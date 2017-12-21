10:14 21 декабря

Клинцевич назвал профанацией идею ввести в состав СЦКК Германию и Францию

Предложение Петра Порошенко ввести в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) представителей ФРГ и Франции является «чистейшей воды профанацией», передает РИА Новости заявление зампреда комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича.

Клинцевич назвал профанацией идею ввести в состав СЦКК Германию и Францию


В среду Порошенко заявил, что опасность эскалации конфликта в Донбассе за последние дни увеличилась. В связи с этим он решил усилить группировку войск в зоне АТО и предложил ввести в состав СЦКК, откуда ранее были выведены российские военные, представителей Германии и Франции.


Предложение президента Украины Петра Порошенко ввести в состав СЦКК в Донбассе представителей Германии и Франции – это чистейшей воды профанация. Он просто пытается выиграть время, необходимое для усиления украинской группировки в этом регионе,
сказал Клинцевич агентству.

По его мнению, всем ясно, что «никакое СЦКК уже не способно остановить насилие в Донбассе».

Притормозить Киев может только жесткая совместная позиция ведущих стран мира. И не хочу, чтобы у кого-то в Европе остались какие-либо иллюзии: Донбасс будет драться до последнего,
сказал сенатор.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В ведомстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Белоусов
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. neri73-r Сегодня, 09:46
    Да,да, а в помощь европейцам ещё американцев и пшеков, вот тогда точно всё будет ОК! stop
    neri73-r
    1. Chertt Сегодня, 09:59
      Если со стороны России, не будет сильного и неожиданного "военно-политического" хода, в Новороссии ожидается большая бойня
      Chertt
      1. Primipilus Сегодня, 10:04
        Французов и Немцев в первый же день завалит ВСУ и свалит на ЛДНР. Это билет в один конец.
        Primipilus
  2. 210окв Сегодня, 09:46
    Ввести их можно будет только в одно место..В трибунал по военным преступлениям..В качестве соучастников подсудимых..
    210окв
  3. Yoshi Сегодня, 09:58
    Ай как не хочется чужие глаза в свой беспредел допускать! Нужно бы помягче. А то всё "кино" наружу лезет...
    Yoshi
  4. DenZ Сегодня, 10:04
    Того похоже Петя и добивался выдавливая наших офицеров из СЦКК. Думал- " Притащу немцев и французов и все будет так как надо мне и вашингтонскому обкому" (еще меньше адекватной информации, еще меньше мира в Донбассе)
    DenZ
  5. Балу Сегодня, 10:04
    "ввести в состав СЦКК Германию и Францию" в качестве живых мишеней. ВСУ устраивает провокацию в отношении ходячих мишеней, обвиняет коварных сепаров, и вот вам повод для введения войск НАТО в качестве гуманитарной миссии для принуждения к миру.
    Балу
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:13
    предложил ввести в состав СЦКК, откуда ранее были выведены российские военные, представителей Германии и Франции.
    Разбежались немцы и французы входить во что-то на территории Донбасса. Они, как гаранты "Минска" из своих столичных кабинетов ни чего не могут (не хотят) сделать, а Порошенко их пытается втянуть в пекло. На днях евробонзы едут в Киев вставлять Петюни фитиль за экономику и коррупцию, вот пусть там он их об этом попросит.
    rotmistr60
Картина дня