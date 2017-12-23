За последние годы российские военные моряки открыли более 30 географических объектов

Отряд боевых кораблей ТОФ прибыл в порты Манилы (Филиппины)

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв высоко оценил подготовку российских военные моряков в ходе дальних походов. По его словам, эти походы важны не только с целью повышения готовности личного состава, но и с точки зрения уменьшения белых пятен на карте планеты.Адмирал Королёв отмечает, что за последние несколько лет во время экспедиционных походов кораблей российского Военно-морского флота моряки открыли более тридцати новых географических объектов, которые ранее не были нанесены на карты. Речь идёт об открытии 11 островов, 9 мысов, 6 проливов и пяти бухт. Все открытие состоялись в различных частях Мирового океана.Владимир Королёв отмечает, что первые после длительного перерыва кругосветные путешествия российские военные моряки совершили в период с 2014 по 2016 годы, побывав при этом с дружественными визитами в десятках стран мира: от Греции до Филиппин.Напомним, что ранее в российском парламенте состоялась ратификация соглашения с Сирийской Арабской Республикой о расширении военно-морской базы российского флота в Тартусе. Расширение базы в этом сирийском порту позволит заходить в него различным типам кораблей и судов из состава Военно-морского флота России.