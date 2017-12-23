18:14 23 декабря

Израильская авиация атаковала сирийский военный объект в Эль-Кунейтре

На неделе из Сирии приходили сообщения о том, что сирийская правительственная армия проводит операцию в районе Голанских высот, где сосредоточилась крупная группировка боевиков – фактически у израильских границ. При этом эксперты высказывали опасения на предмет того, что израильская армия, осуществляющаяся наблюдение за боевыми действиями, может нанести удар именно по САА, как это нередко происходило. Так и случилось в итоге.

Ливанские СМИ сообщают о том, что израильская военная авиация нанесла удар по сирийскому военному объекту в районе Голанских высот. Расположен этот объект в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Удар наносился, как заявлено, из воздушного пространства Израиля. О жертвах не сообщается.

На этом фоне в Палестине прошла очередная «пятница гнева». После пятничной молитвы возобновились столкновения палестинцев с израильскими силовиками на границе сектора Газа, а также в Самарии и Иудее. По данным палестинской стороны, более 40 человек получили ранения. Большинство – от попадания применённых израильской полицией резиновых пуль. Двое палестинцев погибли. О конкретных причинах их смерти данных не приводится.


Израильская авиация атаковала сирийский военный объект в Эль-Кунейтре


В одной только Газе в «дне гнева» приняли участие свыше 3-х тысяч человек. Израильские СМИ сообщают, что палестинцы «нападали на израильских военных, закидывая тех бутылками с зажигательной смесью и камнями». В массовых беспорядках в Иудее и Самарии приняли участие свыше 2-х тысяч человек – по оценкам израильской полиции.

Использованы фотографии: versiya.info
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Комментарии 207

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  1. 210окв Сегодня, 06:01
    Сирийцы действуют на своей территории.А вы,евреи какого туда лезет?Своих бандитов прикрыть?
    210окв
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:05
      Не живется Израилю спокойно все на что то нарываются , думают хозяева из за океана за них если что впрягутся тоже как они плевать на всех хотели . Как бы поплатиться за это не пришлось
      Spartanez300
    2. Krasnodar Сегодня, 08:49
      Цитата: 210окв
      Сирийцы действуют на своей территории.А вы,евреи какого туда лезет?Своих бандитов прикрыть?

      Значит, снаряды из Сирии упали на территорию Израиля. Своих бандитов у евреев там нет.
      Krasnodar
      1. Татьяна Сегодня, 09:04
        Цитата: Krasnodar
        Цитата: 210окв
        Сирийцы действуют на своей территории.А вы,евреи какого туда лезет?Своих бандитов прикрыть?
        Значит, снаряды из Сирии упали на территорию Израиля. Своих бандитов у евреев там нет.
        Краснодар! Не прикидывайтесь наивным! Сионистский Израиль всегда был заинтересован в ослаблении своих арабских соседей и всегда выступал на стороне США. И их бандиты - это ваши бандиты, что Израиль и доказал обстрелом правительственных войск САР!

        Пословица. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!

        Татьяна
        1. Krasnodar Сегодня, 10:07
          Цитата: Татьяна
          Цитата: Krasnodar
          Цитата: 210окв
          Сирийцы действуют на своей территории.А вы,евреи какого туда лезет?Своих бандитов прикрыть?
          Значит, снаряды из Сирии упали на территорию Израиля. Своих бандитов у евреев там нет.
          Краснодар! Не прикидывайтесь наивным! Сионистский Израиль всегда был заинтересован в ослаблении своих арабских соседей и всегда выступал на стороне США. И их бандиты - это ваши бандиты, что Израиль и доказал обстрелом правительственных войск САР!

          Пословица. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!


          1) Правительство САР должно озаботиться предотвращением падения снарядов на территории соседей, тем более тех, с которыми он в состоянии войны
          2) С Египтом и Иорданией у Израиля мир, в ослаблении Ливана и Сирии у Израиля тоже интереса нет, т.к нестабильные страны являются рассадником террора, бьющего в том числе и по Израилю.
          3) друзья у всех разные - у Асада зигующая Хизбалла, например, да и денежный интерес с плантаций конопли и мака в долине Баальбек (Ливан).
          Krasnodar
          1. To be or not to be Сегодня, 10:42
            МИР высказал свое отношение и к США и Израилю на Генеральной ассамблее по голосованию по Иерусалиму.При тех угрозах со стороны США .Мир почти единогласен!!«Генеральная Ассамблея подтверждает, что любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности…», Генеральная Ассамблея ООН 128 голосами «за» при 35 воздержавшихся и 9 голосах «против» одобрила эту резолюцию,
            Против резолюции проголосовали США, Израиль, Гондурас, Гватемала, Науру, Микронезия, Маршалловы острова, Палау и Того. Украина, Молдова, Грузия, Туркменистан..
            To be or not to be
            1. voyaka uh Сегодня, 11:17
              "МИР высказал свое отношение и к США и Израилю на Генеральной ассамблее по голосованию по Иерусалиму"////

              А за три дня до этого МИР высказал свое отношение и к России на Генеральной ассамблее по голосованию по Крыму...
              Россия признана "оккупирующей державой". sad "Страна-оккупант".
              Как и Израиль. Мы а одной лодке.
              Так что убавьте пафос. negative
              voyaka uh
              1. To be or not to be Сегодня, 11:38
                wink wink wink
                Не.. Рф и Израиль на разных галерах..и рулевые у них разные..
                а по поводу пафоса.. пафос в цифрах
                По Крыму -резолюция Украины= голосовали другим Макаром чем по единодушно по Иерусалиму
                Как и кто голосовал

                Против вчерашней "украинской" резолюции ООН выступило 26 стран.

                Это Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Южная Африка, Судан, Таджикистан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

                76 стран воздержались. Среди них - Бразилия, Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд и другие.
                А 70 государств поддержали резолюцию...
                Теперь динамика . .в 2014 году по Крыму на Генеральной голосовали.

                За нее тогда проголосовали 100 стран, против высказались всего 11, а воздержались и не голосовали 82 государства. .... hi
                To be or not to be
              2. Geisenberg Сегодня, 13:40
                Цитата: voyaka uh
                "МИР высказал свое отношение и к США и Израилю на Генеральной ассамблее по голосованию по Иерусалиму"////

                А за три дня до этого МИР высказал свое отношение и к России на Генеральной ассамблее по голосованию по Крыму...
                Россия признана "оккупирующей державой". sad "Страна-оккупант".
                Как и Израиль. Мы а одной лодке.
                Так что убавьте пафос. negative


                Нет дружок. Лодки разные. Вы с террористами ИГИЛ на борту, а РФ с сирийцами. Голосование ООН тут вообще не при делах.
                Geisenberg
              3. Ныробский Сегодня, 14:57
                Цитата: voyaka uh
                А за три дня до этого МИР высказал свое отношение и к России на Генеральной ассамблее по голосованию по Крыму...Россия признана "оккупирующей державой". "Страна-оккупант".Как и Израиль. Мы а одной лодке. Так что убавьте пафос.
                Мир плохо знает историю, впрочем как и вы. Крым принадлежит России с 1783 года. В то время когда США выбирали своего первого президента в 1789 году, он уже был Российским. Так что для спора с США и миром у нас есть свои неоспоримые аргументы. Прежде чем пускаться в рассуждения о принадлежности Крыма и проводить аналогии касающиеся "одной лодки", то может быть вы вспомните, где в том же 1783 или 1789 году был Израиль?
                Ныробский
                1. Shahno Сегодня, 15:01
                  Да мир настолько плохо знает Историю, что сомневается в существовании Саула и Соломона, а также апостолов и пророков. А вы о Крыме говорите...
                  Shahno
                  1. Ныробский Сегодня, 15:19
                    Цитата: Shahno
                    Да мир настолько плохо знает Историю, что сомневается в существовании Саула и Соломона, а также апостолов и пророков.
                    Ну знаете ли, Библия или Тора те ещё "первоисточники". Если сегодня историю на 70-100 летнем отрезке времени преподносят кому как заблагорассудится, утверждая то, что США победили Германию, а атомные бомбы на Японию сбросил СССР, то от первоначального текста Библии к нашему времени не осталось ничего, что бы соответствовало первоисточнику.
                    Ныробский
                    1. Shahno Сегодня, 15:28
                      Просто, все просто. Мы также как и вы не хотим потерять нашего прошлого, наших корней. И не важно сколько ему лет 300 или 3000.
                      Поищите там нац. идею... Может найдете, а то уже 20 лет мучаетесь.
                      Shahno
                      1. sharp-lad Сегодня, 17:30
                        А может было бы лучше построить несколько храмов для верующих из других больших религий и объявить Иерусалим столицей мира, запретив появляться на его территории с оружием?
                        sharp-lad
              4. Попович Сегодня, 16:13
                Цитата: voyaka uh
                voyaka uh

                отвали пархатый! за Крым проголосовало 98% - это, точно первый случай когда прошлось За уменьшать!
                а "Страна-оккупант" это вАШ израиль .. дали кусочек земли с ладошку... а отхватили по самое не-могу... и еще хочется!
                Попович
          2. Татьяна Сегодня, 10:47
            Krasnodar
            Правительство САР должно озаботиться предотвращением падения снарядов на территории соседей, тем более тех, с которыми он в состоянии войны
            Ну да, конечно! Ха! И поэтому Израиль, по Вашему мнению, правильно дубасит тех, кто как раз об этом и заботиться - уничтожает проамериканских боевиков всех мастей?!
            "Молодец", Krasnodar! Не смешите этим своим фарисейством меня и других здесь присутствующих! Просто не позорьтесь!
            Татьяна
            1. Krasnodar Сегодня, 10:57
              Цитата: Татьяна
              Krasnodar
              Правительство САР должно озаботиться предотвращением падения снарядов на территории соседей, тем более тех, с которыми он в состоянии войны
              Ну да, конечно! Ха! И поэтому Израиль, по Вашему мнению, правильно дубасит тех, кто как раз об этом и заботиться?!
              "Молодец", Krasnodar! Не смешите этим своим фарисейством меня и других здесь присутствующих! Просто не позорьтесь!

              Плохо заботится, если снаряды на территории соседей падают )))
              Krasnodar
              1. Татьяна Сегодня, 11:07
                Krasnodar
                Плохо заботится, если снаряды на территории соседей падают )))
                Так помогите правительственным войскам САР, а не обрубайте им руки!
                Ха! Этому понятию я должна Вас, бывшего полицейского, следящего за охраной соблюдения порядка в городе, учить?! Не смешите меня!
                Сионистский Израиль не просто устраивает война у соседей - сионистский Израиль её ещё сам и разжигает!
                Татьяна
                1. Krasnodar Сегодня, 11:15
                  Цитата: Татьяна
                  Krasnodar
                  Плохо заботится, если снаряды на территории соседей падают )))
                  Так помогите правительственным войскам САР, а не обрубайте им руки!
                  Ха! Этому понятию я должна Вас, бывшего полицейского, следящего за охраной соблюдения порядка в городе, учить?! Не смешите меня!
                  Сионистский Израиль не просто устраивает война у соседей - сионистский Израиль её ещё сам и разжигает!

                  ))))))
                  То есть помогать одному бандиту воевать с другими ради спокойствия?
                  Обязанностью полицейского является обеспечение безопасности законопослушных граждан, а не игра с ОПГ.
                  Krasnodar
                  1. Татьяна Сегодня, 11:21
                    Krasnodar
                    Обязанностью полицейского является обеспечение безопасности законопослушных граждан, а не игра с ОПГ
                    По Вашим рассуждениям этого не скажешь!
                    Татьяна
        2. НЕКСУС Сегодня, 14:17
          Цитата: Татьяна
          Краснодар! Не прикидывайтесь наивным! Сионистский Израиль всегда был заинтересован в ослаблении своих арабских соседей и всегда выступал на стороне США.

          Татьяна ,вы верно все говорите и я с вами согласен,но...давайте без горячки разберемся.
          Израиль исходит из своих геополитических и военных интересов. Опустим тот факт,как они это делают и на сколько это нам не нравится.
          Теперь подумайте вот о чем...после завершения сирийской войны,основные силы ИГИЛ концентрируются в Ираке,Ливии,Афганистане...поговорим об Афганистане. У наших границ во всю строят лагеря для подготовки боевиков,опять же наркотрафик не забываем,который убивает наших детей...в какой-то момент,есть вероятность ,что вся эта игиловская мерзость попрет из Афганистана через нашу границу. А так как наши разведчики не даром свой хлеб едят,скорее всего нашей Ставкой будет принято решение упредительного удара,ракетно-бомбового или просто ракетного. У нас законодательно это прописано,о таких шагах. И по итогу,в случае таких ударов,мы,будем по сути дела,исходя из своих интересов ,делать тоже самое,что и делает Израиль сейчас. Другой вопрос,что нам это не нравится,тк евреи то бьют по нашим союзникам.
          НЕКСУС
          1. Татьяна Сегодня, 14:54
            НЕКСУС
            И по итогу, в случае таких ударов,мы,будем по сути дела,исходя из своих интересов ,делать тоже самое,что и делает Израиль сейчас. Другой вопрос,что нам это не нравится,тк евреи то бьют по нашим союзникам.
            По-моему, Андрей, Вы не совсем поняли, о чём идёт речь.
            Сирия - наш союзник. Россия не заинтересована в том, чтобы боевики ИГИЛ и запрещённых военных группировок оказались около наших границ. Израильтяне заявляют, что не хотят также иметь ничего общего с этими группировками. Однако на самом деле Израиль как раз и охраняет боевиков ИГИЛ и запрещённых военных формирований своими обстрелами наступающей на них стороны!
            Ранее израильтяне говорили, что они обстреливают тех в Сирии, кто по ним стреляет. А теперь Израиль их не обстреливает, а обстреливает тех кто, обстреливает и уничтожает тех самых тех, кто по Израилю и как раз и стрелял!!!
            Так за кого евреи Израиля на самом деле выступают, и кто они есть на самом деле, и почему они именно так делают!
            1. Израиль проводит известную сионистскую политику мировой еврейской олигархии за установление своего т.н. "мирового господства" для "богоизбранных".
            2. На самом деле Израиль есть союзник США и их подручных - боевиков ИГИЛ и прочих вооружённых банд-формирований.
            3. Поступают фарисейски потому, что сионизм - это давно либерально-буржуазное политическое течение в мире, имя которому "еврейский фашизм".
            ИТОГО. Как говорится, не по словам свои, а по делам своим вы судимы будете!

            В Украине мы имеем абсолютно всё то же самое. Сионизм в полном разгаре!
            Татьяна
            1. НЕКСУС Сегодня, 15:11
              Цитата: Татьяна
              Ранее израильтяне говорили, что они обстреливают тех в Сирии, кто по ним стреляет. А теперь Израиль их не обстреливает, а обстреливает тех кто, обстреливает и уничтожает тех самых тех, кто по Израилю и как раз и стрелял!!!

              Я,Татьяна все прекрасно понял,потому и написал...
              Цитата: НЕКСУС
              Израиль исходит из своих геополитических и военных интересов

              К слову,Израиль де факто находится в состоянии войны с Сирией...
              Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, а также по сей день не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Израиль также расценивает Сирию как вражеское государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Между двумя государствами никогда не было двусторонних дипломатических отношений с момента создания каждого из них в середине 20 века.

              Между двумя странами не существовало ни экономических, ни культурных связей, а только лишь ограниченное передвижение определенных граждан через границу. Сирия продолжает свое активное участие в арабском бойкоте Израиля. Оба государства разрешают ограниченную торговлю яблоками жителям друзских деревень на Голанских высотах, которые находятся по обе стороны от линии прекращения огня. Состояние мира на линии прекращения огня было нарушено во время Сирийской гражданской войны, начавшейся в 2011 году и продолжающейся сегодня,

              Вообще противоречий и обоюдных претензий на БВ три вагона и тележка у всех государств того региона без исключения.
              Повторюсь-понятно,что действия Израиля нам не нравятся,тк они касаются наших союзников.
              По поводу того,что Израиль ,как главный союзник США в этом регионе ,творит все это исходя в какой-то мере и с позиции продвижения интересов США ,это понятно...но вы не задавали себе вопроса,почему на ракетные удары Израиля отвечает только сирийское ПВО,а не российское,дислацируемое в Сирии? Нам необходимо потушить костер войны в Сирии,выдавить игиловцев за границы Сирии,а конфликты военные с турками или израильтянами этому процессу ну никак не будут способствовать.
              У нас есть СВОИ интересы по всему миру и в том регионе в частности. Нравится ли нам политика Израиля или нет,но нам придется с ней считаться.
              Мне,тоже как и вам,очень не по душе,что творит Израиль,и по большому счету,думаю,если бы наши ВКС "приземлили" пару израильских бомберов,ракетные удары бы прекратились. Но наша Ставка не хочет нагнетать обстановку,а посему мы стоим в стороне,типа не замечая происходящего.
              НЕКСУС
              1. Shahno Сегодня, 15:20
                Нексус, где то вы правы. Вы знаете, в чем не совсем. Но смысл в том, что сейчас нам не нужно ссорится. И это понимают высокие договаривающиеся лица...
                Shahno
            2. A.D.T. Сегодня, 15:12
              Взрыв мозга !
              Тут вести беседу нет смысла.
              По вашему получается что русские и украинцы такие не умные что выполняют команды иврито говорящих ? В том числе и сам комбриг !!! мозговой ?
              A.D.T.
              1. Комментарий был удален.
      2. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 09:24
        Цитата: Krasnodar
        Значит, снаряды из Сирии упали на территорию Израиля. Своих бандитов у евреев там нет.

        Дождетесь , что и русские ракеты начнут прощупывать ваш купол..! Наглецы, чувствуете свою безнаказанность ? Ну ну..
        ПЛЕННЫЙ
        1. Krasnodar Сегодня, 10:12
          Цитата: ПЛЕННЫЙ
          Цитата: Krasnodar
          Значит, снаряды из Сирии упали на территорию Израиля. Своих бандитов у евреев там нет.

          Дождетесь , что и русские ракеты начнут прощупывать ваш купол..! Наглецы, чувствуете свою безнаказанность ? Ну ну..

          Израиль и Россия это дружественные страны. Личные национальные антипатии отдельных граждан причиной вооруженного конфликта не станут.
          Krasnodar
          1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 10:25
            Цитата: Krasnodar
            Израиль и Россия это дружественные страны. Личные национальные антипатии отдельных граждан причиной вооруженного конфликта не станут.

            Конечно, конечно..Нам с евреями ссорится не стоит, слишком много нас с ними связывает!
            Вот этот чувак надеялся стать теневым в Кремле! Но увы ..
            Вас к власти нельзя допускать..Кровь любите пускать и грабить!
            ПЛЕННЫЙ
            1. Krasnodar Сегодня, 10:50
              Цитата: ПЛЕННЫЙ
              Цитата: Krasnodar
              Израиль и Россия это дружественные страны. Личные национальные антипатии отдельных граждан причиной вооруженного конфликта не станут.

              Конечно, конечно..Нам с евреями ссорится не стоит, слишком много нас с ними связывает!
              Вот этот чувак надеялся стать теневым в Кремле! Но увы ..
              Вас к власти нельзя допускать..Кровь любите пускать и грабить!

              Березовский выкрест, то есть добровольно вышедший из евреев. Кровавых уродов хватает во всех нациях, во вторых.
              Грабят (рейдерство, отжатие) в России в основном представители титульных национальностей - это в третьих.
              Krasnodar
          2. nikolaev Сегодня, 10:50
            кто сказал что дружественные?. Да, в России есть некоторые круги , преимущественно либероиды, которые одного племени с израилем, но народ России ненавидит это племя за предательство ,за подлость, за жадность, за наглость, за низость - и эти все качества особенно наглядно проявляются в отношении Сирии и Палестины. И весь мир это видит !
            nikolaev
            1. nikolaev Сегодня, 10:53
              и трагедия на Украине, война на Донбассе и "непонятки" в ней - это результат деятельности этих кругов и составляемых ими "хитрых планов", цель которых - ослабление русского народа и получение гешефта на его крови.
              И , надеюсь, русский народ уже не обманут всякие Сатановские, Кедми, Соловьевы и пр. - у них своя роль в еврейской партии в России - запудрить мозги.
              nikolaev
              1. Арон Заави Сегодня, 12:01
                Цитата: nikolaev
                и трагедия на Украине, война на Донбассе и "непонятки" в ней - это результат деятельности этих кругов и составляемых ими "хитрых планов", цель которых - ослабление русского народа и получение гешефта на его крови.
                И , надеюсь, русский народ уже не обманут всякие Сатановские, Кедми, Соловьевы и пр. - у них своя роль в еврейской партии в России - запудрить мозги.

                Это точно. Николаев я Вас поддерживаю,во всем. good Никто так много не сделал для сионизма , как ваши предшественники и единомышленники.
                Арон Заави
                1. Geisenberg Сегодня, 13:44
                  Цитата: Арон Заави
                  Цитата: nikolaev
                  и трагедия на Украине, война на Донбассе и "непонятки" в ней - это результат деятельности этих кругов и составляемых ими "хитрых планов", цель которых - ослабление русского народа и получение гешефта на его крови.
                  И , надеюсь, русский народ уже не обманут всякие Сатановские, Кедми, Соловьевы и пр. - у них своя роль в еврейской партии в России - запудрить мозги.

                  Это точно. Николаев я Вас поддерживаю,во всем. good Никто так много не сделал для сионизма , как ваши предшественники и единомышленники.


                  Сионизм и еврейский народ вещи совместимые но не совместные. Пожалуйста за то, что наши предки не дали вас всех в газовых камерах изничтожить. Теперь можете смело обгадить это дело сионизмом и братанием с террорюгами, потом только не надо удивляться ...
                  Geisenberg
                  1. Shahno Сегодня, 13:54
                    А вы о каком сионизме речь ведете? Будем ли мы считать сионизмом вечное на протяжение 3 с пол. тысячелетий стремление создать свое государство. Считать ли сионизмом создание Израиля и желание защищать его, или это тоже сектанство?
                    Shahno
                    1. A.D.T. Сегодня, 15:16
                      Товарищ знает о сионизме из арабских листовок и их перепечаток в российской пропаганде. Зато как философит ! " сионизм и евреи не совместимы " - примерно тоже , что сказать - "русские и Россия не совместимы"
                      A.D.T.
                      1. Попович Сегодня, 16:16
                        Цитата: A.D.T.
                        "русские и Россия не совместимы"

                        зато евреи и евро союз очень даже совместимы!...
                        Попович
            2. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 10:55
              Цитата: nikolaev
              кто сказал что дружественные?. Да, в России есть некоторые круги , преимущественно либероиды, которые одного племени с израилем, но народ России ненавидит это племя за предательство ,за подлость, за жадность, за наглость, за низость - и эти все качества особенно наглядно проявляются в отношении Сирии и Палестины. И весь мир это видит !

              Вот вам и ответ "краснодар" ...Ник то какой себе выбрали хитрый ,как и вы сам..хе хе
              ПЛЕННЫЙ
            3. Krasnodar Сегодня, 11:00
              Цитата: nikolaev
              кто сказал что дружественные?. Да, в России есть некоторые круги , преимущественно либероиды, которые одного племени с израилем, но народ России ненавидит это племя за предательство ,за подлость, за жадность, за наглость, за низость - и эти все качества особенно наглядно проявляются в отношении Сирии и Палестины. И весь мир это видит !

              Отдельные антисемиты не являются типичными представителями русского народа. )))
              Krasnodar
              1. nikolaev Сегодня, 11:16
                я не антисемит , я - антисионист! А что кто-то за сионистов в России?
                nikolaev
                1. nikolaev Сегодня, 11:20
                  Правильно! Даже среди упомянутых кругов никто не заявит , что он сионист (в открытую!) а будет прикрываться палестинцами, сирийцами (которых бомбят! Что за низость!) все кликушествуя об атисемитизме, которого на самом деле не существует.
                  nikolaev
                  1. nikolaev Сегодня, 11:24
                    ни один нормальный человек не будет испытывать биологического отчуждения к семитам - это придумано сионистами. А отвращение к сионистам основано их делами! А не расой!
                    nikolaev
                    1. Татьяна Сегодня, 13:33
                      nikolaev Сегодня, 11:16 ↑
                      я не антисемит , я - антисионист! А что кто-то за сионистов в России?
                      Краснодар - не из России, он гражданин Израиля. Просто у него в Краснодаре родня и какие-то деловые отношения по бизнесу.
                      Татьяна
            4. Арон Заави Сегодня, 11:38
              Цитата: nikolaev
              кто сказал что дружественные?. Да, в России есть некоторые круги , преимущественно либероиды, которые одного племени с израилем, но народ России ненавидит это племя за предательство ,за подлость, за жадность, за наглость, за низость !

              Это очень хорошо. Чем быстрее Вы господин Николаев убедите в этом остатки российского еврейства, тем больше еврейский народ будет Вам благодарен.
              Арон Заави
              1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 11:49
                Цитата: Арон Заави
                Это очень хорошо.

                Ничего хорошего в этом нет Арон! Вы прям специально всех нас злите и провоцируете..?
                Цитата: Арон Заави
                остатки российского еврейства, тем больше еврейский народ будет Вам благодарен.

                Вы евреи ,должны молиться на русских! Мы вас спасли такими огромными потерями от печей крематориев. а вы нас ограбили и сбежали ..
                Теперь будете просить Россию , чтобы мы арабов придержали .. В этот раз уже обман не выйдет у вас..Сами разбирайтесь , но за бомбежки Сирии можете ответить ! negative Обнаглели вы нереально ! падлы..
                ПЛЕННЫЙ
                1. Krasnodar Сегодня, 12:03
                  Цитата: ПЛЕННЫЙ
                  Цитата: Арон Заави
                  Это очень хорошо.

                  Ничего хорошего в этом нет Арон! Вы прям специально всех нас злите и провоцируете..?
                  Цитата: Арон Заави
                  остатки российского еврейства, тем больше еврейский народ будет Вам благодарен.

                  Вы евреи ,должны молиться на русских! Мы вас спасли такими огромными потерями от печей крематориев. а вы нас ограбили и сбежали ..
                  Теперь будете просить Россию , чтобы мы арабов придержали .. В этот раз уже обман не выйдет у вас..Сами разбирайтесь , но за бомбежки Сирии можете ответить ! negative Обнаглели вы нереально ! падлы..

                  Т.е. советские евреи не воевали? И насчёт ограбили Вас и сбежали - квартиру у Вас евреи отняли, деньги со счета Вашего сняли и, захватив все это, уехали в Израиль? )))
                  Krasnodar
                  1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 12:29
                    Цитата: Krasnodar
                    Т.е. советские евреи не воевали?

                    Малая часть , в основном на ташкентском фронте..
                    Цитата: Krasnodar
                    И насчёт ограбили Вас и сбежали - квартиру у Вас евреи отняли, деньги со счета Вашего сняли и, захватив все это, уехали в Израиль? )))

                    Технологии сперли, ну и брюлики и т.д. вывозили накопленные ..
                    Ведь так..? Читал я мемуары ваших , когда сбегали из СССР "револьверщик" например..хе хе
                    Сейчас волна обратно идет из Израиля в Россию..(видать все уже проели и пора опять восполнить запас..)))
                    Я правду матку говорю ..
                    ПЛЕННЫЙ
                    1. Krasnodar Сегодня, 12:50
                      Цитата: ПЛЕННЫЙ
                      Цитата: Krasnodar
                      Т.е. советские евреи не воевали?

                      Малая часть , в основном на ташкентском фронте..
                      Цитата: Krasnodar
                      И насчёт ограбили Вас и сбежали - квартиру у Вас евреи отняли, деньги со счета Вашего сняли и, захватив все это, уехали в Израиль? )))

                      Технологии сперли, ну и брюлики и т.д. вывозили накопленные ..
                      Ведь так..? Читал я мемуары ваших , когда сбегали из СССР "револьверщик" например..хе хе
                      Сейчас волна обратно идет из Израиля в Россию..(видать все уже проели и пора опять восполнить запас..)))
                      Я правду матку говорю ..

                      В Ташкенте были в основном польские евреи, не являвшиеся гражданами СССР, основная масса советских евреев воевала не хуже представителей других национальностей, брюлики вывозили свои, не Ваши, технологии - если можно поподробнее, а волны никакой обратно нет :)
                      Есть отдельные ребята, которые живут в РФ по работе и/или по личным обстоятельствам, но намного больше израильтян из покинувших страну находятся в Штатах, Австралии и Канаде :)
                      Krasnodar
                      1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 13:18
                        Цитата: Krasnodar
                        В Ташкенте были в основном польские евреи, не являвшиеся гражданами СССР,

                        Ха ха ха ..А "наши " евреи прям в атаки ходили во весь рост?
                        Не люблю когда оправдываются ...Противно! И еще своих сдают !
                        ПЛЕННЫЙ
                    2. Комментарий был удален.
                    3. Арон Заави Сегодня, 12:55
                      Цитата: ПЛЕННЫЙ

                      Малая часть , в основном на ташкентском фронте...
                      обычно такое пишут, у кого близкие воевали на стороне Гитлеровской Германии.
                      сейчас волна обратно идет из Израиля в Россию..(видать все уже проели и пора опять восполнить запас..)))
                      Я правду матку говорю ..

                      Ну да. Прям повалили. lol
                      Что правды, то она и ты Виталя просто никогда не пересекались. Не знаешь ты что это такое.
                      Арон Заави
                  2. nikolaev Сегодня, 13:12
                    воевали! вот среди них и можно было найти настоящих людей. Сменились поколения и под влиянием сионистской секты .... . Ответ все знают
                    nikolaev
                2. Арон Заави Сегодня, 12:14
                  Цитата: ПЛЕННЫЙ

                  Вы евреи ,должны молиться на русских! Мы вас спасли такими огромными потерями от печей крематориев. а вы нас ограбили и сбежали ...

                  Вы именно нас спасали? Насколько я понимаю солдаты и офицеры РККА в не зависимости от национальности спасали прежде всего свою Родину. Кстати на русских евреи должны молиться, а на украинцев, белорусов, казаховю азербайджаанцев,грузин не должны? А на американцев, британцев, канадцев, индийцев?А на евреев сражавшихся в армиях антигитлеровской коалиции?

                  Теперь будете просить Россию , чтобы мы арабов придержали .. В этот раз уже обман не выйдет у вас..Сами разбирайтесь , но за бомбежки Сирии можете ответить ! negative Обнаглели вы нереально ! падлы..

                  Пока начиная с 1952 года СССР и РФ как его наследник постоянно действует на международной арене против Грсударства Израиль. Вполне возможно ,что это в ваших интересах и это вполне нормально в геополитике , но уж ожидать,что мы вас будем просить о посредничестве не стоит.
                  Арон Заави
                  1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 13:46
                    Цитата: Арон Заави
                    Вы именно нас спасали?

                    Мои предки , вас спасли от полного уничтожения..!
                    А вы нас только гнобите в своих СМИ и т.д...
                    И Израиль территория тоже благодаря нам была создана , на свое горе...И евреев мы отпускали туда со всем имуществом!
                    А теперь , хоть бомби своих бывших..! Наглые агрессивные чуваки..
                    Эх Россия щедрая душа!
                    ПЛЕННЫЙ
                    1. Deniska999 Сегодня, 13:56
                      Уймись уже, хватит в истерике биться.
                      Deniska999
                      1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 16:35
                        Цитата: Deniska999
                        Уймись уже, хватит в истерике биться.

                        Вот дениска , не поверишь..Они меня долбят и требуют ответа!
                        Шобла налетела ..( может ты за меня им всем ответишь..?)))
                        ПЛЕННЫЙ
              2. nikolaev Сегодня, 11:55
                еврейского народа не существует: это секта , основанная на античеловеческой религии и эксплуатирующая простых "евреев", а где надо для ее сатанинских целей, то и использующая их как расходный материал ( геноцид в фашистской Германии!например). Для мене человек, который ошибочно считает себя евреем, но выросший и живущий на одной земле со мной является человеком одного со мной народа, пока не начнет действовать в интересах тоталитарной сионистской секты.
                nikolaev
                1. Арон Заави Сегодня, 12:20
                  Цитата: nikolaev
                  еврейского народа не существует: это секта , основанная на античеловеческой религии и эксплуатирующая простых "евреев", а где надо для ее сатанинских целей, то и использующая их как расходный материал ( геноцид в фашистской Германии!например). Для мене человек, который ошибочно считает себя евреем, но выросший и живущий на одной земле со мной является человеком одного со мной народа, пока не начнет действовать в интересах тоталитарной сионистской секты.

                  good good good
                  Арон Заави
                  1. nikolaev Сегодня, 13:25
                    насчет "прелестно" не заблуждайтесь! вы и вам подобное сделали все , чтобы к каждому человеку , называющему себя "евреем" было предубеждение и недоверие. Если к "евреям" относятся нормально ( как и положено к людям) , то это скорее авансом, но при этом "в уме" - ваша религия и возможная принадлежности к сионистской секте
                    nikolaev
                    1. nikolaev Сегодня, 13:38
                      возможно, я бы тоже мог назвать себя "евреем", но в моей крови кого только нет: русские (украинцы), татары, турки, крымчаки,.... . Но вырос на русской земле и среди русского народа и язык мой русский. И это моя Родина.
                      С достоверностью могу только утверждать : несмотря на некоторые "еврейские корни" моих предков как последних баранов не водили 40 лет по пустыне хитрож.. жрецы и не заменили им мозги на тырсу в процессе этого "великого" деяния.
                      nikolaev
                  2. Попович Сегодня, 16:17
                    да, жаркое из котиков прелестно!
                    Попович
              3. Geisenberg Сегодня, 13:46
                Цитата: Арон Заави
                Цитата: nikolaev
                кто сказал что дружественные?. Да, в России есть некоторые круги , преимущественно либероиды, которые одного племени с израилем, но народ России ненавидит это племя за предательство ,за подлость, за жадность, за наглость, за низость !

                Это очень хорошо. Чем быстрее Вы господин Николаев убедите в этом остатки российского еврейства, тем больше еврейский народ будет Вам благодарен.


                Сильно я сомневаюсь, что еврейский народ обрадуется прибытию еще двухсот тысяч кровопийц которые начнут питаться своим народом. Но желание народа мы уважаем )) будем по мере сил этих людоедов выдворять на историческую родину.
                Geisenberg
                1. Арон Заави Сегодня, 14:05
                  Цитата: Geisenberg


                  Сильно я сомневаюсь, что еврейский народ обрадуется прибытию еще двухсот тысяч кровопийц которые начнут питаться своим народом. Но желание народа мы уважаем )) будем по мере сил этих людоедов выдворять на историческую родину.

                  Будем Вам и вашим единомышленникам только благодарны. Но 200 тысяч уже нет. По переписи 2011 года в РФ оставалось 150 тыс.евреев. Кстати евреи России признаны этносом с самым малым количеством молодежи и самым большим количеством пожилых людей.
                  Арон Заави
                2. A.D.T. Сегодня, 15:21
                  Назвать евреев людоедами - вот это перевертыш в сознании !
                  А насчет русского народа , вряд-ли вы та достойная личность что может говорить от его имени. Ведь судя по вашим постам , вы приписываете нам свои качества.
                  A.D.T.
          3. ultra Сегодня, 12:40
            Цитата: Krasnodar
            Израиль и Россия это дружественные страны.

            Ну если вы еврейское лобби в нашей правящей элитке считаете Россией тогда оно конечно laughing
            ultra
            1. Krasnodar Сегодня, 12:53
              Цитата: ultra
              Цитата: Krasnodar
              Израиль и Россия это дружественные страны.

              Ну если вы еврейское лобби в нашей правящей элитке считаете Россией тогда оно конечно laughing

              Расскажите мне, кого считать Россией? ))
              Может, озлобленных на свою несостоятельность неудачников, которые не любят чёрных, евреев, иностранцев, босса на работе и вон ту молодую красивую бабу, которая никогда таким, как они не даст? )))
              Krasnodar
            2. Арон Заави Сегодня, 12:56
              Цитата: ultra

              Ну если вы еврейское лобби в нашей правящей элитке считаете Россией тогда оно конечно laughing

              А кто именно из евреев входит сегодня в правящую элиту РФ?
              Арон Заави
              1. Geisenberg Сегодня, 13:48
                Цитата: Арон Заави
                Цитата: ultra

                Ну если вы еврейское лобби в нашей правящей элитке считаете Россией тогда оно конечно laughing

                А кто именно из евреев входит сегодня в правящую элиту РФ?


                Надеемся что никто, и благодарим бога если это так ))) Хазарсокго коганата хватило ...
                Geisenberg
                1. Арон Заави Сегодня, 14:08
                  Цитата: Geisenberg


                  Надеемся что никто, и благодарим бога если это так ))) Хазарсокго коганата хватило ...
                  ну видите какое вам счастье.
                  Кстати разве Хазарский каганат в прямую управлял дреевнеславянскими племенами?
                  Арон Заави
    3. Ширьонай Сегодня, 11:50
      Сейчас у завсегдатаев ВО в очередной раз вскипит "ярость благородная" на израильскую военщину, известную всему свету.
      Ширьонай
      1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 12:03
        Цитата: Ширьонай
        Сейчас у завсегдатаев ВО в очередной раз вскипит "ярость благородная" на израильскую военщину, известную всему свету.

        laughing Много крови они пролили в России , это уже на генном уровне!
        Сейчас опять русских провоцируют на бойню за евреев всего мира..хе хе
        ПЛЕННЫЙ
        1. Ширьонай Сегодня, 12:54
          Пленный, а не являешься ли ты очередной реинкорнацией Михана ?
          Ширьонай
          1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 13:28
            Цитата: Ширьонай
            Пленный, а не являешься ли ты очередной реинкорнацией Михана ?

            Миханов в России
            большинство!
            ПЛЕННЫЙ
            1. voyaka uh Сегодня, 14:44
              Это Вы точно заметили! good
              voyaka uh
            2. Krasnodar Сегодня, 15:10
              Цитата: ПЛЕННЫЙ
              Цитата: Ширьонай
              Пленный, а не являешься ли ты очередной реинкорнацией Михана ?

              Миханов в России
              большинство!

              На обочине жизни
              Krasnodar
            3. Нормаль ок Сегодня, 17:04
              Цитата: ПЛЕННЫЙ
              Миханов в России большинство!

              Виталий давно бы пошёл воевать,
              чтоб землю индейцев МаДуре отдать,
              и чтоб на Донбасе порядок навесть,
              чтоб Кимовы внуки могли вволю есть,
              чтоб Асады в Сирии вечно рулили,
              и чтобы а.м.е.р.ы. отвсюду свалили...
              Но тянет магнитом родимый диван
              и что-то, не едет на битву Михан.
              Зато он в он-лайне,
              он вечный трибун,
              но если по-честному просто
              Из клавы извлечь он умеет слова
              но не включается голова.
              Нормаль ок
      2. MOLODCHIK Сегодня, 12:28
        Ширьёнер
        у меня такой же грёбаный флаг.. как на наш переделать непойму.
        MOLODCHIK
        1. Ширьонай Сегодня, 12:53
          Я к нынешней Франции тоже отношусь скептически, но мне нисколько не мешает, что их флажок выскакивает( почему-то только когда захожу с вай фая)
          Ширьонай
    4. А. Привалов Сегодня, 14:26
      Цитата: 210окв
      Сирийцы действуют на своей территории.А вы,евреи какого туда лезет?Своих бандитов прикрыть?

      С мая 1974 года по Соглашению о разъединении, эта территория была преобразована в демилитаризованную буферную зону под управлением ООН. В регион были введены Чрезвычайные вооружённые силы ООН и созданы Силы по наблюдению за разъединением. Соответственно, Эль-Кунейтра находится в нейтральной демилитаризованной полосе между израильской и сирийской границей, контролируемой силами ООН. Так что, сирийцам там делать нечего. Полезли туда и отхватили по рогам? Чего теперь крик поднимать? К слову, о том, что израильские ВВС атаковали сирийский военный объект в районе Кунейтры, сообщили только ливанское агентство "Ан-Нашра" и российское агентство РИА Новости. Всё остальное -- перепечатки. Согласно указанным источникам, в результате воздушного удара жертв нет. Какая именно цель была поражена, не сообщается. Сирийские государственные СМИ не комментируют эту информацию. Не поступало никаких комментариев и от израильских военных.
      А. Привалов
    5. Маз Сегодня, 16:21
      Ханаан был завоёван иудейскими (семитско-хамитскими) племенами во второй половине II тысячелетия до н. э.. Многие города (в том числе, Ай) были взяты под предводительством Иисуса Навина. Согласно Библейскому тексту (Книга Иисуса Навина), некоторые племена на завоеванной территории были полностью уничтожены, а некоторые, после военного поражения, остались жить среди завоевателей.[3] Появление на его территории одного из народов моря, филистимлян, принесло новое название — Палестина. Самым большим государственным образованием, существовавшим на его территории, было объединённое царство Израиля и Иудеи во времена царей Саула, Давида и Соломона (около 1029—928 гг. до н. э.).
      Маз
  2. ФЕОДОР Сегодня, 06:02
    И всё то им можно ! Кошерным ! Хотят бомбят , не хотят , тоже бомбят !
    ФЕОДОР
    1. Tiras Сегодня, 14:34
      Главное, что Россия понимает и не мешает hi
      Tiras
  3. 32363 Сегодня, 06:03
    stop выразить 100500первую озабоченность, надуть щёки и разойтись drinks
    32363
  4. Комментарий был удален.
  5. komvap Сегодня, 06:09
    Как можно удивляться безнаказанным ударам израиля если сирийская авантюра компрадрской власти рф - это изначально защита границ израиля при помощи пушечного мяса ЧВК и отвлечение населения России от слива Русской украины и нескончаемой гибели детей Лонбасса﻿.
    komvap
    1. САИД Сегодня, 06:30
      Сам хоть понял что пишешь?
      САИД
    2. Грац Сегодня, 06:36
      полную чушь вы пишите, лучше воевать на чужой земле чем потом отстраивать свою, потом все эти бандиты появились бы в средней азии и у нас. Сирия и Украина абсолютно никак не связаны между собой в том контексте что вы пишите
      Грац
      1. 34 регион Сегодня, 09:22
        Грац, 06:36. Сирия и Украина абсолютно никак не связаны между собой?! А может наоборот? Очень связаны. Ничего (и никого) общего у них нет? А может это звенья одной цепи? Нет? Все совпадения случайны? А может закономерны?
        34 регион
    3. nikolaev Сегодня, 11:41
      насчет сирийской авантюры я бы поспорил: все-таки Сирии помогли!А это дружественная страна; пусть при этом реализовывались и планы наших недругов. А в остальном - не поспоришь.
      nikolaev
  6. sergo1914 Сегодня, 06:14
    Подготовил текст комментария к статье для пользователей с израильским ф лагом - "Прости нас, Сирия, и ты, Башар Асад, прости". Пользуйтесь.
    sergo1914
  7. Грац Сегодня, 06:34
    бьют потому что слабы сирийцы и потому что израиль это может сделать без последствий, на Россию или Иран , они не попрут, вот и весь расклад, он ещё долго будет таким. Ни Израиль, ни Турция нам не партнеры и не союзники, не стоит об этом забывать.
    лично моё мнение при вхождении израильских самолетов в зону действия российской ПВО ,надо сбивать их летательные аппараты, приземлим штуки 3-4 и подобное надолго прекратится
    Грац
    1. 34 регион Сегодня, 09:27
      Грац, 06:34. Ты не поверишь! А ведь пёр Израиль на Иран! И бомбил их ядерные объекты. И смерть иранских атомщиков вроде как дело рук израилевых. Сбивать самолёты Израиля?! Активные партнёры такие действия пассивным партнёрам запрещают категорически! Иначе любить не будут! laughing
      34 регион
    2. Tiras Сегодня, 14:41
      Цитата: Грац
      бьют потому что слабы сирийцы


      Нет. Потому, что Асад поддерживает террористов Хизбалла. Помогает Ирану производить оружие для террористов, помогают хранить его, перевозить итд.



      Цитата: Грац
      лично моё мнение при вхождении израильских самолетов в зону действия российской ПВО ,надо сбивать их летательные аппараты, приземлим штуки 3-4 и подобное надолго прекратится


      Даже, когда во время Войны на истощение, в 1970 году, израильские пилоты сбили 5 советских самолётов, 3 советских лётчика погибли и СССР не стали лезть в войну.

      Дело в том, что борьба Израиля с террористами Ирана, с шиитским террором - Россию вполне устраивают. Иран тоже хочет хороший кусок в Сирии, как и Россия. Израиль действует точечно, военные сирийские почти не гибнут. Поэтому ожидать от России, что та будет сбивать самолеты - просто жить в фантазиях. России это не надо.
      Tiras
  8. Netzah Netzah Сегодня, 06:35
    Это не мы. У нас шабат, мы отдыхаем. Ну только если в провинции Кунейтра нарисовался будь какой особо интересный в качестве цели недоделок из КСИР, "Хезболлы" (разрешенная в России террористическая организация) или из "Исламского джихада" (тоже разрешенная в России террористическая организация с штаб-квартирой в Дамаске)
    Netzah Netzah
    1. rotmistr60 Сегодня, 06:44
      Конечно не вы. Это палестинцы подняли свою авиацию, подтянули артиллерию и вдарили по сирийской армии. Что бы тут не лопатали представители Израиля, но они открыто помогают террористам, бесцеремонно вмешиваясь в дела суверенного государства. Вы уже наравне с Сша достали основную часть мира.
      rotmistr60
      1. Netzah Netzah Сегодня, 06:57
        Цитата: rotmistr60
        Конечно не вы. Это палестинцы подняли свою авиацию, подтянули артиллерию и вдарили по сирийской армии. Что бы тут не лопатали представители Израиля, но они открыто помогают террористам, бесцеремонно вмешиваясь в дела суверенного государства. Вы уже наравне с Сша достали основную часть мира.

        Палестинцы это кто? И кстати, уж кому кому, но не вам рассказывать о помощи террористам.
        Netzah Netzah
        1. rotmistr60 Сегодня, 07:03
          Палестинцы это кто?
          После этого даже вопросов к фашиствуещему представителю нет. А по поводу России и террористов советовал бы вам умерить свою неприязнь к нашей стране.
          rotmistr60
          1. Татьяна Сегодня, 08:49
            Цитата: Netzah Netzah
            Это не мы. У нас шабат, мы отдыхаем.
            Кто вам поверит, если это не в первый и не в последний раз?
            Совсем недавно те же самые израильтяне-пользователи на сайте "ИО" заявили о том, что США и Израиль - это самые верные и самые надёжные друг другу партнёры на БВ!
            Татьяна
            1. Ширьонай Сегодня, 11:52
              Танюша, так оно и есть. Еврей и американец- братья навек. Так же как русский и северный кореец)))
              Ширьонай
          2. ultra Сегодня, 12:42
            Цитата: rotmistr60
            советовал бы вам умерить свою неприязнь к нашей стране

            Не сможет умерить,это как генетическое заболевание практически неизлечимо!
            ultra
        2. 34 регион Сегодня, 09:33
          Netzah Netzah, 06:57. Чё то моя твоя не понимать. Если палестинцы террористы, то кто тогда израильтяне, захватившие палестинские территории??? Учитывая что евреи и арабы братья как русские и украинцы, выходит израильтяне выступают в роли украинцев вопящих о нападении на них России!?
          34 регион
          1. Арон Заави Сегодня, 10:17
            Цитата: 34 регион
            Netzah Netzah, 06:57. Чё то моя твоя не понимать. Если палестинцы террористы, то кто тогда израильтяне, захватившие палестинские территории??? Учитывая что евреи и арабы братья как русские и украинцы, выходит израильтяне выступают в роли украинцев вопящих о нападении на них России!?

            Кто что захватил? Арабы украли имя которым называли англичане евреев до возрождения Израиля. Это факт.
            Арон Заави
            1. 34 регион Сегодня, 11:14
              Арон Заави, 10:17. Опять не понять. Англичане называли евреев арабами?
              34 регион
              1. Арон Заави Сегодня, 11:25
                Цитата: 34 регион
                Арон Заави, 10:17. Опять не понять. Англичане называли евреев арабами?

                Англичане называли евреев палестинцами , а арабов арабами. Не было до 1964 года никаких "палестинцев".
                Арон Заави
            2. Татьяна Сегодня, 13:12
              Арон Заави
              Кто что захватил? Арабы украли имя которым называли англичане евреев до возрождения Израиля. Это факт.
              На плакате в переводе на русский написано : "Помогите Джему Бнилду, будущему еврею, поддержать призыв Объединенной Палестины".

              Арон! Расшифруйте текст по смыслу призыва на данном плакате!
              1. Кто такой Джем Бнилд?
              2. Почему он БУДУЩИЙ еврей, а не еврей в настоящем времени? Ведь этнос же как таковой не меняется! Без разницы еврей английский, германский, российский, американский, шведский, канадский, украинский и т.п. - он всё равно еврей, не зависимо от того, к какому государству он приписан по паспорту как гражданин..
              3. И почему тогда, если он английский еврей, говорит об объединении Палестины, если в Библии говорится о народе израильском?
              4. И почему тогда ООН разделила данную территорию на Израиль и Палестину?

              Что-то у Вас здесь не вяжется! Или не вяжется британских макиавеллистах!
              Татьяна
              1. Арон Заави Сегодня, 13:24
                Цитата: Татьяна

                4. И почему тогда ООН разделила данную территорию на Израиль и Палестину?

                Татьяна , а я не знаю. laughing Это один из агитационных плакатов в Британской Подмандатной Палестине от 1942 года и демонстрирует кого британцы считали палестинцами.
                P.S. Кстати в решении ООН о разделе Подмандатной Палестины нет слова ни о государстве Израиль , ни о государстве Палестина. Арабы вообще создали "палестинский народ" в 1964 году.
                Арон Заави
                1. Татьяна Сегодня, 14:28
                  Арон Заави
                  Это один из агитационных плакатов в Британской Подмандатной Палестине от 1942 года и демонстрирует кого британцы считали палестинцами.
                  Британцам доверять нельзя. Они отвратительные злобствующие закоренелые масоны-макиавеллисты и заядлые паразиты-колонизаторы.
                  Арабы вообще создали "палестинский народ" в 1964 году.
                  Арон, и тут же Вы говорите о Палестине 1942 года. А именно
                  Это один из агитационных плакатов в Британской Подмандатной Палестине от 1942 года и демонстрирует кого британцы считали палестинцами.
                  Арон! Тогда мои вопросы к Вам, и вообще ко всем, остаются открытыми:
                  3. И почему тогда, если он английский еврей, говорит об объединении Палестины, если в Библии говорится о народе израильском?
                  4. И почему тогда ООН разделила данную территорию на Израиль и Палестину?

                  Я думаю, что данный английский плакат является провокационным и никак не отражает истинное положение дел в тогдашней обстановке. Сейчас бы это назвали гибридной войной Запада против своих прежних колоний на БВ.
                  Татьяна
                  1. Арон Заави Сегодня, 14:54
                    Цитата: Татьяна
                    ]Британцам доверять нельзя. Они отвратительные злобствующие закоренелые масоны-макиавеллисты и заядлые паразиты-колонизаторы.
                    Арабы вообще создали "палестинский народ" в 1964 году.
                    Арон, и тут же Вы говорите о Палестине 1942 года. А именно
                    Это один из агитационных плакатов в Британской Подмандатной Палестине от 1942 года и демонстрирует кого британцы считали палестинцами.
                    Арон! Тогда мои вопросы к Вам, и вообще ко всем, остаются открытыми:
                    3. И почему тогда, если он английский еврей, говорит об объединении Палестины, если в Библии говорится о народе израильском?
                    4. И почему тогда ООН разделила данную территорию на Израиль и Палестину?

                    Я думаю, что данный английский плакат является провокационным и никак не отражает истинное положение дел в тогдашней обстановке. Сейчас бы это назвали гибридной войной Запада против своих прежних колоний на БВ.

                    Обычный агитационный плакат. Территория которую евреи называют Эрец-Исраэль , была переименована императором Андрианом в Палестину после подавления восстания Бар-Кохбы. Это закрепилось в европейской географии. Поэтому евреев британцы называли палестинцами, а арабов просто арабами, как бы подчеркивая кто является коренным населением.
                    И еще раз нет нигде в решении ООН слов "Израиль" или "Палестина" есть решение о разделе Подмандантной Британской Палестины на еврейское и арабское государства.
                    Арон Заави
                    1. Татьяна Сегодня, 15:26
                      Арон Заави
                      И еще раз нет нигде в решении ООН слов "Израиль" или "Палестина" есть решение о разделе Подмандантной Британской Палестины на еврейское и арабское государства.
                      И какие возражения у Вас против этого? Или Вы предлагаете выселить всех арабов с данной территории, исходя из своего радикального сионистского иудаизма "богоизбранных" по расовому признаку? Вы же этим самым с 1948 года у себя там в Израиле на БВ занимаетесь, отстаивая свои всё расширяющиеся в мире границы своего сионистского государства по своему усмотрению!
                      Татьяна
                      1. Арон Заави Сегодня, 16:11
                        Вы мадам не потеряли берега со своей пропагандой нацизма и юдофобии? Может вам стоит процитировать кто принял решение о разлеле, а кто начал агрессию против евреев и следовательно несет всю тяжесть последствий .
                        Арон Заави
              2. voyaka uh Сегодня, 14:50
                Английский - не простой язык. Но проще китайского.
                На плакате написано: Help them buid - помогите им построить...

                Вы с таким пониманием языка супостатов не справитесь с международным заговором Ротшильда-рептилоидов-Рокфеллера-Сороса... sad
                voyaka uh
                1. Арон Заави Сегодня, 15:00
                  Цитата: voyaka uh
                  Английский - не простой язык. Но проще китайского.
                  На плакате написано: Help them buid - помогите им построить...

                  Вы с таким пониманием языка супостатов не справитесь с международным заговором Ротшильда-рептилоидов-Рокфеллера-Сороса... sad

                  Блин . Убиться об стенку. Я тоже читал как собственное имя.
                  Арон Заави
        3. Маз Сегодня, 10:42
          Цитата: Netzah Netzah
          Цитата: rotmistr60
          Конечно не вы. Это палестинцы подняли свою авиацию, подтянули артиллерию и вдарили по сирийской армии. Что бы тут не лопатали представители Израиля, но они открыто помогают террористам, бесцеремонно вмешиваясь в дела суверенного государства. Вы уже наравне с Сша достали основную часть мира.

          Палестинцы это кто? И кстати, уж кому кому, но не вам рассказывать о помощи террористам.

          Палестинцы это ваши кровные родственники, семя так сказать израилево, или забыли? Открываем тору и читаем про внебрачных детей и их матерей изгнанных за грех не супружеского прелюбодеяния праотцами наших израильских коллег laughing так шо ж вы родственников молотите?
          Маз
          1. Арон Заави Сегодня, 11:40
            Цитата: Маз

            Палестинцы это ваши кровные родственники, семя так сказать израилево, или забыли? Открываем тору и читаем про внебрачных детей и их матерей изгнанных за грех не супружеского прелюбодеяния праотцами наших израильских коллег laughing так шо ж вы родственников молотите?

            Маз , вам бы разобраться с единоплеменниками из поляков, чехов и т/д, а потом писать коментарии на темы в которых не очень разбираетесь.
            Арон Заави
            1. Geisenberg Сегодня, 13:52
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: Маз

              Палестинцы это ваши кровные родственники, семя так сказать израилево, или забыли? Открываем тору и читаем про внебрачных детей и их матерей изгнанных за грех не супружеского прелюбодеяния праотцами наших израильских коллег laughing так шо ж вы родственников молотите?

              Маз , вам бы разобраться с единоплеменниками из поляков, чехов и т/д, а потом писать коментарии на темы в которых не очень разбираетесь.


              Единоплеменники у нас белорусы и сербы. А чехи и поляки это двоюродные. Так что вам бы тоже не помешало разбираться получше ...
              Geisenberg
          2. Ширьонай Сегодня, 12:10
            Маз, расскажите это вашей дочери, солдатке оккупационной израильской армии. Но мне интуиция подсказывает, что она с Вами не общается
            Ширьонай
            1. Арон Заави Сегодня, 12:22
              Цитата: Ширьонай
              Маз, расскажите это вашей дочери, солдатке оккупационной израильской армии. Но мне интуиция подсказывает, что она с Вами не общается

              Не исключено. Отсюда и бешенство.
              Арон Заави
              1. Geisenberg Сегодня, 13:56
                Цитата: Арон Заави
                Цитата: Ширьонай
                Маз, расскажите это вашей дочери, солдатке оккупационной израильской армии. Но мне интуиция подсказывает, что она с Вами не общается

                Не исключено. Отсюда и бешенство.


                Исключено, бо сыновья сплошные, а бешенство от буйного нрава.
                Geisenberg
            2. Geisenberg Сегодня, 13:55
              Цитата: Ширьонай
              Маз, расскажите это вашей дочери, солдатке оккупационной израильской армии. Но мне интуиция подсказывает, что она с Вами не общается


              Я вашей дочери уже пояснял, что папа у неё чудак. Понятно почему вы теперь на чужих дочерей интуицией расползаетесь ...
              Geisenberg
      2. Ширьонай Сегодня, 13:03
        Ротмистр , судя по результатом голосования последних дней в ООН , обе наши страны являются оккупантами и достало большинство других стран. Мы не в одной лодке , но в одной флотилии. Поэтому давайте относиться друг к другу с пониманием, как делают руководители наших двух стран
        Ширьонай
    2. Geisenberg Сегодня, 13:49
      Цитата: Netzah Netzah
      Это не мы. У нас шабат, мы отдыхаем. Ну только если в провинции Кунейтра нарисовался будь какой особо интересный в качестве цели недоделок из КСИР, "Хезболлы" (разрешенная в России террористическая организация) или из "Исламского джихада" (тоже разрешенная в России террористическая организация с штаб-квартирой в Дамаске)


      В шабат нельзя компом пользоваться. Врать кстати тоже.
      Geisenberg
  9. Masya Masya Сегодня, 06:52
    Говорим израиль- подразумеваем штаты, говорим штаты подразумеваем израиль...
    Masya Masya
    1. komvap Сегодня, 07:10
      Цитата: Masya Masya
      Говорим израиль- подразумеваем штаты, говорим штаты подразумеваем израиль...

      Говорим израиль- подразумеваем власти рф, говорим власти рф подразумеваем израиль.
      komvap
      1. Masya Masya Сегодня, 07:39
        Цитата: komvap
        Говорим израиль- подразумеваем власти рф, говорим власти рф подразумеваем израиль.

        с какого перепугу? recourse
        Masya Masya
    2. nikolaev Сегодня, 11:04
      евреи - владельцы США
      nikolaev
    3. Арон Заави Сегодня, 11:43
      Цитата: Masya Masya
      Говорим израиль- подразумеваем штаты, говорим штаты подразумеваем израиль...

      Ваши бы слова да Б-гу в уши. Увы все не так хорошо.
      Арон Заави
      1. Masya Masya Сегодня, 11:52
        Цитата: Арон Заави
        Ваши бы слова да Б-гу в уши. Увы все не так хорошо

        Неладно что-то в Израильском королевстве?
        Masya Masya
        1. Арон Заави Сегодня, 12:22
          Цитата: Masya Masya

          Неладно что-то в Израильском королевстве?

          Просто Ваш посыл не соответствует действительности.
          Арон Заави
          1. Geisenberg Сегодня, 13:57
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: Masya Masya

            Неладно что-то в Израильском королевстве?

            Просто Ваш посыл не соответствует действительности.


            Не путай посыл с королевством.
            Geisenberg
  10. Netzah Netzah Сегодня, 07:23
    Цитата: rotmistr60
    После этого даже вопросов к фашиствуещему представителю нет. А по поводу России и террористов советовал бы вам умерить свою неприязнь к нашей стране.

    В 1948 году, когда было возрождено Государство Израиль, почему то никто не знал о "палестинском народе". О арабах знали, а о "палестинцах" нет. И в 1967 году, когда по версии ваших пропагандистов "подлый сионистский агрессор захватил Палестину" наши солдаты воевали с иорданцами (которые аннексировали Иудею и Самарию в 1949 году и "почему то" никакого государства "Палестина" там не создали), с египтянами (которые тоже "почему то" не создали "Палестину" в Секторе Газа) и сирийцами (которые 19 лет обстреливали израильские поселки с Голан).
    Теперь о террористах и поддержке. Не подскажешь, откуда у ХАМАС (на удивление еще одна разрешенная в РФ террористическая организация) российские автоматы АК-103 и российские же гранатометы РПГ-29?

    И у меня вообще то нет неприязни к России, как к стране или к русским, как к народу. Впрочем и любви тоже нет. Мне вы и ваша страна довольно пофиг. Пока не лезете в наши дела.
    Netzah Netzah
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:33
      Да и многим из нас вы до пятой точки дверка! Просто берете на себя слишком уж много!Вы по ходу вселенную создали, и вам все человечество должно за каждый свой вздох, каждую секунду жизни за последние 7 миллиардов лет? ????
      Геркулесыч
      1. Хагалаз Сегодня, 08:03
        Цитата: Геркулесыч
        Да и многим из нас вы до пятой точки дверка! Просто берете на себя слишком уж много!Вы по ходу вселенную создали, и вам все человечество должно за каждый свой вздох, каждую секунду жизни за последние 7 миллиардов лет? ????

        Именно это им и было обещано. И что придут, и поклонятся, и платить будут. При соответствующем поклонении кому следует и соответствующем поведении. Они этому следовали тысячелетия. И надо признать, добились.
        Хагалаз
        1. Геркулесыч Сегодня, 08:19
          Хагалаз-кем обещано? Один еврей другим в уши вдудел, а весь мир должен верить их сказкам? Моисею нужно было написать полное косноязычное собрание сказок! !!! fool И водить их нужно было, пока они бы до побережья сша не дошли! Красное море они пешком перешли и океан при желании могли бы перейти вброд!
          Геркулесыч
          1. Хагалаз Сегодня, 08:51
            Геркулесыч, совершенно не важно, верит весь мир их сказкам или нет. И вообще считает ли это сказками. Важно то, что верят они и согласно этого действуют. И действуют успешно. И до побережья США они таки дошли, ну согласитесь же! laughing
            Хагалаз
    2. Хагалаз Сегодня, 07:55
      Государство Израиль было возрождено? Точно? Не искусственно создано?
      Ну и об российском происхождении оружия говорить не корректно, клейма не видно. Производится по образу и подобию не только у нас, в тч без лицензии.
      Хагалаз
      1. ventel Сегодня, 12:44
        Значит и про американское и израильское оружие в стане оппозиции говорить не корректно ведь у" Тоу" тоже клейма не видно .Я просто поражаюсь 40лет СССР присутствовала на БВ и то и дело что только спасала арабов от полного разгрома за счет денег,оружия,людей но на сайте еще много таких которые на любые арабские авантюры готовы отдать деньги,оружие и послать соотечиствеников на убой.
        ventel
    3. APASUS Сегодня, 09:14
      Цитата: Netzah Netzah
      В 1948 году, когда было возрождено Государство Израиль, почему то никто не знал о "палестинском народе".

      Вы мало того что не знаете историю и еще остатки информации пытаетесь передернуть!
      Просто прочтите что такое: Британский мандат в Палестине.Может тогда поймете хоть часть значений!
      Хотя Вам по барабану кого убивать,даже если бы это были чистокровные ПАЛЕСТИНЦЫ,ничего не изменилось!
      APASUS
      1. Соломон Кейн Сегодня, 09:42
        Просто прочтите что такое: Британский мандат в Палестине

        Таки Американская метОда: от первых ранчо до истребления местного населения и провозглашения доминирующего статуса нации...."Мы к вам приехали на час, а остались навсегда....и вы, вы аборигены здесь лишние".
        Соломон Кейн
      2. Арон Заави Сегодня, 10:04
        Цитата: APASUS

        Вы мало того что не знаете историю и еще остатки информации пытаетесь передернуть!
        Просто прочтите что такое: Британский мандат в Палестине.Может тогда поймете хоть часть значений!
        Хотя Вам по барабану кого убивать,даже если бы это были чистокровные ПАЛЕСТИНЦЫ,ничего не изменилось!

        Гм . А вы не интересовались кого называли палестинцами до 1948 года?

        Кстати поинтересуйтесь когда было принято решение о наименовании арабов Эрец-Исраэль палестинцами.
        Арон Заави
        1. Ширьонай Сегодня, 13:06
          Зря стараетесь , Арон. Юдофоб обыкновенный языку "наглосаксов" не обучен. Он и русским то не особо хорошо владеет, пишут с ошибками.
          Ширьонай
    4. 34 регион Сегодня, 09:40
      Netzah Netzah, 07:23. Ну надо же, озаботились! А откуда у ИГИЛ НАТОвское оружие, баксы США, и афганский героин? А кому ИГИЛ нефть продавал? Чьи НПЗ её перегоняли? А что там с внутренними органами? Кому они идут? А кто плюшки имеет от войны на БВ?
      34 регион
  11. Геркулесыч Сегодня, 07:29
    То , что я и говорил -исраильтяне "своих " не бросают! И пускай сайтовые евреи ВРУТ что угодно, но теперь то всем ясно, что евреи отрабатывают заказ сша -сохранить игил, и мешать Сирийцам вернутся к мирной жизни!
    Геркулесыч
  12. Vard Сегодня, 07:38
    Однако отсутствие подробностей наводит на мысль... Не попали...
    Vard
  13. alexleony Сегодня, 07:48
    А потом удивляются,чего это их никто не любит?
    alexleony
    1. Tiras Сегодня, 15:29
      Тоже можно и про Россию написать hi
      Tiras
  14. ЦУС-ВВС Сегодня, 07:52
    долбануть по еврейскому правительству,израиль ввести в состав еврейской автономной области и столицу сделать Биробиджан wassat
    ЦУС-ВВС
    1. Tiras Сегодня, 15:30
      Главное во время подобных лозунгов с дивана не упасть wink
      Tiras
  15. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 08:00
    В одной только Газе в «дне гнева» приняли участие свыше 3-х тысяч человек

    Сперва бы с этими разобрались и договорились ...Ан нет по Сирии из далека лупят ! Израиль настоящая террористическая территория вооруженная до зубов..
    Нужно решать "израильский вопрос" совместно со всеми странами БВ. Иначе эта бойня будет вечно продолжаться.
    ПЛЕННЫЙ
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 08:21
      Цитата: ПЛЕННЫЙ
      Нужно решать "израильский вопрос" совместно со всеми странами БВ. Иначе эта бойня будет вечно продолжаться.


      Диван смотрите не порвите.
      Маки Авелльевич
      1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 08:26
        Цитата: Маки Авелльевич
        Диван смотрите не порвите.

        Что правда глаза колет..? Даже ООН проголосовало против вас (кроме США).
        ПЛЕННЫЙ
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 08:42
          Цитата: ПЛЕННЫЙ
          Даже ООН проголосовало против вас


          умилили.
          даже ООН! ну если ООН то вопросов нет.

          вы свои коменты читайте иногда. много занимательного найдёте там.

          Что правда глаза колет..?

          правдоруб
          Маки Авелльевич
          1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 08:56
            Цитата: Маки Авелльевич
            вы свои коменты читайте иногда. много занимательного найдёте там

            Я для вас и пишу...!
            Цитата: Маки Авелльевич
            умилили.
            даже ООН! ну если ООН то вопросов нет.

            А вот это вы зря такое пренебрежение делаете к мненю всех стран мира!
            Израиль искусственная территория ,наглая и агрессивная , была и осталась
            Вопросы есть еще..?
            ПЛЕННЫЙ
            1. Маки Авелльевич Сегодня, 09:20
              Цитата: ПЛЕННЫЙ
              А вот это вы зря такое пренебрежение делаете к мненю всех стран мира!


              мда.
              резолюция ООН A/RES/68/262. 2014 года (территориальная целосность украины)

              как вам это " мнение всех стран мира " ?
              будете подчинятся или перестаните писать глупости?
              Маки Авелльевич
              1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 09:33
                Цитата: Маки Авелльевич
                Цитата: ПЛЕННЫЙ
                А вот это вы зря такое пренебрежение делаете к мненю всех стран мира!


                мда.
                резолюция ООН A/RES/68/262. 2014 года (территориальная целосность украины)

                как вам это " мнение всех стран мира " ?
                будете подчинятся или перестаните писать глупости?

                Стрелки не переводите...На Украине там из ваших хорошо постарались с ограблением ! А на счет глупостей, то я вашего "брата" тактику общения хорошо изучил..Вы меня еще антисемитом обзовете..хе хе
                Высокомерный вы наш.. hi
                ПЛЕННЫЙ
                1. Маки Авелльевич Сегодня, 09:48
                  Цитата: ПЛЕННЫЙ
                  Вы меня еще антисемитом обзовете..хе хе


                  есть вещи обидней чем антисемит.

                  по сущетву не отвечаете, так, мелкотроллите по немногу. не больше не меньше.

                  успехов вам.
                  Маки Авелльевич
                  1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 09:53
                    Цитата: Маки Авелльевич
                    Цитата: ПЛЕННЫЙ
                    Вы меня еще антисемитом обзовете..хе хе


                    есть вещи обидней чем антисемит.

                    по сущетву не отвечаете, так, мелкотроллите по немногу. не больше не меньше.

                    успехов вам.

                    Уж какой есть ..И вам не хворать ! Дамаск надеюсь наглости не хватит бомбить?
                    ПЛЕННЫЙ
                    1. Маки Авелльевич Сегодня, 12:49
                      Цитата: ПЛЕННЫЙ
                      Дамаск надеюсь наглости не хватит бомбить?


                      будет приказ, будем бомбить
                      Маки Авелльевич
                      1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 13:50
                        Цитата: Маки Авелльевич
                        Цитата: ПЛЕННЫЙ
                        Дамаск надеюсь наглости не хватит бомбить?


                        будет приказ, будем бомбить

                        И мы тоже ..Ваших начнем трясти и закрывать в России!
                        Однозначно и потом вдарим! если вы не поймете... bully
                        ПЛЕННЫЙ
                      2. Geisenberg Сегодня, 13:58
                        Цитата: Маки Авелльевич
                        Цитата: ПЛЕННЫЙ
                        Дамаск надеюсь наглости не хватит бомбить?


                        будет приказ, будем бомбить


                        И чем ты от банального фашиста из Освенцима отличаешься после этого ? Тому тоже приказывали евреев сжигать - он и сжигал.
                        Geisenberg
                2. Ширьонай Сегодня, 13:07
                  Вы не антисемит. Вы юдофоб
                  Ширьонай
                  1. Geisenberg Сегодня, 13:59
                    Цитата: Ширьонай
                    Вы не антисемит. Вы юдофоб


                    а вы олигофрен.
                    Geisenberg
    2. алекс-сп Сегодня, 08:22
      а это тем, кто признал Иерусалим столицей, и надо.
      алекс-сп
  16. Звездочка Сегодня, 08:16
    Нужно поднять вопрос о незаконном владении ядерным оружием, а там санкции...
    Звездочка
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:26
      Нет! !!Нужно помочь персам в создании ядерного оружия -негласно, конечно же помочь! !!
      Геркулесыч
  17. ПолканОВ Сегодня, 08:32
    Цитата: Netzah Netzah
    Цитата: rotmistr60
    После этого даже вопросов к фашиствуещему представителю нет. А по поводу России и террористов советовал бы вам умерить свою неприязнь к нашей стране.

    В 1948 году, когда было возрождено Государство Израиль, почему то никто не знал о "палестинском народе". О арабах знали, а о "палестинцах" нет. И в 1967 году, когда по версии ваших пропагандистов "подлый сионистский агрессор захватил Палестину" наши солдаты воевали с иорданцами (которые аннексировали Иудею и Самарию в 1949 году и "почему то" никакого государства "Палестина" там не создали), с египтянами (которые тоже "почему то" не создали "Палестину" в Секторе Газа) и сирийцами (которые 19 лет обстреливали израильские поселки с Голан).
    Теперь о террористах и поддержке. Не подскажешь, откуда у ХАМАС (на удивление еще одна разрешенная в РФ террористическая организация) российские автоматы АК-103 и российские же гранатометы РПГ-29?

    И у меня вообще то нет неприязни к России, как к стране или к русским, как к народу. Впрочем и любви тоже нет. Мне вы и ваша страна довольно пофиг. Пока не лезете в наши дела.

    ... ну нам не пофиг. Не дождётесь. А слоняться на сайте и указывать кому и что делать, это не кошерно ...
    ПолканОВ
  18. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. К-50 Сегодня, 11:24
        Цитата: A.D.T.
        А паскудные выдают без.толковые коменты.

        Как говорит ведущий "Военной тайны" Игорь Прокопенко:
        Если вам что-то показалось через чур радикальным, не обижайтесь.
        Тем более в моём посте нет ни слова лжи.
        Пейсы носите? Носите.
        Бармалеям в Сирии помогаете? Помогаете.
        Так где я неправду сказал?
        Так что все обиды к себе и своим политикам.
        К-50
        1. A.D.T. Сегодня, 12:37
          Пейсы не ношу.
          Бармалеям не помогаем.
          Но вы имеете право на свое мнение и ошибки.
          А вот за словечко "пархатые" , заслуживаете не похвалы.
          A.D.T.
          1. К-50 Сегодня, 13:01
            Цитата: A.D.T.
            Пейсы не ношу.
            Бармалеям не помогаем.

            Ну я ведь не имею ввиду лично вас, а всё население государства Израиль
            Многие мужчины у вас носят пейсы, так сказать национальная примета. Или не так? Где-то я вас или меня обманули?
            Насчёт помощи уже даже в западных СМИ о ней пишут, да и показывали по ТВ,как ваш Беня в госпиталях навещал "мирных" сирийцев. Среди "руководителей" ИГИЛ много раз "засветились" агенты ваших спецслужб, как в прочем и янкенсов и вы здесь мне пытаетесь доказать "я не я и лошадь не моя".
            Так что не надо пенять на зеркало, коли , ну пусть будет лицо, ладно, кривая.
            К-50
  19. Livonetc Сегодня, 09:30
    Цитата: Netzah Netzah
    Это не мы. У нас шабат, мы отдыхаем. Ну только если в провинции Кунейтра нарисовался будь какой особо интересный в качестве цели недоделок из КСИР, "Хезболлы" (разрешенная в России террористическая организация) или из "Исламского джихада" (тоже разрешенная в России террористическая организация с штаб-квартирой в Дамаске)

    Нетзах
    Расскажите какие претензии у Израиля к КСИР?
    Livonetc
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 09:51
      Цитата: Livonetc
      Расскажите какие претензии у Израиля к КСИР?


      Экзистенциальные
      Маки Авелльевич
      1. Geisenberg Сегодня, 14:00
        Цитата: Маки Авелльевич
        Цитата: Livonetc
        Расскажите какие претензии у Израиля к КСИР?


        Экзистенциальные


        Типа как у истерички и мужского полового органа ? )))
        Geisenberg
    2. Tiras Сегодня, 15:32
      Цитата: Livonetc
      Расскажите какие претензии у Израиля к КСИР?


      Поддержка и управление шиитскими террористами.
      Tiras
  20. Livonetc Сегодня, 10:03
    [quote=Маки Авелльевич][quote=Livonetc]Расскажите какие претензии у Израиля к КСИР?[/quote
    Экзистенциальные[/quote]

    Этот термин я понимаю так.
    "Что б в сторону не вильнуло."
    Бить по всему вокруг, что кажется опасным.
    В общем паранойя.
    Может более весомые причины есть?
    Опасения организации военных баз Ирана?
    С Хезболла более понятно.
    А КСИР участвовала в ударах по Израилю?
    Livonetc
    1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 10:33
      [quote=Livonetc][quote=Маки Авелльевич][quote=Livonetc]Расскажите какие претензии у Израиля к КСИР?[/quote
      Экзистенциальные[/quote]

      Этот термин я понимаю так.
      "Что б в сторону не вильнуло."
      Бить по всему вокруг, что кажется опасным.
      В общем паранойя.
      Может более весомые причины есть?
      Опасения организации военных баз Ирана?
      С Хезболла более понятно.
      А КСИР участвовала в ударах по Израилю?[/quote]
      Все верно и по пунктам..! hi А если бы Россия так себя нагло вела ?
      ПЛЕННЫЙ
    2. Krasnodar Сегодня, 10:36
      [quote=Livonetc][quote=Маки Авелльевич][quote=Livonetc]Расскажите какие претензии у Израиля к КСИР?[/quote
      Экзистенциальные[/quote]

      Этот термин я понимаю так.
      "Что б в сторону не вильнуло."
      Бить по всему вокруг, что кажется опасным.
      В общем паранойя.
      Может более весомые причины есть?
      Опасения организации военных баз Ирана?
      С Хезболла более понятно.
      А КСИР участвовала в ударах по Израилю?[/quote]
      Израиль не хочет иранских баз у своих границ, а КСИР это типа иранской гвардии.
      Krasnodar
      1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 11:03
        Цитата: Krasnodar
        Израиль не хочет иранских баз у своих границ, а КСИР это типа иранской гвардии.

        А кто вы такие на БВ ? Не слишком наглеете..Израиль -это территория ,осиное гнездо ,сеющая смерть и разруху вокруг себя..
        ПЛЕННЫЙ
        1. Krasnodar Сегодня, 11:25
          Цитата: ПЛЕННЫЙ
          Цитата: Krasnodar
          Израиль не хочет иранских баз у своих границ, а КСИР это типа иранской гвардии.

          А кто вы такие на БВ ? Не слишком наглеете..Израиль -это территория ,осиное гнездо ,сеющая смерть и разруху вокруг себя..

          Единственное государство Ближнего Востока, входящее в первую двадцатку ИЧР.
          Про смерть и разруху - изучите статистику жертв конфликтов на БВ. Арабы убили в десятки раз больше своих соплеменников, чем евреи.
          Krasnodar
          1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 12:11
            Цитата: Krasnodar
            Про смерть и разруху - изучите статистику жертв конфликтов на БВ. Арабы убили в десятки раз больше своих соплеменников, чем евреи.

            Так вы их и стравливаете,постоянно,даже русские уже впреглись в это конфликт вечный..
            Евреи ,воевать не любят..западло им !Так стреляют из далека , как и на Украине по Донбассу !
            Вот вся ваша сущность, а еще Россию травите в своих СМИ и других структурах мировых!
            А потом жалуетесь , почему столько антисемитизма в России..
            ПЛЕННЫЙ
            1. Krasnodar Сегодня, 12:35
              Цитата: ПЛЕННЫЙ
              Цитата: Krasnodar
              Про смерть и разруху - изучите статистику жертв конфликтов на БВ. Арабы убили в десятки раз больше своих соплеменников, чем евреи.

              Так вы их и стравливаете,постоянно,даже русские уже впреглись в это конфликт вечный..
              Евреи ,воевать не любят..западло им !Так стреляют из далека , как и на Украине по Донбассу !
              Вот вся ваша сущность, а еще Россию травите в своих СМИ и других структурах мировых!
              А потом жалуетесь , почему столько антисемитизма в России..

              1) Евреи натравили Ирак на Иран? Южный Йемен на Северный? ИГ на шиитов? ))) Может, ещё арабскую экспансию 8 - шо века нашей эры инициировали?
              2) Евреи воевать таки не любят - вот только военной кафедры в Израиле нет и обмазываться от армии там тоже не комильфо - все служат
              3) Израиль тоже травят в мировых СМИ - и че?
              Krasnodar
          2. Маз Сегодня, 13:24
            Цитата: Krasnodar
            Цитата: ПЛЕННЫЙ
            Цитата: Krasnodar
            Израиль не хочет иранских баз у своих границ, а КСИР это типа иранской гвардии.

            А кто вы такие на БВ ? Не слишком наглеете..Израиль -это территория ,осиное гнездо ,сеющая смерть и разруху вокруг себя..

            Единственное государство Ближнего Востока, входящее в первую двадцатку ИЧР.
            Про смерть и разруху - изучите статистику жертв конфликтов на БВ. Арабы убили в десятки раз больше своих соплеменников, чем евреи.

            А вы а курсе сколько евреев приказал грохнуть, в смысле перерезать , Моисей после того как скрижали принес с горы? Левиты вырезали всех кто попытался заперечить , без разбору. Порядок наводили. Ничего не напоминает? А в курсе чего он там делал на Синае? Хлопчик вооружал армию боронзовым ооужием, там рудники медные были, и обучал войско, чтоб вырезать потом города ханаанские. А мотив просто идеальный. Бог приказал! Это не я придумал. Американские исследователи еврейской. истории раскопали. Вот откуда ноги растут.
            Маз
            1. Shahno Сегодня, 13:45
              Где раскопали то, Маз? Или все таки нашли собственника пылающего куста?
              Shahno
            2. Ширьонай Сегодня, 14:13
              Маз за что ты нас так ? Что мы тебе плохого сделали? В Израиле приняли, социал выплачиваем , дочка в Израиле души не чает...
              Ширьонай
  21. A.D.T. Сегодня, 10:33
    Пока не понятно , вокруг чего страсти разгорелись. В серьезных медиа , пока нет подтверждений авиа.удара.
    Не исключено , что это фейк , чтоб было о чем поговорить в выходные.
    A.D.T.
    1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 12:34
      Цитата: A.D.T.
      Пока не понятно , вокруг чего страсти разгорелись. В серьезных медиа , пока нет подтверждений авиа.удара.

      Ха ха ха В "серьезных СМИ" об этом молчат , как партизаны в застенках гестапо..!
      Евреев критиковать себе дороже ....По себе знаю! wink
      ПЛЕННЫЙ
      1. A.D.T. Сегодня, 12:51
        Убийц посылали ?
        Или пытались споить ?
        A.D.T.
      2. Семёныч Сегодня, 13:05
        Так не критикуйте.Экономьте и будет вам счастье. crying
        Семёныч
  22. Ширьонай Сегодня, 12:47
    Цитата: nikolaev
    я не антисемит , я - антисионист! А что кто-то за сионистов в России?



    Николаев, вы не антисемит, вы же прекрасно относитесь к арабом, которые тоже семиты. Правильно ваше название - юдофоб и черносотенец.
    Ширьонай
  23. Ширьонай Сегодня, 12:48
    Цитата: ПЛЕННЫЙ
    Цитата: A.D.T.
    Пока не понятно , вокруг чего страсти разгорелись. В серьезных медиа , пока нет подтверждений авиа.удара.

    Ха ха ха В "серьезных СМИ" об этом молчат , как партизаны в застенках гестапо..!
    Евреев критиковать себе дороже ....По себе знаю! wink



    И что же с вами произошло после критики евреев? В плен взяли ?
    Ширьонай
    1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 14:29
      Цитата: Ширьонай
      И что же с вами произошло после критики евреев? В плен взяли ?

      все вопросы к профессору..Он "консультант" был и пытал ..
      ПЛЕННЫЙ
  24. A.D.T. Сегодня, 13:02
    Ну пока нигде нет об этой бомбежке.
    Зато есть другая новость -
    "Ребенок, родившийся в семье беженцев из Сирии, доставлен в Израиль для срочной операции"
    Думаю специалисты по израильско - масонским заговорам уже понимают , что ребенок вылечится где нибуть в моссаде , подрастет , и пойдет взрывать не лечившихся в Израиле арабов или еще кого.
    A.D.T.
    1. Geisenberg Сегодня, 14:01
      Цитата: A.D.T.
      Ну пока нигде нет об этой бомбежке.
      Зато есть другая новость -
      "Ребенок, родившийся в семье беженцев из Сирии, доставлен в Израиль для срочной операции"
      Думаю специалисты по израильско - масонским заговорам уже понимают , что ребенок вылечится где нибуть в моссаде , подрастет , и пойдет взрывать не лечившихся в Израиле арабов или еще кого.


      Вряд ли будет и то и другое. То есть нет больного ребёнка и не будет всего остального. Ври да не завирайся.
      Geisenberg
      1. A.D.T. Сегодня, 14:17
        Вот делать мне нечего , как сидеть и чтото выдумывать .
        http://www.newsru.co.il/israel/23dec2017/bebe807.
        html
        A.D.T.
      2. Tiras Сегодня, 14:22
        Цитата: Geisenberg
        То есть нет больного ребёнка и не будет всего остального. Ври да не завирайся.


        В Израиле, не как в России - фото из игры официальные власти не публикуют, как и не показывают видно чужих операций выдавая за свои.

        Как и сирийцы, что якобы сбили израильский самолёт, но ни обломков ни прочего, то поймали советников из разных стран включая Израиль и снова ни документов, ни лиц, ни останков.

        В общем один ОБС.

        В Израиле и нет смысла скрывать или выдумывать подробную новость, так как Израиль с самого начала помогал беженцам и этого не скрывал - и женщинам и детям и старикам и всем, кто нуждается в помощи и не является террористами.

        А все обвинения Израиля в помощи террористам как были пустым враньем, так и остаются.
        Tiras
        1. Shahno Сегодня, 14:47
          Не знаю. Моя жена проходит практику в Рамбам. Ее подруга в Зив в Цфате. Анестезиолог, приходится видеть документы. Сирийцев детей, беженцев с ранениями достаточно . Их лечение вообще дороже обходиться. За все мы платим. Так, не прилично это обвинять в чем то, в таких случаях.
          Shahno
  25. Маз Сегодня, 13:15
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: APASUS

    Вы мало того что не знаете историю и еще остатки информации пытаетесь передернуть!
    Просто прочтите что такое: Британский мандат в Палестине.Может тогда поймете хоть часть значений!
    Хотя Вам по барабану кого убивать,даже если бы это были чистокровные ПАЛЕСТИНЦЫ,ничего не изменилось!

    Гм . А вы не интересовались кого называли палестинцами до 1948 года?

    Кстати поинтересуйтесь когда было принято решение о наименовании арабов Эрец-Исраэль палестинцами.

    Так до 48 года и государства Израиль не было
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Маз

    Палестинцы это ваши кровные родственники, семя так сказать израилево, или забыли? Открываем тору и читаем про внебрачных детей и их матерей изгнанных за грех не супружеского прелюбодеяния праотцами наших израильских коллег laughing так шо ж вы родственников молотите?

    Маз , вам бы разобраться с единоплеменниками из поляков, чехов и т/д, а потом писать коментарии на темы в которых не очень разбираетесь.

    Вы хотите сказать Арон что Тора и библия врёт и арабы не являются потомками еврейских внебрачных связей с рабынями? Коих потом вместе с их дитем и изгнали . Вы про это Арон? А чо ж ваши соплеменники прикалываются называя арабов хреновыми братьями. Сам не раз слышал. Неужто евреи не разобрались кого с иронией называть" дядюшками" двоюродными? Шось вы заврались коллега.
    Маз
    1. Семёныч Сегодня, 13:23
      Вы МАЗ разве не в курсе, что вопросы "крови" самые запутанные в мире. Взять недавнее "открытие" в соседнем государстве про то, что не братья мы больше и точка. belay
      Семёныч
  26. Идущий Сегодня, 13:34
    Удар наносился, как заявлено, из воздушного пространства Израиля. О жертвах не сообщается.


    Пока одни заявления без конкретных данных.
    Идущий
  27. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 14:26
    Достали меня уже эти еврейские разборки ! Что они мне все пишут, я им ВСЕ сказал..Шабат у них ведь!
    ПЛЕННЫЙ
  28. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 14:47
    "товарищи из Израиля " прекратите мне писать , как из немецкого МГ..! Я все написал , читайте и думайте о своей судьбе !
    А теперь дискотека в зале Суда! хе хе

    Тошнит от вас... hi
    ПЛЕННЫЙ
    1. A.D.T. Сегодня, 15:27
      Если тошнит , надо пальцы в рот.
      А эти танцоры и здесь не многих радуют.
      A.D.T.
    2. Tiras Сегодня, 15:33
      Цитата: ПЛЕННЫЙ
      Тошнит от вас...


      Скорее от вас тошнит hi
      Tiras
      1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 16:42
        Цитата: Tiras
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Тошнит от вас...


        Скорее от вас тошнит hi

        Ой вэй , ой вай.. хе хе Ладно судьба у вас такая и натура..!
        ПЛЕННЫЙ
  29. Radikal Сегодня, 14:52
    Цитата: Krasnodar
    Цитата: 210окв
    Сирийцы действуют на своей территории.А вы,евреи какого туда лезет?Своих бандитов прикрыть?

    Значит, снаряды из Сирии упали на территорию Израиля. Своих бандитов у евреев там нет.

    Правда? А куда они делись? winked Расстреляли? belay Четвертовали? wassat Неужели утопили? recourse tongue
    Radikal
    1. Krasnodar Сегодня, 15:25
      Цитата: Radikal
      Цитата: Krasnodar
      Цитата: 210окв
      Сирийцы действуют на своей территории.А вы,евреи какого туда лезет?Своих бандитов прикрыть?

      Значит, снаряды из Сирии упали на территорию Израиля. Своих бандитов у евреев там нет.

      Правда? А куда они делись? winked Расстреляли? belay Четвертовали? wassat Неужели утопили? recourse tongue

      Кто? бандиты, снаряды, евреи? )))
      Krasnodar
  30. Zeev Zeev Сегодня, 15:20
    Цитата: Татьяна
    НЕКСУС
    И по итогу, в случае таких ударов,мы,будем по сути дела,исходя из своих интересов ,делать тоже самое,что и делает Израиль сейчас. Другой вопрос,что нам это не нравится,тк евреи то бьют по нашим союзникам.
    По-моему, Андрей, Вы не совсем поняли, о чём идёт речь.
    Сирия - наш союзник. Россия не заинтересована в том, чтобы боевики ИГИЛ и запрещённых военных группировок оказались около наших границ. Израильтяне заявляют, что не хотят также иметь ничего общего с этими группировками. Однако на самом деле Израиль как раз и охраняет боевиков ИГИЛ и запрещённых военных формирований своими обстрелами наступающей на них стороны!
    Ранее израильтяне говорили, что они обстреливают тех в Сирии, кто по ним стреляет. А теперь Израиль их не обстреливает, а обстреливает тех кто, обстреливает и уничтожает тех самых тех, кто по Израилю и как раз и стрелял!!!
    Так за кого евреи Израиля на самом деле выступают, и кто они есть на самом деле, и почему они именно так делают!
    1. Израиль проводит известную сионистскую политику мировой еврейской олигархии за установление своего т.н. "мирового господства" для "богоизбранных".
    2. На самом деле Израиль есть союзник США и их подручных - боевиков ИГИЛ и прочих вооружённых банд-формирований.
    3. Поступают фарисейски потому, что сионизм - это давно либерально-буржуазное политическое течение в мире, имя которому "еврейский фашизм".
    ИТОГО. Как говорится, не по словам свои, а по делам своим вы судимы будете!

    В Украине мы имеем абсолютно всё то же самое. Сионизм в полном разгаре!

    Царь-колокол безгласен, поломатый,
    Царь-пушка не стреляет, мать ети;
    И ясно, что евреи виноваты,
    Осталось только летопись найти.
    Zeev Zeev
  31. Zeev Zeev Сегодня, 15:22
    Цитата: Krasnodar

    Израиль и Россия это дружественные страны. Личные национальные антипатии отдельных граждан причиной вооруженного конфликта не станут.

    Израиль может и дружественная. А РФ к Израилю явно враждебная.
    Zeev Zeev
  32. Zeev Zeev Сегодня, 15:26
    Цитата: ПЛЕННЫЙ
    Цитата: Арон Заави
    Вы именно нас спасали?

    Мои предки , вас спасли от полного уничтожения..!
    А вы нас только гнобите в своих СМИ и т.д...
    И Израиль территория тоже благодаря нам была создана , на свое горе...И евреев мы отпускали туда со всем имуществом!
    А теперь , хоть бомби своих бывших..! Наглые агрессивные чуваки..
    Эх Россия щедрая душа!

    Твои предки не имеют никакого отношения к созданию Израиля, и они совсем не собирались спасать евреев. Кроме того, твои (как и мои, кстати) предки дружно поддерживали "мудрую" политику Сталина, которая и привела к войне.
    Zeev Zeev
  33. Radikal Сегодня, 15:26
    Цитата: Krasnodar
    Цитата: Radikal
    Цитата: Krasnodar
    Цитата: 210окв
    Сирийцы действуют на своей территории.А вы,евреи какого туда лезет?Своих бандитов прикрыть?

    Значит, снаряды из Сирии упали на территорию Израиля. Своих бандитов у евреев там нет.

    Правда? А куда они делись? winked Расстреляли? belay Четвертовали? wassat Неужели утопили? recourse tongue

    Кто? бандиты, снаряды, евреи? )))

    А это, как Вам фантазия подсказывает! bully
    Radikal
  34. Zeev Zeev Сегодня, 15:39
    Цитата: ПЛЕННЫЙ
    "товарищи из Израиля " прекратите мне писать , как из немецкого МГ..! Я все написал , читайте и думайте о своей судьбе !
    А теперь дискотека в зале Суда! хе хе
    Тошнит от вас... hi

    Дыши глубже
    Zeev Zeev
  35. Маз Сегодня, 17:04
    Цитата: Radikal
    Цитата: Krasnodar
    Цитата: 210окв
    Сирийцы действуют на своей территории.А вы,евреи какого туда лезет?Своих бандитов прикрыть?

    Значит, снаряды из Сирии упали на территорию Израиля. Своих бандитов у евреев там нет.

    Правда? А куда они делись? winked Расстреляли? belay Четвертовали? wassat Неужели утопили? recourse tongue

    угу,
    Абутбулль ушел в монахи , а кассу общака, пожертвовал синагоге в ришоне laughing клан аАльперонов ушел на пенсию, розенштейны пришли с повинной, аберджили, мульнер и ширази ушли в пустыню и стали праведниками? А думрани уехали в Мексику все? Про белую, черную и серую экономику Израиля не хотите рассказать?
    Маз
    1. Krasnodar Сегодня, 17:51
      Цитата: Маз
      Цитата: Radikal
      Цитата: Krasnodar
      Цитата: 210окв
      Сирийцы действуют на своей территории.А вы,евреи какого туда лезет?Своих бандитов прикрыть?

      Значит, снаряды из Сирии упали на территорию Израиля. Своих бандитов у евреев там нет.

      Правда? А куда они делись? winked Расстреляли? belay Четвертовали? wassat Неужели утопили? recourse tongue

      угу,
      Абутбулль ушел в монахи , а кассу общака, пожертвовал синагоге в ришоне laughing клан аАльперонов ушел на пенсию, розенштейны пришли с повинной, аберджили, мульнер и ширази ушли в пустыню и стали праведниками? А думрани уехали в Мексику все? Про белую, черную и серую экономику Израиля не хотите рассказать?

      ОПГ Израиля не все перечислили.
      Ещё Джаруши, другие арабы ... )))
      Krasnodar
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