Клинцевич назвал профанацией идею ввести в состав СЦКК Германию и Францию
Предложение Петра Порошенко ввести в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) представителей ФРГ и Франции является «чистейшей воды профанацией», передает РИА Новости заявление зампреда комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича.
В среду Порошенко заявил, что опасность эскалации конфликта в Донбассе за последние дни увеличилась. В связи с этим он решил усилить группировку войск в зоне АТО и предложил ввести в состав СЦКК, откуда ранее были выведены российские военные, представителей Германии и Франции.
По его мнению, всем ясно, что «никакое СЦКК уже не способно остановить насилие в Донбассе».
Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В ведомстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей.
В среду Порошенко заявил, что опасность эскалации конфликта в Донбассе за последние дни увеличилась. В связи с этим он решил усилить группировку войск в зоне АТО и предложил ввести в состав СЦКК, откуда ранее были выведены российские военные, представителей Германии и Франции.
Предложение президента Украины Петра Порошенко ввести в состав СЦКК в Донбассе представителей Германии и Франции – это чистейшей воды профанация. Он просто пытается выиграть время, необходимое для усиления украинской группировки в этом регионе,сказал Клинцевич агентству.
По его мнению, всем ясно, что «никакое СЦКК уже не способно остановить насилие в Донбассе».
Притормозить Киев может только жесткая совместная позиция ведущих стран мира. И не хочу, чтобы у кого-то в Европе остались какие-либо иллюзии: Донбасс будет драться до последнего,сказал сенатор.
Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В ведомстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей.
Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Белоусов
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