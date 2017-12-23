Израильская авиация атаковала сирийский военный объект в Эль-Кунейтре

На неделе из Сирии приходили сообщения о том, что сирийская правительственная армия проводит операцию в районе Голанских высот, где сосредоточилась крупная группировка боевиков – фактически у израильских границ. При этом эксперты высказывали опасения на предмет того, что израильская армия, осуществляющаяся наблюдение за боевыми действиями, может нанести удар именно по САА, как это нередко происходило. Так и случилось в итоге.Ливанские СМИ сообщают о том, что израильская военная авиация нанесла удар по сирийскому военному объекту в районе Голанских высот. Расположен этот объект в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Удар наносился, как заявлено, из воздушного пространства Израиля. О жертвах не сообщается.На этом фоне в Палестине прошла очередная «пятница гнева». После пятничной молитвы возобновились столкновения палестинцев с израильскими силовиками на границе сектора Газа, а также в Самарии и Иудее. По данным палестинской стороны, более 40 человек получили ранения. Большинство – от попадания применённых израильской полицией резиновых пуль. Двое палестинцев погибли. О конкретных причинах их смерти данных не приводится.В одной только Газе в «дне гнева» приняли участие свыше 3-х тысяч человек. Израильские СМИ сообщают, что палестинцы «нападали на израильских военных, закидывая тех бутылками с зажигательной смесью и камнями». В массовых беспорядках в Иудее и Самарии приняли участие свыше 2-х тысяч человек – по оценкам израильской полиции.