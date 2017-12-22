Состоялся первый испытательный полет SSJ100 с саблевидными законцовками крыла

Компания Гражданские самолеты Сухого последовательно реализует программу совершенствования самолета Sukhoi Superjet 100 с целью расширения рынков его сбыта, числа заказчиков, роста удовлетворенности эксплуатантов и поддержания высокого уровня его конкурентоспособности. Внедрение законцовок крыла, являющееся частью данной программы совершенствования самолета, в том числе, обеспечит экономию авиакомпаниям до 5 млн. рублей в год на один SSJ100,

Вчера в Жуковском состоялся первый испытательный полет самолета Sukhoi Superjet 100 с установленными законцовками крыла, сообщает пресс-служба компании «Гражданские самолеты Сухого».«Полет SSJ100 с заводским номером 95032 с установленными горизонтальными законцовками крыла занял 2 часа 42 минуты. В соответствии с полетным заданием летный экипаж выполнил оценку характеристик устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла. Также в полете были выполнены режимы по определению расходов топлива на различных этапах. Полет проходил в диапазоне высот до 11 000 метров», – говорится в релизе.Сообщается, что «конфигурация законцовок в виде сабли, установленная на Sukhoi Superjet 100, стала результатом комплекса расчетных исследований, инженерных и экспериментальных работ, проведенных разработчиком самолета – компанией Гражданские самолеты Сухого при участии Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ)».Геометрия законцовок была определена «с применением инновационных методов трехмерной оптимизации на базе численных расчетов аэродинамики (CFD), которые являются уникальной разработкой ЦАГИ, активно используемой в авиационной отрасли России».По результатам расчетно-экспериментальных работ было выявлено, что установка саблевидных законцовок позволяет одновременно улучшить взлетно-посадочные характеристики и снизить расход топлива не менее чем на 3%.цитирует пресс-служба главу компании «Гражданские самолеты Сухого» Александра Рубцова.