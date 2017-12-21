В Вильнюсе придумали, как взыскать с «Газпрома» многомиллионный штраф

Первым шагом с нашей стороны был поиск и проверка, нет ли в Литве какого-нибудь имущества корпорации "Газпром". Очевидно, что такого имущества нет. Сегодня было принято решение активировать второй шаг – обратиться к иностранным государствам,

Литва намерена взыскать штраф с «Газпрома» в размере 42 млн. евро за рубежом, поскольку в Литве у российской компании нет имущества, передает РИА Новости заявление министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса.Агентство напоминает, что в декабре 2016 года Главный административный суд Литвы обязал «Газпром» выплатить Литве штраф в размере € 35,561 млн. в связи с тем, что корпорация нарушила договоренность 2004 года и не согласилась подписать с компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом. Таким образом, суд оставил в силе решение совета по конкуренции, который назначил этот штраф в октябре 2014 года. В ноябре 2017 года размер этого штрафа «Газпрома» с учетом пени достиг 42 миллионов евро.В среду на заседании правительства было принято решение обратиться к иностранным государствам с просьбой оценки имущества российской корпорации.сказал журналистам Вайчюнас.По его словам, Минэнерго Литвы «в течение месяца должно будет оценить потенциальные страны, в которых есть имущество российской корпорации, и представить рекомендации правительству».Совет по конкуренции в июне 2014-го решил, что отказывая Lietuvos energija в соглашении по обмену газом в 2013-2015 годах, "Газпром" препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа и тем самым нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, выданное советом по конкуренции в 2004 году. Тогда сообщалось, что сделка Lietuvos energija с одной из западноевропейских компаний позволила бы снизить затраты на покупку газа, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей.