор Анджей Пытинский, которые проживает в Соединённых Штатах Америки.


    Скакунами будет объявлена охота.
    Идущий
  15. Suharik.inline Сегодня, 09:39
    Памяник.....вот не для памяти такой памятник а для разжигании ненависти.
    Suharik.inline
    1. ромул Сегодня, 09:43
      Цитата: Suharik.inline
      ..вот не для памяти такой памятник

      Вы что бандеровцев оправдываете? На чью мельницу воду льешь , на украинскую? am
      ромул
  16. апро Сегодня, 10:10
    Памятник в память о жертвах генноцида,конечно нужен и полезен,его надо было ставить сразу после войны,не взирая на идеологию и социалестическую солидарность.сейчас проблем было бы меньше.
    Жертвы понесенные простыми поляками не должны быть забыты.
    апро
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