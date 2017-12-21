США продолжат использовать «акт Магницкого» для давления на Россию
Вашингтон намерен продолжить использование «акта Магницкого» в качестве инструмента давления на Россию, передает РИА Новости заявление высокопоставленного представителя Госдепа.
В то же время представитель госдепа заверил, что США намерены развивать «стабильные отношения с Россией», несмотря на расширение «списка Магнитского».
Он также выразил надежду, что Москва «более подробно посмотрит на нарушение прав человека».
Напомним, в среду Вашингтон внес в санкционный «список Магнитского» пятерых россиян: главу Чечни Рамзана Кадырова, Аюба Катаева, Юлию Майорову, Андрея Павлова и Алексея Шешеню. Сам Кадыров с иронией отнесся к решению США, сказав в шутку, что он «40 лет вынашивал планы поехать в Америку и заняться там бизнесом», а также отметив, что «одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя».
Мы считаем, что РФ серьезно относится к "акту Магнитского". Мы продолжим его использовать для давления на РФ в части соблюдения прав человека,сказал дипломат, пояснив, что санкции касаются заморозки активов и запрета на въезд в США.
В то же время представитель госдепа заверил, что США намерены развивать «стабильные отношения с Россией», несмотря на расширение «списка Магнитского».
У нас есть стратегические общие интересы в разных частях света, мы хотим преследовать эти интересы, и мы по-прежнему верим, что если Россия будет более серьезно воспринимать благосостояние и права человека в своей стране, это сделает еще более эффективным глобальным партнером,сказал представитель Госдепа.
Он также выразил надежду, что Москва «более подробно посмотрит на нарушение прав человека».
Напомним, в среду Вашингтон внес в санкционный «список Магнитского» пятерых россиян: главу Чечни Рамзана Кадырова, Аюба Катаева, Юлию Майорову, Андрея Павлова и Алексея Шешеню. Сам Кадыров с иронией отнесся к решению США, сказав в шутку, что он «40 лет вынашивал планы поехать в Америку и заняться там бизнесом», а также отметив, что «одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя».
Использованы фотографии: http://nnm2.com
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