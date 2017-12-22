18:10 23 декабря

Порошенко сообщил об успешных испытаниях ракетного комплекса

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешных испытаниях ракетного комплекса "Ольха", все четыре ракеты попали в цель.

Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса "Ольха". Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель
— написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Порошенко сообщил об успешных испытаниях ракетного комплекса



Напоминаем, что новая «высокоточная ракета» комплекса «Ольха», по сути, – лишь аналог снаряда для советской РСЗО «Смерч».

По заявлению украинских разработчиков, ключевым отличием от советской разработки стало то, что новые ракеты являются корректируемыми и могут поражать цели со значительно большей точностью. Согласно описанию нового ракетного комплекса, он сможет заменить на вооружении украинской армии РСЗО «Смерч», а также тактический ракетный комплекс «Точка-У», при этом демонстрируя большую точность

Использованы фотографии: https://twitter.com/poroshenko
35

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 126

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  1. Livonetc Вчера, 18:43
    Точность на двести грамм..
    Без содовой.
    Livonetc
    1. Шура пермский Вчера, 18:45
      Ох уж эта незалэжность,сменили название,мол новый комплекс… юморные
      Шура пермский
      1. Logall Вчера, 19:30
        Можно юморить до бесконечности, но когда эти пьяные и обдолбанные укурыши долбануть по Ростовской области, будет не до смеха! А я там квартиру покупать собрался recourse
        Logall
        1. Идущий Вчера, 20:34
          Могут и не только по Ростовской и смешного действительно мало , мы идем по лезвию ножа , прорвемся.
          Идущий
          1. Logall Вчера, 20:42
            Это они ходят
            Цитата: Идущий
            по лезвию ножа
            в случае чего, то минскими соглашениями не отделаются! Только капитуляцией...
            Logall
            1. Идущий Вчера, 20:47
              Я думаю , будет публичная порка со снятием портков .
              Идущий
              1. Angel_and_Demon Вчера, 22:10
                Цитата: Идущий
                Я думаю , будет публичная порка со снятием портков .

                они уже со своей "звездно-полосатой рыбкой" и так попали laughing
                Angel_and_Demon
            2. 79807420129 Вчера, 21:08
              Цитата: Logall
              Только капитуляцией.

              Саня ну их нахрен чубоносцев с Днем Энергетиков поздравляю. yes drinks hi
              79807420129
              1. Captain Nemo Сегодня, 05:11
                Присоединяюсь! С Днем энергетика! hi
                Captain Nemo
        2. Оверлок Вчера, 20:41
          артобстрелы территории Ростовской области с жерствами уже были. МИД высказал ОЗАБОЧЕННОСТЬ, мертвых похоронили
          Оверлок
          1. Logall Вчера, 20:48
            Точно, были! В Донецке Ростовском... Телевидение старалась замолчать сей факт, Как только можно...
            Но если бабахнет что посерьезней, чем минометный снаряд, то одними нотами протеста не обойдётся... Думаю, что военный оркестр сыграет!
            Logall
            1. Идущий Вчера, 21:16
              Было да , но больше не должно быть.
              Идущий
            2. Angel_and_Demon Вчера, 22:12
              Цитата: Logall
              Думаю, что военный оркестр сыграет!

              главное что бы дирижер все толково корректировал
              Angel_and_Demon
        3. Angel_and_Demon Вчера, 21:46
          Цитата: Logall
          А я там квартиру покупать собрался

          придется повременить, сначала поросенка на шашлыки Михо скормить надо
          Angel_and_Demon
      2. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:45
        Когда ракета со Смерча с кассетной БЧ над головой завывает, тогда уж не до того становится, новое оно или старое.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Попович Вчера, 20:42
          это точно! отвечайте п_д_р_м во мноооого раз жоще!
          Попович
          1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:21
            С удовольствием, вот только приказа нет...
            Но если будет - порвем на ленточки для бескозырок.
            Генерал Песчаных Карьеров
      3. Romario_Argo Вчера, 19:45
        Ох уж эта незалэжность, сменили название, мол новый комплекс…

        как понты пьяной обезьяны
        Romario_Argo
      4. Geisenberg Вчера, 22:05
        Цитата: Шура пермский
        Ох уж эта незалэжность,сменили название,мол новый комплекс… юморные


        Читай между строк. Было всего 4 ракеты и те израсходовали. )))
        Geisenberg
    2. Андрей К Вчера, 18:47
      ПоТрошенко ракетчик ещё тот...
      В принципе как и миномётчик и судостроитель...
      Все достижения - это переклеивание ярлыков со складских запасов СССР, либо откровенно состряпанные на колене вундервафли...
      Андрей К
      1. 210окв Вчера, 18:53
        По ракетам там есть и спецы и производство.Так что к этому надо относится серьезно.Другое дело сколько они смогут сделать?Да и случаи с "Молотом""..."Ольху" им в зад!
        Цитата: Андрей К
        ПоТрошенко ракетчик ещё тот...
        В принципе как и миномётчик и судостроитель...
        Все достижения - это переклеивание ярлыков со складских запасов СССР, либо откровенно состряпанные на колене вундервафли...
        210окв
        1. Аристарх Людвигович Вчера, 18:56
          Ну аналог "Точки-У" они вроде пока не могут создать. А этим комплексом они активно пользовались.
          Аристарх Людвигович
        2. Андрей К Вчера, 19:04
          Цитата: 210окв
          По ракетам там есть и спецы и производство.Так что к этому надо относится серьезно.Другое дело сколько они смогут сделать?Да и случаи с "Молотом""..."Ольху" им в зад!

          Я как раз миномёт "Молот" и катера "Гюрза", коими они собрались Донбасс с Крымом "отбить" и имел в виду...
          Как и Вы допускаю, что грамотные спецы там остались, но вот с производством там действительно проблемы. За время майдаунизма заводы, включая оборонные, начали на металлолом растаскивать...
          Андрей К
          1. Equalized Вчера, 19:14
            Вы в курсе что миномет "Молот" делала левая контора которая вообще не приспособлена к производству оружия? мало ли что они обосрались с этим. То что ПАТ завод "Маяк" не смог сделать миномет, ничего не значит. Они на оружейный рынок пытались в 2009 году залезть, а потом после начала АТО наконец сумели. У них нет даже советских специалистов, не говоря об оборудовании. Было преступлением позволить им начать разработку даже такого простого оружия, как миномет.

            На украине есть очень солидные предприятия ВПК и те кто работают над проектом данного ракетного комплекса, относятся как раз к этой "элите" укрВПК. Конкретно - КБ "Луч", Павлоградский химзавод, Артём, Шосткинский завод и прочие.
            Equalized
            1. Андрей К Вчера, 19:23
              Цитата: Equalized
              Вы в курсе что миномет "Молот" делала левая контора которая вообще не приспособлена к производству оружия?....

              Я то в курсе, но не в курсе Укроборонпром наверное laughing
              Что касается "солидных" предприятий относящихся к "элите" - что-то за последние годы никаких достижений, от слова вообще...
              А может Вы о прорывных технологиях и идеях этой "элиты" украинской оборонки знаете?
              Просветите, будьте так любезны hi
              Андрей К
              1. Equalized Вчера, 19:25
                Прорывного там ничего нет, но то что есть, то хорошее по стандартам пост-советских ВПК. Конкретно главный разработчик РСЗО "Ольха" производит противотанковые комплексы и ракеты к ним, которыми кстати снабжают ВСУ, хоть количество и не зашкаливает (800-1000 ракет в 2015, 600-650 в 2016, 350-400 в 2017)
                Equalized
                1. Андрей К Вчера, 19:31
                  Цитата: Equalized
                  ...Прорывного там ничего нет, но то что есть, то хорошее по стандартам пост-советских ВПК. Конкретно главный разработчик РСЗО "Ольха" производит противотанковые комплексы...

                  Дружище, так и я о том же...
                  Прорывного ничего нет. Клепают, на остатках былой мощи ВПК то, что дедушки советской оборонки придумали. И то, через пятую точку...
                  Андрей К
          2. revnagan Вчера, 19:16
            Цитата: Андрей К
            За время майдаунизма заводы, включая оборонные, начали на металлолом растаскивать...

            Да спопитцот правда wink
            revnagan
          3. Лексус Вчера, 20:00
            Пеця в своём репертуаре)
            Лексус
        3. revnagan Вчера, 19:15
          Цитата: 210окв
          Другое дело сколько они смогут сделать?

          Время даром не прошло...
          revnagan
        4. Нормаль ок Сегодня, 16:35
          Цитата: 210окв
          По ракетам там есть и спецы и производство.Так что к этому надо относится серьезно.Другое дело сколько они смогут сделать?

          На заводе Артем в Киеве уже запущена технологическая линия по производству корпусов ракет. Оборудование линии – турецкое! Серийное производство намечено с 2018г.
          Нормаль ок
      2. Вождь краснокожих Вчера, 19:00
        Нет, господа, хорошие... На украине снаряды к смерчу, если не ошибаюсь, отродясь не производили. А тут уже и корректируемые подоспели, так что советую гонор запрятать в коробочку и призадуматься - не ужто Киселев врал, что там все разваленно да разворованно?
        Вождь краснокожих
        1. revnagan Вчера, 19:17
          Цитата: Вождь краснокожих
          не ужто Киселев врал, что там все разваленно да разворованно?

          Дошло?Не прошло и года...
          revnagan
        2. 79807420129 Вчера, 19:19
          Цитата: Вождь краснокожих
          так что советую гонор запрятать в коробочку и призадуматься -

          Призадуматся надо вам со своим гонором и ЛДНР задуматся,но и в ЛДНР вдруг может и "Торнадо С" появится,не навоевался еще индеец.C таким апломбом бы лучше о дружбе народов говорил.
          79807420129
          1. sabakina Вчера, 19:33
            Вовка, насколько я понял, Вождь советовал укропитекам...
            sabakina
            1. 79807420129 Вчера, 19:41
              Цитата: sabakina
              Вовка, насколько я понял, Вождь советовал укропитекам...

              Слава дай Бог он Всем это посоветовал.С одной стороны он прав,небольшими сериями они могут производить,не все там до конца разворовано и пропито и не все спецы челночить уехали.ЛДНР все таки начеку надо,ясен пень что хохлатики этот комплекс в Донецке или Луганске испытывать будут,опять мирные страдать будут,а то Кисилев,Кисилев,смотрите лучше хохлотв вот где светоч правды. hi
              79807420129
              1. sabakina Вчера, 20:19
                Вов, я с тобой согласен, не всё у них продано и пропито, и спецы ещё живы. НО! Вопрос, те спецы, Советские заметь, будут делать 100% исправную ракету? Саботаж ещё никто не отменял. Какие бы тараканы у них в голове не водились бы, все мы тесно переплетены на генном уровне. Да, в трубку кричат "москвич", а в душе...Кошки скребут, родня всё таки. Да и Путин ясно сказал, "если что, на нас не обижайтесь". Ну.вот, как то так.
                sabakina
                1. Идущий Вчера, 20:36
                  НО! Вопрос, те спецы, Советские заметь, будут делать 100% исправную ракету? Саботаж ещё никто не отменял.


                  Вот почему то уверен , именно так и будет.
                  Идущий
                  1. bddrus Сегодня, 16:35
                    да что-то танки ремонтируются и ездят, грады так же, арта то же. склады почистили знатно и в строй поставили. ремонт конечно на не высоком уровне, но саботажа никакого нет. без работы никто сидеть не хочет
                    bddrus
                2. 79807420129 Вчера, 20:38
                  Цитата: sabakina
                  Какие бы тараканы у них в голове не водились бы, все мы тесно переплетены на генном уровне.

                  Вот то то и оно Слава,переплетено так,мама не горюй,ветви разные,да ствол и корни один,а теперь одна ветвь смотрит как другая ветвь с удовольствием обтряхивает себя же и орет что виновата в этом соседняя.
                  Цитата: sabakina
                  Вопрос, те спецы, Советские заметь, будут делать 100% исправную ракету

                  Будут Слава,будут делать,как и ты и я и все спецы Советские,так и они привыкли делать на совесть и будут делать.Вот это и страшно Слава,вот в Донецке и в ВСУ так же свои же друг на друга через прицел смотрят,а деды и прадеды их наверняка в одном окопе патронами делились,это про Советских говорю,про нацгадов и идейных молчу эти воистину потомки бандерюков,да рагулья. hi
                  79807420129
                  1. Идущий Вчера, 20:49
                    Влад , насколько я понял , он имел ввиду технологические диверсии.
                    Идущий
                    1. sabakina Вчера, 22:07
                      Виктор, не буду скромничать, но что то такое в тебе есть...Потом поговорим.
                      sabakina
          2. Антарес Вчера, 22:25
            Цитата: 79807420129
            "Торнадо С" появится

            Краматорск, удар о аэродрому и по мирняку попало
            стало основанием пункта в Минских соглашениях.
            Антарес
            1. bddrus Сегодня, 16:37
              а был ли мальчик? смерч возможно.
              а то Торнадо! уж и Армат понажгли невпроворот.
              bddrus
    3. 210окв Вчера, 18:54
      С содовой "прилет"быстрее....С газом...
      Цитата: Livonetc
      Точность на двести грамм..
      Без содовой.
      210окв
    4. 79807420129 Вчера, 18:57
      Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель

      Он сам это лично видел. yes
      79807420129
      1. Идущий Вчера, 20:37
        Он все контролирует


        Идущий
        1. Монос Вчера, 22:00
          С Наступающим...
          Монос
          1. sabakina Вчера, 22:11
            Витя, хге ты это откопал??? belay
            sabakina
            1. Монос Вчера, 22:24
              Здравствуй,Слава! hi
              У меня со вчерашнего дня игривое настроение. laughing Развлекаюсь...
              Монос
      2. Angel_and_Demon Вчера, 23:17
        Цитата: 79807420129
        Он сам это лично видел.

        а он не ошибается
        Angel_and_Demon
    5. papas-57 Сегодня, 10:57
      Все ракеты попали в цель. А что было целью? То место, куда упали ракеты.
      papas-57
  2. Горный стрелок Вчера, 18:45
    Прикрутили блок корректировки к "Смерчу". И что? А если ему GPS "поправят", он точно до цели долетит? laughing
    Горный стрелок
    1. Equalized Вчера, 18:48
      Там инерциальная система вместе с GPS. Точность упадет если GPS отрубится, но за счет ИНС ракета упадет где-то рядом с отклонением по больше.
      Equalized
      1. seos Вчера, 19:17
        Думаю там только GPS наведение - так дешевле и проще... с инерциальной больше мороки .... так что GPS глушилки ополчению производить надо ....
        seos
        1. Equalized Вчера, 19:19
          Заявляли именно ИНС с GPS, а не только GPS, плюс на форумах знатоки пишут что ИНС там точно есть. Может вы конечно правы, но я склоняюсь к наличию ИНС, ибо даже украинцы не будут так тупить и не станут опираться исключительно на GPS, учитывая то что США не дадут им доступ к военной системе NAVSTAR, там скорее всего гражданский канал. Других вариантов быть не может, США доступ к военной сети мало кому дают.
          Equalized
          1. Equalized Вчера, 19:21
            Говорят, стоит вот такой гирокомпас в составе ИНС, который раньше использовался на ОТРК "Искандер-М".

            Equalized
            1. Васян1971 Вчера, 19:29
              Цитата: Equalized
              Говорят, стоит вот такой гирокомпас в составе ИНС, который раньше использовался на ОТРК "Искандер-М".


              ОБС?
              Васян1971
              1. Angel_and_Demon Вчера, 23:28
                а время раскрутки гирика? а привязка к точке пуска скока занимает?
                Angel_and_Demon
        2. Tusv Вчера, 20:27
          Цитата: seos
          Думаю там только GPS наведение - так дешевле и проще

          Ой ли дешевше? За спутниковое наведение надо платить очень приличные бабки.Иначе Система может рассердиться, что работает за дарма и выдаст координаты где то там
          Tusv
        3. Angel_and_Demon Вчера, 23:25
          Цитата: seos
          так что GPS глушилки ополчению производить надо ....

          а там система самоуничтожения есть? так что лучше РЭБы с изменением координат
          Angel_and_Demon
      2. bddrus Сегодня, 16:43
        корректировка только на начальном отрезке - невелирует разброс ракет. выводит т.с. на оптимальный курс, а дальше уж как полетит
        bddrus
  3. katalonec2014 Вчера, 18:45
    Спорить можно до посинения,но успехи Украины в плане подготовки к войне есть,а она обязательно будет.Они ведь понимают что Крым мы не вернём,но пока на повестке у них Донбасс.У них уже не та армия что была в 14 году.
    katalonec2014
    1. Джедай Вчера, 18:51
      Цитата: katalonec2014
      Спорить можно до посинения,но успехи Украины в плане подготовки к войне есть,а она обязательно будет.

      Если США их "дожмёт" - будет.
      Цитата: katalonec2014
      Они ведь понимают что Крым мы не вернём,но пока на повестке у них Донбасс.

      В Донбассе укропы и могут провести боевое испытание "Ольхи", если не пожалеют денег, конечно.
      Цитата: katalonec2014
      У них уже не та армия что была в 14 году.

      Этот факт даже в ЛДНР признают. Одним словом - ничего хорошего ждать не приходится. negative
      Джедай
      1. katalonec2014 Вчера, 18:58
        Цитата: Джедай
        В Донбассе укропы и могут провести боевое испытание "Ольхи", если не пожалеют денег, конечно.

        Обязательно проведут.Как показало время,на войну им денег не жаль,одно увеличение военного бюджета до 5,5% ВВП уже о многом говорит.Понятно что на Крым отправить у них "кишка тонка",а вот Донбасс,само то.
        katalonec2014
        1. Джедай Вчера, 18:59
          Если учесть что "Точку" они на Донбассе уже применяли - скорее всего и с "Ольхой" тянуть не станут.
          Джедай
  4. Equalized Вчера, 18:46
    Видео запуска.
    Если присмотреться, сразу после вылета из контейнера, начинают работать газодинамические рули коррекции в головке ракеты. При пуске обычных "Смерчей" такого вроде нет.

    Заметил подобное на Китайских РСЗО с корректировкой.


    Equalized
    1. капрал Вчера, 18:59
      Воронка от якобы прямого попадания странная, уже наполненная водой, и головной обтекатель вот он рядом, с поваленным столбом, чуть присыпанный отсевом.
      Хохляцкая показуха.
      капрал
      1. Керенский Вчера, 19:57
        Воронка от якобы прямого попадания странная,

        Там всё более чем странно. Если головной в таком состоянии, то надо блоки искать, пусть Маск удавится! Украинские многоразовые ракеты, - это сила!
        Керенский
    2. Арон Заави Вчера, 19:13
      Цитата: Equalized
      Видео запуска.
      Если присмотреться, сразу после вылета из контейнера, начинают работать газодинамические рули коррекции в головке ракеты.

      Ну где то так.

      В открытых источниках звучали заявления о способности поражать цели на расстоянии более 100 км. Последнее время называются цифры от 120 до 170 км.
      Реактивный снаряд управляем на всей траектории полета с помощью газодинамических рулей и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS. При использовании только инерциальной системы наведения среднее отклонение ракеты составляет 50 м, при использовании GPS коррекции — около 7 м. Скорее всего, в основе инерциальной коррекции лежит лазерный гироскоп производства КБ «Арсенал», он же использовался на ракете-носителе «Днепр» и на российском оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер» и других изделиях.
      Боеголовка: осколочно-фугасная или кассетная весом до 250 кг. Вес самой ракеты — 800—900 кг.




      Арон Заави
      1. sabakina Вчера, 19:38
        Арон, у меня вопрос. После всех этих прибабахов, насколько ракета "Смерча" должна увеличится в длине, ширине, высоте?
        sabakina
        1. Арон Заави Вчера, 20:22
          Цитата: sabakina
          Арон, у меня вопрос. После всех этих прибабахов, насколько ракета "Смерча" должна увеличится в длине, ширине, высоте?

          Не буду сочинять, но вот EXTRA вполне себе работает с обычного шасси РСЗО.
          Арон Заави
          1. Керенский Вчера, 21:27
            но вот EXTRA вполне себе работает с обычного шасси РСЗО.

            То есть (судя по фото) она ещё не вышла, а рули уже включились? Очень интересно. Ну не ракетчик я, поправьте, если что не так...
            Керенский
      2. Монос Вчера, 21:34
        9М528 летит на 90 км, масса порохового заряда - порядка 500кг. Для того, чтобы увеличить дальность до 120км заряд надо увеличить на примерно 200кг. smile Здесь и высокоэнергетический баллиститный порох не поможет. smile
        Монос
    3. Нормаль ок Сегодня, 16:42
      Цитата: Equalized
      Видео запуска.Если присмотреться, сразу после вылета из контейнера, начинают работать газодинамические рули коррекции в головке ракеты. При пуске обычных "Смерчей" такого вроде нет.Заметил подобное на Китайских РСЗО с корректировкой.

      На 1:17 минуте видео.
      Нормаль ок
  5. assa67 Вчера, 18:46
    прилепили табакерку к корректирующему движку?а у пороха щеки раздуло,и новая печень взорвалась?(благо накопил в ато).....а ведь попрут к новому году....
    assa67
    1. сибиралт Вчера, 18:51
      Уж больно махонькая головка для фугаса! lol
      сибиралт
      1. Вождь краснокожих Вчера, 19:02
        А ополченцы, наверное, так не подумают...
        Вождь краснокожих
        1. assa67 Вчера, 19:07
          на них и так валится,не приведи Господи
          assa67
  6. Equalized Вчера, 18:52
    Точка попадания квадрат 50x50



    Equalized
    1. Васян1971 Вчера, 19:26
      Цитата: Equalized
      Точка попадания квадрат 50x50

      Метров, литров, килограммов? Откуда дровишки?
      Васян1971
      1. sabakina Вчера, 19:41
        Василий, сдаётся мне, что этот грузин пытается запугать нас до боя...
        sabakina
        1. Васян1971 Вчера, 20:21
          Цитата: sabakina
          Василий, сдаётся мне, что этот грузин пытается запугать нас до боя...

          А может, просто фапает на укродостижения?
          Васян1971
  7. Оверлок Вчера, 18:53
    Цитата: katalonec2014
    Спорить можно до посинения

    а зачем спорить? Это есть объективная реальность. Украина перевооружается. С учетом роли Советской Украины в ВПК СССР можно только предполагать возможности нынешней Украины. То, чего нет- купят у Запада, который рад вырастить проблему на границе России. Кто не видит очевидного- тот слеп. Нельзя не дооценивать противника
    Оверлок
    1. 79807420129 Вчера, 19:08
      Цитата: Оверлок
      Это есть объективная реальность. Украина перевооружается.

      Это есть точно так. yes hi
      Цитата: Оверлок
      С учетом роли Советской Украины в ВПК СССР можно только предполагать возможности нынешней Украины. Т

      Возможности намного меньшие,чем даже в 2000 годах,советское наследие проедено,продано и сложено в карманы.Но небольшими сериями могут
      Цитата: Оверлок
      . То, чего нет- купят у Запада, который рад вырастить проблему на границе России

      Запад сам поставит Украине вооружение и обмундирование,как вы сказали с радостью,хохлята и нужны им для пушечного мяса.Против нас конечно не прокатит,но против ЛДНР вполне. hi
      79807420129
  8. Cветлейший Вчера, 18:55
    Нравиться мне автор, он так тривиально говорит о Смерче...
    Cветлейший
  9. ПЛЕННЫЙ Вчера, 19:03
    Опять боинг собьют или по Польше мочканут..! Эх хохлы не верьте Вальцману..!
    ПЛЕННЫЙ
  10. изя топ Вчера, 19:07
    Порошенко сообщил об успешных испытаниях ракетного комплекса
    и немедленно выпил yes
    изя топ
    1. Идущий Вчера, 20:53
      Он себя видит по другому


      Идущий
  11. Оверлок Вчера, 19:09
    Цитата: Вождь краснокожих
    не ужто Киселев врал, что там все разваленно да разворованно?

    не смотрите "КисельТВ". Ангажирован
    Оверлок
  12. assa67 Вчера, 19:15
    смерча в низине стоит,пастор тоже в ней....в бинокль видит попадания,потом на вертушке летит,и видит две воронки.....Где еще четыре?...может у него в мозгу?,а то у сопровождающих мордашки дюже счастливые и довольные..."це уникальные результаты"...по распилу laughing
    assa67
  13. sabakina Вчера, 19:17
    Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса "Ольха". Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель
    — написал Порошенко

    Цель, прочитав в Twitter своего президента, с чувством исполненного служебного долга, пошла на склад спать.
    sabakina
  14. Не либероид Русский Вчера, 19:19
    хоть на один дивизион то техники то наклепают ?
    Не либероид Русский
    1. Equalized Вчера, 19:22
      Используют старые пусковые установки от "Смерча" на шасси МАЗ. У них таких установок более 50. Вот с ракетами беда, они кончились. Поэтому и начали всю эту программу по ОКР "Ольха", с целью пополнить запасы 300мм РСЗО.
      Equalized
      1. sabakina Вчера, 19:47
        Насколько я понимаю, производство ракет к РСЗО "Смерч" было в РСФСР. Выводы? на последние ракеты ставят свои прибамбасы и афишируют как своё!
        sabakina
        1. Equalized Вчера, 19:59
          Ракеты будут делать новые...под них разработали собственные РДТТ (В Павлограде), БЧ (Шостка). Корпуса будут делать на заводе "Артём" в Киеве (производственная площадка КБ Луч)

          До серийного производства и принятия на вооружение далеко.
          Equalized
          1. Нормаль ок Сегодня, 16:48
            Цитата: Equalized
            Ракеты будут делать новые...под них разработали собственные РДТТ (В Павлограде), БЧ (Шостка). Корпуса будут делать на заводе "Артём" в Киеве (производственная площадка КБ Луч)

            До серийного производства и принятия на вооружение далеко.

            Писал уже выше, что на Артёме смонтировали турецкую (турецкую Карл! Эрдоган наш) линию по производству корпусов. Пробную серию уже сделали. Хотят начатье серийное производство в 2018г.
            Нормаль ок
  15. Васян1971 Вчера, 19:23
    " Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса "Ольха". Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель."
    Что за цель, сказать не могу, ибо секретная тайна!
    Васян1971
    1. Керенский Вчера, 20:02
      Что за цель, сказать не могу, ибо секретная тайна!

      Да ладно! Нас ещё военрук в школе учил, что ядерная бомба всегда попадает в эпицентр! Какая тут тайна?! Ракеты попали в воронки!
      Керенский
      1. Васян1971 Сегодня, 00:03
        Цитата: Керенский
        Да ладно! Нас ещё военрук в школе учил, что ядерная бомба всегда попадает в эпицентр! Какая тут тайна?! Ракеты попали в воронки!

        Действительно. Чего это я... Надо признать - стрельба снайперская, переможная.
        Васян1971
  16. razved Вчера, 19:37
    Чей-то они повторяются, ведь было уже "удачное" испытание, нет?
    razved
    1. Equalized Вчера, 19:44
      Это последний этап заводских испытаний под присмотром главного конструктора КБ. Дальше уже гос.испытания в 2018 году. Не будут же оружие сразу принимать на вооружение? одно дело перемогать на ютубе, другое дело хорошо все проверить, отработать характеристики.
      Equalized
  17. Berkut24 Вчера, 19:41
    Дурдом - это заведение, где пациентов можно постоянно радовать одной и той же ерундой дёшево и каждый день.
    Berkut24
  18. Волька Вчера, 19:46
    чудно как-то, ракетки залпового огня с пусковыми установками вдруг становятся аналогами точки-у, ох уж эти украинцы-фокусники...
    Волька
  19. Геркулесыч Вчера, 19:55
    Кроме оружия, они что нибудь реально полезное запустили в производство? fool Нашел, алкаш, чему радоваться -что теперь еще больше народа погибнет под их ракетами! fool
    Геркулесыч
    1. ПЛЕННЫЙ Вчера, 20:36
      Цитата: Геркулесыч
      Кроме оружия, они что нибудь реально полезное запустили в производство? fool Нашел, алкаш, чему радоваться -что теперь еще больше народа погибнет под их ракетами! fool

      Таков план Даллеса ..И вальцман его исполняет! Война с Россией до последнего украинца..
      А в то же время пшеки рвут пуканы..Им нужен Львов и т.д.
      ПЛЕННЫЙ
      1. Сибирский цирюльник Вчера, 21:02
        Там очередь... Просто,пшеки,как всегда, аппетит, непомерный, имеют. Ну и гонор- как им без него?))
        Сибирский цирюльник
  20. lopvlad Вчера, 20:13
    ключевым отличием от советской разработки стало то, что новые ракеты являются корректируемыми


    значит взрыватель возможно активировать над головами расчета который эти ракеты рискнет запустить.
    lopvlad
    1. Керенский Вчера, 21:39
      Тут ещё интересней. Чем двигать-то? Ну полетела моя родная и тут мне надо её подвинуть на 150-0 вправо и ближе 200..... Со смартфона? Где приложение скачать?
      Блин! Это же РСЗО! Тут в названии всё сказано!
      Давайте, в ответ, создадим корректируемые боеприпасы для ТОС, чтоб точнее было. Оно надо?
      Керенский
  21. Оверлок Вчера, 20:22
    Цитата: sabakina
    Какие бы тараканы у них в голове не водились бы, все мы тесно переплетены на генном уровне. Да, в трубку кричат "москвич", а в душе..

    Частные случаи говорят об обратном- семьи не общаются, диалог не возможен
    Оверлок
  22. Оверлок Вчера, 20:43
    Цитата: sabakina
    Саботаж ещё никто не отменял

    по Харьковскому танковому заводу саботажа не видно. работают в 3 смены, ударники. Все для фронта, все для победы
    Оверлок
    1. Сибирский цирюльник Вчера, 20:57
      Там,"принципиальный" человек,в ответе!
      Вдруг,новая пуля,во время пробежки??!)
      Сибирский цирюльник
  23. Слава Беркуту Вчера, 20:51
    Порошенко:
    "Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса "Ольха".
    Только что получил все четыре ракеты ..."
    Слава Беркуту
  24. Сибирский цирюльник Вчера, 20:55
    Вот,,или как??
    Не о том думать надо Петру Лексеечу!
    Народ нищает,стул шатается,а он о ракетах грезит)
    Как бы, КУДА бы,энту ракету,ему, не пристроили laughing
    Думаю,что,опечалившихся будет немного)
    Сибирский цирюльник
  25. APASUS Вчера, 21:38
    Для того чтоб сделать табурет ,надо бревно,инструмент и руки!
    Для того чтоб сделать 100 табуретов ,нужно построить завод, с пару тройку десятков футбольных полей.
    Самое главное что страна вообще потеряла научную базу,нет подготовленных специалистов им просто неоткуда взяться ,а выпуск экспериментальных партий ракет еще ни о чем не говорит.Массовое производство - это уже следующий уровень
    А видео с Турчиновым классное!
    Вот если бы на месте попадания нашли двигатель ракеты разбитый в дрызг,то я не удивился,а когда нашли головной оптекатель,это даже не шляпа,просто залепуха!!!Ракета попадает в цель хвостовым оперением ,головная часть остается целой ,воо как?!
    APASUS
  26. Теренин Вчера, 21:53
    С военной точки зрения. Ну, запустили вы, ну пусть успешно, что дальше? Рады мы? Нет, не рады и знаете почему. Если не знаете, съездите в ЛДНР. Слезно сокрушаться мы тоже не будем, Шойгу сегодня доложил на коллегии, что мы в Сирии не одним десятком ракет попали куда надо. Так, что думайте головой, когда будете приказ выполнять о боевом применении.
    С политической точки. Конечно же Порошенко, как можно ярче и громче убеждает этими испытаниями Запад, что "если чё" он способен защитить Европу от России, поэтому "дайте денег и примите в ЕС".
    Теренин
  27. polkovnik manuch Вчера, 21:58
    Не нужно обольщаться , бандерлоги готовятся к серьезной войнушке , в надежде ,что Россия ввяжется Готовиться и готовить ребят нужно серьезно , чтобы быстренько к берегам Днепра выйти и город -герой Одессу освободить , оставить Окраину в границах 1654 года ! Думаю : поляки , венгры и румыны свои " исконные земли " оставлять бандерлоггам не станут .
    polkovnik manuch
    1. Machete Вчера, 22:36
      Пусть готовится к чему угодно. После нашего официального вмешательства, Дуркаина сразу станет наполовину меньше.
      Они хотят избавиться от половины территории, чтобы деньги не тратить?
      Machete
  28. pvv113 Вчера, 22:28
    Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешных испытаниях

    Сообщать - не мешки ворочать
    pvv113
  29. Machete Вчера, 22:35
    Опять старая песня.
    Всё равно делать её никто не будет. Такое оружие не просто стоит больших денег. Оно стоит баснословно больших денег. Тем более, для нищей страны и тем более при её использовании на войне.
    Machete
  30. Al Shurshun Вчера, 23:25
    Цитата: Logall
    долбануть по Ростовской области, будет не до смеха! А я там квартиру покупать собрался
    вот, вот имущество надо покупать за линией предельной дальности полета - 150 км feel
    Al Shurshun
  31. Al Shurshun Вчера, 23:28
    Цитата: Идущий
    мы идем по лезвию ножа , прорвемся
    вот, вот там уже на границе дорожные указатели на двух языках - "Хай щастить" и "Не х...й шастать", может и не надо прорываться feel
    Al Shurshun
  32. Al Shurshun Вчера, 23:32
    Цитата: Logall
    соглашениями не отделаются! Только капитуляцией...
    постоянная жажда остроты, то Чечня, теперь Украина - где же взять столько бюджетов на репарации feel
    Al Shurshun
  33. Al Shurshun Вчера, 23:34
    Цитата: Идущий
    будет публичная порка со снятием портков
    точно, Чечню выпороли, теперь - Украина... feel
    Al Shurshun
  34. Al Shurshun Вчера, 23:39
    Цитата: Logall
    посерьезней, чем минометный снаряд, то одними нотами протеста не обойдётся... Думаю
    тогда же из Гуково "Грады" метали (Google в помощь) а думать начали лишь сейчас feel
    Al Shurshun
  35. a.s.zzz888 Сегодня, 11:34
    Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель

    ... как в том давнем анекдоте : сегодня авиации не будет - лётчик заболел... bully
    a.s.zzz888
Картина дня