США продолжат использовать «акт Магницкого» для давления на Россию

Мы считаем, что РФ серьезно относится к "акту Магнитского". Мы продолжим его использовать для давления на РФ в части соблюдения прав человека,

У нас есть стратегические общие интересы в разных частях света, мы хотим преследовать эти интересы, и мы по-прежнему верим, что если Россия будет более серьезно воспринимать благосостояние и права человека в своей стране, это сделает еще более эффективным глобальным партнером,