Шойгу посоветовал недругам не проверять Россию на прочность

С 2012 года численность размещенных военных контингентов НАТО у западных рубежей России увеличилась в три раза, а интенсивность проводимых ими учений - в два раза

Мы не бряцаем оружием, и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность

Военный контингент НАТО у западных российских границ за последние пять лет увеличился в три раза, а интенсивность его учений - вдвое, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.- сказал Шойгу, выступая на коллегии Минобороны.Глава Минобороны отметил также, что боеготовность Вооруженных сил Североатлантического альянса на западных границах РФ сократилась с 45 до 30 суток.Шойгу заявил, что интенсивность ведения воздушной разведки НАТО у российских границ увеличилась в 3,5 раза, а морской - в полтора раза.Он добавил, что НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений у российских границ, отметив, что в 2014 году альянсом проведено 282 учения, а в 2017 году - уже 548.Российский министр добавил, что Россия не собирается ни с кем воевать, но пробовать обороноспособность страны на прочность не стоит.- заявил Шойгу.Он также добавил, что в настоящее время российская армия является современной и боеспособной, и отметил ее мобильность и компактность.