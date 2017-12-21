10:09 21 декабря

В Вильнюсе придумали, как взыскать с «Газпрома» многомиллионный штраф

Литва намерена взыскать штраф с «Газпрома» в размере 42 млн. евро за рубежом, поскольку в Литве у российской компании нет имущества, передает РИА Новости заявление министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса.



Агентство напоминает, что в декабре 2016 года Главный административный суд Литвы обязал «Газпром» выплатить Литве штраф в размере € 35,561 млн. в связи с тем, что корпорация нарушила договоренность 2004 года и не согласилась подписать с компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом. Таким образом, суд оставил в силе решение совета по конкуренции, который назначил этот штраф в октябре 2014 года. В ноябре 2017 года размер этого штрафа «Газпрома» с учетом пени достиг 42 миллионов евро.


В среду на заседании правительства было принято решение обратиться к иностранным государствам с просьбой оценки имущества российской корпорации.

Первым шагом с нашей стороны был поиск и проверка, нет ли в Литве какого-нибудь имущества корпорации "Газпром". Очевидно, что такого имущества нет. Сегодня было принято решение активировать второй шаг – обратиться к иностранным государствам,
сказал журналистам Вайчюнас.

По его словам, Минэнерго Литвы «в течение месяца должно будет оценить потенциальные страны, в которых есть имущество российской корпорации, и представить рекомендации правительству».

Совет по конкуренции в июне 2014-го решил, что отказывая Lietuvos energija в соглашении по обмену газом в 2013-2015 годах, "Газпром" препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа и тем самым нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, выданное советом по конкуренции в 2004 году. Тогда сообщалось, что сделка Lietuvos energija с одной из западноевропейских компаний позволила бы снизить затраты на покупку газа, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 08:46
    Что то столица у них какая то безлюдная почти..А насчет штрафа..Это обычная практика друг друга в бизнесе гнобить..
    210окв
    1. Кроу Сегодня, 08:53
      В бизнесе обычно не бывает Ничего личного, Только бизнес! А здесь только личное, никакого бизнеса. И страдают из-за этого, материально!
      Кроу
      1. 210окв Сегодня, 08:54
        Я соглашусь с Вами.Это даже не личное,а на уровне рефлексов..Русофобия она такая..
        Цитата: Кроу
        В бизнесе обычно не бывает Ничего личного, Только бизнес! А здесь только личное, никакого бизнеса. И страдают из-за этого, материально!
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 08:58
          Дана команда всем шавкам США , искать любые предлоги и зацепки , против энергетических компаний из России.
          Идущий
          1. Кроу Сегодня, 09:03
            Цитата: Идущий
            команда всем шавкам США , искать любые предлоги и зацепки , против энергетических компаний из России

            А вот это уже бизнес!
            Кроу
            1. Идущий Сегодня, 09:07
              В какой то мере да , но по их же законам это - недобросовестная конкуренция , с использованием военно - политических сил.
              Идущий
              1. DMoroz Сегодня, 09:25
                недобросовестная конкуренция , с использованием военно - политических сил
                Такая трактовка применяется западом к любым странам, если страдают их интересы. Если же их интересы соблюдаются, то это, по их мнению, считается обычной практикой делового оборота... И ничего личного, только бизнес...
                DMoroz
          2. LSA57 Сегодня, 09:19
            Цитата: Идущий
            Дана команда всем шавкам США , искать любые предлоги и зацепки , против энергетических компаний из России.

            только, что по ТВ показали, трамп приказал отслеживать всех кто голосает против полосатых и наказывать их. международный шантаж в полной красе в исполнении "истинных демократов"
            LSA57
            1. Идущий Сегодня, 09:23
              Это уже от безысходности , надорвутся.
              Идущий
        2. LSA57 Сегодня, 09:17
          Цитата: 210окв
          .Русофобия она такая..

          инфекционное заболевание с осложнениями и далеко идущими последствиями
          LSA57
      2. To be or not to be Сегодня, 10:01
        Вильнюс?
        А это кыдэ?
        Шутка!!
        Главный да еще административный суд Литвы .. решает межгосударственные споры...да еще в пользу Литвы ..Однако ..Демократично очень !!.
        To be or not to be
    2. iliitchitch Сегодня, 08:55
      Цитата: 210окв
      Что то столица у них какая то безлюдная почти..А насчет штрафа..Это обычная практика друг друга в бизнесе гнобить..

      Какой же это бизнес ? Просто голодранцам жрать охота . Этто недоразумение прибалтика живёт в этом мире по доверенности . А какие из них шикарные иностранцы в советских фильмах получались ! Скучаю иногда .
      iliitchitch
      1. KondratKo Сегодня, 09:17
        "А какие из них шикарные иностранцы в советских фильмах получались !"
        Особенно шикарными получались шпионы и предатели нашей Родины, слава она такая...
        KondratKo
        1. iliitchitch Сегодня, 09:28
          Цитата: KondratKo
          Особенно шикарными получались шпионы и предатели нашей Родины, слава она такая...

          Да ладно Вам . Какой же Банионис шпион ? Он разведчик .
          iliitchitch
          1. KondratKo Сегодня, 09:36
            Банионис актёр, разведчик его роль в фильме ))), кроме него в трибалтии хватало колоритных личностей на отрицательные роли, именно из-за характерной внешности, помнится кто-то из них даже бандеровцев играл, не буду влезать по этому поводу в дебри истории.
            hi
            KondratKo
      2. Uncle Lee Сегодня, 09:31
        Фильм "Мираж" помните ? Все закончилось трагически.....
        Uncle Lee
    3. Венд Сегодня, 09:14
      Подобные процессы, как лакмусовая бумажка, выявляют, какая страна опустилась экономически ниже плинтуса.Других возможностей финансировать страну у них нет, кроме исков и попрошайничества.
      Венд
  2. Зяблицев Сегодня, 08:47
    Придумали они...Клоуны прибалтийские! Если Россия, что нибудь придумает - Литва - будет интересна только археологам! laughing
    Зяблицев
    1. Burbon Сегодня, 08:52
      Цитата: Зяблицев
      Придумали они...Клоуны прибалтийские!

      зачем вы так ?....это два барыги делят бабосы между собой.....нам то - народу, что от этого?
      Burbon
      1. Зяблицев Сегодня, 08:53
        У меня утреннее обострение великодержавного шовинизма! laughing hi
        Зяблицев
    2. Монос Сегодня, 08:59
      Цитата: Зяблицев
      Придумали они...Клоуны прибалтийские! Если Россия, что нибудь придумает - Литва - будет интересна только археологам! laughing

      laughing Скорее палеогеологам.
      Монос
    3. Pivot Сегодня, 09:03
      Да что тут думать, у Газпрома годовой бюджет позволит купить всю территорию Литвы. Этим блохам давно пора указать их место.
      Pivot
      1. Керенский Сегодня, 09:10
        годовой бюджет позволит купить всю территорию Литвы.

        Да покупали уже все эти Лифляндии с Эстляндиями. Сколько можно?!!
        Керенский
        1. Pivot Сегодня, 09:36
          Так пусть понимают, что они как товар, могут переходить от одного владельца к другому, и их мнение мало кого волнует.
          Pivot
  3. BerBer Сегодня, 08:49
    Неадекватность - это краткая характеристика прозападных постсоветских республик. Хотели свободы - ешьте. Только и все проблемы ваши, а не общие.
    BerBer
  4. федоров Сегодня, 08:52
    Три часа смотрели в зоопарке прибалты, как резвятся коалы...
    Клоуны,да и только. Анекдотов на них уже не хватает.
    отступление -
    А в Питере куда любят на отдых ездить - в Финляндию, во народ Непобедимый. Не Сочи...с Турцией.
    федоров
  5. Идущий Сегодня, 08:52
    Странная статья и цитату не возможно скопировать.
    Идущий
  6. alavrin Сегодня, 08:52
    Иностранные гос-ва, где действительно есть имущество Газпрома, просто пошлют их на три веселых буквы.
    alavrin
  7. Strashila Сегодня, 08:56
    Тактика нищебродов...зачем работать, бумажку проще напечатать... типа решение суда... так и хочется классический вопрос... а судьи кто???... нищеброды.
    Strashila
  8. К-50 Сегодня, 08:59
    Экий бред, чесслово!!
    Мы у вас не будем газ покупать, так как это будет политическим давлением и шантажом, но поскольку у других газ дороже, то страдают наши потребители и мы на вас штраф наложим.
    Что курите или шпроты та выходят? belay
    К-50
    1. Vard Сегодня, 09:04
      С юридической точки зрения... используя это решение... можно через суд обязать их покупать газ у Газпрома...
      Vard
  9. pafegosoff Сегодня, 09:24
    У них мозги не лопнули от напряжения? Думали-думали... И придумали!
    Чебурашки. ...!
    pafegosoff
  10. KCA Сегодня, 09:35
    ЧВК не ЧВК, но у Газпрома есть собственная охрана, на территории РФ имеют разрешения на автоматическое оружие, за границу не вывезешь, но при попытке захвата стратегического особо опасного объекта могут и ногами больно отпинать, согласно какой-нибудь внутренней инструкции по безопасности объекта полицаев и судебных приставов могу просто не пустить
    KCA
  11. Altona Сегодня, 10:03
    Когда сумма штрафа достигнет существенной отметки, так и быть, возобновим оккупацию. laughing laughing
    Altona
  12. Altona Сегодня, 10:05
    Цитата: К-50
    Экий бред, чесслово!!

    ---------------------------
    Так этот бред транслируется всем санитарным кордоном, а в США пишут новые методички на тему "нарушения здравого смысла в диалоге с Россией". laughing laughing
    Altona
  13. rotmistr60 Сегодня, 10:07
    обратиться к иностранным государствам,
    Заграница нам поможет подумали в Литве и побежали искать помощника причем в зимний период. Прибалтика как прыщ на неподходящем месте - не смертельно, но постоянно раздражает.
    rotmistr60
Картина дня