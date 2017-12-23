МИД: НАТО не дала четкого ответа по неопознанным вертолетам в Афганистане

В этом контексте наше особое беспокойство вызывает внешнее спонсорство афганского "крыла" ИГИЛ*. Мы уже неоднократно обращали внимание на случаи использования в различных регионах ИРА (Исламская Республика Афганистан) вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски игиловцев и вооружения западного образца для этой тергруппировки

Регулярно задаем его натовским партнерам, фактически контролирующим воздушное пространство в Афганистане, но вразумительного ответа пока не услышали