18:19 23 декабря

Шойгу посоветовал недругам не проверять Россию на прочность

Военный контингент НАТО у западных российских границ за последние пять лет увеличился в три раза, а интенсивность его учений - вдвое, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

С 2012 года численность размещенных военных контингентов НАТО у западных рубежей России увеличилась в три раза, а интенсивность проводимых ими учений - в два раза
- сказал Шойгу, выступая на коллегии Минобороны.

Шойгу посоветовал недругам не проверять Россию на прочность



Глава Минобороны отметил также, что боеготовность Вооруженных сил Североатлантического альянса на западных границах РФ сократилась с 45 до 30 суток.

Шойгу заявил, что интенсивность ведения воздушной разведки НАТО у российских границ увеличилась в 3,5 раза, а морской - в полтора раза.

Он добавил, что НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений у российских границ, отметив, что в 2014 году альянсом проведено 282 учения, а в 2017 году - уже 548.

Российский министр добавил, что Россия не собирается ни с кем воевать, но пробовать обороноспособность страны на прочность не стоит.

Мы не бряцаем оружием, и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность
- заявил Шойгу.

Он также добавил, что в настоящее время российская армия является современной и боеспособной, и отметил ее мобильность и компактность.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
76

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 90

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  1. НЕКСУС Вчера, 16:25
    Мы не бряцаем оружием, и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность

    Ну это он правильно сказал,но...пока у нас в армии ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ,а это всегда самый нервозный момент у нас. Вот когда перевооружимся,обновим оружие,оснастим солдата не только автоматом и саперной лопаткой,тогда и западные вояки притушат свой боевой запал.
    НЕКСУС
    1. katalonec2014 Вчера, 16:27
      Цитата: НЕКСУС
      а это всегда самый нервозный момент у нас.

      Это точно,напоминает предвоенные годы ВО.
      katalonec2014
      1. Идущий Вчера, 16:53
        Российский министр добавил, что Россия не собирается ни с кем воевать, но пробовать обороноспособность страны на прочность не стоит.


        А им видимо очень хочется попробовать и роль эту уготовили Украине.
        Идущий
        1. BerBer Вчера, 17:00
          Сами они воевать не хотят. Но настроить кого-нибудь, да, желание огромное. Не Украина,так ИГИЛ или кто другой. Только добровольце нетути.
          BerBer
          1. Идущий Вчера, 17:07
            С грузинами не получилось , готовят Украину и ИГИЛ держат как вариант.
            Идущий
            1. seos Вчера, 17:18
              Эти локальные конфликты преследуют цель дестабилизации обстановки внутри России - главный враг все равно внутри... внешней агрессией нас победить невозможно... Но терпение народа не безгранично, когда нибудь оно лопнет и народу будет насрать на геополитику и будущее России, будет только желание забрать с собой как можно больше говна на тот свет...
              seos
              1. Идущий Вчера, 17:19
                Есть и такая беда.
                Идущий
                1. 79807420129 Вчера, 17:41
                  Цитата: Идущий
                  Есть и такая беда.

                  Это не беда Витя,это призыв разломать свою страну изнутри,где то совсем недавно мы наблюдали за этим у соседей,молодежь конечно не помнит как распадался СССР,СКОЛЬКО крови было пролито на окраинах и не только,Чечня только один из моментов того распада.Не навоевались еще наверное. request hi
                  Цитата: seos
                  народу будет насрать на геополитику и будущее России, будет только желание забрать с собой как можно больше говна на тот свет...

                  Геополитика геополитикой,но народу уважаемый далеко не насрать на Россию и ее будущее,он может и на вилы намотать и насерателей на нее вместе с говном. hi
                  79807420129
                  1. Идущий Вчера, 17:50
                    Влад , я полностью с тобой согласен , как раз и говорю , что есть такая беда , замутить очередную революцию и я понимаю , что любая революция затеивается из вне.
                    Идущий
                2. Джедай Вчера, 17:42
                  Виктор, привет! hi Сколько супостатов не предупреждай - всё не впрок. Пока в рыло не получат - не успокоятся. Так было раньше - так будет и если опять полезут.
                  Джедай
                  1. Идущий Вчера, 17:48
                    Добрый вечер Максим! hi , как только забудутся , так и приходят - пару раз в столетие случается.
                    Идущий
                    1. Джедай Вчера, 17:52
                      Из-за короткой памяти политиков солдаты по рогам получают. Классика жанра.
                      Джедай
                      1. Идущий Вчера, 17:56
                        Как всегда , страдают простые люди , правда потом мы добираемся и до зачинщиков...
                        Идущий
              2. ИНТЕР Вчера, 23:32
                Цитата: seos
                главный враг все равно внутри... внешней агрессией нас победить невозможно... Но терпение народа не безгранично, когда нибудь оно лопнет и народу будет насрать на геополитику и будущее России,

                Что то вы весь народ к врагам приписали. Народу как раз то и не насрать как некоторым с чемоданымы настроениями, народ как и многие на этом форуме возьмёт в руки автомат и пойдёт защищать свою родину, дом, семью.
                И кстати не нужно говорить что народ в 90 развалилась страну, народ проголосовал на всесоюзном референдуме на результаты которого положили большой болт кучка виновных в развале страны.
                Это не Америка, где все можно купить и продать у нас ещё есть много чего ценее денег.
                ИНТЕР
          2. Владимир16 Вчера, 17:08
            Цитата: НЕКСУС
            Вот когда перевооружимся,обновим оружие,оснастим солдата не только автоматом...

            Тогда настанет время очередной модернизации и перевооружения. Так и живем. И это норма.
            А вот начистить хайло агрессору можем в любой момент. Об этом Шойгу и говорит. hi
            Владимир16
        2. Кент0001 Вчера, 19:35
          Не смешите, свидомые не полезут. Духу у них не хватит, даже за гроши...нафига мертвому свидомому гроши?
          Кент0001
          1. japs Вчера, 22:01
            Нет, а как же свядомое - "не съем, так понадкусывваю"?
            japs
      2. Шура пермский Вчера, 16:56
        Милости просим,но к нам с мечом придт,по морде на раз два схватит
        Шура пермский
    2. ПЛЕННЫЙ Вчера, 16:30
      Спасибо иуде горбачу...

      Все и всех продал , ЕБН пропил!
      Отгонять придется опять (надеюсь без больших потерь) ..Путин думаю ,что нибудь придумает с Шойгу! И побегут опять крестоносцы от земель русских.. soldier
      ПЛЕННЫЙ
      1. НЕКСУС Вчера, 16:32
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Все и всех продал , ЕБН пропил!

        Не пропил,а продал как союзников,так и свою собственную страну. А мы ему Ельцин-центры строим. При этом сколько стариков ютятся в домах под снос...тьфу.
        НЕКСУС
        1. ПЛЕННЫЙ Вчера, 17:00
          Цитата: НЕКСУС
          А мы ему Ельцин-центры строим. При этом сколько стариков ютятся в домах под снос...тьфу.

          Не мы, а олигархат с нашими либерастами под руководством США..Вспомните план Даллеса, он работает до сих пор! Хотя уже Россия начала упорно сопротивляться,но трудно пока ..
          Уверен что этот центр-мракобессия и унижения, в будущем очистят от грязи и он превратится в Дом детского творчества и науки! Время нужно и чтобы без крови все было..(мало нас русских осталось уже ..)
          ПЛЕННЫЙ
          1. seos Вчера, 17:20
            Ельцын-центр на бюджетные деньги строился... так что мы все на "благое дело" скидывались....
            seos
            1. ПЛЕННЫЙ Вчера, 17:33
              Цитата: seos
              Ельцын-центр на бюджетные деньги строился... так что мы все на "благое дело" скидывались....

              Это нам так говорят , хотя либерастня во власти из 90-х осталась и Путин из них тоже, но политику резко изменил России (спецслужбы его поддержали)
              А этот центр , в России большинство ненавидит! Этакое "надгробие фальши" лихих 90-х..Чтобы помнили и не повторили этого! Эта наша история , унижений и утрат.. hi
              ПЛЕННЫЙ
        2. BerBer Вчера, 17:02
          Горбачевский центр (квартал в МОскве), Ельцинский центр на какие деньги куплены и содержатся? am
          BerBer
          1. федоров Вчера, 17:18
            А "эхо Москвы" ? На бютжетные госпромовские бабки. sad И ВВП признал,а толку..
            Удивляет меня - говном поливают,херют, плюют ...а я еще и денежку плачу. sad Может это хитрый Путинский план - бабками либералам-сатанистам рот залепить ?
            федоров
            1. Голован Джек Вчера, 17:26
              Цитата: федоров
              На бютжетные госпромовские бабки

              Вы уж определитесь - бабки или Газпромовские, или бюджетные.
              А то как-то криво получается.
              ЗЫ: то, что Ухо Мацы есть кусок... не скажу чего - сомнению не подлежит yes
              Голован Джек
            2. ПЛЕННЫЙ Вчера, 19:52
              Цитата: федоров
              А "эхо Москвы" ? На бютжетные госпромовские бабки. sad И ВВП признал,а толку..

              На наши , поют эти соловьи госдеповские ..
              Цитата: федоров
              Удивляет меня - говном поливают,херют, плюют ...а я еще и денежку плачу. sad Может это хитрый Путинский план - бабками либералам-сатанистам рот залепить

              Информационная война однако..хе хе
              И заметьте результат есть ! bully Либерестня вся потекла ..
              ПЛЕННЫЙ
          2. Лелёк Вчера, 19:21
            Цитата: BerBer
            Ельцинский центр на какие деньги куплены и содержатся?


            hi . На деньги благодарных "спонсоров". Кто они мы никогда не узнаем, но вероятно, что некоторых из "когорты", кошельки которых оказались под "санацией" запада.
            Лелёк
      2. Лелёк Вчера, 19:07
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        ПЛЕННЫЙ


        hi . Оправдывая своё расширение на восток, НАТО заявляло и заявляет, что никаких договорённостей по "нерасширению" с руководством СССР не было. Чистой воды НАТОвская ложь. Такие договорённости были и не просто на словах, а в письменном виде и обнаружились они в США.
        Лелёк
    3. сибиралт Вчера, 16:47
      Уже хорошо, что считать научились Обычным стало говорить - в разы, или уничтожено около трех боевиков. winked
      сибиралт
    4. ПалБор Вчера, 16:57
      Цитата: НЕКСУС
      Мы не бряцаем оружием, и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность

      Ну это он правильно сказал,но...пока у нас в армии ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ,а это всегда самый нервозный момент у нас. Вот когда перевооружимся,обновим оружие,оснастим солдата не только автоматом и саперной лопаткой,тогда и западные вояки притушат свой боевой запал.

      Процесс перевооружения должен быть постоянным.Или как говорил Троцкий - перманентным.
      Ибо эти......тоже на месте не стоят. sad
      ПалБор
    5. Burbon Вчера, 17:14
      Цитата: НЕКСУС
      .пока у нас в армии ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

      оно у нас будет всегда!!!.....или отстанем безнадежно
      Burbon
      1. НЕКСУС Вчера, 17:24
        Цитата: Burbon
        оно у нас будет всегда!!!.....или отстанем безнадежно

        Вопрос в том,что перевооружением мы не занимались 20 лет...а это перевооружение ,можно считать без скидок, просто вооружением армии и флота.
        НЕКСУС
    6. alkor Вчера, 19:14
      Пехотной, Нексус, пехотной... В остальном поддерживаю.
      alkor
      1. НЕКСУС Вчера, 19:16
        Цитата: alkor
        Пехотной, Нексус, пехотной... В остальном поддерживаю.

        Вот песня про наших ребят в Сирии...выпью сегодня за них.Да хранит их Бог.
        НЕКСУС
        1. alkor Вчера, 19:26
          Не знаю, кого там вывели, но что-то те, кого я знаю, продолжают в том же духе, там же, с прежним успехом. Хотя скромно говорят, что очень не легко.
          alkor
          1. Идущий Вчера, 20:28
            Вот песня про наших ребят в Сирии...выпью сегодня за них.Да хранит их Бог.


            Присоединяюсь и тоже уже пью! soldier
            Идущий
    7. КОТ БАЮН Вчера, 19:48
      но...пока у нас в армии ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

      Доброго вечера... hi
      В процессе перевооружения, мне кажется, вряд ли можно поставить точку. Это процесс постоянный.
      ...или я ошибаюсь?
      КОТ БАЮН
      1. НЕКСУС Вчера, 19:54
        Цитата: КОТ БАЮН
        ...или я ошибаюсь?

        У нас 20 лет в перевооружении конь не валялся...сейчас не перевооружение,а ВООРУЖЕНИЕ нашей армии. Разница большая.
        НЕКСУС
        1. КОТ БАЮН Вчера, 20:02
          Вот в данном случае, абсолютно с Вами согласен!
          КОТ БАЮН
          1. Идущий Вчера, 20:31
            Что радует , что мы наконец то проснулись и поняли , что все изменить мы можем только сами и никто нам не поможет.
            Идущий
    8. Krasnyiy komissar Вчера, 21:18
      Зачем останавливать врага обычным оружием ? Полезут через границу как в 41-м - будем жечь врага с помощью ТЯО, которого у нас ОЧЕНЬ много. Несколько сотен боеприпасов вполне хватит, чтобы об угрозе с запада забыть навсегда.
      Krasnyiy komissar
  2. 210окв Вчера, 16:26
    Ну,и правильно.Не надо злить русского медведя...Из Тувы...
    210окв
    1. katalonec2014 Вчера, 16:37
      Цитата: 210окв
      Не надо злить русского медведя...Из Тувы..

      Шойгу крут по нраву,достаточно вспомнить как он у нас во Владивостоке подрядчиков строительства жилых домов для военнослужащих разносил...а детский сад где? Тот мол будет в следующем году. Шойгу...а до этого они куда ходить должны...под себя что ли?
      А тот же Герасимов,крутой мужик.Да вспомнить хотя бы известный доклад Суровикина в Сирии Путину и Асаду...сурово он докладывал.Так что Шойгу им не соврал,решение примут не дрогнув.
      katalonec2014
      1. 210окв Вчера, 16:54
        А я помню как желваки у него ходили по поводу Донбасса..Кремлевские его тогда держали..Семеро.
        Цитата: katalonec2014
        Цитата: 210окв
        Не надо злить русского медведя...Из Тувы..

        Шойгу крут по нраву,достаточно вспомнить как он у нас во Владивостоке подрядчиков строительства жилых домов для военнослужащих разносил...а детский сад где? Тот мол будет в следующем году. Шойгу...а до этого они куда ходить должны...под себя что ли?
        А тот же Герасимов,крутой мужик.Да вспомнить хотя бы известный доклад Суровикина в Сирии Путину и Асаду...сурово он докладывал.Так что Шойгу им не соврал,решение примут не дрогнув.
        210окв
      2. Esoteric Вчера, 19:47
        Цитата: katalonec2014
        Так что Шойгу им не соврал,решение примут не дрогнув.

        Решение надо принимать по главарю банды. Это ему надо объяснить на "Искандерах", "Калибрах"...чем там ещё, что территория, на которой находятся ВС (ВКС) РФ в американской поддержке не нуждается. Это им надо обломать крылья на F-22...им пора выписать проездные в сторону Западного полушария...Перевооружение не исключает адекватных ответов...
        Esoteric
      3. Керенский Вчера, 20:44
        Шойгу крут по нраву,

        Да ладно вам! Добрейшей души человек. Сейчас полез в свою старую записную книжку, есть у меня его сотовый, но звонить уже не по чину. smile
        А говорит дело,- надо огрызнуться, давно пора.
        Керенский
  3. ПРАВОкатор Вчера, 16:35
    А успеем к 2020 году?????
    ПРАВОкатор
    1. Чичиков Вчера, 16:56
      Юстас заболел, а у вас на руках сверхсекретные планы Запада на 2020?
      Это, не на ВО, - это в Генштаб!
      Чичиков
  4. GaLe Вчера, 16:40
    так турки же относительно недавно уже проверили на прочность..и отделались помидорами laughing
    GaLe
    1. 79807420129 Вчера, 16:47
      Цитата: GaLe
      проверили на прочность..и отделались помидорами

      Но и гадить уже остерегаются и у заокеанского хозяина в немилость попали как кремлевские агенты.Хотя да наверное надо было раскатать Турцию laughing ,да заодно уж и Блок НАТО bully angry ,да и США заодно.Сил то хватило бы а Коллега? wink
      79807420129
      1. Идущий Вчера, 17:22
        Добрый вечер Влад! hi думаю , с Турции мы компенсацию сдерем по полной.
        Идущий
    2. Челдон Сегодня, 00:06
      Цитата: GaLe
      так турки же относительно недавно уже проверили на прочность..и отделались помидорами
      Вы забыли,уважаемый ,про нечаянный взрыв на перекрестке,который унес жизни больше 20 -ти летчиков турецких.Если вы решите,что там каждую неделю такое происходит,таки ошибаетесь.И этот подрыв произошел аккурат после гибели,Царствие ему Небесное, Пешкова Олега Анатольевича.Как написано в Библии:"Имеющий уши,да услышит." И больше про помидоры больше не пишите.
      Челдон
  5. ВЕРЕСК Вчера, 16:45
    Маленькое послесловие к статье!
    ВЕРЕСК
    1. ПРАВОкатор Вчера, 17:00
      ....Времена Голливуда....
      Рембо & тройка Снайпер,пулемётчик и наводчик(коректировщик)
      ПРАВОкатор
      1. ВЕРЕСК Вчера, 17:18
        Если Вы про наших-значит ничего не знаете.Смотрите Голливуд.Или поинтересуйтесь нашей Армией не ради коментов на сайте.Много откроете для себя.
        ВЕРЕСК
        1. Соломон Кейн Вчера, 17:54
          — «Американский спецназ, при всем уважении — просто дети. Что я вижу глядя на их тренировки здесь? Упражнения у бассейна, купание в теплом море … Черт, я тоже так хочу. А теперь посмотрите на русских — оружие всегда в руках, снег, грязь, дождь, бой с холодным оружием, стрельбы и тактика. Вы говорите что им противостоит американский спецназ? Я говорю — это дети в скаутском лагере»…

          Отбор и подготовка личного состава сил «Спецназа» России считается значительно более тяжелой. Российские бойцы обучены применять в бою практически любое иностранное вооружение, вести бой без средств связи и спецобмундирования, не привязываться к силам поддержки и не ограничиваться климатическими условиями. Также российский спецназ, выгодно отличается от американского тем, что его бойцы в состоянии сохранять целевые возможности даже при работе в одиночном составе, в то время, как американцы обучены работать исключительно в команде. В такой области, как рукопашный бой русский спецназ также признанно считается лучшим в мире. Уступающей позицией по отношению к «Морским Котикам» США можно считать разве, что не столь совершенные возможности в части технического оснащения. Да и то, лишь по некоторым областям.

          Соломон Кейн
  6. Greenwood Вчера, 16:59
    Хм, дураков нет. Проще правительство подкупить, наобещать с три короба, натрындеть про инвестиции, отмену санкций, экономические проекты и прочее бла-бла-бла. Глядя на наших министров, думаю, это подействует.
    Greenwood
    1. ПРАВОкатор Вчера, 17:04
      Куй ..здесь...
      Министры тоже умеют пилить ёлки.
      ПРАВОкатор
  7. Теренин Вчера, 17:08
    Шойгу посоветовал недругам не проверять Россию на прочность. Полагаю, что на прочность (военную) они нас и не проверяют. А проверяют они нас на "хрупкость и ломкость", это счета и недвижимость за границей, наркотики, алкоголь, их фильмы, СМИ, 5-я колона в России и пр.пр.
    Теренин
  8. ПРАВОкатор Вчера, 17:09
    Все новости.......Перевооружение в 2020-2050 годах.
    Европейские,Американские,Английские-все как под капирку.
    Закономерный вопрос...-успеем до 2020?
    ПРАВОкатор
  9. q75agent Вчера, 17:12
    Цитата: ПЛЕННЫЙ
    .Путин думаю ,что нибудь придумает с Шойгу

    про Шойгу не чего плохого не скажу , а вот ......пора давно на покой и каб мин в придачу
    q75agent
  10. q75agent Вчера, 17:14
    Цитата: GaLe
    так турки же относительно недавно уже проверили на прочность..и отделались помидорами

    хотя бы гарант Эрдогану запулил помидориной по физе wink раз духу не хватило какой нибудь турецкий F-16 в ответку завалить
    q75agent
    1. Paranoid50 Вчера, 23:20
      Цитата: q75agent
      раз духу не хватило какой нибудь турецкий F-16 в ответку завалить

      Да хватило автобуса с турецкими лётчиками(22 организма). Кто-то взорвал. Курды,наверное. request
      Paranoid50
  11. mikh-korsakov Вчера, 17:15
    Шойгу не только выдающийся военачальник. но и талантливый дипломат. Он скрупулезно перечислил все обиды, которые нам нанесло НАТО, но а про нашу армию отделался общими фразами. Мол, не советовал бы проверять боеспособность. Таки проверяют в Донбассе. Обещали защитить, а нас там нет. Нечего было обещать, коли защищать не собирались. А нас там нет. А если мы там незримо присутствуем, то надо и заявлять, что нас там есть. А не в позу обиженной девочки становиться.
    mikh-korsakov
  12. ИванИванов Вчера, 17:25
    "Мы не бряцаем оружием, и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность" (с) жаль что позиция у нас по прежнему объяснительно-оборонительная. Они и так понимают что мы не собираемся нападать, потому и залезли нам в брюки.
    ИванИванов
    1. den3080 Вчера, 18:04
      а вы хотели бы типа: Мы бряцаем оружием и скоро начистим вам... что попадётся под удар... так что запомните навсегда!!
      Так?
      den3080
      1. dauria Вчера, 18:31
        а вы хотели бы типа: Мы бряцаем оружием и скоро начистим вам... что попадётся под удар... так что запомните навсегда!!


        Я бы хотел, чтобы министр обороны не пиарился в СМИ и как минимум не косил от армии. Кто-нибудь помнит речи Устинова или Гречко по телику ? Я -не помню . А сейчас я за один день вижу и слышу наших "правителей" больше, чем Л.И. Брежнева за все 70-е.
        dauria
        1. den3080 Вчера, 23:28
          Так времена другие. Раньше кроме Брежнева и иногда Громыко н кого и не слышно было.
          Ещё 4-5 дикторов на телевидении и особо доверенные политические обозреватели в таком же примерно количестве. На весь Советский Союз, то есть на 240 млн. населения.
          Местные телевизии как бы не в счёт совсем(ну впрочем как и сейчас)
          den3080
      2. ИванИванов Вчера, 22:31
        Цитата: den3080
        а вы хотели бы типа: Мы бряцаем оружием и скоро начистим вам... что попадётся под удар... так что запомните навсегда!!

        По другому: мы будем отстаивать свои интересы там и так как посчитаем нужным.
        ИванИванов
  13. andrej-shironov Вчера, 18:17
    Да уж! Обстановка как я и писал накаляется!
    andrej-shironov
  14. 7gor Вчера, 18:23
    Лучше худой мир request
    7gor
  15. Ураган70 Вчера, 18:31
    Цитата: НЕКСУС
    Мы не бряцаем оружием, и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность

    Ну это он правильно сказал,но...пока у нас в армии ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ,а это всегда самый нервозный момент у нас. Вот когда перевооружимся,обновим оружие,оснастим солдата не только автоматом и саперной лопаткой,тогда и западные вояки притушат свой боевой запал.

    Но Тухачевских,Якиров и прочей.... у нас вроде нет? А так да, перевооружение!
    Ураган70
  16. Ураган70 Вчера, 18:33
    Цитата: seos
    Эти локальные конфликты преследуют цель дестабилизации обстановки внутри России - главный враг все равно внутри... внешней агрессией нас победить невозможно... Но терпение народа не безгранично, когда нибудь оно лопнет и народу будет насрать на геополитику и будущее России, будет только желание забрать с собой как можно больше говна на тот свет...

    Ну так где НФ, ПВО и т.п. поднимающие народ против пятой колонны?
    Ураган70
  17. bond7213 Вчера, 19:52
    Штаты всегда были трусами и НИКОГДА не воевали со странами хоть даже ВПОЛОВИНУ слабее себя , всегда расчитывали на пиар в СМИ и санкции и на третьи страны ! Не только не захотят НО и не смогут , НЕЧЕМ , изучите состояние тех. авиации и морк. силы ! ДАЖЕ запчастей не хватает для Действующей техники ( которая не списана ) А Боевой Дух у них вообще ниже плинтуса ! О ЧЁМ вообще можно спорить ? )))))) Они не самоубийцы , Только нашей Русской Нации присущя Доля Фатализма , американцы за свои жопы даже подгузниками трясуться , а их рекламные ролики создают профессионалы , так разукрашивают что Действительно закрадывались мысли о их мощи , НО изучайте ИНФУ а не ролики !
    bond7213
  18. Беларусь это Россия Вчера, 20:02
    Российский министр добавил, что Россия не собирается ни с кем воевать, но пробовать обороноспособность страны на прочность не стоит.
    Мы не бряцаем оружием, и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность
    - заявил Шойгу.
    Он также добавил, что в настоящее время российская армия является современной и боеспособной, и отметил ее мобильность и компактность.
    Всё правильно сказал министр обороны России Русской православной Сергей Шойгу.
    Беларусь это Россия
  19. Беларусь это Россия Вчера, 20:07
    Цитата: НЕКСУС
    Мы не бряцаем оружием, и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность

    Ну это он правильно сказал,но...пока у нас в армии ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ,а это всегда самый нервозный момент у нас. Вот когда перевооружимся,обновим оружие,оснастим солдата не только автоматом и саперной лопаткой,тогда и западные вояки притушат свой боевой запал.

    Перевооружение-будет всегда.Просто сейчас-нам очень быстро и очень хорошо перевооружиться.А так,вообще-перевооружение будет всегда.Всегда что-то будет улучшаться,совершенствоваться,изобретаться,открыв
    аться,новые технологии и знания изучаться открываться и так далее.Совершенству-нет предела.тем более армии России Русской православной,Русских православных,народа России Русской православной.
    Беларусь это Россия
  20. Беларусь это Россия Вчера, 20:11
    Цитата: ПЛЕННЫЙ
    Цитата: НЕКСУС
    А мы ему Ельцин-центры строим. При этом сколько стариков ютятся в домах под снос...тьфу.

    Не мы, а олигархат с нашими либерастами под руководством США..Вспомните план Даллеса, он работает до сих пор! Хотя уже Россия начала упорно сопротивляться,но трудно пока ..
    Уверен что этот центр-мракобессия и унижения, в будущем очистят от грязи и он превратится в Дом детского творчества и науки! Время нужно и чтобы без крови все было..(мало нас русских осталось уже ..)

    А что Путину мешает разрушить этот ельцин центр??? Или сделать в этом ельцин-центре-память и коллекцию предателей России Русской православной И водить по нему экскурсии и рассказывать Русским православным,народу России Русской православной про предателей России Русской православной,Русских православных,народа России Русской православной.например про горбачёва,ельцина,алексея кудрина и других.
    Беларусь это Россия
  21. Беларусь это Россия Вчера, 20:18
    Цитата: Джедай
    Виктор, привет! hi Сколько супостатов не предупреждай - всё не впрок. Пока в рыло не получат - не успокоятся. Так было раньше - так будет и если опять полезут.

    А наш лукашенко-что,лучше??? -Вон-пусть лукашенко входит в состав России Руской православной,к русским православным.Пусть Беларусь-становится Россией Русской православной,а мы-Русскими православными,народом России Русской православной,как и были всегда-Русью,Киевской Русью,Российской империей,СССРом,Россией.Пусть делает референдум всебелорусский о вхождении Беларуси в состав России Русской православной,к Русским православным,домой.Мы-белорусы,народ Беларуси,граждане Беларуси-давно этого хотим и поддержим и проголосуем-за вхождение в состав России Русской православной,к Русским православным,станем Россией Русской православной,Русскими православными,народом России Русской православной-кем и являемся и были всегда.
    Беларусь это Россия
  22. Беларусь это Россия Вчера, 20:25
    Цитата: Greenwood
    Хм, дураков нет. Проще правительство подкупить, наобещать с три короба, натрындеть про инвестиции, отмену санкций, экономические проекты и прочее бла-бла-бла. Глядя на наших министров, думаю, это подействует.

    Такое может подействовать-только на .Даже ребёнок из яслей-не будет верить и не будет таким наивным дурачком.
    Беларусь это Россия
  23. Комментарий был удален.
  24. Беларусь это Россия Вчера, 20:32
    Цитата: bond7213
    Штаты всегда были трусами и НИКОГДА не воевали со странами хоть даже ВПОЛОВИНУ слабее себя , всегда расчитывали на пиар в СМИ и санкции и на третьи страны ! Не только не захотят НО и не смогут , НЕЧЕМ , изучите состояние тех. авиации и морк. силы ! ДАЖЕ запчастей не хватает для Действующей техники ( которая не списана ) А Боевой Дух у них вообще ниже плинтуса ! О ЧЁМ вообще можно спорить ? )))))) Они не самоубийцы , Только нашей Русской Нации присущя Доля Фатализма , американцы за свои жопы даже подгузниками трясуться , а их рекламные ролики создают профессионалы , так разукрашивают что Действительно закрадывались мысли о их мощи , НО изучайте ИНФУ а не ролики !

    За себя постоять-мы всегда умели и постоим.Врага победим,уничтожим,ликвидируем или в Россию Русскую православную превратим.Смотря что и как нам будет нужнее и удобнее.Победа-будет за нами и агрессора и оккупанта-мы уничтожим.
    Беларусь это Россия
  25. Андрюха Г Вчера, 21:21
    Про то что все европейские шавки собираются получить от РОССИИ один раз в 100 лет (кренделей) забывать не надо, но готовиться нашим детям и внукам к 2041 году (когда энергоносителей будет всё
    меньше и меньше) всё -таки надо.
    Андрюха Г
    1. сирота 63 Вчера, 23:42
      Мы живем на отцовской земле,
      внуки Сварога,славные дети.

      И нам отсюда уходить некуда!

      сирота 63
  26. MadCat Вчера, 23:06
    меня аж на слезу пробило, как в лучшие дни холодной войны, осталось только повесить железный занавес и идти к светлому коммунистическому будущему... crying
    MadCat
  27. Челдон Сегодня, 00:10
    Чует мое сердце,что мы на грани грандиозного шухера.
    Челдон
  28. ушкуйник Сегодня, 00:36
    Главное в современном мире, во время предупредить! Предупрежден, значит вооружен: от своих дураков и психов.
    ушкуйник
  29. Rarahin Сегодня, 03:07
    "Партнерам" лучше беседовать с Лавровым, чем дискутировать с Шойгу)))
    Rarahin
    1. Alex Justice Сегодня, 09:09
      Шойгу надо держать от политики подальше. Не умный человек.
      Alex Justice
  30. Беларусь это Россия Сегодня, 12:28
    Цитата: MadCat
    меня аж на слезу пробило, как в лучшие дни холодной войны, осталось только повесить железный занавес и идти к светлому коммунистическому будущему... crying

    Никакой железный занавес-ни в коем случае вешать не надо.
    Патриотов и специалистов-профессионалов России Русской православной,Русских православных,народа России Русской православной нужно растить и воспитывать.И пусть-они и по заграницам ездят ,смотрят,видят и сравнивают-как живут за границей и в России Русской православной-пусть делают так-чтобы в России Русской православной-жилось и было лучше всяких заграниц.Чтобы из-за границы хотели в Россию Русскую православную!
    Научить уважать и родителей и школу и работу и страну любить! Мы спорим-какой патриот должен быть.Да такой патриот-чтобы тебе-не хотелось уезжать из России Русской православной,чтоб ты-здесь жил всегда-в России Русской православной и гордился Россией Русской православной,любил её и родителей и страну любил.Вот в чём должен быть патриотизм.В том что ты-я не могу ехать в Шереметьево и лететь там в Париж,Лондон-я мечтаю здесь быть оставаться в России Русской православной! И при этом-ты,я-любой может ехать за границу,только чтобы ВСЕГДА,НЕТ-ВЕЧНО ХОТЕЛОСЬ И ВОЗВРАЩАЛИСЬ В РОССИЮ РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ.Чтобы Россия Русская православная,Русские праволавные,народа России Русских православных-были единственно лучшими на планете Земля! И сегодня уже хватит чушь нести-что продолжается отъезд многих специалистов.Никакой.Всё давно прекратилось.Давно они получают здесь-в России Русской православной хорошую зарплату и живут и работают-в России Русской православной.
    Беларусь это Россия
  31. ПРАВОкатор Сегодня, 16:10
    Великие эти не страдают......Знать,что одним усилием пальца можешь начнуть США и Европу.....И чего Я не Зам
    ПРАВОкатор
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