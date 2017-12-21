10:12 21 декабря

США продолжат использовать «акт Магницкого» для давления на Россию

Вашингтон намерен продолжить использование «акта Магницкого» в качестве инструмента давления на Россию, передает РИА Новости заявление высокопоставленного представителя Госдепа.



Мы считаем, что РФ серьезно относится к "акту Магнитского". Мы продолжим его использовать для давления на РФ в части соблюдения прав человека,
сказал дипломат, пояснив, что санкции касаются заморозки активов и запрета на въезд в США.


В то же время представитель госдепа заверил, что США намерены развивать «стабильные отношения с Россией», несмотря на расширение «списка Магнитского».

У нас есть стратегические общие интересы в разных частях света, мы хотим преследовать эти интересы, и мы по-прежнему верим, что если Россия будет более серьезно воспринимать благосостояние и права человека в своей стране, это сделает еще более эффективным глобальным партнером,
сказал представитель Госдепа.

Он также выразил надежду, что Москва «более подробно посмотрит на нарушение прав человека».

Напомним, в среду Вашингтон внес в санкционный «список Магнитского» пятерых россиян: главу Чечни Рамзана Кадырова, Аюба Катаева, Юлию Майорову, Андрея Павлова и Алексея Шешеню. Сам Кадыров с иронией отнесся к решению США, сказав в шутку, что он «40 лет вынашивал планы поехать в Америку и заняться там бизнесом», а также отметив, что «одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя».

Использованы фотографии: http://nnm2.com
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Комментарии 13

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  1. Pivot Сегодня, 09:38
    Да пусть от давления США в штаны наделают.
    Pivot
    1. Рагнар лодброк Сегодня, 09:47
      Они-то как раз не наделают, им всё с рук сходит. А ответа нет и не будет, пока дети правящей верхушки по Лондонам учатся!
      Кто хочет сказать, что это не так, пусть вспомнит Где учились дочки Путина!
      Рагнар лодброк
      1. Pivot Сегодня, 10:06
        Время покажет)))
        Pivot
  2. Romanych.by Сегодня, 09:39
    Лицемерие США не знает границ.Они расширяют санкции в отношении РФ,но,в то же время,надеяться на сотрудничество в различных сферах wassat belay
    Romanych.by
  3. Лесс Сегодня, 09:42
    Напомним, в среду Вашингтон внес в санкционный «список Магнитского» пятерых россиян: главу Чечни Рамзана Кадырова, Аюба Катаева, Юлию Майорову, Андрея Павлова и Алексея Шешеню.
    Эй вы там, в Вашингтоне! Внесите и меня в этот список - вам всё равно, а мне приятно будет!!!)))
    Лесс
    1. ромул Сегодня, 09:47
      Цитата: Лесс
      Внесите и меня в этот список

      Что плюсиков так охота? Или депутат госдумовский?
      ромул
      1. Лесс Сегодня, 09:50
        Не, хотел бы я плюсиков я бы добился восстановления старого акка с большими звёздами, а про список это искренне
        Лесс
        1. роман66 Сегодня, 09:54
          кстати, да, лопнуть можно будет от собственной значимости
          роман66
      2. Лопатов Сегодня, 10:09
        А Вам что "охота"?
        Лопатов
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:45
    Вашингтон намерен продолжить использование «акта Магницкого» в качестве инструмента давления на Россию,
    ... старо как мир... laughing
    a.s.zzz888
  5. Altona Сегодня, 09:52
    Для чего им эти давилки собственно? Детский сад. У них у самих в стране бардак жуткий, страна расколота надвое. Трампу по-хорошему надо арестовать Сороса и еще человек 20-30, которые мутят эту "демократическую" неоконовскую байду. А получается, что рулит Сорос и неоконсерваторы. У них самих Гражданская война не довоевана, если сносят памятники Роберту Ли и другим южанам.Они и Линкольна с Вашингтоном тоже мажут черной краской, потому что те в Конституции написали много такого, что невыгодно неокон-фашистам-право на восстание и право на оружие. Поэтому на Юге США слова "федерал" и "педераст" уже стали синонимами. Чего они хотят добится, неизвестно. Да, наша элита сдалась, но народ-то еще не сдался. Народ еще сопротивляется.
    Altona
  6. Yoshi Сегодня, 10:02
    Ну так. Культурненько. Мол, Крым давай, Донбас давай, Украину давай и живи пока. Дальше хуже будет. В Штатах система - как удавка. Попал в поле зрения - уже не выскочешь. А наш народ - он молодец. Он завсегда с властью (не дай Бог кого домой пришлют). Он всё простит (власти). Он всё сдюжит (за свой счёт значит).
    Yoshi
  7. iliitchitch Сегодня, 10:05
    "..у нас есть общие стратегические интересы.." laughing good . Да ну ? америга чьими-то интересами озаботилась ? Чёрт , в Сирии гешефт обломался , но страшным спицком магницкого напугать всё-таки надо попытаться . Эх-х . Примитив , Е2-Е4 . Где , где креаклы ?
    iliitchitch
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