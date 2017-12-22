18:13 23 декабря

Состоялся первый испытательный полет SSJ100 с саблевидными законцовками крыла

Вчера в Жуковском состоялся первый испытательный полет самолета Sukhoi Superjet 100 с установленными законцовками крыла, сообщает пресс-служба компании «Гражданские самолеты Сухого».



«Полет SSJ100 с заводским номером 95032 с установленными горизонтальными законцовками крыла занял 2 часа 42 минуты. В соответствии с полетным заданием летный экипаж выполнил оценку характеристик устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла. Также в полете были выполнены режимы по определению расходов топлива на различных этапах. Полет проходил в диапазоне высот до 11 000 метров», – говорится в релизе.




Сообщается, что «конфигурация законцовок в виде сабли, установленная на Sukhoi Superjet 100, стала результатом комплекса расчетных исследований, инженерных и экспериментальных работ, проведенных разработчиком самолета – компанией Гражданские самолеты Сухого при участии Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ)».



Геометрия законцовок была определена «с применением инновационных методов трехмерной оптимизации на базе численных расчетов аэродинамики (CFD), которые являются уникальной разработкой ЦАГИ, активно используемой в авиационной отрасли России».

По результатам расчетно-экспериментальных работ было выявлено, что установка саблевидных законцовок позволяет одновременно улучшить взлетно-посадочные характеристики и снизить расход топлива не менее чем на 3%.



Компания Гражданские самолеты Сухого последовательно реализует программу совершенствования самолета Sukhoi Superjet 100 с целью расширения рынков его сбыта, числа заказчиков, роста удовлетворенности эксплуатантов и поддержания высокого уровня его конкурентоспособности. Внедрение законцовок крыла, являющееся частью данной программы совершенствования самолета, в том числе, обеспечит экономию авиакомпаниям до 5 млн. рублей в год на один SSJ100,
цитирует пресс-служба главу компании «Гражданские самолеты Сухого» Александра Рубцова.

Использованы фотографии: АО «Гражданские самолеты Сухого»
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Комментарии 26

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  1. svp67 Вчера, 15:10
    А вот это МОЛОДЦЫ. Осталось теперь только сравнить эти заканцовки с "акульими плавниками"
    svp67
    1. 210окв Вчера, 15:40
      Эти законцовки применяются в гражданской авиации уже давно.Позволяют уменьшить срыв потока с конца крыла,тем самым повышая подъемную силу.
      210окв
      1. svp67 Вчера, 15:43
        Цитата: 210окв
        Эти законцовки применяются в гражданской авиации уже давно.Позволяют уменьшить срыв потока с конца крыла,тем самым повышая подъемную силу.

        Законцовки то да, но вот такого "саблевидного типа" массово стали не давно применяться. Можно сказать, что идем в ногу со временем
        svp67
        1. 210окв Вчера, 15:47
          Принцип и назначение законцовок различного вида один и тот же.Да,согласен,не так давно применяются.Это все рассчитывается для каждого типа самолета,точнее для его крыла.На взлете позволяют экономить топливо.Да и во время полета.
          Цитата: svp67
          Цитата: 210окв
          Эти законцовки применяются в гражданской авиации уже давно.Позволяют уменьшить срыв потока с конца крыла,тем самым повышая подъемную силу.

          Законцовки то да, но вот такого "саблевидного типа" массово стали не давно применяться. Можно сказать, что идем в ногу со временем
          210окв
      2. dauria Вчера, 19:24
        .Позволяют уменьшить срыв потока с конца крыла,


        Вообще-то для уменьшения перетекания из-под низа крыла наверх через торец и образования вихря ( уменьшение индуктивного сопротивления )
        А вот зачем птицам такие законцовки - во загадка для аэродинамиков laughing
        dauria
      3. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 13:57
        Вот и я так думаю, но поскольку законцовки под четко выраженным углом уже запатентованы, здесь сделали компромиссный вариант, пусть худший но свой.
        ШУРУМ -БУРУМ
        1. dauria Сегодня, 17:36
          здесь сделали компромиссный вариант, пусть худший но свой.


          Ну, на самом деле законцовки вверх (или вниз ) хоть запатентованные,хоть нет - тоже компромисс. Они уменьшают индуктивное сопротивление, но добавляют профильное. Кроме того, к крылу требования по прочности возрастают . И потом- необязательно загибать их вверх или вниз - хватит и увеличения размаха суживающимся кончиком - эффект тот же. Это выгодно, когда нет возможности увеличивать размах по требованиям габаритов. На винтах хорошо - диаметр чуток поменьше. Но в целом если увидите без законцовок - это не значит "хуже". Значит, что крыло изначально грамотно выбрали (точнее - угадали wink ) Просто это способ "доработать напильником" уже слепленное крыло, когда делать новое слишком накладно.
          dauria
  2. alekc73 Вчера, 15:12
    Если даже расход топлива останется прежним улучшение ВПХ уже в плюс.
    alekc73
  3. Горный стрелок Вчера, 15:17
    Ну это здорово. Улучшать и улучшать. Еще и движки бы из серии ПД laughing
    Горный стрелок
    1. НЕКСУС Вчера, 16:12
      Цитата: Горный стрелок
      Еще и движки бы из серии ПД

      Семейство авиадвигателей с тягой на взлете от 8 до 18 тонн планируется создать на базе газогенератора ПД-14, сообщил «Интерфаксу-АВН» генеральный конструктор компании «Авиадвигатель» (Пермь) Александр Иноземцев.
      «Наиболее мощным двигателем в семействе ПД-14 станет модификация ПД-18Р. Этот двигатель создается для тяжелых пассажирских и транспортных самолетов типа Ил-96-300/400Т», — уточнил генконструктор.
      По его словам, для двигателя ПД-18Р наибольшая взлетная тяга в семействе ПД-14 составит 20 тонн. «Это самая большая тяга в данном семействе», — отметил А.Иноземцев.
      При этом он не исключил, что в будущем возможно увеличение тяги. «Пока, по нашим расчетам, этот газогенератор способен обеспечить тягу до 20 тонн. Для получения взлетной тяги более 20 тонн нужен уже другой газогенератор, большей размерности», — сказал А.Иноземцев.
      Ранее сообщалось, что ПД-18Р (Р -редукторный). может быть применен на самолетах Ту-214, Ил-96-300 и Ил-96-400Т. По оценкам специалистов, экономичность ПД-18Р будет примерно на три-пять процентов выше, чем у ПД-14.
      НЕКСУС
      1. Romario_Argo Вчера, 18:58
        ПД-14, ПД-18 имеют ресурс до капремонта 200000 часов. Современные образцы подобного класса имеют ресурс 8-18000 часов.
        Romario_Argo
        1. Дедкастарый Сегодня, 03:24
          Цитата: Romario_Argo
          200000 часов
          belay
          Дедкастарый
  4. katalonec2014 Вчера, 15:33
    Надо же,вроде бы небольшое добавление а такая экономия,что несомненно даёт ему дополнительный плюс,авиакомпании этому будут только рады.
    katalonec2014
  5. НЕКСУС Вчера, 15:51
    А по мне,лучше все усилия направить на доработку МС-21 и ИЛ-96-400...Суперджет за столько лет не особо оправдал надежды как в экспорте,так и на внутренних линиях.
    НЕКСУС
    1. katalonec2014 Вчера, 15:59
      Цитата: НЕКСУС
      .Суперджет за столько лет не особо оправдал надежды как в экспорте,так и на внутренних линиях

      Ну это Вы Андрей зря! Оно изначально было ясно,что пробиться на мировой рынок ему будет ох как непросто,но потихоньку он пробьёт себе дорогу,даже несмотря на грязные закулисные интриги со стороны конкурентов.
      katalonec2014
      1. НЕКСУС Вчера, 16:03
        Цитата: katalonec2014
        Оно изначально было ясно,что пробиться на мировой рынок ему будет ох как непросто

        А на внутренний рынок ему религия не позволяет?Сколько Суперджетов используют наши авиакомпании?
        НЕКСУС
        1. faiver Вчера, 16:53
          примерно половину выпущенных - 75шт...
          faiver
          1. НЕКСУС Вчера, 17:06
            Цитата: faiver
            примерно половину выпущенных - 75шт...

            А сколько Боингов и Арбузов летает в РФ?м
            НЕКСУС
            1. faiver Вчера, 17:14
              много и что? суперджет продолжает выпускается, я так понимаю быстрее производить самолеты наши не могут...
              faiver
            2. Kurare Вчера, 17:41
              Цитата: НЕКСУС
              А сколько Боингов и Арбузов летает в РФ?м

              Проблема в том, что очень большое количество тех же Б и А - это б/у-шные. Но они не являются конкурентами для ССЖ (разве что А-318 и то с оговоркой). Главный конкурент ССЖ на рынке - это Bombardier Regional Jet и Embraer EMB 190, а так же турбопропы разных мастей.

              Рынок ближнемагистральных джетов (не турбопропов) достаточно небольшой, по сравнению со среднемагистральными, даже ничтожный. Вся надежда на МС 21
              Kurare
  6. ВЕРЕСК Вчера, 16:59
    Винглеты присобачили на суперджет?Что-ж.Мода сейчас на них.Они реально экономят топливо как пластина на капоте вашей машины.Винглеты не делаются просто так.Судя по фото-это только для красоты.Стоящие винглеты просто так не соорудишь.То,что на законцовках крыла у СУПЕРА-это смех сквозь слёзы.То,что пишут-это дань моде.Винглеты достаточно сложная ситуёвина.И разрабатывается под каждую модель.А тут прилепили пластинку... wassat
    ВЕРЕСК
    1. Genry Вчера, 18:30
      Кто-то калякает комментарии? Афигеть. Хочется вякнуть, чтоб всем. Это реально повышает уровень информированности, как птичка накака.... Комменты пишут не для тупых. Судя по смыслу это только для выполнения плана. Хороший коммент сам не напишется. Тот что выше - это просто ложка детской неожиданности. Просто пример из методички. Написание комментария нужно осмысливать. И не писать как попало. А то тут выплыло... stop
      Genry
      1. ВЕРЕСК Вчера, 19:10
        Родите мысль.Для человека,который разрабатывает винглеты для МС.Я ему скину Ваше мнение.Только-возможно тогда вы в канализацию упадёте.Не лезте туда,в чём не шарите.
        ВЕРЕСК
  7. voyaka uh Вчера, 22:07
    Боинг недавно зафигачил вот-такой сложный winglet на свои Боинги-737
    voyaka uh
  8. exo Вчера, 22:33
    Как не крути,а самолёт свою нишу,занял.И развивается. Что,радует. Только бы,санкции не подкосили.Всё-таки,по новой сертифицировать, с нашей начинкой,очень хлопотно.
    exo
  9. ленивый Сегодня, 16:12
    вот интересно, а сразу нельзя было? тем более что винглеты ещё на су-80 использовались, да и нет одного "одноклассника" современного без них. это собственная недальновидность или тут "помощники" из боинг постарались?
    ленивый
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