18:03 23 декабря

За последние годы российские военные моряки открыли более 30 географических объектов

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв высоко оценил подготовку российских военные моряков в ходе дальних походов. По его словам, эти походы важны не только с целью повышения готовности личного состава, но и с точки зрения уменьшения белых пятен на карте планеты.

Адмирал Королёв отмечает, что за последние несколько лет во время экспедиционных походов кораблей российского Военно-морского флота моряки открыли более тридцати новых географических объектов, которые ранее не были нанесены на карты. Речь идёт об открытии 11 островов, 9 мысов, 6 проливов и пяти бухт. Все открытие состоялись в различных частях Мирового океана.

Владимир Королёв отмечает, что первые после длительного перерыва кругосветные путешествия российские военные моряки совершили в период с 2014 по 2016 годы, побывав при этом с дружественными визитами в десятках стран мира: от Греции до Филиппин.


За последние годы российские военные моряки открыли более 30 географических объектов

Отряд боевых кораблей ТОФ прибыл в порты Манилы (Филиппины)


Напомним, что ранее в российском парламенте состоялась ратификация соглашения с Сирийской Арабской Республикой о расширении военно-морской базы российского флота в Тартусе. Расширение базы в этом сирийском порту позволит заходить в него различным типам кораблей и судов из состава Военно-морского флота России.

Использованы фотографии: https://function.mil.ru/
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Комментарии 24

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  1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:09
    А разве со спутников те обьекты не видны?..почему в наш высокотехнологичный век нужно собственными лаптями новые земли открывать? what
    ДЕДПИХТО
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:13
      Так вот новые географические открытия и происходят пешочком, да вплавь.
      11 островов, 9 мысов, 6 проливов и пяти бухт
      Попробуйте со спутника найти новый маленький островок (не представляя где он может находиться) или разобраться какая бухта уже есть на карте, а какой нет. Да и есть районы с постоянной облачностью.
      rotmistr60
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:21
        Так зачем вручную искать,можно наверное с помощью специальной программы..ИМХО конечно.
        ДЕДПИХТО
        1. rotmistr60 Сегодня, 07:27
          Как ни странно, но сегодня такие открытия (мелких островов и т.д.) происходят случайно и в процессе плавания. Говорят в р-не Антарктиды в результате таяния льдов тоже что-то новенькое появилось. Очевидно специально ни кто такую задачу не ставит (считается, что открыто практически все) поэтому наверное и не пользуются спутниками в этих целях.
          rotmistr60
          1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:38
            Цитата: rotmistr60
            Очевидно специально ни кто такую задачу не ставит (считается, что открыто практически все) поэтому наверное и не пользуются спутниками в этих целях.

            Вот и подошли к главному-некому задачу ставить...имеем такую технику а используем,образно,для забивания гвоздей recourse Хотя поддерживать имидж ВМФ-тоже дело важное и нужное.
            ДЕДПИХТО
            1. Владимир16 Сегодня, 10:23
              Речь идёт об открытии 11 островов

              Теперь это русские острова? Или как? Флаг на них установлен русский или олимпийский?
              Владимир16
          2. 210окв Сегодня, 07:38
            Неужели земля Санникова а Арктике нарисовалась...Я конечно не географ,но мне казалось что планету вдоль и поперек уже обшарили..
            210окв
            1. Вежливый Лось Сегодня, 08:23
              Цитата: 210окв
              Неужели земля Санникова а Арктике нарисовалась...Я конечно не географ,но мне казалось что планету вдоль и поперек уже обшарили..

              Дмитрий! hi
              Если хорошенько пошарить в Южно-Китайском море, там можно столько островов новых, не нанесенных ни на одну карту, открыть. И даже с бетонным покрытием.
              Вежливый Лось
          3. Paranoid50 Сегодня, 14:01
            Цитата: rotmistr60
            Как ни странно, но сегодня такие открытия (мелких островов и т.д.) происходят случайно и в процессе плавания.

            Дык,опять же, планета живёт и дышит. И рельеф так же подвержен изменениям. Где-то появляются поднявшиеся из воды острова,где-то,наоборот,уходят под воду. Всё движется,всё меняется.
            Paranoid50
    2. Tusv Сегодня, 08:25
      Цитата: ДЕДПИХТО
      почему в наш высокотехнологичный век нужно собственными лаптями новые земли открывать?

      Дык Терра инкогнито, если супостат прет, почему бы и не открыть новые земли повторно?
      Tusv
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:39
        Разве только в качестве новых офшоров-куда еще не добрались полосатые супостаты-борцуны с расейскими олигархами. hi
        ДЕДПИХТО
        1. Tusv Сегодня, 09:00
          Цитата: ДЕДПИХТО
          полосатые супостаты-борцуны с расейскими олигархами.

          Дык я и на открытие Америки и намекал.
          Как там в Бременских
          Мы к вам приехали на час. Привет, бонжур хелоу
          А ну скорей любите нас, Вам крупно повезло
          Tusv
        2. 79807420129 Сегодня, 09:41
          Цитата: ДЕДПИХТО
          только в качестве новых офшоров-куда еще не добрались полосатые супостаты-борцуны с расейскими олигархами.

          Причем тут оффшоры и деятельность ВМФ request
          Цитата: 210окв
          Я конечно не географ,но мне казалось что планету вдоль и поперек уже обшарили..

          Дима,у нас Россию то до конца не открыли,много белых пятен,а открываются они пешочком и то случайно. hi Всем с уважением.
          79807420129
          1. ДЕДПИХТО Сегодня, 10:04
            Цитата: 79807420129
            Цитата: ДЕДПИХТО
            только в качестве новых офшоров-куда еще не добрались полосатые супостаты-борцуны с расейскими олигархами.

            Причем тут оффшоры и деятельность ВМФ

            А я и не связывал их..в конечном итоге конечно не ВМФ будет определять статус и принадлежность этих новых обьектов hi То было шутливое предположение,но как известно,в каждой шутке-есть доля шутки.
            ДЕДПИХТО
    3. seti Сегодня, 10:02
      Открыли и открыли. А флаг РФ на этих островах подняли ? Это ведь тоже важно.
      seti
  2. серафимамурский Сегодня, 07:23
    Острова открыли. А они стали собственностью России? Или подарили партнёрам.
    серафимамурский
    1. Дирижер Сегодня, 07:39
      Вот и я хотел спросить, острова открыли, а теперь территориально они чьи? а вдруг там нефть чи газ?
      Дирижер
    2. alma Сегодня, 08:44
      Присоединяюсь к вопросу.
      alma
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:41
    А был ли к примеру, факт, в последние годы, когда открытые острова пришлось "закрывать "из за геогрофических ошибок? ????
    Геркулесыч
  4. ЦУС-ВВС Сегодня, 07:49
    21 век на дворе. земля и окияны исхожены вдоль и поперёк. а всё открывают и открывают. как Кук за бусинки у туземцев не пробывали товар покупать? :)))))))))
    ЦУС-ВВС
  5. parusnik Сегодня, 07:59
    Все открытия состоялись в различных частях Мирового океана.
    ...Интересно, где?
    parusnik
    1. Стропорез Сегодня, 08:12
      Цитата: parusnik
      ..Интересно, где?

      Накануне в Ленинграде было сделано два открытия.
      В первом случае на дне Финского Залива было обнаружено отсутствие газопровода, по документам проложенного ещё в 2014-ом году,
      а во втором случае двух электро-силовых кабелей, проложенных на год позже. Протяжённостью 30 км. belay
      Стропорез
  6. sergo1914 Сегодня, 08:46
    В числе объектов Северная и Южная Америки. Африка, Антарктида и Австралия.
    sergo1914
  7. Антон Ю Сегодня, 14:03
    Кто знаком с геологией знает, что в зоне активной тектонической и вулканической деятельности часто возникают и исчезают острова.
    Антон Ю
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