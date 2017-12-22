Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса "Ольха". Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешных испытаниях ракетного комплекса "Ольха", все четыре ракеты попали в цель.— написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.Напоминаем, что новая «высокоточная ракета» комплекса «Ольха», по сути, – лишь аналог снаряда для советской РСЗО «Смерч».По заявлению украинских разработчиков, ключевым отличием от советской разработки стало то, что новые ракеты являются корректируемыми и могут поражать цели со значительно большей точностью. Согласно описанию нового ракетного комплекса, он сможет заменить на вооружении украинской армии РСЗО «Смерч», а также тактический ракетный комплекс «Точка-У», при этом демонстрируя большую точность