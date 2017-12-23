18:12 23 декабря

МИД: НАТО не дала четкого ответа по неопознанным вертолетам в Афганистане

Москва не получила вразумительного ответа от НАТО относительно вертолетов без опознавательных знаков, которые доставляют в Афганистан оружие и боевиков запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

В этом контексте наше особое беспокойство вызывает внешнее спонсорство афганского "крыла" ИГИЛ*. Мы уже неоднократно обращали внимание на случаи использования в различных регионах ИРА (Исламская Республика Афганистан) вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски игиловцев и вооружения западного образца для этой тергруппировки
— сказал Кабулов.

МИД: НАТО не дала четкого ответа по неопознанным вертолетам в Афганистане



По его словам, Москва поднимала проблему неопознанных вертолетов в ходе заседания Совета Безопасности ООН по положению в Афганистане и рассчитывает на исчерпывающий отчет миссии ООН по содействию Афганистану по данному вопросу.

Регулярно задаем его натовским партнерам, фактически контролирующим воздушное пространство в Афганистане, но вразумительного ответа пока не услышали
— подчеркнул Кабулов.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва обращает внимание на информацию СМИ о том, что войска США и НАТО в Афганистане поддерживают ИГ* в этой стране, и призывает расследовать эти факты.

Ситуация в Афганистане осложняется деятельностью радикальной группировки "Талибан"*, овладевшей значительной территорией в сельских районах страны и ранее развернувшей наступление на крупные города. Также в стране усилилось влияние ИГ*.

* - запрещенная в России террористическая организация

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 38

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  1. Pirogov Сегодня, 13:32
    СШа с помощью ИГИЛ решили добить афганцев ,а потом взяться за таджиков .
    Pirogov
    1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 13:36
      Талибам будем поставлять ПЗРК...Если не хотят отвечать США на вопросы!
      ПЛЕННЫЙ
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:52
        Наверное,надо было,это делать, раньше.
        Почему то , всегда, работаем в ответ,вместо того чтобы действовать на опережение
        Сибирский цирюльник
      2. Deniska999 Сегодня, 13:53
        Чем хорош Талибан?
        Deniska999
        1. Ныробский Сегодня, 15:29
          Цитата: Deniska999
          Чем хорош Талибан?

          Талибан против США и их выкормышей игиловцев, называя и тех и других оккупантами.
          Ныробский
          1. Shelest2000 Сегодня, 16:02
            Да они,талибы, и к нам не очень-то хорошо,это мягко сказано,относятся... Можем получить от этих ПЗРК уже на своей территории. Чечню вспомните...
            Shelest2000
      3. vitalm Сегодня, 14:01
        Сделать заявку талибам на один вертолёт, а там и видно будет кто почем
        vitalm
      4. Касым Сегодня, 15:46
        Не надо талибам помогать. Там есть другие, куда лучше этих радикалов. Таджики во главе с племянником Ахмат Шаха Масуда (треть населения Афгана), узбеки с генералом Дустумом (до десяти процентов). Именно они гнали пуштунский Талибан, когда натовцы туда вошли. Их надо только вооружить. Дустум пару лет назад дал "оторваться" новоявленному ИГ в Афгане и просил всего лишь оружие и БК (по некоторым данным сейчас под домашним арестом).
        Штаты не выдерживают договор ими же предложенный (о не поставок оружия НВФ) - так почему мы должны терпеть эту "разводку"!? Ташкент поэтому вышел из ОДКБ, наверняка видели эту "измену". Обосновать все в Совбезе и за считанные недели вооружить своих сторонников. Они за короткий срок отгонят талибов в западный Визаристан (на границе с Пакистаном). А потом договориться с пакистанцами, которым эти талибы уже ни один теракт состряпали.
        США "выгнать" с Афгана будет проще, чем с Сирии (отрезать транзит). И тут надо с пакистанцами решать, но они уже сами не рады гостям - теперь для них КНР приоритет. hi
        Касым
    2. 79807420129 Сегодня, 13:44
      Регулярно задаем его натовским партнерам, фактически контролирующим воздушное пространство в Афганистане, но вразумительного ответа пока не услышали

      И не услышим,полосатые после провала в Сирии создают гнездо и базу своих подручных бандитов для проникновения и дестабилизации Средней Азии. yes
      79807420129
      1. Идущий Сегодня, 15:38
        И не только Средней Азии , все это с прицелом на Россию.
        Идущий
    3. Зяблицев Сегодня, 13:46
      Что тут можно сказать ? Но наш народ всегда креативно и однозначно ставит вопросы laughing :
      Зяблицев
    4. сибиралт Сегодня, 14:03
      А когда американцы использовали наш аэродром в Ульяновске, мы интересовались откуда в Россию идут наркотики и кому они везут оружие? belay
      сибиралт
    5. BlombiRus Сегодня, 16:26
      Если бы эти вертолёты были не НАТОвские, давно уже ихние СМИ завывали бы на все голоса. У кого-то вызывает сомнение их принадлежность? Есть ещё наивные?
      BlombiRus
  2. askort154 Сегодня, 13:40
    Эту информацию озвучил ещё на "Валдае" в Сочи, бывший президент Афгана, Хамид Карзай, сидящий рядом с ВВП. Но западные СМИ , естественно, этого не "заметили".
    askort154
    1. volodya Сегодня, 13:43
      Цитата: askort154
      Эту информацию озвучил ещё на "Валдае" в Сочи, бывший президент Афгана, Хамид Карзай, сидящий рядом с ВВП. Но западные СМИ , естественно, этого не "заметили".

      Так это же инопланетяны там бармалеям помогают!
      volodya
      1. Смог Сегодня, 14:17
        Цитата: volodya
        Так это же инопланетяны там бармалеям помогают!

        Марсиане, однако.....

        Краткая информация о Марсе
        Регион: Штат Пенсильвания
        GPS координаты: N 40° 41' 44.8828" W 80° 0' 42.8467"
        Телефонный код: 724 Как позвонить из других стран
        Название на родном языке: Mars
        what lol
        Смог
        1. ustinov.yuri Сегодня, 15:17
          Деревня МАРС, Аургазинский район, Башкортостан
          ustinov.yuri
          1. Смог Сегодня, 15:27
            Боюсь что башкирские Марсиане всей деревней даже на один вертолет валюты не наскребут....Кстати ростовские тоже....
            Смог
            1. Идущий Сегодня, 15:41
              Костя , добрый день! hi , как бы там ни было , но полосатые продолжают развивать свои планы по распространению бардака поближе к нашим границам.
              Идущий
              1. Смог Сегодня, 16:08
                Причем упорно Витя и настойчиво. Практически в открытую. Крышуют бандюков не по детски.. Чет жить тревожно становится в последнее время, хотя я и оптимист по жизни.
                Вечер добрый! drinks soldier .
                Смог
                1. Идущий Сегодня, 16:10
                  Твоя правда , тревога накрывает с каждым днем и не безосновательно , ползут к нам со всех сторон.
                  Идущий
                  1. Смог Сегодня, 16:15
                    Ползут гады, ползут. Чего говорить если абраши уже по прибалдонии катаются.а там до Питера рукой подать.
                    Эх, а этот который страну развалил доживает в тепле и сытости. Да еще и советы дает, На нары бы его за предательство, но ....... демократия .... человеколюбие однако.... am
                    Смог
                    1. Идущий Сегодня, 16:18
                      Да , на Западе создано четыре плацдарма по развертыванию группировок , а страну развалили элиты не он один , но он мог предотвратить .
                      Идущий
                      1. Смог Сегодня, 16:32
                        Да не то ч то мог, а обязан был сделать это, предотвратить. И силенок у него для этого было предостаточно.Как вспомню его фразу- углУбить и расширить, кулаки сжимаются. Западники и расширились и углубились.а мы - сузились до безобразия благодаря ему и следующему деятелю, который потом устал.
                        Смог
            2. Идущий Сегодня, 16:40
              Цитата: Смог
              Да не то ч то мог, а обязан был сделать это, предотвратить. И силенок у него для этого было предостаточно.Как вспомню его фразу- углУбить и расширить, кулаки сжимаются. Западники и расширились и углубились.а мы - сузились до безобразия благодаря ему и следующему деятелю, который потом устал.


              Придется жить и развиваться с тем что осталось , а осталось не мало.
              Идущий
  3. Воронок Сегодня, 13:49
    Поставить талибам десяток "Стрел", да приземлить одну- другую, сразу хозяева найдутся. Да в принципе все и так понимают, чьи это пташки.
    Воронок
    1. Касым Сегодня, 15:56
      Мне кажется, что насчет талибов янки нас разводят. Простой вопрос: откуда у талибов берется боекомплект для боевых действий? Мы ведь с натовцами договорились, что не будем поставлять оружие НВФ (незаконные вооруж. формирования). А эти уже подмяли всю сельскую местность (до 80%). Штаты только кричат, что надо обуздать талибов, но сами ничего не делают, кроме бомбежек по скоплению людей (чаще всего просто гражданские).
      Надо таджиков, узбеков, хазарийцев и др. вооружать. Эти будут драться с талибами до смерти. Да и нас добрым словом вспоминают. Только сейчас до них дошло, кто друг, а кто враг был тогда.hi
      Касым
  4. изя топ Сегодня, 13:50
    а что они могут ответить?только-Путин виноват(подходит к любому конфузу) request bully
    изя топ
  5. Громобой Сегодня, 13:54
    Ну,раз им логистику США делают,то теперь я понимаю,что скрывается под именем "Всемирный Халифат"...
    Громобой
  6. assa67 Сегодня, 14:16
    Цитата: 79807420129
    Регулярно задаем его натовским партнерам, фактически контролирующим воздушное пространство в Афганистане, но вразумительного ответа пока не услышали

    перебрасывают игиловцев к своим базам,а оттуда,через Азербайджан и Грузию,под видом миротворцев,якобы нейтральной арабской страны,доставят под Донбасс....иначе как объяснить "странное"исчезновение с территории Сирии и Ирака сотен,если не тысяч боевиков "свободной сирийской оппозиции"??????
    assa67
    1. alexmach Сегодня, 15:26
      Кому они там под Донбасом нужны? Их там местные же "жидофашисты" и покрошат, нет, это скорее нацеленно на среднюю азию.
      alexmach
      1. assa67 Сегодня, 15:42
        в качестве провокаций,почему и нет....что умеют бородатые.кроме как головы резать...вот,такой "миротворец" придет..натворит дел....как думаете,какой ответ будет от Донбассцев????.....повторение Югославии...и это как минимум
        assa67
  7. НЕКСУС Сегодня, 14:32
    Москва не получила вразумительного ответа от НАТО относительно вертолетов без опознавательных знаков, которые доставляют в Афганистан оружие и боевиков запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*),

    Я уже об этом говорил...совсем не удивлюсь,если придет момент,нанесения упредительных ракетных ударов со своей территории,или с самолетов ,с залетом на территорию Афганистана,по базам и лагерям ИГИЛ в этой стране у наших границ.
    НЕКСУС
  8. Zomanus Сегодня, 14:35
    У Казахстана арестовали фонд национального благосостояния.
    который они хранили в Америке.
    Так что сейчас нас прощупывать начнут по другим каналам.
    Им нужно раскачать Россию перед выборами.
    Zomanus
  9. vladimirasha Сегодня, 16:35
    А вот нам и сюрприз за помощь в борьбе с терроризмом .От жидов нужно всегда ждать только вред.Историю нужно изучать тщательнее.Господа гои мстят всем кому живеться спокойно.Что американский что английский кагалы плохо себя чувствуют если они кому то не нагадили в тарелку.
    vladimirasha
  10. Deadушка Сегодня, 16:35
    Регулярно задаем его натовским партнерам, фактически контролирующим воздушное пространство в Афганистане, но вразумительного ответа пока не услышали

    Таки, раз ни чье... то и можно и нужно сбивать... к чертям.
    Не фик летать всяким... не пойми кому.

    "Решительно советую сбивать их ко всем чертям!... и незамедлительно!"
    Deadушка
  11. Васян1971 Сегодня, 16:49
    " Москва не получила вразумительного ответа от НАТО относительно вертолетов без опознавательных знаков, которые доставляют в Афганистан оружие и боевиков запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*)."
    Сбить надо парочку и посмотреть, кто громче всех визжать будет.
    Васян1971
  12. Signifer Сегодня, 17:41
    Ну так и сбивайте эти вертолеты.... Никто не предъявит за них. А если, так спалятся. Снова сопли...
    Signifer
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